г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Действующие экспозиции: фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis» (по 25 декабря); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства (по 25 декабря); Академия художеств. 1757 – 2022. К 265-летию со дня основания (по 4 декабря); «Сумерки и свет». Графика Франсиско Хосе де Гойяс (по 15 декабря); выставка «Художественные промыслы России. Часть 2» (по 25 декабря); выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций (по 25 декабря); персональная выставка Марии Михайленко «Отсвет» (до 11 декабря); выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Действующие экспозиции: выставка «Как рубашка в поле выросла» (по 25 декабря); экспозиция ювелирных произведений профессионала высочайшего класса, художницы Татьяны Алексеевой (до 25 декабря); Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыта выставка: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января 2023 года).

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея.

26 ноября - 15.00

Начнётся занятие «Житейские мудрости поморской семьи», где гости смогут увидеть предметы поморского быта и макета поморской избы.

Специалисты краеведческого музея приглашают каждый понедельник на Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!». Остаётся совсем немного времени до главного зимнего праздника. А вы точно подготовились к встрече волшебного Нового года? За окном нас ждёт морозная снежная зима, и, чтобы было приятнее коротать время в кругу семьи, необходимо позаботиться о приятных мелочах. Самое время подготовить сюрпризы для своих родных и близких.

Под руководством художника будете рисовать красками открытку, которую потом адресуете получателю со всей теплотой и искренними пожеланиями.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Вторник, четверг - 16.00-20.00

«Dungeons and Dragons», или «Подземелья и драконы» – всемирно известная ролевая настольная игра в жанре фэнтези, в которой игроку предлагается примерить на себя роль искателя приключений. Для неё характерна неограниченная свобода в действиях игрока, отыгрыш выбранной роли для максимального погружения, активное живое общение.

Приглашаем каждый вторник и четверг всех поклонников DND, любителей и профессионалов, по одному и в компании друзей, опытных игроков и тех, кто давно мечтал вступить в мировое игровое братство, на игротеку в Мурманскую областную научную библиотеку (зал искусств, 3-й этаж). Количество мест ограничено. Телефон для записи 8 953-752-11-58.

29 ноября - 15.00

Состоится презентация новой цифровой коллекции. Она посвящена Мурманскому морскому торговому порту, крупнейшему незамерзающему порту России, расположенному за Полярным кругом. Новая коллекция отражает историю предприятия, представляет массив ценных краеведческих документов. Материалы коллекции представлены в открытом доступе в электронной библиотеке «Кольский Север». В презентации примут участие специалисты и ветераны предприятия АО «Мурманский морской торговый порт», журналисты, краеведы, исследователи истории края, учащиеся школ города Мурманска, библиотечные специалисты. (12+)

29 ноября - 18.00

Состоится литературно-музыкальная композиция «Преподобный Сергий Радонежский – игумен земли Русской», посвящённая памяти преподобного Сергия, Радонежского чудотворца. Он по праву является одним из самых чтимых преподобных иноков со времен Древней Руси и до нынешних дней. Сергий является основателем нескольких обителей, среди которых наибольшую известность приобрела Троице-Сергиева лавра. Поэтому Сергия Радонежского часто называют «игуменом земли русской».

На мероприятии прозвучат композиции в исполнении вокального академического ансамбля «Эвридика» и вокального ансамбля дирижерско-хорового отделения Мурманского колледжа искусств. О преподобном Сергии расскажут ученики воскресной школы храма Всех Святых г. Мурманска. (12+)

1 декабря - 19.00

Что такое современная музыка? Разобраться в этом сложном вопросе попытаемся на одноименной лекции-концерте. А помогут нам в этом артистка Мурманской областной филармонии Екатерина Охраминская и член Союза Композиторов России Полина Крышень из г. Петрозаводска. Также вы услышите музыку современных композиторов в исполнении солистов Мурманской областной филармонии. Прозвучат произведения минималиста Павла Карманова, британского флейтиста-виртуоза Яна Кларка, мэтра Московской композиторской школы Михаила Броннера.

Завершит встречу пьеса Полины Крышень «Шевеление сосновых иголок» в исполнении Екатерины Усатенко (флейта) и Анны Осташовой (аккордеон). (12+)

2 декабря - 18.00

Приглашают на презентацию книги «Саамские сказки Кольской Лапландии». Её автор-составитель – Евгения Яковлевна Пация, этнограф, литератор, хранитель Музея-архива истории изучения и освоения Европейского Севера России Центра гуманитарных исследований Кольского научного центра РАН. Издание проиллюстрировано художницей Ириной Ситдиковой, литературный редактор книги – Наталья Чернова. В новую книгу вошли произведения из сборников «Семилетний стрелок из лука», «Невеста Солнца» и пять новых сказок, опубликованных впервые. В основу сказок легли труды видных этнографов, изучавших народ саами в XIX и XX веках. (12+)

2 и 3 декабря - 19.00

Театральные прочтения. «Пять рассказов Шукшина», «Характеры». Областная научная библиотека приглашает на встречу с актером из Санкт-Петербурга лауреатом VII театрального форума «Золотой витязь» Владимиром Борисовым. В его исполнении прозвучат рассказы Василия Макаровича Шукшина. Персонажи этих рассказов – простые люди, но каждый из них является интересной и глубокой личностью. Они часто размышляют о смысле жизни, но делают это достаточно просто, без пафоса.

