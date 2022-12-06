АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Действующие экспозиции: фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis» (по 25 декабря); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства (по 25 декабря); «Сумерки и свет». Графика Франсиско Хосе де Гойяс (по 15 декабря); выставка «Художественные промыслы России. Часть 2» (по 25 декабря); выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций (по 25 декабря); персональная выставка Марии Михайленко «Отсвет» (до 11 декабря); выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года); Выставка «Заполярье-2022» (по 25 декабря)
7, 17 и 23 декабря - 14.00
Тематическое мероприятие «А над морем чайки кружат».
9 декабря - 16.00
Тематическое мероприятие с творческим занятием «Путешествие в сказку» к 135-летию С.Я. Маршака.
11 декабря - 12.00
Тематическое мероприятие «История здания ТПО».
11 декабря - 15.00
Тематическое мероприятие с мастер-классом от художницы Илоны Голуды «Время творить».
14 декабря - 16.00
Тематическое мероприятие с мастер классом «По страницам анимации».
21 и 24 декабря - 16.00
Тематическое мероприятие с мастер-классом «Легенды о ёлке»»
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Действующие экспозиции: выставка «Как рубашка в поле выросла» (по 25 декабря); экспозиция ювелирных произведений профессионала высочайшего класса, художницы Татьяны Алексеевой (до 25 декабря); Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря); выставка «Дамская сумочка» из собрания Ярославского художественного музея (до 29 января 2023 года); выставка «Полярная ночь в творчестве мурманских художников».
10 декабря - 13.00
Тематическое мероприятие «Чебурашка, Дядя Фёдор и другие». К 85-летию со дня рождения Э. Успенского.
10 декабря - 16.00
Лекция «Александр Гюстав Эйфель». Из цикла «Знакомьтесь. художник!».
11 декабря - 13.00
Тематическое мероприятие «Я художником родился». К Международному дню художника.
11 декабря - 16.00
Экскурсия по выставке «Старая квартира» из собрания Мурманского областного краеведческого музея.
14-30 декабря
По записи.
Новогодние мероприятия с мастер-классами и «Новогодний праздник» в музее.
17 декабря - 16.00
Мероприятие с мастер-классом «Самая рождественская сказка. Щелкунчик».
18 декабря - 16.00
Мероприятие с мастер-классом «Красота полярной ночи». Смешанная техника.
24 декабря - 16.00
Лекция «Павел Михайлович Третьяков – русский купец и меценат». Из цикла «Знакомьтесь, художник!».
25 декабря - 16.00
Мероприятие с мастер-классом «Чайные традиции в культуре русского народа. Подарочная упаковка чая». Смешанная техника.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Открыта выставка: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января 2023 года).
Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея (в группе)
Каждый понедельник – 16.00
Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!».
Каждый вторник – 16.00
Мастер-класс «Записки натуралиста».
6-10 декабря
Инклюзивная акция «Музей для всех» (посещение музея коррекционными школами и детскими садами, а также посещение данных учреждений сотрудниками музея)
7, 14, 21 и 28 декабря - 15.00
Музейное занятие для детей «В траве сидел кузнечик» (по выставке «Большой портрет для маленькой компании»).
8 декабря - 12.00
Форсайт-сессия по подведению итогов проекта «Север сказочный» для специалистов муниципальных музеев, домов культуры и иных учреждений, специализирующихся на поморском наследии.
8 декабря - 16.00
Торжественная открытие выставки советского плаката, приуроченной к 100-летию образования СССР.
15 декабря - 10.00
IV научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов».
16 декабря
Совет директоров муниципальных и областных государственных музеев.
