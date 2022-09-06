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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.22 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Полотенце». Часть 2. Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций; «Звуки моря». Живопись Вячеслава Забелина. 1953-2016 гг.; «Кумиры российского кино». Фотовыставка из собрания музея; «Школа – традиции, современность». Печатная графика. Выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ В.И. Воробья; «Галерея М». Объединение художников Апатиты-Кировск. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

7 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие «Какие бывают музеи».

10 сентября - 16.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Потешный промысел». Глиняная игрушка.

14 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие «Путешествие по волшебному лесу».

15 сентября - 11.15 и 15.00

Тематическое мероприятие «Есть в русском пейзаже особая нежность». По постоянной экспозиции.

16 сентября - 15.30

Тематическое мероприятие с мастер-классом «А над морем чайки кружат…».

23 сентября - 15.30

Тематическое мероприятие с мастер-классом «По страницам анимации».

23 сентября - 17.00

Открытие выставки «Франсиско Гойя. Сумерки и свет». Графика. Из собрания Государственного центрального музея современной истории России.

30 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие «Доброе ремесло». Предметы быта из дерева.

30 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Что расскажет нам узор».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков»; выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2»; выставка «Старая квартира». Из собрания Мурманского областного краеведческого музея; выставка «Советская игрушка XX века». Из частной коллекции; выставка «Сказочные мотивы в произведениях искусства» (до 29 сентября); выставка «Наталья Корнилова» (Графика. К 70-летию автора).

С 7 сентября

Выставка «Херлуф Бидструп». Графика. Репродукции. К 110-летию со дня рождения художника.

С 8 сентября

Выставка «Александр Самоделов». Футуризм. Живопись. пгт.Мурмаши.

9 сентября - 18.00

Открытие выставки «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.

10 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Что такое народное искусство» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

10 сентября - 16.00

Экскурсия по выставке «Старая квартира» из собрания Мурманского областного краеведческого музея.

11 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Резная кость» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

11 сентября - 16.00

Экскурсия по выставке «Скульптура XX-XXI веков» из собрания музея.

17 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Волшебное кружево» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

17 сентября - 16.00

Илья Ефимович Репин». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

18 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Чудо-гжель» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

18 сентября - 16.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».

21-29 сентября

Выставка «Картины по русской истории». Из издания И. Кнебеля. Москва. 1908-1913. Постеры.

24 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее».

24 и 25 сентября - 16.00

Экскурсия по выставке «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.

25 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Давайте поиграем» по выставке «Советская игрушка». Из частных коллекций.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка «Прыжок в прошлое» (до 21 сентября).

7, 14 и 21 сентября - 15.00

Музейное занятие «Археологические находки» на базе выставки «Прыжок в прошлое».

17 сентября - 15.00

Автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

28 сентября - 17.00

Торжественное открытие выставки «Большой портрет для маленькой компании» из фондового собрания ГБУК города Москвы «Государственный Дарвиновский музей».

В течение месяца:

с. Ловозеро — работа «Школы саамских ремёсел» в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов.

Выставка «Не вернувшиеся с войны».

Выставка РОСФОТО «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки: живописи Илоны Голуды «B-Side»; выставка «Пленэр на Терском берегу».

6–11 сентября - 12.00–16.00

Дни знаний для студентов Мурманского колледжа искусств.

7 сентября - 18.00

17, 21 и 28 сентября – 19.00

Встреча из цикла «Литмастерская».

10, 17 и 24 сентября - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».

11, 18 и 25 сентября - 17.00

Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими».

11 и 18 сентября - 17.00

25 сентября – 18.00

Встреча проекта «Киноклуб».

10 сентября - 17.00

Клуб любителей чтения «Переплёт».

10, 14 и 24 сентября - 18.00

Фидбек-сессия в рамках проекта «Школа критики».

16 сентября - 12.00 – 18.00

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

16, 23 и 30 сентября - 19.00

Встреча из цикла «Виниловый вечер».

17 и 24 сентября - 17.00

Курс «Основы графического дизайна».

18 сентября - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён».

18 сентября - 17.00

Юмористический концерт «Литературный стендап».

24 сентября - 12.00 – 22.00

Познавательная программа «Всемирный день туризма».

24 сентября - 12.00 – 22.00

День новой книги.

24 и 25 сентября - 16.30

Мастер – класс по каллиграфии «Аз есмь».

25 сентября - 12.00 – 20.00

День возвращенной книги.

27 и 29 сентября - 18.00

Занятие проекта «Кинодел.Янг».

28 сентября - 13.00

Дискуссия «Кумиры и авторитеты» в рамках цикла мероприятий «Непростая тема».

29 сентября - 14.00

Международная акция «Литературный диктант».

29 сентября - 17.30

Публичная лекция Российского исторического общества в Мурманске «Судьбы советских военнопленных в трофейных немецких документах Великой Отечественной войны: по материалам архива УФСБ России по Мурманской области».

30 сентября – 18.00

Литературный праздник «День поэзии Заполярья».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

18 сентября - 14.00

День открытых дверей в Центре добровольческих инициатив «Наше дело».

25 сентября - 12.00

Ах, картошка, объедение! «Библионяня» - семейный клуб выходного дня.

28 сентября - 14.00

ЕИС «Добро.ру»: обучающий семинар для волонтёров-новичков.

30 сентября - 11.00

Открытие бюста Николаю Колычеву.

30 сентября

По записи — День поэзии в Заполярье: поэтические странички.

В течение месяца

По записи — Медиаигра «Моя страна Россия».

По записи — Познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб».

По записи — Познавательное мероприятие «Сокровища Терского берега».

По записи — Весёлые уроки с книгой «Сказки Беломорья».

