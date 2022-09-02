АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянные экспозиции: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России»; «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».
Продолжают работу выставки: «Полотенце». Часть 2. Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций; «Звуки моря». Живопись Вячеслава Забелина. 1953-2016 гг.; «Кумиры российского кино». Фотовыставка из собрания музея; «Школа – традиции, современность». Печатная графика. Выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ В.И. Воробья; «Галерея М». Объединение художников Апатиты-Кировск. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.
2 сентября - 11.15
Тематическое мероприятие «В начале жизни школу помню я», посвященное Дню знаний.
3 сентября - 11.15
Тематическое мероприятие с мастер-классом «Мир, который нужен мне», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
7 сентября - 15.00
Тематическое мероприятие «Какие бывают музеи».
10 сентября - 16.00
Тематическое мероприятие с мастер-классом «Потешный промысел». Глиняная игрушка.
14 сентября - 11.15
Тематическое мероприятие «Путешествие по волшебному лесу».
15 сентября - 11.15 и 15.00
Тематическое мероприятие «Есть в русском пейзаже особая нежность». По постоянной экспозиции.
16 сентября - 15.30
Тематическое мероприятие с мастер-классом «А над морем чайки кружат…».
23 сентября - 15.30
Тематическое мероприятие с мастер-классом «По страницам анимации».
23 сентября - 17.00
Открытие выставки «Франсиско Гойя. Сумерки и свет». Графика. Из собрания Государственного центрального музея современной истории России.
30 сентября - 11.15
Тематическое мероприятие «Доброе ремесло». Предметы быта из дерева.
30 сентября - 15.00
Тематическое мероприятие с мастер-классом «Что расскажет нам узор».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков»; выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2»; выставка «Старая квартира». Из собрания Мурманского областного краеведческого музея; выставка «Советская игрушка XX века». Из частной коллекции; выставка «Сказочные мотивы в произведениях искусства» (до 29 сентября).
Со 2 сентября
Выставка «Наталья Корнилова». Графика. К 70-летию автора.
3 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «1 сентября – День знаний».
3 сентября - 16.00
«Константин Коровин». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
4 сентября - 14.00
Тематическое мероприятие «Я художником родился».
С 7 сентября
Выставка «Херлуф Бидструп». Графика. Репродукции. К 110-летию со дня рождения художника.
С 8 сентября
Выставка «Александр Самоделов». Футуризм. Живопись. пгт.Мурмаши.
9 сентября - 18.00
Открытие выставки «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.
10 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Что такое народное искусство» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».
10 сентября - 16.00
Экскурсия по выставке «Старая квартира» из собрания Мурманского областного краеведческого музея.
11 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Резная кость» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».
11 сентября - 16.00
Экскурсия по выставке «Скульптура XX-XXI веков» из собрания музея.
17 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Волшебное кружево» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».
17 сентября - 16.00
Илья Ефимович Репин». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
18 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Чудо-гжель» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».
18 сентября - 16.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».
21-29 сентября
Выставка «Картины по русской истории». Из издания И. Кнебеля. Москва. 1908-1913. Постеры.
24 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее».
24 и 25 сентября - 16.00
Экскурсия по выставке «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.
25 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Давайте поиграем» по выставке «Советская игрушка». Из частных коллекций.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжает работу выставка «Прыжок в прошлое» (до 21 сентябр).
3 сентября - 11.00-18.00
День открытых дверей (бесплатное посещение музея).
3 сентября - 14.00
Демонстрация видеороликов об опасности терроризма и экстремизма к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
7, 14 и 21 сентября - 15.00
Музейное занятие «Археологические находки» на базе выставки «Прыжок в прошлое».
17 сентября - 15.00
Автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.
28 сентября - 17.00
Торжественное открытие выставки «Большой портрет для маленькой компании» из фондового собрания ГБУК города Москвы «Государственный Дарвиновский музей».
В течение месяца:
с. Ловозеро — работа «Школы саамских ремёсел» в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов.
Выставка «Не вернувшиеся с войны».
Выставка РОСФОТО «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
2–11 сентября - 12.00–16.00
Дни знаний для студентов Мурманского колледжа искусств.
2 сентября, 18.00
Открытие выставки живописи Илоны Голуды «B-Side».
3 сентября - 12.00
Международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы».
3 сентября - 12.00
Квиз «Наш мир без террора».
3, 10, 17 и 24 сентября - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».
3 и 7 сентября - 18.00
17, 21 и 28 сентября – 19.00
Встреча из цикла «Литмастерская».
