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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.22 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

30 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие «Доброе ремесло». Предметы быта из дерева.

30 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Что расскажет нам узор».

30 сентября – 30 октября

Выставка «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупа… Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск

30 сентября – 30 октября

«Заполярный АRT». Галерея «М» 30 лет. В экспозиции будут демонстрироваться произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, выставка, посвященная 30-летию старейшей галереи Мурманской области.

5 октября – 25 декабря

г. Апатиты. Детская галерея.

Выставка «Города. Коллажи». «Города мира» - проект, выполненный учащимися класса РПО Детской школы искусств г. Апатиты в 2019 году под руководством преподавателя Евгении Владимировны Смирновой.

5-16 октября

Выставка «Пьер Боннар. Репродукции живописных произведений и… Посвящена 155-летию со дня рождения художника.

6 октября - 6 ноября

Выставка Анны Крисановой «Про Мурманск и не только». Основной темой работ, представленных в экспозиции, является городской пейзаж, сюжеты с изображением городских улиц, дворов, порта.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков»; выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2»; выставка «Старая квартира». Из собрания Мурманского областного краеведческого музея; выставка «Советская игрушка XX века». Из частной коллекции; выставка «Сказочные мотивы в произведениях искусства» (до 29 сентября); выставка «Наталья Корнилова» (Графика. К 70-летию автора); «Херлуф Бидструп». Графика. Репродукции. К 110-летию со дня рождения художника; «Александр Самоделов». Футуризм. Живопись. (пгт.Мурмаши); «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка «Большой портрет для маленькой компании» из фондового собрания ГБУК города Москвы «Государственный Дарвиновский музей».

В течение месяца:

с. Ловозеро — работа «Школы саамских ремёсел» в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов.

Выставка «Не вернувшиеся с войны».

Выставка РОСФОТО «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».

29 сентября - 22 октября

В Мурманской области проходит региональный краеведческий конкурс «Край героев», в ходе которого команды школьников региона смогут побороться за главный приз – поездку в Москву и посещение Музея Победы – главного российского музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1 октября - 15.00

Открытие выставки, посвященной 90-летию со дня образования Гражданской обороны России.

2 октября

В музее пройдёт киномарафон «Арктическое кино», в рамках реализации международного культурного проекта «Северный характер», который реализует АНО «Продюсерский центр «Северный Характер». В этот день зрители увидят документальный фильм «С надвинутым на глаза небом».

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки: живописи Илоны Голуды «B-Side»; выставка «Пленэр на Терском берегу».

29 сентября - 14.00

Международная акция «Литературный диктант».

29 сентября - 17.30

Публичная лекция Российского исторического общества в Мурманске «Судьбы советских военнопленных в трофейных немецких документах Великой Отечественной войны: по материалам архива УФСБ России по Мурманской области».

29 сентября - 18.00

Занятие проекта «Кинодел.Янг».

30 сентября – 18.00

Литературный праздник «День поэзии Заполярья».

30 сентября - 19.00

Встреча из цикла «Виниловый вечер».

1 октября - 12.00-22.00

День открытых дверей ко Дню пожилого человека «Золотая осень».

1 октября - 13.00

Квиз «Город с морским характером» ко Дню города Мурманска.

1 октября - 17.00

Курс «Основы графического дизайна».

2 октября - 13.00

Мероприятие проекта «Монологи заполярных творцов».

2 октября - 17.00

Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими».

2 октября - 19.00

Встреча в рамках работы киноклуба. Встреча с Борисом Блиновым в рамках проекта «Монологи Заполярных Творцов».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

30 сентября - 11.00

Открытие бюста Николаю Колычеву.

30 сентября

По записи — День поэзии в Заполярье: поэтические странички.

В течение месяца

По записи — Медиаигра «Моя страна Россия».

По записи — Познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб».

По записи — Познавательное мероприятие «Сокровища Терского берега».

По записи — Весёлые уроки с книгой «Сказки Беломорья».

По записи — Виртуальное путешествие по Мурманской области «Я живу в Заполярье».

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

30 сентября - 10.30

Игра-путешествие для детей «В нашем городе морском»: ко Дню города Мурманска.

