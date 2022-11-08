г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Действующие экспозиции: фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis» (по 25 декабря); 47-ая областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства (по 25 декабря); выставка «Лоскутные истории» (по 27 ноября); выставка «Семья Персеев» - графика из собрания музея (27 ноября); выставка фотографий Мити Харшака «Город в лесах» (по 20 ноября); Академия художеств. 1757 – 2022. К 265-летию со дня основания (по 4 декабря); Александр Самохвалов - живопись и графика (по 20 ноября); «Сумерки и свет». Графика Франсиско Хосе де Гойяс (по 15 декабря); выставка «Художественные промыслы России. Часть 2» (по 25 декабря).

9 ноября – 25 декабря

Выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Действующие экспозиции: выставка «Как рубашка в поле выросла» (по 25 декабря); Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыта выставка «Большой портрет для маленькой компании», на которой каждый может увидеть уникальные фотографии из собрания Дарвиновского музея.

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея.

8-18 ноября

Доступна экспозиция, посвященная 90-летию со дня образования Гражданской обороны России.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Открыта фотовыставка Банка России «Драгоценный мир живой природы» (до 13 ноября).

8 ноября

Акция, посвященная Дню народного единства.

День народного единства – это государственный праздник России, который исторически связан с далекими событиями начала XVII века, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Областная научная библиотека приглашает к участию в акции, посвященной этому знаменательному событию.

В программе акции: обзор коллекций Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Российское государство в кон. XVI–нач. XVII вв.»; виртуальная выставка-портрет исторических деятелей эпохи «Герои смутного времени»; видеоролик «Смутное время» об истории праздника.

В рамках акции состоится стратегическая командная игра «Мы едины, Мы – Россия!». В ней примут участие студенты Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота.

Интеллектуальный поединок «В единстве наша сила!» пройдёт в Центре социального обслуживания населения Первомайского района. Игрокам предстоит ответить на вопросы различного уровня сложности по истории России. (14+)

Вторник, четверг -16.00-20.00

«Dungeons and Dragons», или «Подземелья и драконы» – всемирно известная ролевая настольная игра в жанре фэнтези, в которой игроку предлагается примерить на себя роль искателя приключений. Для неё характерна неограниченная свобода в действиях игрока, отыгрыш выбранной роли для максимального погружения, активное живое общение.

Приглашаем каждый вторник и четверг всех поклонников DND, любителей и профессионалов, по одному и в компании друзей, опытных игроков и тех, кто давно мечтал вступить в мировое игровое братство, на игротеку в Мурманскую областную научную библиотеку (зал искусств, 3-й этаж). Количество мест ограничено. Телефон для записи 8 953-752-11-58.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца: выставка «Мурманску посвящается»; «Мир без коррупции!»: творческий конкурс рисунка в стиле хуманизация; по записи - Движение вверх: интерактивный рассказ о космических достижениях России и СССР; по записи - Литературно-познавательное мероприятие «Сказки из тундры». 8-30 ноября «Мы едины!» - тематическая беседа. Отдел электронных ресурсов приглашает учащихся 2-4 классов на тематическую беседу, посвящённую Дню народного единства «Мы едины!». 8 ноября Народные художественные промыслы и ремесла регионов России в приобщении детей к культурному наследию Отечества. Продолжается приём заявок межрегионального очно-заочного марафона педагогического опыта. 13 ноября – 12.00 «Синичкин праздник» - мастер-класс. Отдел электронных ресурсов приглашает мальчишек и девчонок на мастер-класс в технике обрывная аппликация. 13 ноября В областной детско-юношеской библиотеке откроется новый библиоклуб. На площадке молодёжного центра «БиблиоДвиж» состоится первое заседание клуба «Я люблю русский язык». 13 ноября «Права школьника – твои права». Молодёжный центр «БиблиоДвиж» приглашает учащихся 5-9 классов на деловую игру «Права школьника – твои права». 17 ноября Всероссийская олимпиада «Символы России. Петр I». 17 ноября 2022 года в каждом регионе нашей страны планируется проведение Всероссийской олимпиады «Символы России. Петр I». 23 ноября Игрушечный город: творческий конкурс. Отдел детского чтения приглашает принять участие в творческом конкурсе, в рамках фестиваля игрушек «За шторкой кукольного домика». Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/) 11 ноября - 19.00 «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+) 12 ноября - 12.00 «Летучий корабль». Ткачук, музыкальная сказка. (6+) 12 ноября - 19.00 «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+) 13 ноября - 12.00 «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+) 13 ноября - 19.00 «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+) 16 ноября - 14.30 «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Большакова по мотивам сказок северных народов. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+) 16 ноября - 19.00 Пушкинская карта «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+) 18 ноября - 18.00 «Театр «У Моста» г. Пермь. «Мачеха Саманишвили». Д. Клдиашвили, музыкальная комедия. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». «Пушкинская карта». (16+) 19 ноября - 16.00 ДТШ г. Мурманск, просп.Ленина, 16. «Дети военного Мурмана». Е. Крынжина, спектакль-памятник. «Пушкинская карта». (12+) 19 ноября - 16.00 Театр «Творческая мастерская», г.Петрозаводск. «1/101». Ася Петрова, драмеди. (12+) 19 ноября - 19.30 ДТСФ просп. Кольский, 186. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка Александра Шарапко), драма. «Пушкинская карта». (12+) 20 ноября - 15.00 МОТК, просп. Ленина, 27. «Саквояж доктора Чехова». А.П. Чехов, инсценировка Пётра Васильева. «Пушкинская карта». (16+) 20 ноября - 19.30 Театр драмы им. Н. Орлова, г. Челябинск. «Демоны». Ларс Нурен, мелодраматический хоррор. (18+). 21 ноября - 16.00 МОТК, просп. Ленина, 27. ТП «ТриТформаТ», г. Минск. «Каренина». Л.Н. Толстой, драма. «Пушкинская карта». (12+) 21 ноября - 19.30 г.Архангельск. «Спасти камер-юнкера Пушкина». Михаил Хейфец, история одного возможного подвига. «Пушкинская карта». (18+) 22 ноября - 17.00 МОТК, просп. Ленина, 27. Драматический театр, г.Могилёв. «Без пудры». Екатерина Аверкова, торжественная кантата. (16+) 22 ноября - 19.30 Театр драмы, г. Рязань. «Иванов». А.П. Чехов, драма. «Пушкинская карта». (12+) 23 ноября - 17.00 ДТШ г. Мурманск, просп. Ленина, 16. НХТ г. Челябинск. «Егорушкины птицы». Леонид Леонов, северная легенда. «Пушкинская карта». (16+) 23 ноября - 19.30 «По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. «Пушкинская карта». (16+) 24 ноября - 19.00 Торжественное закрытие Международного театрального фестиваля Арктическая сцена». 25 ноября - 19.00 «Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера. «Пушкинская карта». (16+) 26 ноября - 12.00 «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+) 26 ноября - 19.00 «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+) 30 ноября - 17.00 п. Междуречье «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093) 10 ноября – 19.00 «Тёркин. Кто же он такой». А. Твардовский. Спектакль-концерт. Малая сцена. (12+) 12 ноября – 19.00 «Суета сует». Премьера. А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+) 13 ноября – 12.00 «Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+) 13 ноября – 19.00 «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) 19 ноября – 19.00 «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) 20 ноября – 12.00 «Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+) 20 ноября – 19.00 «Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов театра Северного флота. Фантазия. (16+) 26 ноября – 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+) 27 ноября – 12.00 «Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+) 27 ноября – 19.00 «Суета сует». Премьера. А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+) Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 11 ноября - 19.00 #ОткрытаяСцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Сплошное сердце». (12+) 12 ноября - 13.30 Николай Шувалов. «Колобок». (4+) 12 ноября - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 13 ноября - 11.00 и 13.30 Корней Чуковский. «Бармалей». (4+) 13 ноября - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+) 18 ноября - 19.00 Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+) 19 ноября - 11.00 и 13.30 Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки. «Сказки бабушки Зимы». (4+) 19 ноября - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 20 ноября - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+) 25 ноября - 19.00 #ОткрытаяСцена. Концерт. «Почта сновидений». (12+) 26 ноября - 13.30 Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+) 26 ноября - 15.30 и 17.00 Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+) 27 ноября - 11.00 Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+) 27 ноября - 15.30 и 17.00 Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской. «Подарок для мышки». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

