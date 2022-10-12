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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.22 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянные экспозиции: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России»; «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».

В течение месяца: выставка «Полотенце». Часть 2. Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций; выставка «Франциско Гойя. Сумерки и свет». Графика. Из собрания Государственного центрального музея современной истории России; выставка «Галерея М». Объединение художников Апатиты-Кировск. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство; выставка «Картины по русской истории». Из издания И. Кнебеля. Москва. 1908-1913. Постеры; выставка «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупа… Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск; выставка Анны Крисановой «Про Мурманск и не только». Основной темой работ, представленных в экспозиции, является городской пейзаж, сюжеты с изображением городских улиц, дворов, порта (по 6 ноября).

12-16 октября

Выставка «Пьер Боннар. Репродукции живописных произведений и… Посвящена 155-летию со дня рождения художника.

12 и 26 октября - 15.00

Тематическое мероприятие «Что расскажет русский узор».

13 и 27 октября - 15.00

Интерактивное мероприятие с творческим занятием «Путешествие по волшебному лесу».

14 и 19 октября - 15.00

Интерактивное мероприятие «Какого цвета осень».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

В течение месяца: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков»; выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2»; выставка «Старая квартира». Из собрания Мурманского областного краеведческого музея; выставка «Советская игрушка XX века». Из частной коллекции; выставка «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея; выставка «Город в лесах». Фотографии Мити Харшака. К 45-летию автора. Из собрания музея; выставка «Семья персеев». Графика из собрания музея. К 100-летию спуска на воду первого Советского научно-исследовательского судна «Персей».

15, 16, 22, 23, 29, 30 октября - 13.00

Тематическое мероприятие игровой квест «Марш Страны Советов» по выставке «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского Музея.

16 и 30 октября - 15.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».

29 октября - 16.00

Лекция «Ян Вермеер» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

В течение месяца: выставка «На Севере диком»; выставка «Большой портрет для маленькой компании» из собрания Государственного Дарвиновского музея; выставка, посвящённая 90-летию со дня образования Гражданской обороны России.

Ежедневно, кроме четверга и пятницы в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея.

12 октября - 15.3

Церемония открытия Фестиваля музеев Северо-Запада.

12-15 октября

Фестиваль музеев Северо-Запада.

17 октября - 11.00

День открытых дверей, посвященный Дню рождения Мурманского областного краеведческого музея (бесплатное посещение музея).

22 октября - 14.00

Финал регионального краеведческого конкурса «Край героев».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки: живописи Илоны Голуды «B-Side»; выставка «Пленэр на Терском берегу» (по 15 октября); выставка живописи Всеволода Кузнецова «Пасторальные мотивы» (по 30 октября); выставка работ Лайлы Колостьяк, Ирины Лапенко, Натальи Егоровой и Елены Тимофеевой «Литораль» (по 16 октября).

12 октября - 11.00

Онлайн-цифровой урок «Золотая летопись Мурманской области: Юнга Саша Ковалёв».

12 и 19 октября - 19.00

Цикл встреч «Литмастерская».

13, 18, 20, 25 и 27 октября - 18.00

Клуб «Кинодел.Янг».

14 октября - 12.00

«Жёлтый день»: из цикла «Цветные дни в Научке».

14 октября - 18.00

Мероприятие проекта «Школа критики».

15, 22 и 29 октября - 14.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».

15, 22 и 29 октября - 17.00

Курс «Основы графического дизайна».

16, 23 и 30 октября - 19.00

Встреча проекта «Киноклуб».

15 октября - 18.00

Встреча в рамках проекта «Север в лицах» с художниками Марией Михайленко, Юрием Шачневым.

15 октября - 19.00

Праздничный концерт «Один год Полярному коту».

21–22 октября - 10.00

23 октября - 13.0 и 15.00

Историко-краеведческая конференция XV Феодоритовские чтения «Север в истории и культуре России: духовное наследие и традиции» Мероприятие проекта «Крылья любви: письма с фронта» (п. Никель, г. Заполярный).