Владимир Борисов безупречно владеет словом и интонацией. Основное выразительное средство актера – голос. В его прочтении проступает та подлинность жизни, которая характерна для творчества Шукшина. Борисов не злоупотребляет комедийными красками, он продумывает каждый жест, переходы от одного произведения к другому, находит точные акценты.

2 декабря прозвучат рассказы «Волки», «Как помирал старик», «Суд», «Жена мужа в Париж провожала», «Дядя Ермолай».

3 декабря зрители услышат рассказы «Степка», «Крепкий мужик», «Нечаянный выстрел», «Чужие». Вход свободный, без предварительной регистрации. (14+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

10-16 декабря (кроме понедельника) – 17.00

17-30 декабря – 15.30, 17.00

4, 5, 6, 8 января – 14.30, 17.00

Планетарий «Просто космос» приглашает юных исследователей на новогоднюю шоу-программу. Увлекательные эксперименты, захватывающий научно-популярный мультфильм и, конечно, космические подарки.

Продолжительность мероприятия. 1 час. (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца: выставка «Мурманску посвящается»; «Мир без коррупции!»: творческий конкурс рисунка в стиле хуманизация; по записи - Движение вверх: интерактивный рассказ о космических достижениях России и СССР; по записи - Литературно-познавательное мероприятие «Сказки из тундры».

28-30 ноября

«Мы едины!» - тематическая беседа. Отдел электронных ресурсов приглашает учащихся 2-4 классов на тематическую беседу, посвящённую Дню народного единства «Мы едины!».

28 ноября

Внимание: санитарный день!

28 ноября

Мурманская областная детско-юношеская библиотека проведёт акцию «Родился читателем!».

30 ноября

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой при поддержке организационных партнёров приглашает принять участие в XXVI Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера».

11 декабря – 13.00

В центре краеведения и страноведения пройдёт мастер-класс, посвящённый пушистому лесному великану – бурому мишке.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 ноября - 17.00

п. Междуречье

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

1 декабря – 19.00

«Сильва». Имре Кальман, оперетта. Гастроли (г. Москва). (16+)

1 декабря – 19.00

г.Заполярный

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

2 декабря - 12.00

г. Кола

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

2 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

3 декабря - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова., (6+)

3 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

4 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

7 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Акция «Театр для всех»

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

8 декабря - 18.00

«Пушкинская карта»

Акция «Театр для всех»

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

9 декабря - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

10 декабря - 17.00

Малая сцена

г. Ковдор

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

10 декабря - 19.00

«Ромео и Джульетта». Московский театр классического балета, С. Прокофьев. Гастроли (г. Москва). (12+)

11 декабря - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка (6+)

11 декабря - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

14 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)

15 декабря - 19.00

Малая сцена

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

16 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

17 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

18 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

22 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

24 декабря - 14:30

«Пушкинская карта»

Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

25 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

25 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

26 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 декабря – 17.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

27 декабря – 11.30; 14.30 и 17.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

28 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

28 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

2 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

2 января - 19.00

Малая сцена

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

3 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

3 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

4 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

4 января - 19.00

Малая сцена

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

5 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

5 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

6 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

6 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

7 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

7 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

8 января - 14.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. (г.Москва). Гастроли. (0+)

Гастроли (г. Москва)

8 января - 18.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. Гастроли (г. Москва) (0+)

Гастроли (г. Москва)

12 января - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

13 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

14 января - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

14 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

15 января - 12.00

«Пушкинская карта»

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов (6+)

15 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

18 января - 14.00

«Пушкинская карта»

п. Мурмаши

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

18 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

19 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

20 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)

21 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

21 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

22 января - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

22 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

25 января - 15.00

«Пушкинская карта»

г. Мончегорск

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 января - 18.00

«Пушкинская карта»

г. Оленегорск

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

27 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

28 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

28 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

29 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

29 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 декабря – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». АС. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

4 декабря - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

4 декабря - 19.00

«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

10 декабря - 19.00

«Под одной крышей». Трагикомедия. (12+)

11 декабря - 12.00

«Кот в сапогах». Сказка. (6+)

11 декабря - 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

17 декабря - 19.00

«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

18 декабря - 12.00

«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (6+)

18 декабря - 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

24 декабря - 12.00 и 15.00

25 декабря - 12.00 и 15.00

26 декабря - 12.00 и 15.00

27 декабря - 12.00 и 15.00

28 декабря - 12.00 и 15.00

29 декабря - 12.00 и 15.00

30 декабря - 12.00 и 15.00

2 января, 12.00 и 15.00

3 января, 12.00 и 15.00

4 января, 12.00 и 15.00

5 января, 12.00 и 15.00

6 января, 12.00 и 15.00

Представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. (6+)

