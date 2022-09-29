АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
30 сентября - 11.15
Тематическое мероприятие «Доброе ремесло». Предметы быта из дерева.
30 сентября - 15.00
Тематическое мероприятие с мастер-классом «Что расскажет нам узор».
30 сентября – 30 октября
Выставка «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупа… Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск
30 сентября – 30 октября
«Заполярный АRT». Галерея «М» 30 лет. В экспозиции будут демонстрироваться произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, выставка, посвященная 30-летию старейшей галереи Мурманской области.
5 октября – 25 декабря
г. Апатиты. Детская галерея.
Выставка «Города. Коллажи». «Города мира» - проект, выполненный учащимися класса РПО Детской школы искусств г. Апатиты в 2019 году под руководством преподавателя Евгении Владимировны Смирновой.
5-16 октября
Выставка «Пьер Боннар. Репродукции живописных произведений и… Посвящена 155-летию со дня рождения художника.
6 октября - 6 ноября
Выставка Анны Крисановой «Про Мурманск и не только». Основной темой работ, представленных в экспозиции, является городской пейзаж, сюжеты с изображением городских улиц, дворов, порта.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков»; выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2»; выставка «Старая квартира». Из собрания Мурманского областного краеведческого музея; выставка «Советская игрушка XX века». Из частной коллекции; выставка «Сказочные мотивы в произведениях искусства» (до 29 сентября); выставка «Наталья Корнилова» (Графика. К 70-летию автора); «Херлуф Бидструп». Графика. Репродукции. К 110-летию со дня рождения художника; «Александр Самоделов». Футуризм. Живопись. (пгт.Мурмаши); «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжает работу выставка «Большой портрет для маленькой компании» из фондового собрания ГБУК города Москвы «Государственный Дарвиновский музей».
В течение месяца:
с. Ловозеро — работа «Школы саамских ремёсел» в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов.
Выставка «Не вернувшиеся с войны».
Выставка РОСФОТО «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».
29 сентября - 22 октября
В Мурманской области проходит региональный краеведческий конкурс «Край героев», в ходе которого команды школьников региона смогут побороться за главный приз – поездку в Москву и посещение Музея Победы – главного российского музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
1 октября - 15.00
Открытие выставки, посвященной 90-летию со дня образования Гражданской обороны России.
2 октября
В музее пройдёт киномарафон «Арктическое кино», в рамках реализации международного культурного проекта «Северный характер», который реализует АНО «Продюсерский центр «Северный Характер». В этот день зрители увидят документальный фильм «С надвинутым на глаза небом».
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Работают выставки: живописи Илоны Голуды «B-Side»; выставка «Пленэр на Терском берегу».
29 сентября - 14.00
Международная акция «Литературный диктант».
29 сентября - 17.30
Публичная лекция Российского исторического общества в Мурманске «Судьбы советских военнопленных в трофейных немецких документах Великой Отечественной войны: по материалам архива УФСБ России по Мурманской области».
29 сентября - 18.00
Занятие проекта «Кинодел.Янг».
30 сентября – 18.00
Литературный праздник «День поэзии Заполярья».
30 сентября - 19.00
Встреча из цикла «Виниловый вечер».
1 октября - 12.00-22.00
День открытых дверей ко Дню пожилого человека «Золотая осень».
1 октября - 13.00
Квиз «Город с морским характером» ко Дню города Мурманска.
1 октября - 17.00
Курс «Основы графического дизайна».
2 октября - 13.00
Мероприятие проекта «Монологи заполярных творцов».
2 октября - 17.00
Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими».
2 октября - 19.00
Встреча в рамках работы киноклуба. Встреча с Борисом Блиновым в рамках проекта «Монологи Заполярных Творцов».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
30 сентября - 11.00
Открытие бюста Николаю Колычеву.
30 сентября
По записи — День поэзии в Заполярье: поэтические странички.
В течение месяца
По записи — Медиаигра «Моя страна Россия».
По записи — Познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб».
По записи — Познавательное мероприятие «Сокровища Терского берега».
По записи — Весёлые уроки с книгой «Сказки Беломорья».
По записи — Виртуальное путешествие по Мурманской области «Я живу в Заполярье».
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
30 сентября - 10.30
Игра-путешествие для детей «В нашем городе морском»: ко Дню города Мурманска.