4 сентября - 14.00
с. Ловозеро
Арктический литературный десант.
4, 11, 18 и 25 сентября - 17.00
Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими».
4, 11 и 18 сентября - 17.00
25 сентября – 18.00
Встреча проекта «Киноклуб».
10 сентября - 17.00
Клуб любителей чтения «Переплёт».
10, 14 и 24 сентября - 18.00
Фидбек-сессия в рамках проекта «Школа критики».
16 сентября - 12.00 – 18.00
Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
16, 23 и 30 сентября - 19.00
Встреча из цикла «Виниловый вечер».
17 и 24 сентября - 17.00
Курс «Основы графического дизайна».
18 сентября - 16.00
Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён».
18 сентября - 17.00
Юмористический концерт «Литературный стендап».
24 сентября - 12.00 – 22.00
Познавательная программа «Всемирный день туризма».
24 сентября - 12.00 – 22.00
День новой книги.
24 и 25 сентября - 16.30
Мастер – класс по каллиграфии «Аз есмь».
25 сентября - 12.00 – 20.00
День возвращенной книги.
27 и 29 сентября - 18.00
Занятие проекта «Кинодел.Янг».
28 сентября - 13.00
Дискуссия «Кумиры и авторитеты» в рамках цикла мероприятий «Непростая тема».
29 сентября - 14.00
Международная акция «Литературный диктант».
29 сентября - 17.30
Публичная лекция Российского исторического общества в Мурманске «Судьбы советских военнопленных в трофейных немецких документах Великой Отечественной войны: по материалам архива УФСБ России по Мурманской области».
30 сентября – 18.00
Литературный праздник «День поэзии Заполярья».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
3 сентября - 12.00
Диктант Победы.
18 сентября - 14.00
День открытых дверей в Центре добровольческих инициатив «Наше дело».
25 сентября - 12.00
Ах, картошка, объедение! «Библионяня» - семейный клуб выходного дня.
28 сентября - 14.00
ЕИС «Добро.ру»: обучающий семинар для волонтёров-новичков.
30 сентября - 11.00
Открытие бюста Николаю Колычеву.
30 сентября
По записи — День поэзии в Заполярье: поэтические странички.
В течение месяца
По записи — Медиаигра «Моя страна Россия».
По записи — Познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб».
По записи — Познавательное мероприятие «Сокровища Терского берега».
По записи — Весёлые уроки с книгой «Сказки Беломорья».
По записи — Виртуальное путешествие по Мурманской области «Я живу в Заполярье».
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
2 сентября - в течение дня
Час досуга для детей «Я умный почемучка»: ко Дню знаний.
3 сентября - 14.00
Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».
3 сентября - в течение дня
Выставка «Терроризм – угроза человечеству»: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
6 сентября - 14.00
Творческая встреча «Путь к успеху – через библиотеку» в рамках Всероссийской акции «Поделись своим знанием».
16 сентября - 12.00 и 14.30
Вечер воспоминаний из цикла «Как это было»: к 100-летию со дня образования СССР.
24 сентября - 11.00-18.00
День открытых дверей (Всемирный день туризма).
30 сентября - 10.30
Игра-путешествие для детей «В нашем городе морском»: ко Дню города Мурманска.
30 сентября - в течение дня
Выставка детского рисунка «Город глазами детей»: ко Дню города Мурманска.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
10 сентября - 17.00
п. Шонгуй
Спектакль «Две дамочки в сторону севера» (мужской состав). (16+)
10 сентября - 18.00
Спектакль «Варшавская мелодия» театрального проекта «Ника» (г. Москва) В спектакле задействованы известные актеры Аглая Шиловская, Егор Беров. (16+)
11 сентября - 17.00
г. Оленегорск
Спектакль «Ужин с дураком». (16+)
30 сентября - 19.00
Торжественное открытие 84-го театрального сезона. Спектакль «По Волге до Херсона». (16+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
11 сентября - 13.00
Благотворительный праздник «Я помогаю Ангелу».
17 сентября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Мэри Поппинс». Гастроли Кстовского театра кукол (г. Кстово Нижегородской области).
17 и 18 сентября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Винни-Пух и все-все-все». Гастроли Кстовского театра кукол (г. Кстово Нижегородской области).
18 сентября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Волшебник Изумрудного города». Гастроли Кстовского театра кукол (г. Кстово Нижегородской области).
24 сентября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Умка».
24 сентября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Муха-Цокотуха».
25 сентября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Гадкий утёнок».
