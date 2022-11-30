АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Действующие экспозиции: фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis» (по 25 декабря); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства (по 25 декабря); Академия художеств. 1757 – 2022. К 265-летию со дня основания (по 4 декабря); «Сумерки и свет». Графика Франсиско Хосе де Гойяс (по 15 декабря); выставка «Художественные промыслы России. Часть 2» (по 25 декабря); выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций (по 25 декабря); персональная выставка Марии Михайленко «Отсвет» (до 11 декабря); выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Действующие экспозиции: выставка «Как рубашка в поле выросла» (по 25 декабря); экспозиция ювелирных произведений профессионала высочайшего класса, художницы Татьяны Алексеевой (до 25 декабря); Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Открыта выставка: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января 2023 года).
Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея.
Каждый понедельник – 16.00
Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!».
Каждый вторник – 16.00
Мастер-класс «Записки натуралиста».
3 декабря – 16.00
Демонстрация интерактивной программы «История Мурманска».
3 декабря – 16.30
Демонстрация интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945 гг.».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Вторник, четверг - 16.00-20.00
«Dungeons and Dragons», или «Подземелья и драконы» – всемирно известная ролевая настольная игра в жанре фэнтези, в которой игроку предлагается примерить на себя роль искателя приключений. Для неё характерна неограниченная свобода в действиях игрока, отыгрыш выбранной роли для максимального погружения, активное живое общение.
Приглашаем каждый вторник и четверг всех поклонников DND, любителей и профессионалов, по одному и в компании друзей, опытных игроков и тех, кто давно мечтал вступить в мировое игровое братство, на игротеку в Мурманскую областную научную библиотеку (зал искусств, 3-й этаж). Количество мест ограничено. Телефон для записи 8 953-752-11-58.
1 декабря - 19.00
Что такое современная музыка? Разобраться в этом сложном вопросе попытаемся на одноименной лекции-концерте. А помогут нам в этом артистка Мурманской областной филармонии Екатерина Охраминская и член Союза Композиторов России Полина Крышень из г. Петрозаводска. Также вы услышите музыку современных композиторов в исполнении солистов Мурманской областной филармонии. Прозвучат произведения минималиста Павла Карманова, британского флейтиста-виртуоза Яна Кларка, мэтра Московской композиторской школы Михаила Броннера.
Завершит встречу пьеса Полины Крышень «Шевеление сосновых иголок» в исполнении Екатерины Усатенко (флейта) и Анны Осташовой (аккордеон). (12+)
2 декабря - 18.00
Приглашают на презентацию книги «Саамские сказки Кольской Лапландии». Её автор-составитель – Евгения Яковлевна Пация, этнограф, литератор, хранитель Музея-архива истории изучения и освоения Европейского Севера России Центра гуманитарных исследований Кольского научного центра РАН. Издание проиллюстрировано художницей Ириной Ситдиковой, литературный редактор книги – Наталья Чернова. В новую книгу вошли произведения из сборников «Семилетний стрелок из лука», «Невеста Солнца» и пять новых сказок, опубликованных впервые. В основу сказок легли труды видных этнографов, изучавших народ саами в XIX и XX веках. (12+)
2 и 3 декабря - 19.00
Театральные прочтения. «Пять рассказов Шукшина», «Характеры». Областная научная библиотека приглашает на встречу с актером из Санкт-Петербурга лауреатом VII театрального форума «Золотой витязь» Владимиром Борисовым. В его исполнении прозвучат рассказы Василия Макаровича Шукшина. Персонажи этих рассказов – простые люди, но каждый из них является интересной и глубокой личностью. Они часто размышляют о смысле жизни, но делают это достаточно просто, без пафоса.
Владимир Борисов безупречно владеет словом и интонацией. Основное выразительное средство актера – голос. В его прочтении проступает та подлинность жизни, которая характерна для творчества Шукшина. Борисов не злоупотребляет комедийными красками, он продумывает каждый жест, переходы от одного произведения к другому, находит точные акценты.
2 декабря прозвучат рассказы «Волки», «Как помирал старик», «Суд», «Жена мужа в Париж провожала», «Дядя Ермолай».
3 декабря зрители услышат рассказы «Степка», «Крепкий мужик», «Нечаянный выстрел», «Чужие». Вход свободный, без предварительной регистрации. (14+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
10-16 декабря (кроме понедельника) – 17.00
17-30 декабря – 15.30, 17.00
4, 5, 6, 8 января – 14.30, 17.00
Планетарий «Просто космос» приглашает юных исследователей на новогоднюю шоу-программу. Увлекательные эксперименты, захватывающий научно-популярный мультфильм и, конечно, космические подарки.
