г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

23-29 января - 11.00-19.00

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»

23-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Рафаэль. Версии», Экскурсия «Рафаэль. Версии».

23-29 января - 11.00-19.00

Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России и Отечественное изобразительное искусство XVIII-XX веков.

23-29 января - 11.00-19.00

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

23-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Графика Татьяны Ковалевой».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Действующие экспозиции: выставка «Дамская сумочка» из собрания Ярославского художественного музея (до 29 января); выставка «Полярная ночь в творчестве мурманских художников» (до 29 января).

23-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3. Матрёшки. Полотенца. Половики».

23-29 января - 11.00-19.00

Мастер-класс «Художественные промыслы России».

23-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Дамская сумочка», Экскурсия по выставке «Дамская сумочка».

23-29 января - 11.00-19.00

Выставка «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903».

23-29 января - 11.00-19.00

Экскурсия по выставке «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903»

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыта выставка «Большой портрет для маленькой компании» (до 30 января).

Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея (в группе)

24 января – 15.00

Состоится лекция «Всё для Победы», посвященная 80-летию прорыва блокады города Ленинграда. В рамках мероприятия специалист музея расскажет о невыносимой жизни осажденного населения на основе фотографий экспонатов из фондового собрания трёх музеев: «Санкт-Петербургского музея Хлеба», Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, Мурманского областного краеведческого музея.

Кроме того, гости узнают о судьбе семьи Тани Савичевой - девочки из Ленинграда, которая вела дневник, где отмечала имена и даты смерти родственников. И именно этот дневник, и именно эта девочка стали печальными символами трагедии детей блокадного Ленинграда.

25 января

Музейное занятие «Холокост. Помнить или забыть?».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работает выставка детских работ «Зимняя сказка» (по 31 января).

29 января - 16.00

Мастер-класс «Аз есмь».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

23-26 января

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (занятия «Дорога жизни»).

23-31 января

Рубцовские чтения: литературные посиделки.

23 января – 12 февраля

Историко-патриотическая акция «Крепость из стали, сердец и огня».

23–29 января

Час памяти «Хлеб той зимы».

23–31 января

Дети детям о блокАДе: по страницам дневников.

26–31 января

Сетевая библиотечная просветительская акция «Чеховские волонтеры или дети читают детям».

28 января

По записи

Встреча «Интеллект добра» в Школе развития волонтёра.

29 января - 12.00

Волонтёрский библиотечный проект «Библионяня».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

25 января - 15.00

«Пушкинская карта»

г. Мончегорск

«Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

26 января - 18.00

«Пушкинская карта»

г. Оленегорск

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

27 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

28 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

28 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

29 января - 12.00

Малая сцена

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

29 января - 19.00

«Пушкинская карта»

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

29 января - 19.00

«Не все коту Масленица».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

27 января - 19.00

Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)

28 января - 13.30

Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)

28 января - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки. «Теремок». (3+)

29 января - 13.30

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки. «Сказки бабушки Зимы». (4+)

29 января - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)

3 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена Группа VAGABONDs (Бродяги). Концерт. «О любви не говори». (12+)

4 февраля - 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)

4 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

5 февраля - 11.00 и 13.30

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)

5 февраля - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто. «Барто пожаловать». (3+)

10 февраля - 19.00

Пётр Васильев «Маленькие трагедии». (16+)

11 февраля - 13.30

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

11 февраля - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

12 февраля - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена. «Гадкий утёнок». (5+)

12 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)

17 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». Литературно-музыкальный вечер «14 строк о любви...». (12+)

18 февраля - 13.30

Пётр Васильев «Умка». (6+)

18 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)

19 февраля - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

19 февраля - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

24 февраля - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)

25 февраля - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

25 февраля - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

26 февраля - 11.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)

26 февраля - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 января - 17.00

Концерт дуэта классических гитар. Михаил Семяшкин (г.Североморск), Екатерина Васильева-Венманн. (Швеция)

29 января - 12.00

Музыкальное мероприятие для детей «Зимнее волшебство». (0+)

29 января - 17.00

Концерт «Любовь – волшебная страна». Посвящается творчеству Андрея Петрова. (16+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

28 января - 15.00

«Праздник дружбы» областной фестиваль национальных культур.

29 января – 19.00

«Чашка чая с лимоном» спектакль драматического тетра «Комедиограф».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

23-29 января - 11.00-19.00

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…»

23-29 января - 11.00-19.00

Выставка «В поле выросла рубашка».

23 января - 15.00

Мастер – класс по изготовлению брелока «Тепь-тяпа». (10+)

25 января - 14.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…». (7+)

26 января - 15.00

Мероприятие с мастер- классом по изготовлению сувенира из шерстяных ниток «Сказочные герои русских народных сказок». (7+)

29 января - 14.00

Мастер-класс по созданию декоративной композиции «Зимний лоскуток волшебства». (10+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

26 января - 11.00

Конкурсно-развлекательная программа «На студенческой волне», Североморская городская библиотека-филиал №2.

26 января - 14.00

Обзор периодических изданий в клубе «Пресс-кафе».

27 января - 12.00 и 14.30

Виртуальный поход «Здравствуй, Солнце!».