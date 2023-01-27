АФИША
г.МУРМАНСК
29 января – 13.00
Традиционный праздник «Здравствуй, солнце!» пройдёт в столице Заполярья. Для мурманчан и гостей города солнечную атмосферу создадут коллективы учреждений культуры и дополнительного образования.
Торжество состоится на площади Пяти Углов.
В 13.00 - начнут свою работу различные игровые площадки.
В 14.00 - стартует праздничный концерт.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
27-29 января - 11.00-19.00
Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»
27-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Рафаэль. Версии», Экскурсия «Рафаэль. Версии».
27-29 января - 11.00-19.00
Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России и Отечественное изобразительное искусство XVIII-XX веков.
27-29 января - 11.00-19.00
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
27-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Графика Татьяны Ковалевой».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Действующие экспозиции: выставка «Дамская сумочка» из собрания Ярославского художественного музея (до 29 января); выставка «Полярная ночь в творчестве мурманских художников» (до 29 января).
27-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3. Матрёшки. Полотенца. Половики».
27-29 января - 11.00-19.00
Мастер-класс «Художественные промыслы России».
27-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Дамская сумочка», Экскурсия по выставке «Дамская сумочка».
27-29 января - 11.00-19.00
Выставка «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903».
27-29 января - 11.00-19.00
Экскурсия по выставке «Костюмированный бал - Зимнем дворце Санкт-Петербург. 1903»
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят»; «Дружбы народов союз вековой» - выставка советского плаката; «Большой портрет для маленькой компании» - из собрания Дарвиновского музея.
Ежедневно в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия по экспозиции музея (в группе)
28 января – 14.30
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (14+) Бесплатное мероприятие.
28 января – 15.00
Демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». (16+) Бесплатное мероприятие.
5 февраля – 16.30
Интерактивная площадка «Морем живём, морем кормимся». Гости узнают об основных занятиях поморов, о воспитании детей, о поморском доме, игрушках, о том, чем «нагнетали» сундуки, из чего состояло девичье приданое и познакомим с предметами поморского быта из фондового собрания музея: валек, рубель, чесалка для льна и др. Предварительная запись по телефону (88152) 994-458.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Работает выставка детских работ «Зимняя сказка» (по 31 января).
29 января - 16.00
Мастер-класс «Аз есмь».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
27-31 января
Рубцовские чтения: литературные посиделки.
27–29 января
Час памяти «Хлеб той зимы».
27–31 января
Дети детям о блокАДе: по страницам дневников.
27–31 января
Сетевая библиотечная просветительская акция «Чеховские волонтеры или дети читают детям».
28 января
По записи
Встреча «Интеллект добра» в Школе развития волонтёра.
29 января - 12.00
Волонтёрский библиотечный проект «Библионяня».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
27 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)
28 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
28 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
29 января - 12.00
Малая сцена
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
29 января - 19.00
«Пушкинская карта»
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
29 января - 19.00
«Не все коту Масленица».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
27 января - 19.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
28 января - 13.30
Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)
28 января - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки. «Теремок». (3+)
29 января - 13.30
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки. «Сказки бабушки Зимы». (4+)
29 января - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)
3 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена Группа VAGABONDs (Бродяги). Концерт. «О любви не говори». (12+)
4 февраля - 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)
4 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
5 февраля - 11.00 и 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)
5 февраля - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто. «Барто пожаловать». (3+)
10 февраля - 19.00
Пётр Васильев «Маленькие трагедии». (16+)
11 февраля - 13.30
Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
11 февраля - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
12 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена. «Гадкий утёнок». (5+)
12 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)
17 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». Литературно-музыкальный вечер «14 строк о любви...». (12+)
18 февраля - 13.30
Пётр Васильев «Умка». (6+)
18 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)
19 февраля - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
19 февраля - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
24 февраля - 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)
25 февраля - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
25 февраля - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
26 февраля - 11.00
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)
26 февраля - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
28 января - 17.00
Концерт дуэта классических гитар. Михаил Семяшкин (г.Североморск), Екатерина Васильева-Венманн. (Швеция)
29 января - 12.00
Музыкальное мероприятие для детей «Зимнее волшебство». (0+)
29 января - 17.00
Концерт «Любовь – волшебная страна». Посвящается творчеству Андрея Петрова. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
28 января - 15.00
«Праздник дружбы» областной фестиваль национальных культур.
29 января – 19.00
«Чашка чая с лимоном» спектакль драматического тетра «Комедиограф».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
27-29 января - 11.00-19.00
Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…»
27-29 января - 11.00-19.00
Выставка «В поле выросла рубашка».
29 января - 14.00
Мастер-класс по созданию декоративной композиции «Зимний лоскуток волшебства». (10+)
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
27 января - 12.00 и 14.30
Виртуальный поход «Здравствуй, Солнце!».