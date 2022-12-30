г.МУРМАНСК

1 января 2023 года

На площади Пять Углов для мурманчан и гостей города пройдут следующие мероприятия:

1.00 - праздничный радиоконцерт,

1.30 - развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Перед зрителями с вокальными номерами выступит музыкальная группа «МимоNOT».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Действующие экспозиции: выставка «Рафаэль. Версии», приуроченная к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) (по 29 января 2023 года); выставка «55 лет с Мурманском» (до 15 января 2013 года).

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Рафаэль. Версии», Экскурсия «Рафаэль. Версии».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России и Отечественное изобразительное искусство XVIII-XX веков.

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Графика Татьяны Ковалевой».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Действующие экспозиции: Умная гостиная – умный музей (по 31 декабря); выставка «Скульптура ХХ-ХХI веков» (по 31 декабря); Отечественное изобразительное искусство XVII-ХХI веков (по 31 декабря); выставка «Дамская сумочка» из собрания Ярославского художественного музея (до 29 января 2023 года); выставка «Полярная ночь в творчестве мурманских художников» (до 29 января 2023 года).

30 декабря

По записи.

Новогодние мероприятия с мастер-классами и «Новогодний праздник» в музее.

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3. Матрёшки. Полотенца. Половики».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Мастер-класс «Художественные промыслы России».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Дамская сумочка», Экскурсия по выставке «Дамская сумочка».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903».

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Экскурсия по выставке «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903»

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыты выставки: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января 2023 года), выставка советского плаката, приуроченной к 100-летию образования СССР (до 20 января 2023 года).

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея (в группе)

Каждый понедельник – 16.00

Мастер-класс «Рисую поздравление тебе!».

Каждый вторник – 16.00

Мастер-класс «Записки натуралиста».

30 декабря

Работа с детскими лагерями.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки: «Космос начинается здесь» (по 30 декабря); интерактивная выставка «Зимняя сказка» (по 30 декабря); «Новые книги – новые встречи» (по 30 декабря); «Волшебная ночь нашего детства. как встречали Новый год в Советском Союзе» (по 30 декабря); «За хорошие привычки!» (по 30 декабря); «Чайная церемония» (по 30 декабря); «Без барьеров или равные возможности» (по 30 декабря); «Занимательно о ... камнях и минералах» (по 30 декабря); «Герои Отечества на все времена» (по 30 декабря); «Издательство «Academia». Люди и книги» (по 30 декабря); «Встречайте новинки!» (по 30 декабря); «Север. легенда и быль» (по 30 декабря); «Литературный календарь. Декабрь» (по 30 декабря); «Книги-билингвы. читай и язык изучай» (по 30 декабря); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (по 30 декабря); «Антиутопии. ближе, чем кажется» (по 30 декабря); «Сделано в мире. Премиальный парад» (по 30 декабря); «Зимнее. Праздничное. Волшебное» (по 30 декабря); «Формула рукоделия» (по 30 декабря); «Зелёная жизнь. цвет, аромат, польза» (по 30 декабря); «О вкусах не спорят. популярные кухни мира» (по 30 декабря); «Путешествуем по России. проверенные маршруты, необычные места» (по 30 декабря); «Если хочешь быть счастливым» (по 30 декабря); «Библиотекарь рекомендует. Юлия Шохова» (по 30 декабря); «Сюита жизни» (по 30 декабря); «Арктика. от легенд до научных знаний. выставка изданий» (по 30 декабря); «Мурманская книга» (по 30 декабря); «Помнит Варзуга» (по 30 декабря); выставка работ из переработанного пластика (по 20 января); выставка детских работ «Зимняя сказка» (по 31 января).

5 января - 16.00

Мастер-класс «Рождественское яблочко».

8 января - 18.00

Мастер-класс «Бирка-открытка».

15 января - 16.00

Мастер-класс «Почерк Бильбо».

29 января - 16.00

Мастер-класс «Аз есмь».

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

30 декабря – 15.30, 17.00

4, 5, 6, 8 января – 14.30, 17.00

Планетарий «Просто космос» приглашает юных исследователей на новогоднюю шоу-программу. Увлекательные эксперименты, захватывающий научно-популярный мультфильм и, конечно, космические подарки.

