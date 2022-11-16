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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.22 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Действующие экспозиции: фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis» (по 25 декабря); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства (по 25 декабря); выставка «Лоскутные истории» (по 27 ноября); выставка «Семья Персеев» - графика из собрания музея (27 ноября); выставка фотографий Мити Харшака «Город в лесах» (по 20 ноября); Академия художеств. 1757 – 2022. К 265-летию со дня основания (по 4 декабря); Александр Самохвалов - живопись и графика (по 20 ноября); «Сумерки и свет». Графика Франсиско Хосе де Гойяс (по 15 декабря); выставка «Художественные промыслы России. Часть 2» (по 25 декабря); выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций (по 25 декабря); персональная выставка Марии Михайленко «Отсвет» (до 11 декабря); выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Действующие экспозиции: выставка «Как рубашка в поле выросла» (по 25 декабря); Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыта выставка «Большой портрет для маленькой компании», на которой каждый может увидеть уникальные фотографии из собрания Дарвиновского музея; экспозиция, посвященная 90-летию со дня образования Гражданской обороны России (по 18 ноября).

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Вторник, четверг -16.00-20.00

«Dungeons and Dragons», или «Подземелья и драконы» – всемирно известная ролевая настольная игра в жанре фэнтези, в которой игроку предлагается примерить на себя роль искателя приключений. Для неё характерна неограниченная свобода в действиях игрока, отыгрыш выбранной роли для максимального погружения, активное живое общение.

Приглашаем каждый вторник и четверг всех поклонников DND, любителей и профессионалов, по одному и в компании друзей, опытных игроков и тех, кто давно мечтал вступить в мировое игровое братство, на игротеку в Мурманскую областную научную библиотеку (зал искусств, 3-й этаж). Количество мест ограничено. Телефон для записи 8 953-752-11-58.

16 ноября –19.00

Литмастерская. Зал искусств, 3-й этаж. (16+)

17 ноября – 15.00

Презентация книги «Прокуратура России. 300 лет на защите закона и права».  Подиум-холл, 4-й этаж. (14+)

17 ноября – 17.00

Концерт гитарной музыки. Конференц-зал, 3-й этаж. (6+)

18 ноября – 18.00

Лекция «Импрессионизм. Развитие и трансформация». Конференц-зал, 3-й этаж. (16+)

18 ноября - 14.00 по 20 ноября – 20.00

Фестиваль «Дни Индии в Мурманской областной научной библиотеке». (16+)

По 26 ноября - 17.00

Курс «Основы графического дизайна». (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца: выставка «Мурманску посвящается»; «Мир без коррупции!»: творческий конкурс рисунка в стиле хуманизация; по записи - Движение вверх: интерактивный рассказ о космических достижениях России и СССР; по записи - Литературно-познавательное мероприятие «Сказки из тундры».

16-30 ноября

«Мы едины!» - тематическая беседа. Отдел электронных ресурсов приглашает учащихся 2-4 классов на тематическую беседу, посвящённую Дню народного единства «Мы едины!».

17 ноября

Всероссийская олимпиада «Символы России. Петр I». 17 ноября 2022 года в каждом регионе нашей страны планируется проведение Всероссийской олимпиады «Символы России. Петр I».

23 ноября

Игрушечный город: творческий конкурс. Отдел детского чтения приглашает принять участие в творческом конкурсе, в рамках фестиваля игрушек «За шторкой кукольного домика».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

16 ноября - 14.30

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Большакова по мотивам сказок северных народов. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+)

16 ноября - 19.00

Пушкинская карта

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». (12+)

18 ноября - 18.00

«Театр «У Моста» г. Пермь. «Мачеха Саманишвили». Д. Клдиашвили, музыкальная комедия. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». «Пушкинская карта». (16+)

19 ноября - 16.00

ДТШ г. Мурманск, просп.Ленина, 16.

«Дети военного Мурмана». Е. Крынжина, спектакль-памятник. «Пушкинская карта». (12+)

19 ноября - 16.00

Театр «Творческая мастерская», г.Петрозаводск. «1/101». Ася Петрова, драмеди. (12+)

19 ноября - 19.30

ДТСФ просп. Кольский, 186.

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А.С. Пушкин (инсценировка Александра Шарапко), драма. «Пушкинская карта». (12+)

20 ноября - 15.00

МОТК, просп. Ленина, 27.

«Саквояж доктора Чехова». А.П. Чехов, инсценировка Пётра Васильева. «Пушкинская карта». (16+)

20 ноября - 19.30

Театр драмы им. Н. Орлова, г. Челябинск. «Демоны». Ларс Нурен, мелодраматический хоррор. (18+).

21 ноября - 16.00

МОТК, просп. Ленина, 27.

ТП «ТриТформаТ», г. Минск. «Каренина». Л.Н. Толстой, драма. «Пушкинская карта». (12+)

21 ноября - 19.30

г.Архангельск. «Спасти камер-юнкера Пушкина». Михаил Хейфец, история одного возможного подвига. «Пушкинская карта». (18+)

22 ноября - 17.00

МОТК, просп. Ленина, 27.

Драматический театр, г.Могилёв. «Без пудры». Екатерина Аверкова, торжественная кантата. (16+)

22 ноября - 19.30

Театр драмы, г. Рязань. «Иванов». А.П. Чехов, драма. «Пушкинская карта». (12+)

23 ноября - 17.00

ДТШ г. Мурманск, просп. Ленина, 16.

