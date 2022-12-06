г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Действующие экспозиции: фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis» (по 25 декабря); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства (по 25 декабря); «Сумерки и свет». Графика Франсиско Хосе де Гойяс (по 15 декабря); выставка «Художественные промыслы России. Часть 2» (по 25 декабря); выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций (по 25 декабря); персональная выставка Марии Михайленко «Отсвет» (до 11 декабря); выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года); Выставка «Заполярье-2022» (по 25 декабря)

7, 17 и 23 декабря - 14.00

Тематическое мероприятие «А над морем чайки кружат».

9 декабря - 16.00

Тематическое мероприятие с творческим занятием «Путешествие в сказку» к 135-летию С.Я. Маршака.

11 декабря - 12.00

Тематическое мероприятие «История здания ТПО».

11 декабря - 15.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом от художницы Илоны Голуды «Время творить».

14 декабря - 16.00

Тематическое мероприятие с мастер классом «По страницам анимации».

21 и 24 декабря - 16.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Легенды о ёлке»»

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Действующие экспозиции: выставка «Как рубашка в поле выросла» (по 25 декабря); экспозиция ювелирных произведений профессионала высочайшего класса, художницы Татьяны Алексеевой (до 25 декабря); Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря); выставка «Дамская сумочка» из собрания Ярославского художественного музея (до 29 января 2023 года); выставка «Полярная ночь в творчестве мурманских художников».

10 декабря - 13.00

Тематическое мероприятие «Чебурашка, Дядя Фёдор и другие». К 85-летию со дня рождения Э. Успенского.

10 декабря - 16.00

Лекция «Александр Гюстав Эйфель». Из цикла «Знакомьтесь. художник!».

11 декабря - 13.00

Тематическое мероприятие «Я художником родился». К Международному дню художника.

11 декабря - 16.00

Экскурсия по выставке «Старая квартира» из собрания Мурманского областного краеведческого музея.

14-30 декабря

По записи.

Новогодние мероприятия с мастер-классами и «Новогодний праздник» в музее.

17 декабря - 16.00

Мероприятие с мастер-классом «Самая рождественская сказка. Щелкунчик».

18 декабря - 16.00

Мероприятие с мастер-классом «Красота полярной ночи». Смешанная техника.

24 декабря - 16.00

Лекция «Павел Михайлович Третьяков – русский купец и меценат». Из цикла «Знакомьтесь, художник!».

25 декабря - 16.00

Мероприятие с мастер-классом «Чайные традиции в культуре русского народа. Подарочная упаковка чая». Смешанная техника.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыта выставка: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января 2023 года).

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея (в группе)

Каждый понедельник – 16.00

Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!».

Каждый вторник – 16.00

Мастер-класс «Записки натуралиста».

6-10 декабря

Инклюзивная акция «Музей для всех» (посещение музея коррекционными школами и детскими садами, а также посещение данных учреждений сотрудниками музея)

7, 14, 21 и 28 декабря - 15.00

Музейное занятие для детей «В траве сидел кузнечик» (по выставке «Большой портрет для маленькой компании»).

8 декабря - 12.00

Форсайт-сессия по подведению итогов проекта «Север сказочный» для специалистов муниципальных музеев, домов культуры и иных учреждений, специализирующихся на поморском наследии.

8 декабря - 16.00

Торжественная открытие выставки советского плаката, приуроченной к 100-летию образования СССР.

15 декабря - 10.00

IV научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов».

16 декабря

Совет директоров муниципальных и областных государственных музеев.