25 сентября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Гуси-лебеди».
30 сентября - 19.00
Спектакль «Несколько дней из жизни господина де Мольера».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
9 сентября - 19.00
Творческая встреча с народной артисткой России Светланой Крючковой «Пока в России Пушкин длится…» (Давид Самойлов), гитара — Александр Крючков. Организатор: Мурманский областной художественный музей. (16+)
10 сентября - 14.00
«Вредные советы». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.
11 сентября - 17.00
«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
17 сентября - 18.00
А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.
18 сентября - 17.00
«Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал.
18 сентября - 18.00
Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал.
24 сентября - 12.00
«Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.
25 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал.
29 сентября - 18.00
Лекция Александра Васильева «Серебряный век и русская мода». Организатор: Мурманский областной художественный музей. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
2 сентября - 10.00, 11.00 и 12.00
Игра-предостережение «Экстремизм – вызов обществу» в рамках дня солидарности борьбы с терроризмом.
2–4 сентября
Фольклорная экспедиция в муниципалитеты области для сбора информации об объектах нематериального культурного наследия.
3 и 4 сентября - 15.00
Игровая-развлекательная программа для детей в рамках выставки «На Севере – День Знаний!» (ул. Воровского).
3 сентября
с. Ловозеро
Художественно-творческая акция «КультMIX».
10 сентября - 15.00
Иммерсивный променад «Если город заговорит».
10 сентября - 19.00
Спектакль «Пила вино и хохотала. Белое».
13 сентября - 19.00
Концерт группы «Чайф».
14 сентября - 19.00
Концерт Алексея Глызина.
17 сентября
г. Гаджиево
Художественно-творческая акция «КультMIX».
17 сентября
г. Мончегорск
Художественно-творческая акция «КультMIX».
17 сентября - 14.00
Инклюзивный бал-маскарад «Золотая осень».
18 сентября - 14.00
п. Росляково
Концерт ЗКНТ ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы во Дворце культуры «Судоремонтник».
20 и 21 сентября
Семинар-практикум «Разработка и внедрение культурных мероприятий, генерирующих доход».
20 сентября - 19.00
Спектакль «Мастер и Маргарита».
21 сентября - 19.00
Вечер-отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».
22 сентября - 13.00
Иммерсивный променад «Если город заговорит».
24 сентября - 16.00
Концерт НСК клуба авторской песни «Пять углов».
24 сентября
Фестиваль молодёжных инициатив «Креативная лаборатория».
24 сентября - 18.00
Концерт казачьего ансамбля «Атаман» в рамках программы «Богатыри Руси».
24 сентября - 17.00
Иммерсивный променад «Если город заговорит».
25 сентября - 11.00
Областная выставка цветущих комнатных растений «Осенняя палитра».
27 сентября - 19.00
Концерт группы «Голубые береты».
28 и 29 сентября
Всероссийская конференция «Адаптивный туризм – как ресурс формирования историко-культурного познания для лиц с ограниченными возможностями здоровья: современные технологии и практики специальной библиотеки». Организатор: Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, обучающихся и преподавателей Школы ремёсел «Школа ремёсел приглашает…».
4 сентября - 13.00
День открытых дверей в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…»: клуб вышитой картины «Северяночка», народный самодеятельный коллектив клуб лоскутного шитья «Татьянин день».
9 сентября - 14.00
Музейный урок по ткачеству «В поле рубашка выросла…».
11 сентября - 13.00
Открытое заседание народного самодеятельного коллектива клуба «Лоскутное шитье» в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…».
11 сентября - 13.00
Творческая встреча с Перепеч И.В., преподавателем курса «Куклы и игрушки в народном стиле» и «Волшебная ниточка».
15 сентября - 15.00
Мастер-класс в технике макраме «Волшебное перышко».
18 сентября - 13.00
День открытых дверей в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…»: клуб «Кружевница», народный самодеятельный коллектив клуб лоскутного шитья «Махаон».
18 сентября - 13.00
Творческая встреча с Черновой Е.А., преподавателем курса «Маленький ремесленник» и «Умелые ручки».
22 сентября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Международный день мира».
25 сентября - 13.00
День открытых дверей в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…»: клуб «Природа и творчество+», клуб «Русская вышивка», клуб «Северная палитра».
29 сентября - 15.00
Мастер-класс в технике макраме «Волшебное перышко».
30 сентября - 17.00
Открытие выставки «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск.
Государственный архив Мурманской области
(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон +7 (8152) 42-30-33)
7-9 сентября
Заседание Научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа.