г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

30 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие «Доброе ремесло». Предметы быта из дерева.

30 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Что расскажет нам узор».

30 сентября – 30 октября

Выставка «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупа… Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск

30 сентября – 30 октября

«Заполярный АRT». Галерея «М» 30 лет. В экспозиции будут демонстрироваться произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, выставка, посвященная 30-летию старейшей галереи Мурманской области.

5 октября – 25 декабря

г. Апатиты. Детская галерея.

Выставка «Города. Коллажи». «Города мира» - проект, выполненный учащимися класса РПО Детской школы искусств г. Апатиты в 2019 году под руководством преподавателя Евгении Владимировны Смирновой.

5-16 октября

Выставка «Пьер Боннар. Репродукции живописных произведений и… Посвящена 155-летию со дня рождения художника.

6 октября - 6 ноября

Выставка Анны Крисановой «Про Мурманск и не только». Основной темой работ, представленных в экспозиции, является городской пейзаж, сюжеты с изображением городских улиц, дворов, порта.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков»; выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2»; выставка «Старая квартира». Из собрания Мурманского областного краеведческого музея; выставка «Советская игрушка XX века». Из частной коллекции; выставка «Сказочные мотивы в произведениях искусства» (до 29 сентября); выставка «Наталья Корнилова» (Графика. К 70-летию автора); «Херлуф Бидструп». Графика. Репродукции. К 110-летию со дня рождения художника; «Александр Самоделов». Футуризм. Живопись. (пгт.Мурмаши); «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка «Большой портрет для маленькой компании» из фондового собрания ГБУК города Москвы «Государственный Дарвиновский музей».

В течение месяца:

с. Ловозеро — работа «Школы саамских ремёсел» в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов.

Выставка «Не вернувшиеся с войны».

Выставка РОСФОТО «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».

29 сентября - 22 октября

В Мурманской области проходит региональный краеведческий конкурс «Край героев», в ходе которого команды школьников региона смогут побороться за главный приз – поездку в Москву и посещение Музея Победы – главного российского музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1 октября - 15.00

Открытие выставки, посвященной 90-летию со дня образования Гражданской обороны России.

2 октября

В музее пройдёт киномарафон «Арктическое кино», в рамках реализации международного культурного проекта «Северный характер», который реализует АНО «Продюсерский центр «Северный Характер». В этот день зрители увидят документальный фильм «С надвинутым на глаза небом».

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки: живописи Илоны Голуды «B-Side»; выставка «Пленэр на Терском берегу».

29 сентября - 14.00

Международная акция «Литературный диктант».

29 сентября - 17.30

Публичная лекция Российского исторического общества в Мурманске «Судьбы советских военнопленных в трофейных немецких документах Великой Отечественной войны: по материалам архива УФСБ России по Мурманской области».

29 сентября - 18.00

Занятие проекта «Кинодел.Янг».

30 сентября – 18.00

Литературный праздник «День поэзии Заполярья».

30 сентября - 19.00

Встреча из цикла «Виниловый вечер».

1 октября - 12.00-22.00

День открытых дверей ко Дню пожилого человека «Золотая осень».

1 октября - 13.00

Квиз «Город с морским характером» ко Дню города Мурманска.

1 октября - 17.00

Курс «Основы графического дизайна».

2 октября - 13.00

Мероприятие проекта «Монологи заполярных творцов».

2 октября - 17.00

Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими».

2 октября - 19.00

Встреча в рамках работы киноклуба. Встреча с Борисом Блиновым в рамках проекта «Монологи Заполярных Творцов».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

