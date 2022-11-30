г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Действующие экспозиции: фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis» (по 25 декабря); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства (по 25 декабря); Академия художеств. 1757 – 2022. К 265-летию со дня основания (по 4 декабря); «Сумерки и свет». Графика Франсиско Хосе де Гойяс (по 15 декабря); выставка «Художественные промыслы России. Часть 2» (по 25 декабря); выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций (по 25 декабря); персональная выставка Марии Михайленко «Отсвет» (до 11 декабря); выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Действующие экспозиции: выставка «Как рубашка в поле выросла» (по 25 декабря); экспозиция ювелирных произведений профессионала высочайшего класса, художницы Татьяны Алексеевой (до 25 декабря); Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыта выставка: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января 2023 года).

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея.

Каждый понедельник – 16.00

Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!».

Каждый вторник – 16.00

Мастер-класс «Записки натуралиста».

3 декабря – 16.00

Демонстрация интерактивной программы «История Мурманска».

3 декабря – 16.30

Демонстрация интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945 гг.».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Вторник, четверг - 16.00-20.00

«Dungeons and Dragons», или «Подземелья и драконы» – всемирно известная ролевая настольная игра в жанре фэнтези, в которой игроку предлагается примерить на себя роль искателя приключений. Для неё характерна неограниченная свобода в действиях игрока, отыгрыш выбранной роли для максимального погружения, активное живое общение.

Приглашаем каждый вторник и четверг всех поклонников DND, любителей и профессионалов, по одному и в компании друзей, опытных игроков и тех, кто давно мечтал вступить в мировое игровое братство, на игротеку в Мурманскую областную научную библиотеку (зал искусств, 3-й этаж). Количество мест ограничено. Телефон для записи 8 953-752-11-58.

1 декабря - 19.00

Что такое современная музыка? Разобраться в этом сложном вопросе попытаемся на одноименной лекции-концерте. А помогут нам в этом артистка Мурманской областной филармонии Екатерина Охраминская и член Союза Композиторов России Полина Крышень из г. Петрозаводска. Также вы услышите музыку современных композиторов в исполнении солистов Мурманской областной филармонии. Прозвучат произведения минималиста Павла Карманова, британского флейтиста-виртуоза Яна Кларка, мэтра Московской композиторской школы Михаила Броннера.

Завершит встречу пьеса Полины Крышень «Шевеление сосновых иголок» в исполнении Екатерины Усатенко (флейта) и Анны Осташовой (аккордеон). (12+)

2 декабря - 18.00

Приглашают на презентацию книги «Саамские сказки Кольской Лапландии». Её автор-составитель – Евгения Яковлевна Пация, этнограф, литератор, хранитель Музея-архива истории изучения и освоения Европейского Севера России Центра гуманитарных исследований Кольского научного центра РАН. Издание проиллюстрировано художницей Ириной Ситдиковой, литературный редактор книги – Наталья Чернова. В новую книгу вошли произведения из сборников «Семилетний стрелок из лука», «Невеста Солнца» и пять новых сказок, опубликованных впервые. В основу сказок легли труды видных этнографов, изучавших народ саами в XIX и XX веках. (12+)

2 и 3 декабря - 19.00

Театральные прочтения. «Пять рассказов Шукшина», «Характеры». Областная научная библиотека приглашает на встречу с актером из Санкт-Петербурга лауреатом VII театрального форума «Золотой витязь» Владимиром Борисовым. В его исполнении прозвучат рассказы Василия Макаровича Шукшина. Персонажи этих рассказов – простые люди, но каждый из них является интересной и глубокой личностью. Они часто размышляют о смысле жизни, но делают это достаточно просто, без пафоса.

Владимир Борисов безупречно владеет словом и интонацией. Основное выразительное средство актера – голос. В его прочтении проступает та подлинность жизни, которая характерна для творчества Шукшина. Борисов не злоупотребляет комедийными красками, он продумывает каждый жест, переходы от одного произведения к другому, находит точные акценты.

2 декабря прозвучат рассказы «Волки», «Как помирал старик», «Суд», «Жена мужа в Париж провожала», «Дядя Ермолай».

3 декабря зрители услышат рассказы «Степка», «Крепкий мужик», «Нечаянный выстрел», «Чужие». Вход свободный, без предварительной регистрации. (14+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

10-16 декабря (кроме понедельника) – 17.00

17-30 декабря – 15.30, 17.00

4, 5, 6, 8 января – 14.30, 17.00

Планетарий «Просто космос» приглашает юных исследователей на новогоднюю шоу-программу. Увлекательные эксперименты, захватывающий научно-популярный мультфильм и, конечно, космические подарки.