26-30 декабря

Работа с детскими лагерями.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки: «Космос начинается здесь» (по 30 декабря); интерактивная выставка «Зимняя сказка» (по 30 декабря); «Новые книги – новые встречи» (по 30 декабря); «Волшебная ночь нашего детства. как встречали Новый год в Советском Союзе» (по 30 декабря); «За хорошие привычки!» (по 30 декабря); «Чайная церемония» (по 30 декабря); «Без барьеров или равные возможности» (по 30 декабря); «Занимательно о ... камнях и минералах» (по 30 декабря); «Герои Отечества на все времена» (по 30 декабря); «Издательство «Academia». Люди и книги» (по 30 декабря); «Встречайте новинки!» (по 30 декабря); «Север. легенда и быль» (по 30 декабря); «Литературный календарь. Декабрь» (по 30 декабря); «Книги-билингвы. читай и язык изучай» (по 30 декабря); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (по 30 декабря); «Антиутопии. ближе, чем кажется» (по 30 декабря); «Сделано в мире. Премиальный парад» (по 30 декабря); «Зимнее. Праздничное. Волшебное» (по 30 декабря); «Формула рукоделия» (по 30 декабря); «Зелёная жизнь. цвет, аромат, польза» (по 30 декабря); «О вкусах не спорят. популярные кухни мира» (по 30 декабря); «Путешествуем по России. проверенные маршруты, необычные места» (по 30 декабря); «Если хочешь быть счастливым» (по 30 декабря); «Библиотекарь рекомендует. Юлия Шохова» (по 30 декабря); «Сюита жизни» (по 30 декабря); «Арктика. от легенд до научных знаний. выставка изданий» (по 30 декабря); «Мурманская книга» (по 30 декабря); «Помнит Варзуга» (по 30 декабря); выставочный проект «ОПЫТ» (по 18 декабря); Дениса Сидорова «Краска стекла» (по 18 декабря); «Технологии прекрасного» (по 10 декабря); «Альхеймур» (по 15 декабря);

6 и 13 декабря - 11.00

Познавательные мероприятия для посетителей Центра дневного пребывания (место проведения. Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района).

6, 8, 13, 15, 20, 22 и 27 декабря - 12.00

«Основы компьютерной грамотности». Занятия для пользователей старшего возраста.

6 декабря - 14.00

Встреча со специалистами «Учись делать здоровый выбор».

6, 8, 13, 15, 20, 22 и 27 декабря - 18.00

Клуб «Кинодел.Янг».

7, 14, 21 и 28 декабря - 15.00

«Литературные среды».

8 декабря - 14.00

Презентация книги «Фронт без линии фронта».

8 декабря - 14.00

Тренинг для молодежной аудитории «Не сломай свою судьбу».

8 и 15 декабря - 19.00

Цикл встреч «Литмастерская».

8 декабря - 17.00

XIV открытый студенческий турнир по игре «Что? Где? Когда?».

9-10 декабря

Конференция «XXI Масловские чтения».

9 декабря - 13.00 и 19.00

Познавательная программа «День «Ч» в «Научке».

9, 16, 23 декабря - 15.00

Мастер-классы «Азбука вязания».

9 декабря - 15.00

Мероприятие для детей с ОВЗ «Путешествие в сказку».

10 декабря - 12.00

Открытие зала «Развитие».

10 декабря - 13.00

Презентация сайта «Электронная энциклопедия «Композиторы Кольского Севера».

10 декабря - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Песня остаётся с человеком».

10 декабря - 18.00

Турнир «Своя игра».

10 декабря - 18.00

Клуб разговорного английского языка.

11, 18 и 25 декабря - 16.00

«Маленькая страна. смотрим диафильмы».

11, 18 и 25 декабря - 17.00

Проект «Киноклуб».

11 декабря - 18.00

Мастер-класс «Крафтовая ёлочная игрушка» (платное мероприятие).

11 и 25 декабря - 14.00

Клуб «Покорители Рунета».

11 и 25 декабря - 17.00

Книжный клуб «Переплёт».

15 декабря - 15.00

Встреча «Пенсия. вчера, сегодня, завтра».

15 декабря

Открытие выставки «Богатырь морских глубин» (по 30 декабря);

23 декабря

Открытие выставки работ из переработанного пластика (по 20 января);

23 декабря - 19.00

Виниловые вечера.

25 декабря

Открытие выставки детских работ «Зимняя сказка» (по 31 января).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

10-16 декабря (кроме понедельника) – 17.00

17-30 декабря – 15.30, 17.00

4, 5, 6, 8 января – 14.30, 17.00

Планетарий «Просто космос» приглашает юных исследователей на новогоднюю шоу-программу. Увлекательные эксперименты, захватывающий научно-популярный мультфильм и, конечно, космические подарки.

Продолжительность мероприятия. 1 час. (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работают выставки: в цокольном этаже библиотеки фотовыставка «Книги ярких людей». На фотографиях представлены волонтёры библиотеки со своими любимыми книгами. Выставка организована центром добровольческих инициатив «Наше дело» (до конца ноября); в зале информационно-библиографической работы комплексная тематическая выставка «Краски народов России», которая организована в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Указом Президента Российской Федерации (до конца 2022 года).