30 сентября - 11.00 Открытие бюста Николаю Колычеву. 30 сентября По записи — День поэзии в Заполярье: поэтические странички. В течение месяца По записи — Медиаигра «Моя страна Россия». По записи — Познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб». По записи — Познавательное мероприятие «Сокровища Терского берега». По записи — Весёлые уроки с книгой «Сказки Беломорья». По записи — Виртуальное путешествие по Мурманской области «Я живу в Заполярье». Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих (г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31) 30 сентября - 10.30 Игра-путешествие для детей «В нашем городе морском»: ко Дню города Мурманска. 30 сентября - в течение дня Выставка детского рисунка «Город глазами детей»: ко Дню города Мурманска. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/) 30 сентября - 19.00 Торжественное открытие 84-го театрального сезона. Спектакль «По Волге до Херсона». (16+) 1 октября - 12.00 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+) 1 октября - 19.00 «По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. Премьера. «Пушкинская карта» (16+) 2 октября - 12.00 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+) 2 октября - 19.00 «По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. Премьера. «Пушкинская карта» (16+) 5 октября - 19.00 «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+) 6 октября - 18.00 г. Апатиты «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. «Пушкинская карта». (0+) 6 октября - 19.00 «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+) 7 октября - 15.00 г. Кировск «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. «Пушкинская карта». (0+) 8 октября - 19.00 «Фуршет после премьеры». Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+) 9 октября - 12.00 «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+) 9 октября - 19.00 «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+) 12 октября - 18.30 г.Заозерск «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в 1 действии. Женский состав. (16+) 12 октября - 19.00 Гастроли (г. Москва). «Супница, или Кипящие страсти». Р. Ламуре, комедия в 2-х действиях. (16+) 13 октября - 19.00 «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+) 14 октября - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+) 15 октября - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+) 16 октября - 12.00 «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+) 16 октября - 19.00 «Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+) 19 октября - 19.00 «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+) 19 октября - 19.00 с. Териберка «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. «Пушкинская карта». (12+) 20 октября - 19.00 «Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. (16+) 22 октября - 19.00 «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. К 78-й годовщине освобождения Заполярья от немецко-фащистских захватчиков. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+) 23 октября - 12.00 «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. (0+) 28 октября - 19.00 «Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера «Пушкинская карта». (16+) 29 октября - 19.00 «Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера «Пушкинская карта». (16+) 30 октября - 17.00 «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. Акция «В театр - всей семьёй». «Пушкинская карта». (0+) 2 ноября - 11.30 «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. Акция «Театр – школе». (6+) 3 ноября - 19.00 Гастроли (г. Москва). «Кабаре «Бродячая собака». Программа н.а. России Юлии Рутберг. (16+) 4 ноября - 19.00 «Фуршет после премьеры». Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+) 5 ноября - 19.00 «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. «Пушкинская карта». (12+) 6 ноября - 19.00 «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+) 11 ноября - 19.00 «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+) 12 ноября - 12.00 «Летучий корабль». Ткачук, музыкальная сказка. (6+) 12 ноября - 19.00 «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+) 13 ноября - 12.00 «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+) 13 ноября - 19.00 «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+) 16 ноября - 14.30 «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Большакова по мотивам сказок северных народов. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+) 16 ноября - 19.00 Пушкинская карта «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+) 18 ноября - 18.00 «Театр «У Моста» г. Пермь. «Мачеха Саманишвили». Д. Клдиашвили, музыкальная комедия. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». «Пушкинская карта». (16+) 19 ноября - 16.00 ДТШ г. Мурманск, просп.Ленина, 16. «Дети военного Мурмана». Е. Крынжина, спектакль-памятник. «Пушкинская карта». (12+) 19 ноября - 16.00 Театр «Творческая мастерская», г.Петрозаводск. «1/101». Ася Петрова, драмеди. (12+) 19 ноября - 19.30 ДТСФ просп. Кольский, 186. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка Александра Шарапко), драма. «Пушкинская карта». (12+) 20 ноября - 15.00 МОТК, просп. Ленина, 27. «Саквояж доктора Чехова». А.П. Чехов, инсценировка Пётра Васильева. «Пушкинская карта». (16+) 20 ноября - 19.30 Театр драмы им.Н. Орлова, г. Челябинск. «Демоны». Ларс Нурен, мелодраматический хоррор. (18+). 21 ноября - 16.00 МОТК, просп. Ленина, 27. ТП «ТриТформаТ», г. Минск. «Каренина». Л.