21 октября - 19.00

Виниловый вечер.

23 октября - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён».

25 октября - 12.00

День возвращенной книги.

26 октября - 10.00

Областной тематический семинар «Каталогизация в условиях цифровой среды».

26 октября - 13.00

Конфликт-тренинг «Все под контролем!: в рамках цикла «Непростая тема».

26 октября - 19.00

Фидбек-сессия в рамках проекта «Школа критики».

27 октября - 11.00

Областной день библиографа.

29 октября - 10.00

День новой книги.

29 октября - 10.00

Колычевские чтения.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца: выставка «Мурманску посвящается»; «Мир без коррупции!»: творческий конкурс рисунка в стиле хуманизация; по записи - Движение вверх: интерактивный рассказ о космических достижениях России и СССР; по записи - Литературно-познавательное мероприятие «Сказки из тундры».

Вторая половина месяца: по записи - Мастер-класс «Веселые барашки»; по записи - Кофейное рисование.

С 15 октября

Областной конкурс чтецов «Счастливое время с Олегом Бундуром».

18 октября - 15.00

Аудиоэкскурсия «Набережная и сквер у морского вокзала».

20-28 октября

Урок мужества «Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье».

20-28 октября

Исторический час «Герои земли Кольской».

20-30 октября

Час патриотизма «Война в Заполярье».

23 октября - 14.00

Тренинг «Скорочтение – давай попробуем?!».

27 октября

Проект «Свободный художник»: оформление фотозоны к празднику Хэллоуин.

29 октября

Фотовыставка волонтёров библиотеки «Книги ярких людей».

30 октября - 13.00

«Библионяня»: семейный клуб выходного дня.

По 31 октября

«Мир без коррупции!». творческий конкурс рисунка в стиле хуманизация. (12+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

12 октября - 14.00

Выездная экскурсия по городу для жителей Дома-интерната для престарелых и инвалидов «Мурманск – город морской».

14 октября - 14.00

Декада белой трости: Экскурсия в библиотеку «Библиотека – территория без границ».

15 октября

В течение дня - День информации, посвящённый Дню белой трости.

19 октября - 13.00

Декада пожилого человека: Развлекательная программа «Вечеринка в стиле СССР».

27 октября - 14.00

Пресс-кафе «Читаем, спорим, размышляем».

30 октября - 14.00

Международная просветительская акция «Географический диктант 2022»

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

12 октября - 18.30

г.Заозерск

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в 1 действии. Женский состав. (16+)

12 октября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Супница, или Кипящие страсти». Р. Ламуре, комедия в 2-х действиях. (16+)

13 октября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

14 октября - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)

15 октября - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)

16 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

16 октября - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

19 октября - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+)

19 октября - 19.00

с. Териберка

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. «Пушкинская карта». (12+)

20 октября - 19.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. (16+)

22 октября - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. К 78-й годовщине освобождения Заполярья от немецко-фащистских захватчиков. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)

23 октября - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. Малая сцена. (0+)

28 октября - 19.00

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера «Пушкинская карта». (16+)

29 октября - 19.00

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера «Пушкинская карта». (16+)

30 октября - 17.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. Акция «В театр - всей семьёй». «Пушкинская карта». (0+)

2 ноября - 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. Акция «Театр – школе». (6+)

3 ноября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Кабаре «Бродячая собака». Программа н.а. России Юлии Рутберг. (16+)

4 ноября - 19.00

«Фуршет после премьеры». Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+)

5 ноября - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. «Пушкинская карта». (12+)

6 ноября - 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)

11 ноября - 19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

12 ноября - 12.00

«Летучий корабль». Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

12 ноября - 19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

13 ноября - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

13 ноября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

16 ноября - 14.30

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Большакова по мотивам сказок северных народов. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+)

16 ноября - 19.00

Пушкинская карта

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+)

18 ноября - 18.00

«Театр «У Моста» г. Пермь. «Мачеха Саманишвили». Д. Клдиашвили, музыкальная комедия. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». «Пушкинская карта». (16+)

19 ноября - 16.00

ДТШ г. Мурманск, просп.Ленина, 16.