По записи — Виртуальное путешествие по Мурманской области «Я живу в Заполярье».

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

6 сентября - 14.00

Творческая встреча «Путь к успеху – через библиотеку» в рамках Всероссийской акции «Поделись своим знанием».

16 сентября - 12.00 и 14.30

Вечер воспоминаний из цикла «Как это было»: к 100-летию со дня образования СССР.

24 сентября - 11.00-18.00

День открытых дверей (Всемирный день туризма).

30 сентября - 10.30

Игра-путешествие для детей «В нашем городе морском»: ко Дню города Мурманска.

30 сентября - в течение дня

Выставка детского рисунка «Город глазами детей»: ко Дню города Мурманска.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

10 сентября - 17.00

п. Шонгуй

Спектакль «Две дамочки в сторону севера» (мужской состав). (16+)

10 сентября - 18.00

Спектакль «Варшавская мелодия» театрального проекта «Ника» (г. Москва) В спектакле задействованы известные актеры Аглая Шиловская, Егор Беров. (16+)

11 сентября - 17.00

г. Оленегорск

Спектакль «Ужин с дураком». (16+)

30 сентября - 19.00

Торжественное открытие 84-го театрального сезона. Спектакль «По Волге до Херсона». (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

11 сентября - 13.00

Благотворительный праздник «Я помогаю Ангелу».

17 сентября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Мэри Поппинс». Гастроли Кстовского театра кукол (г. Кстово Нижегородской области).

17 и 18 сентября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Винни-Пух и все-все-все». Гастроли Кстовского театра кукол (г. Кстово Нижегородской области).

18 сентября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Волшебник Изумрудного города». Гастроли Кстовского театра кукол (г. Кстово Нижегородской области).

24 сентября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Умка».

24 сентября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Муха-Цокотуха».

25 сентября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Гадкий утёнок».

25 сентября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Гуси-лебеди».

30 сентября - 19.00

Спектакль «Несколько дней из жизни господина де Мольера».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

9 сентября - 19.00

Творческая встреча с народной артисткой России Светланой Крючковой «Пока в России Пушкин длится…» (Давид Самойлов), гитара — Александр Крючков. Организатор: Мурманский областной художественный музей. (16+)

10 сентября - 14.00

«Вредные советы». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

11 сентября - 17.00

«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.

17 сентября - 18.00

А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.

18 сентября - 17.00

«Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал.

18 сентября - 18.00

Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал.

24 сентября - 12.00

«Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.

25 сентября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал.

29 сентября - 18.00

Лекция Александра Васильева «Серебряный век и русская мода». Организатор: Мурманский областной художественный музей. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

10 сентября - 15.00

Иммерсивный променад «Если город заговорит».

10 сентября - 19.00

Спектакль «Пила вино и хохотала. Белое».

13 сентября - 19.00

Концерт группы «Чайф».

14 сентября - 19.00

Концерт Алексея Глызина.

17 сентября

г. Гаджиево

Художественно-творческая акция «КультMIX».

17 сентября

г. Мончегорск

Художественно-творческая акция «КультMIX».

17 сентября - 14.00

Инклюзивный бал-маскарад «Золотая осень».

18 сентября - 14.00

 п. Росляково

Концерт ЗКНТ ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы во Дворце культуры «Судоремонтник».

20 и 21 сентября

Семинар-практикум «Разработка и внедрение культурных мероприятий, генерирующих доход».

20 сентября - 19.00

Спектакль «Мастер и Маргарита».

21 сентября - 19.00

Вечер-отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

22 сентября - 13.00

Иммерсивный променад «Если город заговорит».

24 сентября - 16.00

Концерт НСК клуба авторской песни «Пять углов».

24 сентября

Фестиваль молодёжных инициатив «Креативная лаборатория».

24 сентября - 18.00

Концерт казачьего ансамбля «Атаман» в рамках программы «Богатыри Руси».

24 сентября - 17.00

Иммерсивный променад «Если город заговорит».

25 сентября - 11.00

Областная выставка цветущих комнатных растений «Осенняя палитра».

27 сентября - 19.00

Концерт группы «Голубые береты».

28 и 29 сентября

Всероссийская конференция «Адаптивный туризм – как ресурс формирования историко-культурного познания для лиц с ограниченными возможностями здоровья: современные технологии и практики специальной библиотеки». Организатор: Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, обучающихся и преподавателей Школы ремёсел «Школа ремёсел приглашает…».

9 сентября - 14.00

Музейный урок по ткачеству «В поле рубашка выросла…».

11 сентября - 13.00

Открытое заседание народного самодеятельного коллектива клуба «Лоскутное шитье» в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…».

11 сентября - 13.00

Творческая встреча с Перепеч И.В., преподавателем курса «Куклы и игрушки в народном стиле» и «Волшебная ниточка».

15 сентября - 15.00

Мастер-класс в технике макраме «Волшебное перышко».

18 сентября - 13.00

День открытых дверей в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…»: клуб «Кружевница», народный самодеятельный коллектив клуб лоскутного шитья «Махаон».

18 сентября - 13.00

Творческая встреча с Черновой Е.А., преподавателем курса «Маленький ремесленник» и «Умелые ручки».

22 сентября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Международный день мира».

25 сентября - 13.00

День открытых дверей в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…»: клуб «Природа и творчество+», клуб «Русская вышивка», клуб «Северная палитра».

29 сентября - 15.00

Мастер-класс в технике макраме «Волшебное перышко».

30 сентября - 17.00

Открытие выставки «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск.

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Телефон +7 (8152) 42-30-33)

7-9 сентября

Заседание Научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа.

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Работает выставка Дарьи Орловой «Хореография мысли».

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