Продолжительность мероприятия. 1 час. (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работают выставки: в цокольном этаже библиотеки фотовыставка «Книги ярких людей». На фотографиях представлены волонтёры библиотеки со своими любимыми книгами. Выставка организована центром добровольческих инициатив «Наше дело» (до конца ноября); в зале информационно-библиографической работы комплексная тематическая выставка «Краски народов России», которая организована в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Указом Президента Российской Федерации (до конца 2022 года).

30 ноября

«Мы едины!» - тематическая беседа. Отдел электронных ресурсов приглашает учащихся 2-4 классов на тематическую беседу, посвящённую Дню народного единства «Мы едины!».

30 ноября - 11.00-17.00

«Есенин на разных языках» - разговор у выставки (12+)

30 ноября - 12.00

Всемирный день домашних животных: интерактивная программа. (6+)

30 ноября - 15.00

«Маленький скульптор» - лесопилка-мастерилка (6+)

30 ноября - 16.00

«По лесным дорожкам»: библиопанарама и мастер-класс. (6+)

30 ноября - 16.00-18.00

«Давай договоримся!»: обзор «умных книг». (12+)

30 ноября

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой при поддержке организационных партнёров приглашает принять участие в XXVI Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера».

1 декабря – 14.00-18.00

«Про пернатых и крылатых». ЭКО чтение в музее.

1-3 декабря

По записи

«Грани возможностей»: истории успеха людей с ограниченными возможностями здоровья. К Международному дню инвалидов.

1-15 декабря

По записи

«Повод для гордости». Герои XXI века: невыдуманные биографии.

1-20 декабря

По записи

«Уважая с детства: о символах российской государственности». Патриотическая игра.

11 декабря – 13.00

В центре краеведения и страноведения пройдёт мастер-класс, посвящённый пушистому лесному великану – бурому мишке.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

30 ноября - 17.00

п. Междуречье

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

1 декабря – 19.00

«Сильва». Имре Кальман, оперетта. Гастроли (г. Москва). (16+)

1 декабря – 19.00

г.Заполярный

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

2 декабря - 12.00

г. Кола

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

2 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

3 декабря - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова., (6+)

3 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

4 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

7 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Акция «Театр для всех»

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

8 декабря - 18.00

«Пушкинская карта»

Акция «Театр для всех»

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

9 декабря - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

10 декабря - 17.00

Малая сцена

г. Ковдор

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

10 декабря - 19.00

«Ромео и Джульетта». Московский театр классического балета, С. Прокофьев. Гастроли (г. Москва). (12+)

11 декабря - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка (6+)

11 декабря - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

14 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)

15 декабря - 19.00

Малая сцена

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

16 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

17 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

18 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

22 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

24 декабря - 14:30

«Пушкинская карта»

Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

25 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

25 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

26 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 декабря – 17.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

27 декабря – 11.30; 14.30 и 17.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

28 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

28 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

2 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

2 января - 19.00

Малая сцена

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

3 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

3 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

4 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

4 января - 19.00

Малая сцена

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

5 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

5 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

6 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

6 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

7 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

7 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

8 января - 14.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. (г.Москва). Гастроли. (0+)

Гастроли (г. Москва)

8 января - 18.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. Гастроли (г. Москва) (0+)

Гастроли (г. Москва)

12 января - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

13 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

14 января - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

14 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

15 января - 12.00

«Пушкинская карта»

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов (6+)

15 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

18 января - 14.00

«Пушкинская карта»

п. Мурмаши

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

18 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

19 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

20 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)

21 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

21 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

22 января - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

22 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

25 января - 15.00

«Пушкинская карта»

г. Мончегорск

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 января - 18.00

«Пушкинская карта»

г. Оленегорск

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

27 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

28 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

28 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

29 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

29 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 декабря – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». АС. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

4 декабря - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

4 декабря - 19.00

«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

10 декабря - 19.00

«Под одной крышей». Трагикомедия. (12+)

11 декабря - 12.00

«Кот в сапогах». Сказка. (6+)

11 декабря - 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

17 декабря - 19.00

«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

18 декабря - 12.00

«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (6+)

18 декабря - 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

24 декабря - 12.00 и 15.00

25 декабря - 12.00 и 15.00

26 декабря - 12.00 и 15.00

27 декабря - 12.00 и 15.00

28 декабря - 12.00 и 15.00

29 декабря - 12.00 и 15.00

30 декабря - 12.00 и 15.00

2 января - 12.00 и 15.00

3 января - 12.00 и 15.00

4 января - 12.00 и 15.00

5 января - 12.00 и 15.00

6 января - 12.00 и 15.00

Представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. (6+)

Интерактивный спектакль — «Чудеса с планеты Тыц-Пыц».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