30 сентября - в течение дня

Выставка детского рисунка «Город глазами детей»: ко Дню города Мурманска.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 сентября - 19.00

Торжественное открытие 84-го театрального сезона. Спектакль «По Волге до Херсона». (16+)

1 октября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

1 октября - 19.00

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. Премьера. «Пушкинская карта» (16+)

2 октября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

2 октября - 19.00

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. Премьера. «Пушкинская карта» (16+)

5 октября - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)

6 октября - 18.00

г. Апатиты

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. «Пушкинская карта». (0+)

6 октября - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)

7 октября - 15.00

г. Кировск

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. «Пушкинская карта». (0+)

8 октября - 19.00

«Фуршет после премьеры». Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+)

9 октября - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

9 октября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)

12 октября - 18.30

г.Заозерск

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в 1 действии. Женский состав. (16+)

12 октября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Супница, или Кипящие страсти». Р. Ламуре, комедия в 2-х действиях. (16+)

13 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

14 октября - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)

15 октября - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)

16 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

16 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

19 октября - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+)

19 октября - 19.00

с. Териберка

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. «Пушкинская карта». (12+)

20 октября - 19.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. (16+)

22 октября - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. К 78-й годовщине освобождения Заполярья от немецко-фащистских захватчиков. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)

23 октября - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. (0+)

28 октября - 19.00

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера «Пушкинская карта». (16+)

29 октября - 19.00

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера «Пушкинская карта». (16+)

30 октября - 17.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. Акция «В театр - всей семьёй». «Пушкинская карта». (0+)

2 ноября - 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. Акция «Театр – школе». (6+)

3 ноября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Кабаре «Бродячая собака». Программа н.а. России Юлии Рутберг. (16+)

4 ноября - 19.00

«Фуршет после премьеры». Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+)

5 ноября - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. «Пушкинская карта». (12+)

6 ноября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)

11 ноября - 19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

12 ноября - 12.00

«Летучий корабль». Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

12 ноября - 19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

13 ноября - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

13 ноября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

16 ноября - 14.30

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Большакова по мотивам сказок северных народов. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+)

16 ноября - 19.00

Пушкинская карта

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+)

18 ноября - 18.00

«Театр «У Моста» г. Пермь. «Мачеха Саманишвили». Д. Клдиашвили, музыкальная комедия. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». «Пушкинская карта». (16+)

19 ноября - 16.00

ДТШ г. Мурманск, просп.Ленина, 16.

«Дети военного Мурмана». Е. Крынжина, спектакль-памятник. «Пушкинская карта». (12+)

19 ноября - 16.00

Театр «Творческая мастерская», г.Петрозаводск. «1/101». Ася Петрова, драмеди. (12+)

19 ноября - 19.30

ДТСФ просп. Кольский, 186.

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка Александра Шарапко), драма. «Пушкинская карта». (12+)

20 ноября - 15.00

МОТК, просп. Ленина, 27.

«Саквояж доктора Чехова». А.П. Чехов, инсценировка Пётра Васильева. «Пушкинская карта». (16+)

20 ноября - 19.30

Театр драмы им.Н. Орлова, г. Челябинск. «Демоны». Ларс Нурен, мелодраматический хоррор. (18+).

21 ноября - 16.00

МОТК, просп. Ленина, 27.

ТП «ТриТформаТ», г. Минск. «Каренина». Л.Н. Толстой, драма. «Пушкинская карта». (12+)

21 ноября - 19.30

г.Архангельск. «Спасти камер-юнкера Пушкина». Михаил Хейфец, история одного возможного подвига. «Пушкинская карта». (18+)

22 ноября - 17.00

МОТК, просп. Ленина, 27.

Драматический театр, г.Могилёв. «Без пудры». Екатерина Аверкова, торжественная кантата. (16+)

22 ноября - 19.30

Театр драмы, г. Рязань. «Иванов». А.П. Чехов, драма. «Пушкинская карта». (12+)

23 ноября - 17.00

ДТШ г. Мурманск, просп. Ленина, 16.

НХТ г. Челябинск. «Егорушкины птицы». Леонид Леонов, северная легенда. «Пушкинская карта». (16+)

23 ноября - 19.30

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. «Пушкинская карта». (16+)

24 ноября - 19.00

Торжественное закрытие Международного театрального фестиваля Арктическая сцена».

