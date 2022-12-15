МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Действующие экспозиции: фотовыставка Светланы Мамакиной «Quantum satis» (по 25 декабря); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства (по 25 декабря); «Сумерки и свет». Графика Франсиско Хосе де Гойяс (по 15 декабря); выставка «Художественные промыслы России. Часть 2» (по 25 декабря); выставка «Кисть» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций (по 25 декабря); выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года); Выставка «Заполярье-2022» (по 25 декабря)

17 и 23 декабря - 14.00

Тематическое мероприятие «А над морем чайки кружат».

21 и 24 декабря - 16.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Легенды о ёлке»»

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Действующие экспозиции: выставка «Как рубашка в поле выросла» (по 25 декабря); экспозиция ювелирных произведений профессионала высочайшего класса, художницы Татьяны Алексеевой (до 25 декабря); Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря); выставка «Дамская сумочка» из собрания Ярославского художественного музея (до 29 января 2023 года); выставка «Полярная ночь в творчестве мурманских художников» (до 29 января 2023 года).

15-30 декабря

По записи.

Новогодние мероприятия с мастер-классами и «Новогодний праздник» в музее.

17 декабря - 16.00

Мероприятие с мастер-классом «Самая рождественская сказка. Щелкунчик».

18 декабря - 16.00

Мероприятие с мастер-классом «Красота полярной ночи». Смешанная техника.

24 декабря - 16.00

Лекция «Павел Михайлович Третьяков – русский купец и меценат». Из цикла «Знакомьтесь, художник!».

25 декабря - 16.00

Мероприятие с мастер-классом «Чайные традиции в культуре русского народа. Подарочная упаковка чая». Смешанная техника.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыты выставки: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января 2023 года), выставка советского плаката, приуроченной к 100-летию образования СССР (до 20 января 2023 года).

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея (в группе)

Каждый понедельник – 16.00

Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!».

Каждый вторник – 16.00

Мастер-класс «Записки натуралиста».

15 декабря - 10.00

IV научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов».

16 декабря

Совет директоров муниципальных и областных государственных музеев.

21 и 28 декабря - 15.00

Музейное занятие для детей «В траве сидел кузнечик» (по выставке «Большой портрет для маленькой компании»).

26-30 декабря

Работа с детскими лагерями.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки: «Космос начинается здесь» (по 30 декабря); интерактивная выставка «Зимняя сказка» (по 30 декабря); «Новые книги – новые встречи» (по 30 декабря); «Волшебная ночь нашего детства. как встречали Новый год в Советском Союзе» (по 30 декабря); «За хорошие привычки!» (по 30 декабря); «Чайная церемония» (по 30 декабря); «Без барьеров или равные возможности» (по 30 декабря); «Занимательно о ... камнях и минералах» (по 30 декабря); «Герои Отечества на все времена» (по 30 декабря); «Издательство «Academia». Люди и книги» (по 30 декабря); «Встречайте новинки!» (по 30 декабря); «Север. легенда и быль» (по 30 декабря); «Литературный календарь. Декабрь» (по 30 декабря); «Книги-билингвы. читай и язык изучай» (по 30 декабря); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (по 30 декабря); «Антиутопии. ближе, чем кажется» (по 30 декабря); «Сделано в мире. Премиальный парад» (по 30 декабря); «Зимнее. Праздничное. Волшебное» (по 30 декабря); «Формула рукоделия» (по 30 декабря); «Зелёная жизнь. цвет, аромат, польза» (по 30 декабря); «О вкусах не спорят. популярные кухни мира» (по 30 декабря); «Путешествуем по России. проверенные маршруты, необычные места» (по 30 декабря); «Если хочешь быть счастливым» (по 30 декабря); «Библиотекарь рекомендует. Юлия Шохова» (по 30 декабря); «Сюита жизни» (по 30 декабря); «Арктика. от легенд до научных знаний. выставка изданий» (по 30 декабря); «Мурманская книга» (по 30 декабря); «Помнит Варзуга» (по 30 декабря); выставочный проект «ОПЫТ» (по 18 декабря); Дениса Сидорова «Краска стекла» (по 18 декабря).