2 декабря - 19.00

Открытая сцена. Московский театр музыкальной антрепризы. Оперетта «Мистер Икс». (12+)

3 декабря - 11.00 и 14.00

Открытая сцена. Московский театр музыкальной антрепризы. Мюзикл «Аленький цветочек». (6+)

3 декабря - 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

4 декабря 11.00 и 13.00

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

4 декабря - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

9 декабря - 19.00

Открытая сцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Госпожу свою – Музыку - славлю». (12+)

10 декабря - 13.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

10 декабря - 15.30 и 17.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)

11 декабря - 11.00 и 13.00

Пётр Васильев по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

11 декабря - 15.30 и 17.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)

16 декабря - 19.00

Олег Жюгжда по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)

17 декабря - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

17 декабря - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

18 декабря - 11.00 и 13.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

18 декабря - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)

С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года - новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

23 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

23 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

24 декабря - 10.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

24 декабря - 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

25 декабря - 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

26 декабря - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

26 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

27 декабря - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

27 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

28 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

29 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

29 декабря - 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

2 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

2 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

3 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

3 января - 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

7 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

7 января - 16.00 и 18.00.

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

14 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

14 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

15 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

15 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

2 декабря - 19.00

«Золотые звуки Серебряного века». Музыкально-поэтический спектакль для двоих. Концертный зал.

3 декабря - 18.00

«Лента Мёбиуса». Музыка современных композиторов. Камерный зал.

4 декабря - 17.00

«Джазовый Голливуд». Марина Волкова и трио Сергея Васильева, Москва. Концертный зал.

10 декабря - 13.00

«Когда некогда». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

10 декабря - 18.00

Сергей Колесов (саксофон), г.Москва. Партия фортепиано - Елена Гриневич, г.Москва. Концертный зал.

11 декабря - 17.00

«Мандариновые сказки». Цикл концертов для будущих мам. Камерный зал.

11 декабря - 17.00

«Гершвин и его время». Галина Сидоренко (меццо-сопрано), Олег Вайнштейн (фортепиано), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

18 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармоничсеский оркестр. Дирижёр Андрей Рейн, г.Москва.

24 декабря - 18.00

«Оригиналы и подделки эпохи барокко». Х. Иноуэ (орган), О. Жмаева (альт), П. Кондрашин (виолончель). Концертный зал.

24 декабря - 19.00

«Почта сновидений». Е. Ефремова (голос, гитара), И. Волокославская (кантеле). Арт-кафе.

25 декабря - 12.00

«Письмо деду Морозу2. Ирина Волокославская (кантеле), Анна Осташова (аккордеон). Камерный зал.

25 декабря - 17.00

«Кармен-сюита в джазовом стиле». Александр Златин (фортепиано) и солисты филармонии. Концертный зал.

28 декабря - 19.00

«Квинтет четырёх», г.Санкт-Петербург. Ансамбль русских народных инструментов. Концертный зал.

29 декабря - 12.00

«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

29 декабря - 18.00

«Музыка семейства Штраусов». Виртуальный зал. Концертный зал.

5-7 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная история с песочной анимацией. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

4 декабря – 16.00

«Своих не бросаем!». Свой день рождения Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота отметит на сцене заполярной «Кировки».

17 декабря – 14.00

В «Кировке» «Зажигает молодёжь!» Участники коллектива исполнят на концерте не только всеми любимые номера, но и новые песни.

17 декабря – 16.00

«Мой адрес – Советский Союз». Советский Союз — это Родина для многих людей. На концерте участники клуба авторской песни «Пять углов» поделятся со зрителями своими воспоминаниями о времени Советского Союза, споют популярные песни тех дней и постараются погрузить всех собравшихся в ту, особенную и такую родную атмосферу.

30 ноября – 15.00

«Если город заговорит» на английском. Спектакль позволяет перезагрузиться от забот и окунуться в новый мир.

31 декабря – 11.30

Впервые в Мурманске! Новогодний квест «Вперед за звездой». Мурманчан и гостей города ждёт насыщенное яркими событиями приключение по загадочному зимнему городу.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Открыты выставки: «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество» (г.Мурманск); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах (по 25 декабря).

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Открыта экспозиция: «ОПЫТ» - художественно-эстетическое переосмысление научного фундаментального знания. На выставке представлен итог совместной творческой лаборатории, произведения современного искусства, интерпретирующие научное знание и погружающие зрителя в образно-визуальный контекст науки. Проект представляет собой science art выставку объектов, инсталляций, видео-артов созданных в коллаборации художника и ученого. Художники: Вероника Вологжанникова — междисциплинарный художник, член СХР; Вологжанникова Алиса - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦ ПНЦБИ РА, Ковалев Антон - саунд-дизайнер (до 18 декабря).