Продолжительность мероприятия. 1 час. (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает выставка: в зале информационно-библиографической работы комплексная тематическая выставка «Краски народов России», которая организована в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного Указом Президента Российской Федерации (до конца 2022 года).

30 и 31 декабря (по записи)

Новогодняя своя игра.

Декабрь (по записи):

«Донбасс непокорённый». авторская фотовыставка Алексея Полуботы.

Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».

И этот мир способен изменить ТЫ! интерактивный кодекс здоровья молодёжи.

Познавательная беседа «Здоровый образ жизни! Удача и успех».

Интерактивный кодекс здоровья. Диалог на тему ЗОЖ.

Библионяня. Волонтёрский проект – семейный клуб выходного дня.

Возле ёлки в Новый год. Блиц – турнир.

Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год! Познавательно-игровой час.

Снежные книжки. обзор книг из фонда Музея детской рукописной книги.

Витамин жизни - информ-досье о здоровом образе жизни.

Музей живописных загадок. интерактивная программа.

Повод для гордости. Герои XXI века. Невыдуманные биографии

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

2 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

2 января - 19.00

Малая сцена

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

3 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

3 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

4 января – 11.30 и 14.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

4 января - 19.00

Малая сцена

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

5 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

5 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

6 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

6 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

7 января – 11.30

«Пушкинская карта»

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

7 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

8 января - 14.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. (г.Москва). Гастроли. (0+)

Гастроли (г. Москва)

8 января - 18.00

«Щелкунчик». Классический балет в 2-х действиях, П.И. Чайковский. Гастроли (г. Москва) (0+)

Гастроли (г. Москва)

12 января - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

13 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

14 января - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

14 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

15 января - 12.00

«Пушкинская карта»

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов (6+)

15 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

18 января - 14.00

«Пушкинская карта»

п. Мурмаши

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

18 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

19 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

20 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)

21 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

21 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

22 января - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

22 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

25 января - 15.00

«Пушкинская карта»

г. Мончегорск

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 января - 18.00

«Пушкинская карта»

г. Оленегорск

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

27 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

28 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

28 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

29 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

29 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 декабря - 12.00 и 15.00

2 января - 12.00 и 15.00

3 января - 12.00 и 15.00

4 января - 12.00 и 15.00

5 января - 12.00 и 15.00

6 января - 12.00 и 15.00

Представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. (6+)

Интерактивный спектакль — «Чудеса с планеты Тыц-Пыц».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

По 8 января 2023 года - новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

2 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

2 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

3 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

3 января - 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

7 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

7 января - 16.00 и 18.00.

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

14 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

14 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

15 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек». (5+)

15 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5-7 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная история с песочной анимацией. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

30 и 31 декабря - 11.00 и 15.00

«Царица Арктика». Семейная сказка и танцевальная программа у ёлки.

30 декабря – 15.00

«Если город заговорит» на английском. Спектакль позволяет перезагрузиться от забот и окунуться в новый мир.

31 декабря – 11.00

Впервые в Мурманске! Новогодний квест «Вперед за звездой». Мурманчан и гостей города ждёт насыщенное яркими событиями приключение по загадочному зимнему городу.

3 и 4 января - 11.00 и 15.00

«Царица Арктика» семейная сказка.

5 и 6 января - 19.00

«Квартирник» караоке-спектакль.

15 января - 14.00

«Чтобы доброю была твоя дорога» юбилейный концерт ансамбля народной песни «ЛЮБАВА».

22 января - 15.00

«В кругу друзей» концерт ансамбля танца «Сполохи».

28 января - 15.00

«Праздник дружбы» областной фестиваль национальных культур.

29 января – 19.00

«Чашка чая с лимоном» спектакль драматического тетра «Комедиограф».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Открыта персональная выставка «Расширенная Вселенная 2.0». Графика Валентина Зайцева (п. Никель).

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…»

4-6 января и 8 января – 11.00-19.00

11-29 января - 11.00-19.00

Выставка «В поле выросла рубашка».