Продолжительность мероприятия. 1 час. (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Работают выставки: в цокольном этаже библиотеки фотовыставка «Книги ярких людей». На фотографиях представлены волонтёры библиотеки со своими любимыми книгами. Выставка организована центром добровольческих инициатив «Наше дело» (до конца ноября); в зале информационно-библиографической работы комплексная тематическая выставка «Краски народов России», которая организована в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Указом Президента Российской Федерации (до конца 2022 года).
30 ноября
«Мы едины!» - тематическая беседа. Отдел электронных ресурсов приглашает учащихся 2-4 классов на тематическую беседу, посвящённую Дню народного единства «Мы едины!».
30 ноября - 11.00-17.00
«Есенин на разных языках» - разговор у выставки (12+)
30 ноября - 12.00
Всемирный день домашних животных: интерактивная программа. (6+)
30 ноября - 15.00
«Маленький скульптор» - лесопилка-мастерилка (6+)
30 ноября - 16.00
«По лесным дорожкам»: библиопанарама и мастер-класс. (6+)
30 ноября - 16.00-18.00
«Давай договоримся!»: обзор «умных книг». (12+)
30 ноября
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой при поддержке организационных партнёров приглашает принять участие в XXVI Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера».
1 декабря – 14.00-18.00
«Про пернатых и крылатых». ЭКО чтение в музее.
1-3 декабря
По записи
«Грани возможностей»: истории успеха людей с ограниченными возможностями здоровья. К Международному дню инвалидов.
1-15 декабря
По записи
«Повод для гордости». Герои XXI века: невыдуманные биографии.
1-20 декабря
По записи
«Уважая с детства: о символах российской государственности». Патриотическая игра.
11 декабря – 13.00
В центре краеведения и страноведения пройдёт мастер-класс, посвящённый пушистому лесному великану – бурому мишке.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
30 ноября - 17.00
п. Междуречье
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
1 декабря – 19.00
«Сильва». Имре Кальман, оперетта. Гастроли (г. Москва). (16+)
1 декабря – 19.00
г.Заполярный
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
2 декабря - 12.00
г. Кола
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
2 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
3 декабря - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова., (6+)
3 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)
4 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
7 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Акция «Театр для всех»
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
8 декабря - 18.00
«Пушкинская карта»
Акция «Театр для всех»
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
9 декабря - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
10 декабря - 17.00
Малая сцена
г. Ковдор
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
10 декабря - 19.00
«Ромео и Джульетта». Московский театр классического балета, С. Прокофьев. Гастроли (г. Москва). (12+)
11 декабря - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка (6+)
11 декабря - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
14 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)
15 декабря - 19.00
Малая сцена
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
16 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
17 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
18 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
22 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
24 декабря - 14:30
«Пушкинская карта»
Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
25 декабря – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
25 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
26 декабря – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
26 декабря – 17.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
27 декабря – 11.30; 14.30 и 17.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
28 декабря – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
28 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
2 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
2 января - 19.00
Малая сцена
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
3 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
3 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
4 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
4 января - 19.00
Малая сцена
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
5 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
5 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
6 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
6 января - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
7 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
7 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
8 января - 14.00
«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. (г.Москва). Гастроли. (0+)
Гастроли (г. Москва)
8 января - 18.00
«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. Гастроли (г. Москва) (0+)
Гастроли (г. Москва)
12 января - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
13 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
14 января - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
14 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
15 января - 12.00
«Пушкинская карта»
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов (6+)
15 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
18 января - 14.00
«Пушкинская карта»
п. Мурмаши
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
18 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
19 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
20 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)
21 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
21 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
22 января - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
22 января - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
25 января - 15.00
«Пушкинская карта»
г. Мончегорск
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
26 января - 18.00
«Пушкинская карта»
г. Оленегорск
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
27 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)
28 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
28 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
29 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
29 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
3 декабря – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». АС. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
4 декабря - 12.00
«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)
4 декабря - 19.00
«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)
10 декабря - 19.00
«Под одной крышей». Трагикомедия. (12+)
11 декабря - 12.00
«Кот в сапогах». Сказка. (6+)
11 декабря - 19.00
«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)
17 декабря - 19.00
«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)
18 декабря - 12.00
«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (6+)
18 декабря - 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
24 декабря - 12.00 и 15.00
25 декабря - 12.00 и 15.00
26 декабря - 12.00 и 15.00
27 декабря - 12.00 и 15.00
28 декабря - 12.00 и 15.00
29 декабря - 12.00 и 15.00
30 декабря - 12.00 и 15.00
2 января - 12.00 и 15.00
3 января - 12.00 и 15.00
4 января - 12.00 и 15.00
5 января - 12.00 и 15.00
6 января - 12.00 и 15.00
Представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. (6+)
Интерактивный спектакль — «Чудеса с планеты Тыц-Пыц».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
2 декабря - 19.00
Открытая сцена. Московский театр музыкальной антрепризы. Оперетта «Мистер Икс». (12+)
3 декабря - 11.00 и 14.00
Открытая сцена. Московский театр музыкальной антрепризы. Мюзикл «Аленький цветочек». (6+)
3 декабря - 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
4 декабря 11.00 и 13.00
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
4 декабря - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
9 декабря - 19.00
Открытая сцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Госпожу свою – Музыку - славлю». (12+)
10 декабря - 13.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
10 декабря - 15.30 и 17.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)
11 декабря - 11.00 и 13.00
Пётр Васильев по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
11 декабря - 15.30 и 17.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)
16 декабря - 19.00
Олег Жюгжда по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)
17 декабря - 13.00
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
17 декабря - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
18 декабря - 11.00 и 13.00
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
18 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)
С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года - новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.