30 сентября - в течение дня
Выставка детского рисунка «Город глазами детей»: ко Дню города Мурманска.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
30 сентября - 19.00
Торжественное открытие 84-го театрального сезона. Спектакль «По Волге до Херсона». (16+)
1 октября - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
1 октября - 19.00
«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. Премьера. «Пушкинская карта» (16+)
2 октября - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
2 октября - 19.00
«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. Премьера. «Пушкинская карта» (16+)
5 октября - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)
6 октября - 18.00
г. Апатиты
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. «Пушкинская карта». (0+)
6 октября - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)
7 октября - 15.00
г. Кировск
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. «Пушкинская карта». (0+)
8 октября - 19.00
«Фуршет после премьеры». Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+)
9 октября - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
9 октября - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)
12 октября - 18.30
г.Заозерск
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в 1 действии. Женский состав. (16+)
12 октября - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Супница, или Кипящие страсти». Р. Ламуре, комедия в 2-х действиях. (16+)
13 октября - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
14 октября - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)
15 октября - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)
16 октября - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
16 октября - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
19 октября - 19.00
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+)
19 октября - 19.00
с. Териберка
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. «Пушкинская карта». (12+)
20 октября - 19.00
«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. (16+)
22 октября - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. К 78-й годовщине освобождения Заполярья от немецко-фащистских захватчиков. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)
23 октября - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. (0+)
28 октября - 19.00
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера «Пушкинская карта». (16+)
29 октября - 19.00
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера «Пушкинская карта». (16+)
30 октября - 17.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. Акция «В театр - всей семьёй». «Пушкинская карта». (0+)
2 ноября - 11.30
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. Акция «Театр – школе». (6+)
3 ноября - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Кабаре «Бродячая собака». Программа н.а. России Юлии Рутберг. (16+)
4 ноября - 19.00
«Фуршет после премьеры». Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+)
5 ноября - 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. «Пушкинская карта». (12+)
6 ноября - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)
11 ноября - 19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
12 ноября - 12.00
«Летучий корабль». Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
12 ноября - 19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
13 ноября - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
13 ноября - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
16 ноября - 14.30
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Большакова по мотивам сказок северных народов. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+)
16 ноября - 19.00
Пушкинская карта
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+)
18 ноября - 18.00
«Театр «У Моста» г. Пермь. «Мачеха Саманишвили». Д. Клдиашвили, музыкальная комедия. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». «Пушкинская карта». (16+)
19 ноября - 16.00
ДТШ г. Мурманск, просп.Ленина, 16.
«Дети военного Мурмана». Е. Крынжина, спектакль-памятник. «Пушкинская карта». (12+)
19 ноября - 16.00
Театр «Творческая мастерская», г.Петрозаводск. «1/101». Ася Петрова, драмеди. (12+)
19 ноября - 19.30
ДТСФ просп. Кольский, 186.
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка Александра Шарапко), драма. «Пушкинская карта». (12+)
20 ноября - 15.00
МОТК, просп. Ленина, 27.
«Саквояж доктора Чехова». А.П. Чехов, инсценировка Пётра Васильева. «Пушкинская карта». (16+)
20 ноября - 19.30
Театр драмы им.Н. Орлова, г. Челябинск. «Демоны». Ларс Нурен, мелодраматический хоррор. (18+).
21 ноября - 16.00
МОТК, просп. Ленина, 27.
ТП «ТриТформаТ», г. Минск. «Каренина». Л.Н. Толстой, драма. «Пушкинская карта». (12+)
21 ноября - 19.30
г.Архангельск. «Спасти камер-юнкера Пушкина». Михаил Хейфец, история одного возможного подвига. «Пушкинская карта». (18+)
22 ноября - 17.00
МОТК, просп. Ленина, 27.
Драматический театр, г.Могилёв. «Без пудры». Екатерина Аверкова, торжественная кантата. (16+)
22 ноября - 19.30
Театр драмы, г. Рязань. «Иванов». А.П. Чехов, драма. «Пушкинская карта». (12+)
23 ноября - 17.00
ДТШ г. Мурманск, просп. Ленина, 16.
НХТ г. Челябинск. «Егорушкины птицы». Леонид Леонов, северная легенда. «Пушкинская карта». (16+)
23 ноября - 19.30
«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. «Пушкинская карта». (16+)
24 ноября - 19.00
Торжественное закрытие Международного театрального фестиваля Арктическая сцена».