15, 20, 22 и 27 декабря - 12.00

«Основы компьютерной грамотности». Занятия для пользователей старшего возраста.

15 декабря - 15.00

Встреча «Пенсия. вчера, сегодня, завтра».

15 декабря

Открытие выставки «Богатырь морских глубин» (по 30 декабря);

15, 20, 22 и 27 декабря - 18.00

Клуб «Кинодел.Янг».

15 декабря - 19.00

Цикл встреч «Литмастерская».

16 и 23 декабря - 15.00

Мастер-классы «Азбука вязания».

18 и 25 декабря - 16.00

«Маленькая страна. смотрим диафильмы».

18 и 25 декабря - 17.00

Проект «Киноклуб».

21 и 28 декабря - 15.00

«Литературные среды».

23 декабря

Открытие выставки работ из переработанного пластика (по 20 января);

23 декабря - 19.00

Виниловые вечера.

25 декабря

Открытие выставки детских работ «Зимняя сказка» (по 31 января).

25 декабря - 14.00

Клуб «Покорители Рунета».

25 декабря - 17.00

Книжный клуб «Переплёт».

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

15 и 16 декабря – 17.00

17-30 декабря – 15.30, 17.00

4, 5, 6, 8 января – 14.30, 17.00

Планетарий «Просто космос» приглашает юных исследователей на новогоднюю шоу-программу. Увлекательные эксперименты, захватывающий научно-популярный мультфильм и, конечно, космические подарки.

Продолжительность мероприятия. 1 час. (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работают выставки: в цокольном этаже библиотеки фотовыставка «Книги ярких людей». На фотографиях представлены волонтёры библиотеки со своими любимыми книгами. Выставка организована центром добровольческих инициатив «Наше дело» (до конца ноября); в зале информационно-библиографической работы комплексная тематическая выставка «Краски народов России», которая организована в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Указом Президента Российской Федерации (до конца 2022 года).

15 декабря (по записи)

Повод для гордости. герои XXI века. невыдуманные биографии.

15 декабря (по записи)

Информационное досье «За маршем – марш, за боем – новый бой!»

15 декабря (по записи)

Час патриотизма «Герои земли Кольской»

15 декабря (по записи)

Час истории «Мы за ценой не постоим».

15 декабря (по записи)

Презентация о жизни Есенина «Жизнь моя за песню продана».

15-29 декабря (по записи)

Правдивая история Деда Мороза. рождественская литературная гостиная.

15-25 декабря (по записи)

Познавательно-развлекательное мероприятие «Новый год в разных странах».

18 декабря (по записи)

Будем книжками дружить. встреча в рамках проекта. Узбекистан.

19-31 декабря (по записи)

Новогодняя своя игра.

20 декабря (по записи)

«Необычный гость». Встреча с волонтером-зоозащитником Натальей Раевской.

25 декабря (по записи)

Новый год в стиле 80-х. Праздничная вечеринка-ретроспектива.

25 декабря (по записи)

Творческие вытворяшки «Наш Ангел-Хранитель».

26-29 декабря (по записи)

Новогодний переполох. литературно-игровой час декабрь (по записи) Фудхакинг. взламываем пищевые стереотипы. диалог о правильном питании. В рамках Декады «SOS!».

Декабрь (по записи):

«Донбасс непокорённый». авторская фотовыставка Алексея Полуботы.

Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».

И этот мир способен изменить ТЫ! интерактивный кодекс здоровья молодёжи.

Познавательная беседа «Здоровый образ жизни! Удача и успех».

Интерактивный кодекс здоровья. Диалог на тему ЗОЖ.

Библионяня. Волонтёрский проект – семейный клуб выходного дня.