6-10 декабря (по записи)

Познавательное занятие «На Севере жить – здоровым надо быть».

6-15 декабря (по записи)

Повод для гордости. герои XXI века. невыдуманные биографии.

6-15 декабря (по записи)

Информационное досье «За маршем – марш, за боем – новый бой!»

6-15 декабря (по записи)

Час патриотизма «Герои земли Кольской»

6-15 декабря (по записи)

Час истории «Мы за ценой не постоим».

6-11 декабря (по записи)

Час мужества «Героями не рождаются».

6–12 декабря (по записи)

Игра-ассоциация «Законы искусства».

9 декабря (по записи)

«Их именами славится Россия». онлайн-викторина к Дню Героев Отечества.

10 декабря (по записи)

«Необычный гость». Встреча с волонтером-зоозащитником Натальей Раевской.

10 декабря (по записи)

Открытие фотовыставки А.Сычева «Мурманск. Возвращение в прошлое».

11, 18 декабря (по записи)

Будем книжками дружить. встреча в рамках проекта. Узбекистан.

11 и 25 декабря (по записи)

Творческие вытворяшки «Наш Ангел-Хранитель».

13 декабря (по записи)

Познавательно-игровая программа «Праздник косолапых», посвященная Дню бурого медведя.

15 декабря (по записи)

Презентация о жизни Есенина «Жизнь моя за песню продана».

15-29 декабря (по записи)

Правдивая история Деда Мороза. рождественская литературная гостиная.

15-25 декабря (по записи)

Познавательно-развлекательное мероприятие «Новый год в разных странах».

19-31 декабря (по записи)

Новогодняя своя игра.

25 декабря (по записи)

Новый год в стиле 80-х. Праздничная вечеринка-ретроспектива.

26-29 декабря (по записи)

Новогодний переполох. литературно-игровой час декабрь (по записи) Фудхакинг. взламываем пищевые стереотипы. диалог о правильном питании. В рамках Декады «SOS!».

Декабрь (по записи):

«Донбасс непокорённый». авторская фотовыставка Алексея Полуботы.

Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».

И этот мир способен изменить ТЫ! интерактивный кодекс здоровья молодёжи.

Познавательная беседа «Здоровый образ жизни! Удача и успех».

Интерактивный кодекс здоровья. Диалог на тему ЗОЖ.

Библионяня. Волонтёрский проект – семейный клуб выходного дня.

Возле ёлки в Новый год. Блиц – турнир.

Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год! Познавательно-игровой час.

Снежные книжки. обзор книг из фонда Музея детской рукописной книги.

Витамин жизни - информ-досье о здоровом образе жизни.

Музей живописных загадок. интерактивная программа.

Повод для гордости. Герои XXI века. Невыдуманные биографии

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

8 декабря - 14.00

Декада инвалидов. Презентация проекта «Небесные покровители».

8 декабря - 14.00

Беседа «Слава и гордость России». Ко Дню Героев Отечества.

9 декабря - 12.00

Декада инвалидов. Тематическая беседа «Надежда и вера им силы дала».

10 декабря - 14.00

Декада инвалидов. Мастер-класс «Рукам работа – сердцу радость».

15 декабря - 12.00

Декада инвалидов. Ретро-капустник «От всей души», городская библиотека-филиал № 2, г. Североморск.

17 декабря - 14.00

Музыкальная гостиная «В ритме Джаза». К 100-летию российского джаза.

22 декабря - 14.00

Праздничная программа «Волшебный Новый год».

27 декабря - 14.00

Пресс-кафе «Добрые вести к Новому году».

28 декабря - 12.00

Конкурсно-развлекательная программа «Новогодний фейерверк», социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск.