26-30 декабря
Работа с детскими лагерями.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Работают выставки: «Космос начинается здесь» (по 30 декабря); интерактивная выставка «Зимняя сказка» (по 30 декабря); «Новые книги – новые встречи» (по 30 декабря); «Волшебная ночь нашего детства. как встречали Новый год в Советском Союзе» (по 30 декабря); «За хорошие привычки!» (по 30 декабря); «Чайная церемония» (по 30 декабря); «Без барьеров или равные возможности» (по 30 декабря); «Занимательно о ... камнях и минералах» (по 30 декабря); «Герои Отечества на все времена» (по 30 декабря); «Издательство «Academia». Люди и книги» (по 30 декабря); «Встречайте новинки!» (по 30 декабря); «Север. легенда и быль» (по 30 декабря); «Литературный календарь. Декабрь» (по 30 декабря); «Книги-билингвы. читай и язык изучай» (по 30 декабря); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (по 30 декабря); «Антиутопии. ближе, чем кажется» (по 30 декабря); «Сделано в мире. Премиальный парад» (по 30 декабря); «Зимнее. Праздничное. Волшебное» (по 30 декабря); «Формула рукоделия» (по 30 декабря); «Зелёная жизнь. цвет, аромат, польза» (по 30 декабря); «О вкусах не спорят. популярные кухни мира» (по 30 декабря); «Путешествуем по России. проверенные маршруты, необычные места» (по 30 декабря); «Если хочешь быть счастливым» (по 30 декабря); «Библиотекарь рекомендует. Юлия Шохова» (по 30 декабря); «Сюита жизни» (по 30 декабря); «Арктика. от легенд до научных знаний. выставка изданий» (по 30 декабря); «Мурманская книга» (по 30 декабря); «Помнит Варзуга» (по 30 декабря); выставочный проект «ОПЫТ» (по 18 декабря); Дениса Сидорова «Краска стекла» (по 18 декабря); «Технологии прекрасного» (по 10 декабря); «Альхеймур» (по 15 декабря);
6 и 13 декабря - 11.00
Познавательные мероприятия для посетителей Центра дневного пребывания (место проведения. Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района).
6, 8, 13, 15, 20, 22 и 27 декабря - 12.00
«Основы компьютерной грамотности». Занятия для пользователей старшего возраста.
6 декабря - 14.00
Встреча со специалистами «Учись делать здоровый выбор».
6, 8, 13, 15, 20, 22 и 27 декабря - 18.00
Клуб «Кинодел.Янг».
7, 14, 21 и 28 декабря - 15.00
«Литературные среды».
8 декабря - 14.00
Презентация книги «Фронт без линии фронта».
8 декабря - 14.00
Тренинг для молодежной аудитории «Не сломай свою судьбу».
8 и 15 декабря - 19.00
Цикл встреч «Литмастерская».
8 декабря - 17.00
XIV открытый студенческий турнир по игре «Что? Где? Когда?».
9-10 декабря
Конференция «XXI Масловские чтения».
9 декабря - 13.00 и 19.00
Познавательная программа «День «Ч» в «Научке».
9, 16, 23 декабря - 15.00
Мастер-классы «Азбука вязания».
9 декабря - 15.00
Мероприятие для детей с ОВЗ «Путешествие в сказку».
10 декабря - 12.00
Открытие зала «Развитие».
10 декабря - 13.00
Презентация сайта «Электронная энциклопедия «Композиторы Кольского Севера».
10 декабря - 15.00
Литературно-музыкальный вечер «Песня остаётся с человеком».
10 декабря - 18.00
Турнир «Своя игра».
10 декабря - 18.00
Клуб разговорного английского языка.
11, 18 и 25 декабря - 16.00
«Маленькая страна. смотрим диафильмы».
11, 18 и 25 декабря - 17.00
Проект «Киноклуб».
11 декабря - 18.00
Мастер-класс «Крафтовая ёлочная игрушка» (платное мероприятие).
11 и 25 декабря - 14.00
Клуб «Покорители Рунета».
11 и 25 декабря - 17.00
Книжный клуб «Переплёт».
15 декабря - 15.00
Встреча «Пенсия. вчера, сегодня, завтра».
15 декабря
Открытие выставки «Богатырь морских глубин» (по 30 декабря);
23 декабря
Открытие выставки работ из переработанного пластика (по 20 января);
23 декабря - 19.00
Виниловые вечера.
25 декабря
Открытие выставки детских работ «Зимняя сказка» (по 31 января).
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
10-16 декабря (кроме понедельника) – 17.00
17-30 декабря – 15.30, 17.00
4, 5, 6, 8 января – 14.30, 17.00
Планетарий «Просто космос» приглашает юных исследователей на новогоднюю шоу-программу. Увлекательные эксперименты, захватывающий научно-популярный мультфильм и, конечно, космические подарки.
Продолжительность мероприятия. 1 час. (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Работают выставки: в цокольном этаже библиотеки фотовыставка «Книги ярких людей». На фотографиях представлены волонтёры библиотеки со своими любимыми книгами. Выставка организована центром добровольческих инициатив «Наше дело» (до конца ноября); в зале информационно-библиографической работы комплексная тематическая выставка «Краски народов России», которая организована в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Указом Президента Российской Федерации (до конца 2022 года).
