г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Полотенце». Часть 2. Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций; «Звуки моря». Живопись Вячеслава Забелина. 1953-2016 гг.; «Кумиры российского кино». Фотовыставка из собрания музея; «Школа – традиции, современность». Печатная графика. Выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ В.И. Воробья; «Галерея М». Объединение художников Апатиты-Кировск. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство; «Франсиско Гойя. Сумерки и свет». Графика. Из собрания Государственного центрального музея современной истории России.

30 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие «Доброе ремесло». Предметы быта из дерева.

30 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Что расскажет нам узор».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков»; выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2»; выставка «Старая квартира». Из собрания Мурманского областного краеведческого музея; выставка «Советская игрушка XX века». Из частной коллекции; выставка «Сказочные мотивы в произведениях искусства» (до 29 сентября); выставка «Наталья Корнилова» (Графика. К 70-летию автора); «Херлуф Бидструп». Графика. Репродукции. К 110-летию со дня рождения художника; «Александр Самоделов». Футуризм. Живопись. (пгт.Мурмаши); «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.

26-29 сентября

Выставка «Картины по русской истории». Из издания И. Кнебеля. Москва. 1908-1913. Постеры.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка «Прыжок в прошлое» (до 21 сентября).

28 сентября - 17.00

Торжественное открытие выставки «Большой портрет для маленькой компании» из фондового собрания ГБУК города Москвы «Государственный Дарвиновский музей».

В течение месяца:

с. Ловозеро — работа «Школы саамских ремёсел» в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов.

Выставка «Не вернувшиеся с войны».

Выставка РОСФОТО «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки: живописи Илоны Голуды «B-Side»; выставка «Пленэр на Терском берегу».

27 и 29 сентября - 18.00

Занятие проекта «Кинодел.Янг».

28 сентября - 13.00

Дискуссия «Кумиры и авторитеты» в рамках цикла мероприятий «Непростая тема».

28 сентября – 19.00

Встреча из цикла «Литмастерская».

29 сентября - 14.00

Международная акция «Литературный диктант».

29 сентября - 17.30

Публичная лекция Российского исторического общества в Мурманске «Судьбы советских военнопленных в трофейных немецких документах Великой Отечественной войны: по материалам архива УФСБ России по Мурманской области».

30 сентября – 18.00

Литературный праздник «День поэзии Заполярья».

30 сентября - 19.00

Встреча из цикла «Виниловый вечер».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

28 сентября - 14.00 ЕИС «Добро.ру»: обучающий семинар для волонтёров-новичков. 30 сентября - 11.00 Открытие бюста Николаю Колычеву. 30 сентября По записи — День поэзии в Заполярье: поэтические странички. В течение месяца По записи — Медиаигра «Моя страна Россия». По записи — Познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб». По записи — Познавательное мероприятие «Сокровища Терского берега». По записи — Весёлые уроки с книгой «Сказки Беломорья». По записи — Виртуальное путешествие по Мурманской области «Я живу в Заполярье». Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих (г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31) 30 сентября - 10.30 Игра-путешествие для детей «В нашем городе морском»: ко Дню города Мурманска. 30 сентября - в течение дня Выставка детского рисунка «Город глазами детей»: ко Дню города Мурманска. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/) 30 сентября - 19.00 Торжественное открытие 84-го театрального сезона. Спектакль «По Волге до Херсона». (16+) Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 30 сентября - 19.00 Спектакль «Несколько дней из жизни господина де Мольера». Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 29 сентября - 18.00 Лекция Александра Васильева «Серебряный век и русская мода». Организатор: Мурманский областной художественный музей. (16+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 27 сентября - 19.00 Концерт группы «Голубые береты». 28 и 29 сентября Всероссийская конференция «Адаптивный туризм – как ресурс формирования историко-культурного познания для лиц с ограниченными возможностями здоровья: современные технологии и практики специальной библиотеки». Организатор: Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, обучающихся и преподавателей Школы ремёсел «Школа ремёсел приглашает…».