25 ноября - 19.00
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера. «Пушкинская карта». (16+)
26 ноября - 12.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
26 ноября - 19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
30 ноября - 17.00
п. Междуречье
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
30 сентября - 19.00
Спектакль «Несколько дней из жизни господина де Мольера».
1 октября - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4)
1 октября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3)
2 октября - 11.00 и 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3)
2 октября - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто. «Барто пожаловать». (3)
7 октября - 19.00
Открытие фестиваля «Капитан Грей». (12)
8 октября - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5)
8 октября - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Сказки для принцесс». (5)
9 октября - 11.00 и 13.30
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5)
9 октября - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки. «Теремок. (3)
14 октября - 19.00
Сергей Астахов. «Что творят мужчины?». (16)
15 октября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4)
15 октября - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3)
16 октября - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4)
16 октября - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3)
21 октября - 19.00
Премьера. Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18)
22 октября - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена. «Гадкий утёнок». (5)
22 октября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди» (2+
23 октября - 11.00 и 13.30
Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6)
23 октября - 15.30 и 17.00
Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3)
28 октября - 19.00
Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16)
29 октября - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4)
29 октября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3)
30 октября - 11.00 и 13.300
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)
30 октября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Маша и медведь». (2)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
29 сентября - 18.00
Лекция Александра Васильева «Серебряный век и русская мода». Организатор: Мурманский областной художественный музей. (16+)
1 октября - 15.00
«Сказки для внучат». Интерактивный концерт для бабушек, дедушек и их внучат. Камерный зал.
1 октября - 18.00
«То, что я должен сказать». Посвящается А. Вертинскому. Концертный зал.
4 октября - 18.00
Виртуальный зал.
Дмитрий Хворостовский. Концертный зал.
8 октября - 18.00
Ансамбль баянистов «Русский тембр», г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
9 октября - 17.00
«Путешествие по киностудиям». Квартет «ART CINEMA». Концертный зал.
15 октября - 18.00
Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
16 октября - 17.00
#ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Солисты филармонии. Камерный зал.
21 октября - 19.00
«Дорога из чёрно-белых клавиш». Творческий вечер Алëны Лебедевой (фортепиано). Концертный зал.
23 октября - 17.00
«Времена года». Мария Лобецкая (орган), Павел Чижик (вибрафон), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
25 октября - 19.00
Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Победители международных и всероссийских юношеских конкурсов. Концертный зал.
26 октября - 19.00
Фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Д. Мацуев (ф-но), Г. Казазян (скрипка), А. Рамм (виолончель). Концертный зал.
27 октября - 19.00
Алексей Архиповский (балалайка), Москва. Концертный зал.
4 ноября - 14.00
«Приключения Незнайки». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал.
4 ноября - 17.00
«Как прекрасен этот мир». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал.
5 ноября - 18.00
«Огни Нью-Йорка». Квартет «ARMIR LEE», США. Концертный зал.
6 ноября - 17.00
Хоровая капелла России им. А.А. Юрлова. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
13 ноября - 17.00
«Кармен», спектакль-фламенко. «Театр фламенко «Fabrica de Tabaco». Концертный зал.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
28 и 29 сентября
Всероссийская конференция «Адаптивный туризм – как ресурс формирования историко-культурного познания для лиц с ограниченными возможностями здоровья: современные технологии и практики специальной библиотеки». Организатор: Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, обучающихся и преподавателей Школы ремёсел «Школа ремёсел приглашает…».
29 сентября - 15.00
Мастер-класс в технике макраме «Волшебное перышко».
30 сентября - 17.00
Открытие выставки «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск.
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Работают выставки: «Пленэр на Терском берегу» - выставка работ, созданных в рамках арт-резиденции «Терский берег» (до 15 октября); международная выставка «Литораль». Экспозиция объединила четырёх художников: Ирину Лапенко из Великого Новгорода, Наталью Егорову и Елену Тимофееву из Петрозаводска, а также творца из Норвегии – Лайлу Колостьяк. Работающие в разных художественных техниках и материалах от керамики и объекта, до графики и видео-арта - каждая из них представляет свою версию и авторский взгляд на мир, очерченный понятием «литораль». На выставке представлены керамические работы, графика и видео-арт (до 16 октября).