23 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
23 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
24 декабря - 10.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
24 декабря - 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
25 декабря - 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
26 декабря - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
26 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
27 декабря - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
27 декабря - 16.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
28 декабря - 16.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
29 декабря - 16.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
29 декабря - 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
2 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
2 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
3 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
3 января - 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
7 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
7 января - 16.00 и 18.00.
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
8 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
8 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
14 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
14 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
15 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
15 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
2 декабря - 19.00
«Золотые звуки Серебряного века». Музыкально-поэтический спектакль для двоих. Концертный зал.
3 декабря - 18.00
«Лента Мёбиуса». Музыка современных композиторов. Камерный зал.
4 декабря - 17.00
«Джазовый Голливуд». Марина Волкова и трио Сергея Васильева, Москва. Концертный зал.
10 декабря - 13.00
«Когда некогда». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.
10 декабря - 18.00
Сергей Колесов (саксофон), г.Москва. Партия фортепиано - Елена Гриневич, г.Москва. Концертный зал.
11 декабря - 17.00
«Мандариновые сказки». Цикл концертов для будущих мам. Камерный зал.
11 декабря - 17.00
«Гершвин и его время». Галина Сидоренко (меццо-сопрано), Олег Вайнштейн (фортепиано), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
18 декабря - 17.00
«Сказки Венского леса». Мурманский филармоничсеский оркестр. Дирижёр Андрей Рейн, г.Москва.
24 декабря - 18.00
«Оригиналы и подделки эпохи барокко». Х. Иноуэ (орган), О. Жмаева (альт), П. Кондрашин (виолончель). Концертный зал.
24 декабря - 19.00
«Почта сновидений». Е. Ефремова (голос, гитара), И. Волокославская (кантеле). Арт-кафе.
25 декабря - 12.00
«Письмо деду Морозу2. Ирина Волокославская (кантеле), Анна Осташова (аккордеон). Камерный зал.
25 декабря - 17.00
«Кармен-сюита в джазовом стиле». Александр Златин (фортепиано) и солисты филармонии. Концертный зал.
28 декабря - 19.00
«Квинтет четырёх», г.Санкт-Петербург. Ансамбль русских народных инструментов. Концертный зал.
29 декабря - 12.00
«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
29 декабря - 18.00
«Музыка семейства Штраусов». Виртуальный зал. Концертный зал.
5-7 января - 15.00
«Щелкунчик». Музыкальная история с песочной анимацией. Концертный зал.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
4 декабря – 16.00
«Своих не бросаем!». Свой день рождения Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота отметит на сцене заполярной «Кировки».
17 декабря – 14.00
В «Кировке» «Зажигает молодёжь!» Участники коллектива исполнят на концерте не только всеми любимые номера, но и новые песни.
17 декабря – 16.00
«Мой адрес – Советский Союз». Советский Союз — это Родина для многих людей. На концерте участники клуба авторской песни «Пять углов» поделятся со зрителями своими воспоминаниями о времени Советского Союза, споют популярные песни тех дней и постараются погрузить всех собравшихся в ту, особенную и такую родную атмосферу.
30 ноября – 15.00
«Если город заговорит» на английском. Спектакль позволяет перезагрузиться от забот и окунуться в новый мир.
31 декабря – 11.30
Впервые в Мурманске! Новогодний квест «Вперед за звездой». Мурманчан и гостей города ждёт насыщенное яркими событиями приключение по загадочному зимнему городу.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Открыты выставки: «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество» (г.Мурманск); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах (по 25 декабря).
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Открыта экспозиция: «ОПЫТ» - художественно-эстетическое переосмысление научного фундаментального знания. На выставке представлен итог совместной творческой лаборатории, произведения современного искусства, интерпретирующие научное знание и погружающие зрителя в образно-визуальный контекст науки. Проект представляет собой science art выставку объектов, инсталляций, видео-артов созданных в коллаборации художника и ученого. Художники: Вероника Вологжанникова — междисциплинарный художник, член СХР; Вологжанникова Алиса - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦ ПНЦБИ РА, Ковалев Антон - саунд-дизайнер (до 18 декабря).