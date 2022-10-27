АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянные экспозиции: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России»; «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».
В течение месяца: выставка «Полотенце». Часть 2. Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций; выставка «Франциско Гойя. Сумерки и свет». Графика. Из собрания Государственного центрального музея современной истории России; выставка «Галерея М». Объединение художников Апатиты-Кировск. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство; выставка «Картины по русской истории». Из издания И. Кнебеля. Москва. 1908-1913. Постеры; выставка «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупа… Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск; выставка Анны Крисановой «Про Мурманск и не только». Основной темой работ, представленных в экспозиции, является городской пейзаж, сюжеты с изображением городских улиц, дворов, порта (по 6 ноября).
27 октября – 15.00
Интерактивное мероприятие «Путешествие по волшебному лесу».
29 и 30 октября – 11.15 и 14.00
В главном здании Мурманского областного художественного музея пройдёт квест «В поисках сокровищ».
Откроются новые выставки:
4 ноября – 25 декабря
Фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis». Снимки, представленные на выставке сделаны во время путешествий в разные города и страны в период с 2007 по 2016 года.
5 ноября – 25 декабря
47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах.
9 ноября – 25 декабря
Выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
В течение месяца: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков»; выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2»; выставка «Старая квартира». Из собрания Мурманского областного краеведческого музея; выставка «Советская игрушка XX века». Из частной коллекции; выставка «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея; выставка «Город в лесах». Фотографии Мити Харшака. К 45-летию автора. Из собрания музея; выставка «Семья персеев». Графика из собрания музея. К 100-летию спуска на воду первого Советского научно-исследовательского судна «Персей».
27 октября - 15.00
Интерактивное мероприятие с творческим занятием «Путешествие по волшебному лесу».
29 и 30 октября - 13.00
Тематическое мероприятие игровой квест «Марш Страны Советов» по выставке «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского Музея.
29 октября - 16.00
Лекция «Ян Вермеер» из цикла «Знакомьтесь: художник!».
30 октября - 15.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
В течение месяца: выставка «На Севере диком»; выставка «Большой портрет для маленькой компании» из собрания Государственного Дарвиновского музея; выставка, посвящённая 90-летию со дня образования Гражданской обороны России.
Ежедневно, кроме четверга и пятницы в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея.
30 октября
Пройдёт киномарафон «Арктическое кино», в рамках реализации международного культурного проекта «Северный характер», который реализует АНО «Продюсерский центр «Северный Характер».
30 октября состоится показ документального фильма — «Повелитель времени». Телекомпания «GOLD MEDIUM - ГОЛД МЕДИУМ», г. Москва, Россия, 2021. Через тернии к звёздам. В этих словах - вся жизнь и судьба Николая Козырева, учёного-астрофизика, автора теории времени. Николай Козырев был арестован в 1937 году. А в 1942-ом приговорён к расстрелу. И в этот момент время остановилось… Продолжительность времени: 44 мин. (6+)
4 ноября – 18.00 до 2.00
Состоится Всероссийская акция «Ночь искусств».
Акция приурочена ко Дню народного единства и Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В этому году гости примут участие в квестах и интерактивных играх, мастер-классах Мурманского областного краеведческого музея и творческих студий г. Мурманска. В ночное время у посетителей будет возможность принять участие в автобусных обзорных экскурсиях по Мурманску. Также в эту ночь Мурманский областной краеведческий музей станет концертной площадкой для молодых музыкантов и театральных коллективов столицы Заполярья.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Работают выставки: живописи Илоны Голуды «B-Side»; выставка «Пленэр на Терском берегу» (по 15 октября); выставка живописи Всеволода Кузнецова «Пасторальные мотивы» (по 30 октября); выставка работ Лайлы Колостьяк, Ирины Лапенко, Натальи Егоровой и Елены Тимофеевой «Литораль» (по 16 октября).
27 октября - 11.00
Областной день библиографа.
27 октября - 18.00
Клуб «Кинодел.Янг».
29 октября - 10.00
День новой книги.
29 октября - 10.00
Колычевские чтения.
29 октября - 14.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».
29 октября - 17.00
Курс «Основы графического дизайна».
30 октября - 19.00
Встреча проекта «Киноклуб».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В течение месяца: выставка «Мурманску посвящается»; «Мир без коррупции!»: творческий конкурс рисунка в стиле хуманизация; по записи - Движение вверх: интерактивный рассказ о космических достижениях России и СССР; по записи - Литературно-познавательное мероприятие «Сказки из тундры».
Вторая половина месяца: по записи - Мастер-класс «Веселые барашки»; по записи - Кофейное рисование.
27 и 28 октября
Урок мужества «Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье».
27 и 28 октября
Исторический час «Герои земли Кольской».
27 - 30 октября
Час патриотизма «Война в Заполярье».
27 октября
Проект «Свободный художник»: оформление фотозоны к празднику Хэллоуин.
29 октября
Фотовыставка волонтёров библиотеки «Книги ярких людей».
30 октября - 13.00
«Библионяня»: семейный клуб выходного дня.
По 31 октября
«Мир без коррупции!». творческий конкурс рисунка в стиле хуманизация. (12+)
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
27 октября - 14.00
Пресс-кафе «Читаем, спорим, размышляем».