Возле ёлки в Новый год. Блиц – турнир.

Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год! Познавательно-игровой час.

Снежные книжки. обзор книг из фонда Музея детской рукописной книги.

Витамин жизни - информ-досье о здоровом образе жизни.

Музей живописных загадок. интерактивная программа.

Повод для гордости. Герои XXI века. Невыдуманные биографии

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

15 декабря - 12.00

Декада инвалидов. Ретро-капустник «От всей души», городская библиотека-филиал № 2, г. Североморск.

17 декабря - 14.00

Музыкальная гостиная «В ритме Джаза». К 100-летию российского джаза.

22 декабря - 14.00

Праздничная программа «Волшебный Новый год».

27 декабря - 14.00

Пресс-кафе «Добрые вести к Новому году».

28 декабря - 12.00

Конкурсно-развлекательная программа «Новогодний фейерверк», социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск.

28 декабря - 13.00

Литературно-музыкальный вечер «Новогодняя история», мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

15 декабря - 19.00

Малая сцена

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

16 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

17 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

Премьера. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

18 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

22 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

24 декабря - 14:30

«Пушкинская карта»

Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

25 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

Премьера. «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

25 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

26 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 декабря – 17.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

27 декабря – 11.30; 14.30 и 17.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

28 декабря – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

28 декабря - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

2 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

2 января - 19.00

Малая сцена

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

3 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

3 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

4 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

4 января - 19.00

Малая сцена

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

5 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

5 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

6 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

6 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

7 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

7 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

8 января - 14.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. (г.Москва). Гастроли. (0+)

Гастроли (г. Москва)

8 января - 18.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. Гастроли (г. Москва) (0+)

Гастроли (г. Москва)

12 января - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

13 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

14 января - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

14 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

15 января - 12.00

«Пушкинская карта»

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов (6+)

15 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

18 января - 14.00

«Пушкинская карта»

п. Мурмаши

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

18 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

19 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

20 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)

21 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

21 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

22 января - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

22 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

25 января - 15.00

«Пушкинская карта»

г. Мончегорск

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 января - 18.00

«Пушкинская карта»

г. Оленегорск

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

27 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

28 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

28 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

29 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

29 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 декабря - 19.00

«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

18 декабря - 12.00

«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (6+)

18 декабря - 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

24 декабря - 12.00 и 15.00

25 декабря - 12.00 и 15.00

26 декабря - 12.00 и 15.00

27 декабря - 12.00 и 15.00

28 декабря - 12.00 и 15.00

29 декабря - 12.00 и 15.00

30 декабря - 12.00 и 15.00

2 января - 12.00 и 15.00

3 января - 12.00 и 15.00

4 января - 12.00 и 15.00

5 января - 12.00 и 15.00

6 января - 12.00 и 15.00

Представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. (6+)

Интерактивный спектакль — «Чудеса с планеты Тыц-Пыц».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

16 декабря - 19.00

Олег Жюгжда по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)

17 декабря - 13.00

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

17 декабря - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

18 декабря - 11.00 и 13.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

18 декабря - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)

С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года - новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

23 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

23 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

24 декабря - 10.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

24 декабря - 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

25 декабря - 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

26 декабря - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

26 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

27 декабря - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

27 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

28 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

29 декабря - 16.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

29 декабря - 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

2 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

2 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

3 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

3 января - 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

7 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

7 января - 16.00 и 18.00.

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

14 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

14 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

15 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

15 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармоничсеский оркестр. Дирижёр Андрей Рейн, г.Москва.

24 декабря - 18.00

«Оригиналы и подделки эпохи барокко». Х. Иноуэ (орган), О. Жмаева (альт), П. Кондрашин (виолончель). Концертный зал.

24 декабря - 19.00

«Почта сновидений». Е. Ефремова (голос, гитара), И. Волокославская (кантеле). Арт-кафе.