28 декабря - 13.00

Литературно-музыкальный вечер «Новогодняя история», мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

7 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Акция «Театр для всех»

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

8 декабря - 18.00

«Пушкинская карта»

Акция «Театр для всех»

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

9 декабря - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

10 декабря - 17.00

Малая сцена

г. Ковдор

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

10 декабря - 19.00

«Ромео и Джульетта». Московский театр классического балета, С. Прокофьев. Гастроли (г. Москва). (12+)

11 декабря - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка (6+)

11 декабря - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

14 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)

15 декабря - 19.00

Малая сцена

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

16 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

17 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

18 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

22 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

24 декабря - 14:30

«Пушкинская карта»

Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

25 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

25 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

26 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 декабря – 17.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

27 декабря – 11.30; 14.30 и 17.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

28 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

28 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

2 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

2 января - 19.00

Малая сцена

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

3 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

3 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

4 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

4 января - 19.00

Малая сцена

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

5 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

5 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

6 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

6 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

7 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

7 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

8 января - 14.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. (г.Москва). Гастроли. (0+)

Гастроли (г. Москва)

8 января - 18.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. Гастроли (г. Москва) (0+)

Гастроли (г. Москва)

12 января - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

13 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

14 января - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

14 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

15 января - 12.00

«Пушкинская карта»

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов (6+)

15 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

18 января - 14.00

«Пушкинская карта»

п. Мурмаши

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

18 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

19 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

20 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)

21 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

21 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

22 января - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

22 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

25 января - 15.00

«Пушкинская карта»

г. Мончегорск

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 января - 18.00

«Пушкинская карта»

г. Оленегорск

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

27 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

28 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

28 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

29 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

29 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

10 декабря - 19.00

«Под одной крышей». Трагикомедия. (12+)

11 декабря - 12.00

«Кот в сапогах». Сказка. (6+)

11 декабря - 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

17 декабря - 19.00

«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

18 декабря - 12.00

«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (6+)

18 декабря - 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

24 декабря - 12.00 и 15.00

25 декабря - 12.00 и 15.00

26 декабря - 12.00 и 15.00

27 декабря - 12.00 и 15.00

28 декабря - 12.00 и 15.00

29 декабря - 12.00 и 15.00

30 декабря - 12.00 и 15.00

2 января - 12.00 и 15.00

3 января - 12.00 и 15.00

4 января - 12.00 и 15.00

5 января - 12.00 и 15.00

6 января - 12.00 и 15.00

Представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. (6+)

Интерактивный спектакль — «Чудеса с планеты Тыц-Пыц».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

9 декабря - 19.00

Открытая сцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Госпожу свою – Музыку - славлю». (12+)

10 декабря - 13.00

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

10 декабря - 15.30 и 17.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)

11 декабря - 11.00 и 13.00

Пётр Васильев по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

11 декабря - 15.30 и 17.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)

16 декабря - 19.00

Олег Жюгжда по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)

17 декабря - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

17 декабря - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

18 декабря - 11.00 и 13.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

18 декабря - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)

С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года - новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

23 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

23 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

24 декабря - 10.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

24 декабря - 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

25 декабря - 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

26 декабря - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

26 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

27 декабря - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

27 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

28 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

29 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

29 декабря - 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

2 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

2 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

3 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

3 января - 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

7 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

7 января - 16.00 и 18.00.

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

14 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

14 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

15 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

15 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

10 декабря - 13.00

«Когда некогда». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

10 декабря - 18.00

Сергей Колесов (саксофон), г.Москва. Партия фортепиано - Елена Гриневич, г.Москва. Концертный зал.

11 декабря - 17.00

«Мандариновые сказки». Цикл концертов для будущих мам. Камерный зал.

11 декабря - 17.00

«Гершвин и его время». Галина Сидоренко (меццо-сопрано), Олег Вайнштейн (фортепиано), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

18 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармоничсеский оркестр. Дирижёр Андрей Рейн, г.Москва.

24 декабря - 18.00

«Оригиналы и подделки эпохи барокко». Х. Иноуэ (орган), О. Жмаева (альт), П. Кондрашин (виолончель). Концертный зал.

24 декабря - 19.00

«Почта сновидений». Е. Ефремова (голос, гитара), И. Волокославская (кантеле). Арт-кафе.

25 декабря - 12.00

«Письмо деду Морозу2. Ирина Волокославская (кантеле), Анна Осташова (аккордеон). Камерный зал.

25 декабря - 17.00

«Кармен-сюита в джазовом стиле». Александр Златин (фортепиано) и солисты филармонии. Концертный зал.

28 декабря - 19.00

«Квинтет четырёх», г.Санкт-Петербург. Ансамбль русских народных инструментов. Концертный зал.

29 декабря - 12.00

«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

29 декабря - 18.00

«Музыка семейства Штраусов». Виртуальный зал. Концертный зал.

5-7 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная история с песочной анимацией. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

6 декабря - 19.00

Спектакль «Свадебный переполох».