25 ноября - 19.00

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера. «Пушкинская карта». (16+)

26 ноября - 12.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

26 ноября - 19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

30 ноября - 17.00

п. Междуречье

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 сентября - 19.00

Спектакль «Несколько дней из жизни господина де Мольера».

1 октября - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4)

1 октября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3)

2 октября - 11.00 и 13.30

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3)

2 октября - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто. «Барто пожаловать». (3)

7 октября - 19.00

Открытие фестиваля «Капитан Грей». (12)

8 октября - 11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5)

8 октября - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Сказки для принцесс». (5)

9 октября - 11.00 и 13.30

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5)

9 октября - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки. «Теремок. (3)

14 октября - 19.00

Сергей Астахов. «Что творят мужчины?». (16)

15 октября - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4)

15 октября - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3)

16 октября - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4)

16 октября - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3)

21 октября - 19.00

Премьера. Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18)

22 октября - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена. «Гадкий утёнок». (5)

22 октября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди» (2+

23 октября - 11.00 и 13.30

Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6)

23 октября - 15.30 и 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3)

28 октября - 19.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16)

29 октября - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4)

29 октября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3)

30 октября - 11.00 и 13.300

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)

30 октября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Маша и медведь». (2)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

29 сентября - 18.00

Лекция Александра Васильева «Серебряный век и русская мода». Организатор: Мурманский областной художественный музей. (16+)

1 октября - 15.00

«Сказки для внучат». Интерактивный концерт для бабушек, дедушек и их внучат. Камерный зал.

1 октября - 18.00

«То, что я должен сказать». Посвящается А. Вертинскому. Концертный зал.

4 октября - 18.00

Виртуальный зал.

Дмитрий Хворостовский. Концертный зал.

8 октября - 18.00

Ансамбль баянистов «Русский тембр», г.Москва. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

9 октября - 17.00

«Путешествие по киностудиям». Квартет «ART CINEMA». Концертный зал.

15 октября - 18.00

Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

16 октября - 17.00

#ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Солисты филармонии. Камерный зал.

21 октября - 19.00

«Дорога из чёрно-белых клавиш». Творческий вечер Алëны Лебедевой (фортепиано). Концертный зал.

23 октября - 17.00

«Времена года». Мария Лобецкая (орган), Павел Чижик (вибрафон), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

25 октября - 19.00

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Победители международных и всероссийских юношеских конкурсов. Концертный зал.

26 октября - 19.00

Фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Д. Мацуев (ф-но), Г. Казазян (скрипка), А. Рамм (виолончель). Концертный зал.

27 октября - 19.00

Алексей Архиповский (балалайка), Москва. Концертный зал.

4 ноября - 14.00

«Приключения Незнайки». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал.

4 ноября - 17.00

«Как прекрасен этот мир». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал.

5 ноября - 18.00

«Огни Нью-Йорка». Квартет «ARMIR LEE», США. Концертный зал.

6 ноября - 17.00

Хоровая капелла России им. А.А. Юрлова. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

13 ноября - 17.00

«Кармен», спектакль-фламенко. «Театр фламенко «Fabrica de Tabaco». Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

28 и 29 сентября

Всероссийская конференция «Адаптивный туризм – как ресурс формирования историко-культурного познания для лиц с ограниченными возможностями здоровья: современные технологии и практики специальной библиотеки». Организатор: Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, обучающихся и преподавателей Школы ремёсел «Школа ремёсел приглашает…».

29 сентября - 15.00

Мастер-класс в технике макраме «Волшебное перышко».

30 сентября - 17.00

Открытие выставки «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск.

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Работают выставки: «Пленэр на Терском берегу» - выставка работ, созданных в рамках арт-резиденции «Терский берег» (до 15 октября); международная выставка «Литораль». Экспозиция объединила четырёх художников: Ирину Лапенко из Великого Новгорода, Наталью Егорову и Елену Тимофееву из Петрозаводска, а также творца из Норвегии – Лайлу Колостьяк. Работающие в разных художественных техниках и материалах от керамики и объекта, до графики и видео-арта - каждая из них представляет свою версию и авторский взгляд на мир, очерченный понятием «литораль». На выставке представлены керамические работы, графика и видео-арт (до 16 октября).

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11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
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