Интерактивный спектакль — «Чудеса с планеты Тыц-Пыц».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

2 декабря - 19.00

Открытая сцена. Московский театр музыкальной антрепризы. Оперетта «Мистер Икс». (12+)

3 декабря - 11.00 и 14.00

Открытая сцена. Московский театр музыкальной антрепризы. Мюзикл «Аленький цветочек». (6+)

3 декабря - 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

4 декабря 11.00 и 13.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

4 декабря - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

9 декабря - 19.00

Открытая сцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Госпожу свою – Музыку - славлю». (12+)

10 декабря - 13.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

10 декабря - 15.30 и 17.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)

11 декабря - 11.00 и 13.00

Пётр Васильев по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

11 декабря - 15.30 и 17.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)

16 декабря - 19.00

Олег Жюгжда по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)

17 декабря - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

17 декабря - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

18 декабря - 11.00 и 13.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

18 декабря - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)

С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года - новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

23 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

23 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

24 декабря - 10.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

24 декабря - 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

25 декабря - 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

26 декабря - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

26 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

27 декабря - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

27 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

28 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

29 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

29 декабря - 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

2 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

2 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

3 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

3 января - 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

7 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

7 января - 16.00 и 18.00.

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

14 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

14 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

15 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

15 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

2 декабря - 19.00

«Золотые звуки Серебряного века». Музыкально-поэтический спектакль для двоих. Концертный зал.

3 декабря - 18.00

«Лента Мёбиуса». Музыка современных композиторов. Камерный зал.

4 декабря - 17.00

«Джазовый Голливуд». Марина Волкова и трио Сергея Васильева, Москва. Концертный зал.

10 декабря - 13.00

«Когда некогда». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

10 декабря - 18.00

Сергей Колесов (саксофон), г.Москва. Партия фортепиано - Елена Гриневич, г.Москва. Концертный зал.

11 декабря - 17.00

«Мандариновые сказки». Цикл концертов для будущих мам. Камерный зал.

11 декабря - 17.00

«Гершвин и его время». Галина Сидоренко (меццо-сопрано), Олег Вайнштейн (фортепиано), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

18 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармоничсеский оркестр. Дирижёр Андрей Рейн, г.Москва.

24 декабря - 18.00

«Оригиналы и подделки эпохи барокко». Х. Иноуэ (орган), О. Жмаева (альт), П. Кондрашин (виолончель). Концертный зал.

24 декабря - 19.00

«Почта сновидений». Е. Ефремова (голос, гитара), И. Волокославская (кантеле). Арт-кафе.

25 декабря - 12.00

«Письмо деду Морозу2. Ирина Волокославская (кантеле), Анна Осташова (аккордеон). Камерный зал.

25 декабря - 17.00

«Кармен-сюита в джазовом стиле». Александр Златин (фортепиано) и солисты филармонии. Концертный зал.

28 декабря - 19.00

«Квинтет четырёх», г.Санкт-Петербург. Ансамбль русских народных инструментов. Концертный зал.

29 декабря - 12.00

«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

29 декабря - 18.00

«Музыка семейства Штраусов». Виртуальный зал. Концертный зал.

5-7 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная история с песочной анимацией. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

4 декабря – 16.00

«Своих не бросаем!». Свой день рождения Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота отметит на сцене заполярной «Кировки».

17 декабря – 14.00

В «Кировке» «Зажигает молодёжь!» Участники коллектива исполнят на концерте не только всеми любимые номера, но и новые песни.

17 декабря – 16.00

«Мой адрес – Советский Союз». Советский Союз — это Родина для многих людей. На концерте участники клуба авторской песни «Пять углов» поделятся со зрителями своими воспоминаниями о времени Советского Союза, споют популярные песни тех дней и постараются погрузить всех собравшихся в ту, особенную и такую родную атмосферу.

30 ноября – 15.00

«Если город заговорит» на английском. Спектакль позволяет перезагрузиться от забот и окунуться в новый мир.

31 декабря – 11.30

Впервые в Мурманске! Новогодний квест «Вперед за звездой». Мурманчан и гостей города ждёт насыщенное яркими событиями приключение по загадочному зимнему городу.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Открыты выставки: «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество» (г.Мурманск); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах (по 25 декабря).

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Открыта экспозиция: «ОПЫТ» - художественно-эстетическое переосмысление научного фундаментального знания. На выставке представлен итог совместной творческой лаборатории, произведения современного искусства, интерпретирующие научное знание и погружающие зрителя в образно-визуальный контекст науки. Проект представляет собой science art выставку объектов, инсталляций, видео-артов созданных в коллаборации художника и ученого. Художники: Вероника Вологжанникова — междисциплинарный художник, член СХР; Вологжанникова Алиса - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦ ПНЦБИ РА, Ковалев Антон - саунд-дизайнер (до 18 декабря).