30 октября - 14.00
Международная просветительская акция «Географический диктант 2022»
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
28 октября - 19.00
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера «Пушкинская карта». (16+)
29 октября - 19.00
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера «Пушкинская карта». (16+)
30 октября - 17.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. Акция «В театр - всей семьёй». «Пушкинская карта». (0+)
2 ноября - 11.30
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. Акция «Театр – школе». (6+)
3 ноября - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Кабаре «Бродячая собака». Программа н.а. России Юлии Рутберг. (16+)
4 ноября - 19.00
«Фуршет после премьеры». Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+)
5 ноября - 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. «Пушкинская карта». (12+)
6 ноября - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)
11 ноября - 19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
12 ноября - 12.00
«Летучий корабль». Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
12 ноября - 19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
13 ноября - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
13 ноября - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
16 ноября - 14.30
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Большакова по мотивам сказок северных народов. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+)
16 ноября - 19.00
Пушкинская карта
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+)
18 ноября - 18.00
«Театр «У Моста» г. Пермь. «Мачеха Саманишвили». Д. Клдиашвили, музыкальная комедия. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». «Пушкинская карта». (16+)
19 ноября - 16.00
ДТШ г. Мурманск, просп.Ленина, 16.
«Дети военного Мурмана». Е. Крынжина, спектакль-памятник. «Пушкинская карта». (12+)
19 ноября - 16.00
Театр «Творческая мастерская», г.Петрозаводск. «1/101». Ася Петрова, драмеди. (12+)
19 ноября - 19.30
ДТСФ просп. Кольский, 186.
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка Александра Шарапко), драма. «Пушкинская карта». (12+)
20 ноября - 15.00
МОТК, просп. Ленина, 27.
«Саквояж доктора Чехова». А.П. Чехов, инсценировка Пётра Васильева. «Пушкинская карта». (16+)
20 ноября - 19.30
Театр драмы им.Н. Орлова, г. Челябинск. «Демоны». Ларс Нурен, мелодраматический хоррор. (18+).
21 ноября - 16.00
МОТК, просп. Ленина, 27.
ТП «ТриТформаТ», г. Минск. «Каренина». Л.Н. Толстой, драма. «Пушкинская карта». (12+)
21 ноября - 19.30
г.Архангельск. «Спасти камер-юнкера Пушкина». Михаил Хейфец, история одного возможного подвига. «Пушкинская карта». (18+)
22 ноября - 17.00
МОТК, просп. Ленина, 27.
Драматический театр, г.Могилёв. «Без пудры». Екатерина Аверкова, торжественная кантата. (16+)
22 ноября - 19.30
Театр драмы, г. Рязань. «Иванов». А.П. Чехов, драма. «Пушкинская карта». (12+)
23 ноября - 17.00
ДТШ г. Мурманск, просп. Ленина, 16.
НХТ г. Челябинск. «Егорушкины птицы». Леонид Леонов, северная легенда. «Пушкинская карта». (16+)
23 ноября - 19.30
«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. «Пушкинская карта». (16+)
24 ноября - 19.00
Торжественное закрытие Международного театрального фестиваля Арктическая сцена».
25 ноября - 19.00
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера. «Пушкинская карта». (16+)
26 ноября - 12.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
26 ноября - 19.00
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
30 ноября - 17.00
п. Междуречье
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
29 октября - 19.00
«Суета сует». Сергиенко Ю., комедия. (12+)
30 октября - 19.00
«Суета сует». Сергиенко Ю., комедия. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
28 октября - 19.00
Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16)
29 октября - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4)
29 октября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3)
30 октября - 11.00 и 13.300
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)
30 октября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Маша и медведь». (2)
2 ноября - 11.00
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
3 ноября - 11.00
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
4 ноября - 19.00
Премьера. Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)
5 ноября - 11.00 и 13.30
Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)
5 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
6 ноября - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5+)
6 ноября - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
11 ноября - 19.00
#ОткрытаяСцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Сплошное сердце». (12+)
12 ноября - 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
12 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
13 ноября - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
13 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)
18 ноября - 19.00
Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+)
19 ноября - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки. «Сказки бабушки Зимы». (4+)
19 ноября - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
20 ноября - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
25 ноября - 19.00
#ОткрытаяСцена. Концерт. «Почта сновидений». (12+)
26 ноября - 13.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
26 ноября - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
27 ноября - 11.00
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
27 ноября - 15.30 и 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской. «Подарок для мышки». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
27 октября - 19.00
Алексей Архиповский (балалайка), Москва. Концертный зал.
4 ноября - 14.00
«Приключения Незнайки». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал.
4 ноября - 17.00
«Как прекрасен этот мир». Мужской хор Вологодской филармонии. Концертный зал.
5 ноября - 18.00
«Огни Нью-Йорка». Квартет «ARMIR LEE», США. Концертный зал.
6 ноября - 17.00
Хоровая капелла России им. А.А. Юрлова. Фестиваль «Мелодии Арктики». Концертный зал.
13 ноября - 17.00
«Кармен», спектакль-фламенко. «Театр фламенко «Fabrica de Tabaco». Концертный зал.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
29 октября - 11.00
Областной фестиваль «Счастливая семья». В рамках областного конкурса лучших практик работы с семьёй «Семейный апгрейд» по итогам 2021 года.
29 октября - 14.00
Финал областного конкурса «Бабушка примерного поведения».
29 октября - 16.00 и 18.10
Интеллектуальный турнир по правилам игры «Что? Где? Когда?».
7 ноября – 19.00
В этом году Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова отмечает юбилей – 90-летие. По традиции, праздник артисты Дворца отметят на сцене - главным подарком «юбиляру» станут выступления творческих коллективов, которые многие годы живут, растут и развиваются в стенах заполярной «Кировки». Юбилейный концерт «Дворец зажигает огни».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
В течение месяца (по предварительной записи): экскурсии по выставке «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск
Открыта выставка «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск.
27 октября - 14.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…».
28 октября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Вместе с Параскевой».
29 октября - 16.00
Мастер-класс в технике роспись по дереву «Деревянный медальон».
30 октября – 15.00
Мастер - класс по изготовлению броши «Сова».
Открытие новой выставки:
5 ноября – 25 декабря
47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах.
Фото: https://vk.com/mokm51