6-10 декабря (по записи)
Познавательное занятие «На Севере жить – здоровым надо быть».
6-15 декабря (по записи)
Повод для гордости. герои XXI века. невыдуманные биографии.
6-15 декабря (по записи)
Информационное досье «За маршем – марш, за боем – новый бой!»
6-15 декабря (по записи)
Час патриотизма «Герои земли Кольской»
6-15 декабря (по записи)
Час истории «Мы за ценой не постоим».
6-11 декабря (по записи)
Час мужества «Героями не рождаются».
6–12 декабря (по записи)
Игра-ассоциация «Законы искусства».
9 декабря (по записи)
«Их именами славится Россия». онлайн-викторина к Дню Героев Отечества.
10 декабря (по записи)
«Необычный гость». Встреча с волонтером-зоозащитником Натальей Раевской.
10 декабря (по записи)
Открытие фотовыставки А.Сычева «Мурманск. Возвращение в прошлое».
11, 18 декабря (по записи)
Будем книжками дружить. встреча в рамках проекта. Узбекистан.
11 и 25 декабря (по записи)
Творческие вытворяшки «Наш Ангел-Хранитель».
13 декабря (по записи)
Познавательно-игровая программа «Праздник косолапых», посвященная Дню бурого медведя.
15 декабря (по записи)
Презентация о жизни Есенина «Жизнь моя за песню продана».
15-29 декабря (по записи)
Правдивая история Деда Мороза. рождественская литературная гостиная.
15-25 декабря (по записи)
Познавательно-развлекательное мероприятие «Новый год в разных странах».
19-31 декабря (по записи)
Новогодняя своя игра.
25 декабря (по записи)
Новый год в стиле 80-х. Праздничная вечеринка-ретроспектива.
26-29 декабря (по записи)
Новогодний переполох. литературно-игровой час декабрь (по записи) Фудхакинг. взламываем пищевые стереотипы. диалог о правильном питании. В рамках Декады «SOS!».
Декабрь (по записи):
«Донбасс непокорённый». авторская фотовыставка Алексея Полуботы.
Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».
И этот мир способен изменить ТЫ! интерактивный кодекс здоровья молодёжи.
Познавательная беседа «Здоровый образ жизни! Удача и успех».
Интерактивный кодекс здоровья. Диалог на тему ЗОЖ.
Библионяня. Волонтёрский проект – семейный клуб выходного дня.
Возле ёлки в Новый год. Блиц – турнир.
Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год! Познавательно-игровой час.
Снежные книжки. обзор книг из фонда Музея детской рукописной книги.
Витамин жизни - информ-досье о здоровом образе жизни.
Музей живописных загадок. интерактивная программа.
Повод для гордости. Герои XXI века. Невыдуманные биографии
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
8 декабря - 14.00
Декада инвалидов. Презентация проекта «Небесные покровители».
8 декабря - 14.00
Беседа «Слава и гордость России». Ко Дню Героев Отечества.
9 декабря - 12.00
Декада инвалидов. Тематическая беседа «Надежда и вера им силы дала».
10 декабря - 14.00
Декада инвалидов. Мастер-класс «Рукам работа – сердцу радость».
15 декабря - 12.00
Декада инвалидов. Ретро-капустник «От всей души», городская библиотека-филиал № 2, г. Североморск.
17 декабря - 14.00
Музыкальная гостиная «В ритме Джаза». К 100-летию российского джаза.
22 декабря - 14.00
Праздничная программа «Волшебный Новый год».
27 декабря - 14.00
Пресс-кафе «Добрые вести к Новому году».
28 декабря - 12.00
Конкурсно-развлекательная программа «Новогодний фейерверк», социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск.