7 декабря - 19.00

Концерт Сергея Пенкина.

9 декабря - 19.00

Концерт «В вихре танца, в ритме песни» ансамбля танца «Сполохи» и ансамбля народной песни «Любава» (ЗАТО г. Североморск).

10 декабря - 13.00

Областной праздник творческих коллективов области, посвященный закрытию Года культурного наследия народов России. В рамках Декады народной музыки.

11 декабря - 15.00

«Праздник танца» ансамблей бального танца «ОНиОНА» и «Ювента».

11 декабря - 15.00

Концерт «Родной земли и танец, и душа!». Ансамбль танца «Сполохи» (г. Апатиты).

14 декабря - 18.00

«Танцплощадка». Вечер отдыха для людей старшего поколения.

15-17 декабря - 11.00 и 15.00

Губернаторская новогодняя ёлка игровая программа в Ледовом Дворце спорта.

17 декабря - 14.00

Концерт «Зажигает молодёжь». Вокальный ансамбль «Цветные сны».

17 декабря – 16.00

«Мой адрес – Советский Союз». Советский Союз — это Родина для многих людей. На концерте участники клуба авторской песни «Пять углов» поделятся со зрителями своими воспоминаниями о времени Советского Союза, споют популярные песни тех дней и постараются погрузить всех собравшихся в ту, особенную и такую родную атмосферу.

17 декабря - 19.00

Финал официальной Мурманской Лиги КВН.

23, 24 и 30 декабря - 18.00

Спектакль-караоке «Новогодний квартирник».

24-31 декабря - 11.00 и 15.00

«Царица Арктика». Семейная сказка и танцевальная программа у ёлки.

30 ноября – 15.00

«Если город заговорит» на английском. Спектакль позволяет перезагрузиться от забот и окунуться в новый мир.

31 декабря – 11.00

Впервые в Мурманске! Новогодний квест «Вперед за звездой». Мурманчан и гостей города ждёт насыщенное яркими событиями приключение по загадочному зимнему городу.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Открыты выставки: «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество» (г.Мурманск); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах (по 25 декабря); персональная выставка «Расширенная Вселенная 2.0». Графика Валентина Зайцева (п. Никель).

9 и 15 декабря - 14.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…».

10 декабря - 16.00

Новогодняя мастерская «Твори - дари». Мастер-класс «Рождественский ангел».

11 декабря - 16.00

Новогодняя мастерская «Твори - дари». Мастер-класс «Деревянное чудо» по украшению елочной игрушки.

17 декабря - 12.00

Торжественное открытие ежегодной выставки народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка».

22 декабря - 16.00

Новогодняя мастерская «Твори - дари». Мастер-класс «Весёлый снеговик» по изготовлению новогодней открытки.

24 декабря - 16.00

Мастер-класс в технике роспись по дереву «Деревянный медальон».

25 декабря - 16.00

Новогодняя мастерская «Твори - дари». Мастер-класс «Дружная семейка» по изготовлению символа нового года – кролика.

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Открыта экспозиция: «ОПЫТ» - художественно-эстетическое переосмысление научного фундаментального знания. На выставке представлен итог совместной творческой лаборатории, произведения современного искусства, интерпретирующие научное знание и погружающие зрителя в образно-визуальный контекст науки. Проект представляет собой science art выставку объектов, инсталляций, видео-артов созданных в коллаборации художника и ученого. Художники: Вероника Вологжанникова — междисциплинарный художник, член СХР; Вологжанникова Алиса - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦ ПНЦБИ РА, Ковалев Антон - саунд-дизайнер (до 18 декабря).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Телефон 45-39-56)

20 декабря - 17.00

Отчётный концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду оркестровые духовые и ударные инструменты.

21 декабря - 18.00

Отчётный концерт духового оркестра Мурманского колледжа искусств. В концерте принимает участие артист оркестра Мариинского театра Владимир Маслов (г. Санкт-Петербург).

22 декабря - 18.00

Новогодний хоровой концерт студентов специальности «Хоровое дирижирование».

23 декабря - 19.00

Рождественский концерт специальности «Музыкальное искусство эстрады».

24 декабря - 19.00

Рождественский концерт хора «Amadeus».

25 декабря - 13.00

Традиционный Рождественский концерт учеников сектора педагогической практики.