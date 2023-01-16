г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

16-29 января - 11.00-19.00

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»

16-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Рафаэль. Версии», Экскурсия «Рафаэль. Версии».

16-29 января - 11.00-19.00

Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России и Отечественное изобразительное искусство XVIII-XX веков.

16-29 января - 11.00-19.00

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

16-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Графика Татьяны Ковалевой».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Действующие экспозиции: выставка «Дамская сумочка» из собрания Ярославского художественного музея (до 29 января); выставка «Полярная ночь в творчестве мурманских художников» (до 29 января).

16-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3. Матрёшки. Полотенца. Половики».

16-29 января - 11.00-19.00

Мастер-класс «Художественные промыслы России».

16-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Дамская сумочка», Экскурсия по выставке «Дамская сумочка».

16-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903».

16-29 января - 11.00-19.00

Экскурсия по выставке «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903»

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыты выставки: «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января), выставка советского плаката, приуроченной к 100-летию образования СССР (до 20 января).

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея (в группе)

24 января

Лекция «Всё для Победы».

25 января

Музейное занятие «Холокост. Помнить или забыть?».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки: выставка работ из переработанного пластика (по 20 января); выставка детских работ «Зимняя сказка» (по 31 января).

29 января - 16.00

Мастер-класс «Аз есмь».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

19-31 января

Рубцовские чтения: литературные посиделки.

16-26 января

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (занятия «Дорога жизни»).

23 января – 12 февраля

Историко-патриотическая акция «Крепость из стали, сердец и огня».

23–29 января

Час памяти «Хлеб той зимы».

23–31 января

Дети детям о блокАДе: по страницам дневников.

26–31 января

Сетевая библиотечная просветительская акция «Чеховские волонтеры или дети читают детям».

28 января

По записи

Встреча «Интеллект добра» в Школе развития волонтёра.

29 января - 12.00

Волонтёрский библиотечный проект «Библионяня».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

18 января - 14.00

«Пушкинская карта»

п. Мурмаши

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

18 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

19 января - 19.00

«Пушкинская карта»

Малая сцена

«Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

20 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«По Волге до Херсона». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)

21 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

21 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

22 января - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

22 января - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

25 января - 15.00

«Пушкинская карта»

г. Мончегорск

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 января - 18.00

«Пушкинская карта»

г. Оленегорск

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

27 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

28 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

28 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

29 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

29 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

21 января - 19.00

Спектакль «Суета сует».

22 января - 19.00

Спектакль «Привет с фронта».

29 января - 19.00

«Не все коту Масленица».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

20 января - 19.00

#ОткрытаяСцена QuestoTrio и Е. Ефремова. «В нашем старом саду». (12+)

21 января - 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)

21 января - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)

22 января - 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

22 января - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха. (3+)

27 января - 19.00

Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)

28 января - 13.30

Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)

28 января - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки. «Теремок». (3+)

29 января - 13.30

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки. «Сказки бабушки Зимы». (4+)

29 января - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)

3 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена Группа VAGABONDs (Бродяги). Концерт. «О любви не говори». (12+)

4 февраля - 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)

4 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

5 февраля - 11.00 и 13.30

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)

5 февраля - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто. «Барто пожаловать». (3+)

10 февраля - 19.00

Пётр Васильев «Маленькие трагедии». (16+)

11 февраля - 13.30

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

11 февраля - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

12 февраля - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена. «Гадкий утёнок». (5+)

12 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)

17 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». Литературно-музыкальный вечер «14 строк о любви...». (12+)

18 февраля - 13.30

Пётр Васильев «Умка». (6+)

18 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)

19 февраля - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

19 февраля - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

24 февраля - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)

25 февраля - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

25 февраля - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

26 февраля - 11.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)

26 февраля - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

21 января - 18.00

Концерт «Три мира старой Испании». Старинная испанская, сефардская и мавританская музыка». (12+)

28 января - 17.00

Концерт дуэта классических гитар. Михаил Семяшкин (г.Североморск), Екатерина Васильева-Венманн. (Швеция)

29 января - 12.00

Музыкальное мероприятие для детей «Зимнее волшебство». (0+)

29 января - 17.00

Концерт «Любовь – волшебная страна». Посвящается творчеству Андрея Петрова. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

22 января - 15.00

«В кругу друзей» концерт ансамбля танца «Сполохи».

28 января - 15.00

«Праздник дружбы» областной фестиваль национальных культур.

29 января – 19.00

«Чашка чая с лимоном» спектакль драматического тетра «Комедиограф».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

16-29 января - 11.00-19.00

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…»

16-29 января - 11.00-19.00

Выставка «В поле выросла рубашка».

18 января - 15.00

Мероприятие с мастер - классом по изготовлению традиционной народной куклы –оберега «Алёнушкины сказки». (7+)

21 января - 15.00

Мастер – класс по изготовлению брелока «Тепь-тяпа». (10+)

25 января - 14.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…». (7+)

26 января - 15.00

Мероприятие с мастер- классом по изготовлению сувенира из шерстяных ниток «Сказочные герои русских народных сказок». (7+)

29 января - 14.00

Мастер-класс по созданию декоративной композиции «Зимний лоскуток волшебства». (10+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

18 января - 10.30

Познавательный час «С Днём рождения, Снеговик!» из цикла «Читаем. Играем. Мастерим».

26 января - 11.00

Конкурсно-развлекательная программа «На студенческой волне», Североморская городская библиотека-филиал №2.

26 января - 14.00

Обзор периодических изданий в клубе «Пресс-кафе».

27 января - 12.00 и 14.30

Виртуальный поход «Здравствуй, Солнце!».