28 декабря - 13.00
Литературно-музыкальный вечер «Новогодняя история», мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
7 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Акция «Театр для всех»
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
8 декабря - 18.00
«Пушкинская карта»
Акция «Театр для всех»
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
9 декабря - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
10 декабря - 17.00
Малая сцена
г. Ковдор
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
10 декабря - 19.00
«Ромео и Джульетта». Московский театр классического балета, С. Прокофьев. Гастроли (г. Москва). (12+)
11 декабря - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка (6+)
11 декабря - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
14 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)
15 декабря - 19.00
Малая сцена
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
16 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
17 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
18 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
22 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
24 декабря - 14:30
«Пушкинская карта»
Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
25 декабря – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
25 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
26 декабря – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
26 декабря – 17.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
27 декабря – 11.30; 14.30 и 17.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
28 декабря – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
28 декабря - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
2 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
2 января - 19.00
Малая сцена
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
3 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
3 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
4 января – 11.30 и 14.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
4 января - 19.00
Малая сцена
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
5 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
5 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
6 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
6 января - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
7 января – 11.30
«Пушкинская карта»
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
7 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
8 января - 14.00
«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. (г.Москва). Гастроли. (0+)
Гастроли (г. Москва)
8 января - 18.00
«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. Гастроли (г. Москва) (0+)
Гастроли (г. Москва)
12 января - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
13 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
14 января - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
14 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
15 января - 12.00
«Пушкинская карта»
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов (6+)
15 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
18 января - 14.00
«Пушкинская карта»
п. Мурмаши
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
18 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
19 января - 19.00
«Пушкинская карта»
Малая сцена
«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
20 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)
21 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
21 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
22 января - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
22 января - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
25 января - 15.00
«Пушкинская карта»
г. Мончегорск
«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
26 января - 18.00
«Пушкинская карта»
г. Оленегорск
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
27 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)
28 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
28 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
29 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
29 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
10 декабря - 19.00
«Под одной крышей». Трагикомедия. (12+)
11 декабря - 12.00
«Кот в сапогах». Сказка. (6+)
11 декабря - 19.00
«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)
17 декабря - 19.00
«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)
18 декабря - 12.00
«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (6+)
18 декабря - 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
24 декабря - 12.00 и 15.00
25 декабря - 12.00 и 15.00
26 декабря - 12.00 и 15.00
27 декабря - 12.00 и 15.00
28 декабря - 12.00 и 15.00
29 декабря - 12.00 и 15.00
30 декабря - 12.00 и 15.00
2 января - 12.00 и 15.00
3 января - 12.00 и 15.00
4 января - 12.00 и 15.00
5 января - 12.00 и 15.00
6 января - 12.00 и 15.00
Представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. (6+)
Интерактивный спектакль — «Чудеса с планеты Тыц-Пыц».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
9 декабря - 19.00
Открытая сцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Госпожу свою – Музыку - славлю». (12+)
10 декабря - 13.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
10 декабря - 15.30 и 17.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)
11 декабря - 11.00 и 13.00
Пётр Васильев по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
11 декабря - 15.30 и 17.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)
16 декабря - 19.00
Олег Жюгжда по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)
17 декабря - 13.00
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
17 декабря - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
18 декабря - 11.00 и 13.00
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
18 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)
С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года - новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.
23 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
23 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
24 декабря - 10.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
24 декабря - 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
25 декабря - 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
26 декабря - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
26 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
27 декабря - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
27 декабря - 16.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
28 декабря - 16.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
29 декабря - 16.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
29 декабря - 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
2 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
2 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
3 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
3 января - 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
7 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
7 января - 16.00 и 18.00.
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
8 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
8 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
14 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
14 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
15 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)
15 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
10 декабря - 13.00
«Когда некогда». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.
10 декабря - 18.00
Сергей Колесов (саксофон), г.Москва. Партия фортепиано - Елена Гриневич, г.Москва. Концертный зал.
11 декабря - 17.00
«Мандариновые сказки». Цикл концертов для будущих мам. Камерный зал.
11 декабря - 17.00
«Гершвин и его время». Галина Сидоренко (меццо-сопрано), Олег Вайнштейн (фортепиано), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
18 декабря - 17.00
«Сказки Венского леса». Мурманский филармоничсеский оркестр. Дирижёр Андрей Рейн, г.Москва.
24 декабря - 18.00
«Оригиналы и подделки эпохи барокко». Х. Иноуэ (орган), О. Жмаева (альт), П. Кондрашин (виолончель). Концертный зал.
24 декабря - 19.00
«Почта сновидений». Е. Ефремова (голос, гитара), И. Волокославская (кантеле). Арт-кафе.
25 декабря - 12.00
«Письмо деду Морозу2. Ирина Волокославская (кантеле), Анна Осташова (аккордеон). Камерный зал.
25 декабря - 17.00
«Кармен-сюита в джазовом стиле». Александр Златин (фортепиано) и солисты филармонии. Концертный зал.
28 декабря - 19.00
«Квинтет четырёх», г.Санкт-Петербург. Ансамбль русских народных инструментов. Концертный зал.
29 декабря - 12.00
«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
29 декабря - 18.00
«Музыка семейства Штраусов». Виртуальный зал. Концертный зал.