11 ноября - 19.00

Орган и джаз. В. Нестеренко (электро/духовой орган), В. Харченко (гитара), С. Дудецкий (ударные), Москва-Мурманск. Концертный зал.

12 ноября - 18.00

Эннио Морриконе. Квартет Арт-синема. Концертный зал.

12 ноября - 19.00

Орган и джаз. На бис. В. Нестеренко (электроорган), В. Харченко (гитара), С. Дудецкий (ударные), Москва-Мурманск. Арт-кафе.

13 ноября - 12.00

«Музыкальный теремок». Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

13 ноября - 17.00

«Кармен». Спектакль-фламенко. «Театр фламенко «Fabrica de Tabaco». Концертный зал.

20 ноября – 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк.

26 ноября - 18.00 «Все краски джаза». Группа «Classy Jazz» п/у Олега Матвеева, Москва-Мурманск. 27 ноября - 14.00 «Письмо Деду Морозу». Ирина Волокославская (кантеле), Анна Осташова (аккордеон). Музыкальная гостиная. 27 ноября - 17.00 «Орган и флейта Пана». Всероссийский День органа. А. Новосёлов (орган), В. Змеу (флейта Пана), Москва. 2 декабря - 19.00 «Золотые звуки Серебряного века». Музыкально-поэтический спектакль для двоих. Концертный зал. 3 декабря - 18.00 «Лента Мёбиуса». Музыка современных композиторов. Камерный зал. 4 декабря - 17.00 «Джазовый Голливуд». Марина Волкова и трио Сергея Васильева, Москва. Концертный зал. 10 декабря - 13.00 «Когда некогда». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 13 ноября - 15.00 На сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится выступление заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость». Концертная программа «Не гаснет памяти свеча» будет посвящена творческому наследию любимого педагога, прекрасного балетмейстера Евгения Кораблева. Вот уже 10 лет его нет с нами, но о нем помнят все, кто знал, работал с ним, кого он учил искусству танца. Евгений Александрович страстно, всем сердцем любил свою профессию, свое дело. Ему он служил, без него не мыслил своей жизни. На сцене вновь оживут танцевальные образы и сюжеты, созданные балетмейстером за 25 лет его творческой работы с коллективом. На этом вечере встретятся все поколения воспитанников «Радости» - первые исполнители постановок Е.А. Кораблева и совсем юные танцоры. В концертной программе примут участие творческие коллективы Мурманской области, с которыми в разное время сотрудничал мастер. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

В течение месяца (по предварительной записи): экскурсии по выставке «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество»; 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах (по 25 декабря).