Н. Толстой, драма. «Пушкинская карта». (12+) 21 ноября - 19.30 г.Архангельск. «Спасти камер-юнкера Пушкина». Михаил Хейфец, история одного возможного подвига. «Пушкинская карта». (18+) 22 ноября - 17.00 МОТК, просп. Ленина, 27. Драматический театр, г.Могилёв. «Без пудры». Екатерина Аверкова, торжественная кантата. (16+) 22 ноября - 19.30 Театр драмы, г. Рязань. «Иванов». А.П. Чехов, драма. «Пушкинская карта». (12+) 23 ноября - 17.00 ДТШ г. Мурманск, просп. Ленина, 16. НХТ г. Челябинск. «Егорушкины птицы». Леонид Леонов, северная легенда. «Пушкинская карта». (16+) 23 ноября - 19.30 «По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. «Пушкинская карта». (16+) 24 ноября - 19.00 Торжественное закрытие Международного театрального фестиваля Арктическая сцена». 25 ноября - 19.00 «Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера. «Пушкинская карта». (16+) 26 ноября - 12.00 «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+) 26 ноября - 19.00 «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+) 30 ноября - 17.00 п. Междуречье «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 30 сентября - 19.00 Спектакль «Несколько дней из жизни господина де Мольера». 1 октября - 11.00 и 13.30 Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4) 1 октября - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3) 2 октября - 11.00 и 13.30 Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3) 2 октября - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто. «Барто пожаловать». (3) 7 октября - 19.00 Открытие фестиваля «Капитан Грей». (12) 8 октября - 11.00 и 13.30 Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5) 8 октября - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Сказки для принцесс». (5) 9 октября - 11.00 и 13.30 Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5) 9 октября - 15.30 и 17.00 Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки. «Теремок. (3) 14 октября - 19.00 Сергей Астахов. «Что творят мужчины?». (16) 15 октября - 11.00 и 13.30 Корней Чуковский. «Бармалей». (4) 15 октября - 15.30 и 17.00 Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3) 16 октября - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов. «Колобок». (4) 16 октября - 15.30 и 17.00 Никита Шмитько. «Звёздочка». (3) 21 октября - 19.00 Премьера. Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18) 22 октября - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена. «Гадкий утёнок». (5) 22 октября - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди» (2+ 23 октября - 11.00 и 13.30 Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6) 23 октября - 15.30 и 17.00 Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3) 28 октября - 19.00 Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16) 29 октября - 11.00 и 13.30 Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4) 29 октября - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3) 30 октября - 11.00 и 13.300 Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+) 30 октября - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Маша и медведь». (2) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 29 сентября - 18.00 Лекция Александра Васильева «Серебряный век и русская мода». Организатор: Мурманский областной художественный музей. (16+) 1 октября - 15.00 «Сказки для внучат». Интерактивный концерт для бабушек, дедушек и их внучат. Камерный зал. 1 октября - 18.00 «То, что я должен сказать». Посвящается А. Вертинскому. Концертный зал. 4 октября - 18.00 Виртуальный зал. Дмитрий Хворостовский. Концертный зал. 8 октября - 18.00 Ансамбль баянистов «Русский тембр», г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал. 9 октября - 17.00 «Путешествие по киностудиям». Квартет «ART CINEMA». Концертный зал. 15 октября - 18.00 Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал. 16 октября - 17.00 #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Солисты филармонии. Камерный зал. 21 октября - 19.00 «Дорога из чёрно-белых клавиш». Творческий вечер Алëны Лебедевой (фортепиано). Концертный зал. 23 октября - 17.00 «Времена года». Мария Лобецкая (орган), Павел Чижик (вибрафон), г.Санкт-Петербург. Концертный зал. 25 октября - 19.00 Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Победители международных и всероссийских юношеских конкурсов. Концертный зал. 26 октября - 19.00 Фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Д. Мацуев (ф-но), Г. Казазян (скрипка), А. Рамм (виолончель). Концертный зал. 27 октября - 19.00 Алексей Архиповский (балалайка), Москва. Концертный зал. 4 ноября - 14.00 «Приключения Незнайки». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал. 4 ноября - 17.00 «Как прекрасен этот мир». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал. 5 ноября - 18.00 «Огни Нью-Йорка». Квартет «ARMIR LEE», США. Концертный зал. 6 ноября - 17.00 Хоровая капелла России им. А.А. Юрлова. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал. 13 ноября - 17.00 «Кармен», спектакль-фламенко. «Театр фламенко «Fabrica de Tabaco». Концертный зал. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 28 и 29 сентября Всероссийская конференция «Адаптивный туризм – как ресурс формирования историко-культурного познания для лиц с ограниченными возможностями здоровья: современные технологии и практики специальной библиотеки». Организатор: Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, обучающихся и преподавателей Школы ремёсел «Школа ремёсел приглашает…».