25 декабря - 12.00

«Письмо деду Морозу2. Ирина Волокославская (кантеле), Анна Осташова (аккордеон). Камерный зал.

25 декабря - 17.00

«Кармен-сюита в джазовом стиле». Александр Златин (фортепиано) и солисты филармонии. Концертный зал.

28 декабря - 19.00

«Квинтет четырёх», г.Санкт-Петербург. Ансамбль русских народных инструментов. Концертный зал.

29 декабря - 12.00

«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

29 декабря - 18.00

«Музыка семейства Штраусов». Виртуальный зал. Концертный зал.

5-7 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная история с песочной анимацией. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

15-17 декабря - 11.00 и 15.00

Губернаторская новогодняя ёлка игровая программа в Ледовом Дворце спорта.

17 декабря - 14.00

Концерт «Зажигает молодёжь». Вокальный ансамбль «Цветные сны».

17 декабря – 16.00

«Мой адрес – Советский Союз». Советский Союз — это Родина для многих людей. На концерте участники клуба авторской песни «Пять углов» поделятся со зрителями своими воспоминаниями о времени Советского Союза, споют популярные песни тех дней и постараются погрузить всех собравшихся в ту, особенную и такую родную атмосферу.

17 декабря - 19.00

Финал официальной Мурманской Лиги КВН.

23, 24 и 30 декабря - 18.00

Спектакль-караоке «Новогодний квартирник».

24-31 декабря - 11.00 и 15.00

«Царица Арктика». Семейная сказка и танцевальная программа у ёлки.

30 ноября – 15.00

«Если город заговорит» на английском. Спектакль позволяет перезагрузиться от забот и окунуться в новый мир.

31 декабря – 11.00

Впервые в Мурманске! Новогодний квест «Вперед за звездой». Мурманчан и гостей города ждёт насыщенное яркими событиями приключение по загадочному зимнему городу.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Открыты выставки: «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество» (г.Мурманск); 47-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Вы познакомитесь с удивительными работами самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, выполненных в разных техниках и материалах (по 25 декабря); персональная выставка «Расширенная Вселенная 2.0». Графика Валентина Зайцева (п. Никель).

15 декабря - 14.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…».

17 декабря - 12.00

Торжественное открытие ежегодной выставки народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка».

22 декабря - 16.00

Новогодняя мастерская «Твори - дари». Мастер-класс «Весёлый снеговик» по изготовлению новогодней открытки.

24 декабря - 16.00

Мастер-класс в технике роспись по дереву «Деревянный медальон».

25 декабря - 16.00

Новогодняя мастерская «Твори - дари». Мастер-класс «Дружная семейка» по изготовлению символа нового года – кролика.

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Открыта экспозиция: «ОПЫТ» - художественно-эстетическое переосмысление научного фундаментального знания. На выставке представлен итог совместной творческой лаборатории, произведения современного искусства, интерпретирующие научное знание и погружающие зрителя в образно-визуальный контекст науки. Проект представляет собой science art выставку объектов, инсталляций, видео-артов созданных в коллаборации художника и ученого. Художники: Вероника Вологжанникова — междисциплинарный художник, член СХР; Вологжанникова Алиса - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦ ПНЦБИ РА, Ковалев Антон - саунд-дизайнер (до 18 декабря).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Телефон 45-39-56)

20 декабря - 17.00

Отчётный концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду оркестровые духовые и ударные инструменты.

21 декабря - 18.00

Отчётный концерт духового оркестра Мурманского колледжа искусств. В концерте принимает участие артист оркестра Мариинского театра Владимир Маслов (г. Санкт-Петербург).

22 декабря - 18.00

Новогодний хоровой концерт студентов специальности «Хоровое дирижирование».

23 декабря - 19.00

Рождественский концерт специальности «Музыкальное искусство эстрады».

24 декабря - 19.00

Рождественский концерт хора «Amadeus».

25 декабря - 13.00

Традиционный Рождественский концерт учеников сектора педагогической практики.