5-7 января - 15.00
«Щелкунчик». Музыкальная история с песочной анимацией. Концертный зал.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
6 декабря - 19.00
Спектакль «Свадебный переполох».
7 декабря - 19.00
Концерт Сергея Пенкина.
9 декабря - 19.00
Концерт «В вихре танца, в ритме песни» ансамбля танца «Сполохи» и ансамбля народной песни «Любава» (ЗАТО г. Североморск).
10 декабря - 13.00
Областной праздник творческих коллективов области, посвященный закрытию Года культурного наследия народов России. В рамках Декады народной музыки.
11 декабря - 15.00
«Праздник танца» ансамблей бального танца «ОНиОНА» и «Ювента».
11 декабря - 15.00
Концерт «Родной земли и танец, и душа!». Ансамбль танца «Сполохи» (г. Апатиты).
14 декабря - 18.00
«Танцплощадка». Вечер отдыха для людей старшего поколения.
15-17 декабря - 11.00 и 15.00
Губернаторская новогодняя ёлка игровая программа в Ледовом Дворце спорта.
17 декабря - 14.00
Концерт «Зажигает молодёжь». Вокальный ансамбль «Цветные сны».
17 декабря – 16.00
«Мой адрес – Советский Союз». Советский Союз — это Родина для многих людей. На концерте участники клуба авторской песни «Пять углов» поделятся со зрителями своими воспоминаниями о времени Советского Союза, споют популярные песни тех дней и постараются погрузить всех собравшихся в ту, особенную и такую родную атмосферу.
17 декабря - 19.00
Финал официальной Мурманской Лиги КВН.
23, 24 и 30 декабря - 18.00
Спектакль-караоке «Новогодний квартирник».
24-31 декабря - 11.00 и 15.00
«Царица Арктика». Семейная сказка и танцевальная программа у ёлки.
30 ноября – 15.00
«Если город заговорит» на английском. Спектакль позволяет перезагрузиться от забот и окунуться в новый мир.
31 декабря – 11.00
Впервые в Мурманске! Новогодний квест «Вперед за звездой». Мурманчан и гостей города ждёт насыщенное яркими событиями приключение по загадочному зимнему городу.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Открыты выставки: «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество» (г.Мурманск); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах (по 25 декабря); персональная выставка «Расширенная Вселенная 2.0». Графика Валентина Зайцева (п. Никель).
9 и 15 декабря - 14.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…».
10 декабря - 16.00
Новогодняя мастерская «Твори - дари». Мастер-класс «Рождественский ангел».
11 декабря - 16.00
Новогодняя мастерская «Твори - дари». Мастер-класс «Деревянное чудо» по украшению елочной игрушки.
17 декабря - 12.00
Торжественное открытие ежегодной выставки народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка».
22 декабря - 16.00
Новогодняя мастерская «Твори - дари». Мастер-класс «Весёлый снеговик» по изготовлению новогодней открытки.
24 декабря - 16.00
Мастер-класс в технике роспись по дереву «Деревянный медальон».
25 декабря - 16.00
Новогодняя мастерская «Твори - дари». Мастер-класс «Дружная семейка» по изготовлению символа нового года – кролика.
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Открыта экспозиция: «ОПЫТ» - художественно-эстетическое переосмысление научного фундаментального знания. На выставке представлен итог совместной творческой лаборатории, произведения современного искусства, интерпретирующие научное знание и погружающие зрителя в образно-визуальный контекст науки. Проект представляет собой science art выставку объектов, инсталляций, видео-артов созданных в коллаборации художника и ученого. Художники: Вероника Вологжанникова — междисциплинарный художник, член СХР; Вологжанникова Алиса - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦ ПНЦБИ РА, Ковалев Антон - саунд-дизайнер (до 18 декабря).
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Телефон 45-39-56)
20 декабря - 17.00
Отчётный концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду оркестровые духовые и ударные инструменты.
21 декабря - 18.00
Отчётный концерт духового оркестра Мурманского колледжа искусств. В концерте принимает участие артист оркестра Мариинского театра Владимир Маслов (г. Санкт-Петербург).
22 декабря - 18.00
Новогодний хоровой концерт студентов специальности «Хоровое дирижирование».
23 декабря - 19.00
Рождественский концерт специальности «Музыкальное искусство эстрады».
24 декабря - 19.00
Рождественский концерт хора «Amadeus».
25 декабря - 13.00
Традиционный Рождественский концерт учеников сектора педагогической практики.