«Дети военного Мурмана». Е. Крынжина, спектакль-памятник. «Пушкинская карта». (12+)

19 ноября - 16.00

Театр «Творческая мастерская», г.Петрозаводск. «1/101». Ася Петрова, драмеди. (12+)

19 ноября - 19.30

ДТСФ просп. Кольский, 186.

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка Александра Шарапко), драма. «Пушкинская карта». (12+)

20 ноября - 15.00

МОТК, просп. Ленина, 27.

«Саквояж доктора Чехова». А.П. Чехов, инсценировка Пётра Васильева. «Пушкинская карта». (16+)

20 ноября - 19.30

Театр драмы им.Н. Орлова, г. Челябинск. «Демоны». Ларс Нурен, мелодраматический хоррор. (18+).

21 ноября - 16.00

МОТК, просп. Ленина, 27.

ТП «ТриТформаТ», г. Минск. «Каренина». Л.Н. Толстой, драма. «Пушкинская карта». (12+)

21 ноября - 19.30

г.Архангельск. «Спасти камер-юнкера Пушкина». Михаил Хейфец, история одного возможного подвига. «Пушкинская карта». (18+)

22 ноября - 17.00

МОТК, просп. Ленина, 27.

Драматический театр, г.Могилёв. «Без пудры». Екатерина Аверкова, торжественная кантата. (16+)

22 ноября - 19.30

Театр драмы, г. Рязань. «Иванов». А.П. Чехов, драма. «Пушкинская карта». (12+)

23 ноября - 17.00

ДТШ г. Мурманск, просп. Ленина, 16.

НХТ г. Челябинск. «Егорушкины птицы». Леонид Леонов, северная легенда. «Пушкинская карта». (16+)

23 ноября - 19.30

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. «Пушкинская карта». (16+)

24 ноября - 19.00

Торжественное закрытие Международного театрального фестиваля Арктическая сцена».

25 ноября - 19.00

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера. «Пушкинская карта». (16+)

26 ноября - 12.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

26 ноября - 19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

30 ноября - 17.00

п. Междуречье

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

15 октября - 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». Шарапко А., драма. (12+)

16 октября - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Шарапко А., сказка. (6+)

16 октября - 19.00

«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю., комедия. (12+)

22 октября - 19.00

«Туман над заливом». Шарапко А., драма. (12+)

23 октября - 12.00

«Аленький цветочек». Сергиенко Ю., сказка. (6+)

23 октября - 19.00

«Страсти по-итальянски». Шарапко А., комедия. (16+)

29 октября - 19.00

«Суета сует». Сергиенко Ю., комедия. (12+)

30 октября - 19.00

«Суета сует». Сергиенко Ю., комедия. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

14 октября - 19.00

Сергей Астахов. «Что творят мужчины?». (16)

15 октября - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4)

15 октября - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3)

16 октября - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Колобок». (4)

16 октября - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3)

21 октября - 19.00

Премьера. Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18)

22 октября - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена. «Гадкий утёнок». (5)

22 октября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди» (2+

23 октября - 11.00 и 13.30

Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6)

23 октября - 15.30 и 17.00

Валдис Павловскис. «Лисёнок-плут». (3)

28 октября - 19.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16)

29 октября - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4)

29 октября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3)

30 октября - 11.00 и 13.300

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)

30 октября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Маша и медведь». (2)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

15 октября - 18.00

Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

16 октября - 17.00

#ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Солисты филармонии. Камерный зал.