НХТ г. Челябинск. «Егорушкины птицы». Леонид Леонов, северная легенда. «Пушкинская карта». (16+)

23 ноября - 19.30

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. «Пушкинская карта». (16+)

24 ноября - 19.00

Торжественное закрытие Международного театрального фестиваля Арктическая сцена».

25 ноября - 19.00

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. Премьера. «Пушкинская карта». (16+)

26 ноября - 12.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

26 ноября - 19.00

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. Премьера. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

30 ноября - 17.00

п. Междуречье

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

19 ноября – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

20 ноября – 12.00

«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+)

20 ноября – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов театра  Северного флота. Фантазия. (16+)

26 ноября – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

27 ноября – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)

27 ноября – 19.00

«Суета сует». Премьера. А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

18 ноября - 19.00

Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+)

19 ноября - 11.00 и 13.30

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки. «Сказки бабушки Зимы». (4+)

19 ноября - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

20 ноября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

25 ноября - 19.00

#ОткрытаяСцена. Концерт. «Почта сновидений». (12+)

26 ноября - 13.30

Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)

26 ноября - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

27 ноября - 11.00

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

27 ноября - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской. «Подарок для мышки». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

20 ноября – 17.00

Фестиваль «Мелодии Арктики».  Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк.

26 ноября - 18.00

«Все краски джаза». Группа «Classy Jazz»  п/у Олега Матвеева, Москва-Мурманск.

27 ноября - 14.00

«Письмо Деду Морозу». Ирина Волокославская (кантеле), Анна Осташова (аккордеон). Музыкальная гостиная.

27 ноября - 17.00

«Орган и флейта Пана». Всероссийский День органа. А. Новосёлов (орган), В. Змеу (флейта Пана), Москва.

2 декабря - 19.00

«Золотые звуки Серебряного века». Музыкально-поэтический спектакль для двоих. Концертный зал.

3 декабря - 18.00

«Лента Мёбиуса». Музыка современных композиторов. Камерный зал.

4 декабря - 17.00

«Джазовый Голливуд». Марина Волкова и трио Сергея Васильева, Москва. Концертный зал.

10 декабря - 13.00

«Когда некогда». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

19 ноября - 13.00

Состоится областной конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды». Юные северяне покажут свои безграничные возможности и раскроют талант в номинациях: хореографическое, вокальное, инструментальное и театральное творчество.

В конкурсе примут участие 30 коллективов и отдельных исполнителей из городов: Апатиты, Мончегорск, Снежногорск, Кандалакша, Кировск, Кола, Заполярный, Мурманск, Североморск, ЗАТО Видяево и посёлка Кильдинстрой. (6+)

19 ноября – 16.00

«За того парня» - концерт клуба авторской песни «Пять углов». (6+)

20 ноября – 13.00

Открытие областной интерактивной выставки «Ожившие эмоции». Награждение победителей открытого областного конкурса рисунков «Арт+». (6+)

20 ноября – 14.00

«Детство – территория добра и порядка» финал образовательно-воспитательной акции. Посвящается Году культурного наследия народов России. (6+)

20 ноября – 14.00

«Посиделки на Кузьму-Демьяна» - концерт ансамбля народной песни «горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». (6+)

26 ноября – 14.00

Праздничный концерт – Дню матери России посвящается. (0+)

26 и 27 ноября

Пройдёт областной семинар на тему: «Традиции российского казачества». Семинар проведёт Морозов Дмитрий Викторович – руководитель Центра русского фольклора Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова», художественный руководитель Московского народного хора, заместитель председателя Правления Российского фольклорного союза (г. Москва). (16+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Открыты выставки: «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество» (г.Мурманск); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах (по 25 декабря).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Телефон 45-39-56)

18 ноября - 18.00

Концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду фортепиано «Встречай, Карелия!».

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

16 ноября - 14.00

Презентация книги Екатерины Коркиной «Вот как вырасту большим».

18 ноября - 18.00

Состоится вторая лекция об импрессионизме в рамках лектория о зарождении современного искусства. В ходе лекции поговорим о развитии этого живописного направления, познакомимся с менее известными представителями жанра из Европы, Америки и России. А также узнаем, как развивалось художественное сообщество и почему им на смену пришли другие течения.

Занятие проводит куратор Центра современного искусства, выпускник Киношколы имени С.Ф. Бондарчука по направлению «История мировой культуры» Валерий Сакович

18 ноября – 18.00

Выставочный проект «Опыт».

Одна из главных потребностей человека — понять себя и мир вокруг, а затем поделиться этим знанием. Ученые проводят эксперименты, собирают информацию по крупинкам, транслируя ее будущим поколениям. Художники рефлексируют над знанием и своим опытом, передавая другим свои образы.

Два мира. Наука и искусство в одном пространстве. Художественный эксперимент, новый опыт.

«Опыт» - художественно-эстетическое переосмысление научного фундаментального знания. Теоретическая основа выставки, точка творческого и научного отчета - диссертация кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника ФИЦ ПНЦБИ РАН «Роль ab домена в функционировании парвальбумина».

На выставке будет представлен итог совместной творческой лаборатории, произведения современного искусства, интерпретирующие научное знание и погружающие зрителя в образно-визуальный контекст науки. Проект представляет собой science art-выставку объектов, инсталляций, видео-артов созданных в коллаборации художника и ученого. Куратор проекта: Вологжанникова Вероника.

Художники: Вероника Вологжанникова — междисциплинарный художник, член СХР; Вологжанникова Алиса - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦ ПНЦБИ РА, Ковалев Антон - саунд-дизайнер.

Выставка продлится до 18 декабря.

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