21 октября - 19.00

«Дорога из чёрно-белых клавиш». Творческий вечер Алëны Лебедевой (фортепиано). Концертный зал.

23 октября - 17.00

«Времена года». Мария Лобецкая (орган), Павел Чижик (вибрафон), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

25 октября - 19.00

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Победители международных и всероссийских юношеских конкурсов. Концертный зал.

26 октября - 19.00

Фестиваль «Денис Мацуев представляет. Диалог поколений». Д. Мацуев (ф-но), Г. Казазян (скрипка), А. Рамм (виолончель). Концертный зал.

27 октября - 19.00

Алексей Архиповский (балалайка), Москва. Концертный зал.

4 ноября - 14.00

«Приключения Незнайки». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал.

4 ноября - 17.00

«Как прекрасен этот мир». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал.

5 ноября - 18.00

«Огни Нью-Йорка». Квартет «ARMIR LEE», США. Концертный зал.

6 ноября - 17.00

Хоровая капелла России им. А.А. Юрлова. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.

13 ноября - 17.00

«Кармен», спектакль-фламенко. «Театр фламенко «Fabrica de Tabaco». Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

12 октября - 19.00

Театрализованная программа «MUSICAL SHOW». Мюзикл «Нотр Дам де Пари».

13 октября - 19.00

Концерт группы «Сурганова и оркестр».

15 октября - 14.00

Областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии» в Мончегорском городском Центре культуры. К 100-летию российского джаза.

15, 22 и 29 октября - 16.00 и 18.10

Интеллектуальный турнир по правилам игры «Что? Где? Когда?».

15 октября - 19.00

Финал Мурманской лиги КВН.

16 октября - 11.00

Областной смотр-конкурс театральных кружков и любительских объединений «Волшебные крылья» во Дворце культуры «Металлург» (г. Кандалакша).

16 октября - 14.00

Областной конкурс «КрутОтец» ко Дню отца в России (онлайн).

16 октября - 15.00

Концерт ансамбля танца «Радость» - «Радость, друзья и я», посвящённый юбилею Д.С. Смирнова, балетмейстера коллектива.

17 октября - 19.00

Рок-мюзикл «TODD». Музыканты «Король и Шут» и Алексей Горшенёв.

18 октября - 19.00

Спектакль «Любовь и голуби».

19 октября - 19.00

Концерт в рамках Международного общественно-культурного форума «Арктическое братство».

19 октября - 19.00

Концерт певицы СЛАВА.

29 октября - 11.00

Областной фестиваль «Счастливая семья». В рамках областного конкурса лучших практик работы с семьёй «Семейный апгрейд» по итогам 2021 года.

29 октября - 14.00

Финал областного конкурса «Бабушка примерного поведения».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

В течение месяца (по предварительной записи): экскурсии по выставке «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск

Открыта выставка «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск.

12 октября - 15.00

14 октября - 15.00

Мастер-класс в технике макраме «Волшебное перышко».

15 октября - 14.00

Видеолекторий «Народное искусство».

19 октября - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Шли матрешки по дорожке».

21 октября - 14.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Аленушкины сказки», посвященное 170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка.

27 октября - 14.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…».

28 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Вместе с Параскевой».

29 октября - 16.00

Мастер-класс в технике роспись по дереву «Деревянный медальон».

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Работают выставки: «Пленэр на Терском берегу» - выставка работ, созданных в рамках арт-резиденции «Терский берег» (до 15 октября); международная выставка «Литораль». Экспозиция объединила четырёх художников: Ирину Лапенко из Великого Новгорода, Наталью Егорову и Елену Тимофееву из Петрозаводска, а также творца из Норвегии – Лайлу Колостьяк. Работающие в разных художественных техниках и материалах от керамики и объекта, до графики и видео-арта - каждая из них представляет свою версию и авторский взгляд на мир, очерченный понятием «литораль». На выставке представлены керамические работы, графика и видео-арт (до 16 октября).

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