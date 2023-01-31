г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

1-12 февраля

Выставка «Билет в музей».

1-26 февраля

Выставка «Попасть в переплёт».

В течение месяца

Выставка «Истории о полярном медведе».

5 февраля - 15.00

Тематическое занятие «Гончарное дело. Глиняная посуда» с мастер классом. (10+)

9 и 17 февраля - 13.00

Тематическое занятие «Жанры живописи» с мастер классом. (6+)

10 и 16 февраля - 13.00

Тематическое занятие «Сокровища музея». (6+)

26 февраля - 15.00

«Гончарное дело. Глиняная посуда». Тематическое занятие с мастер классом. 10+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

1-26 февраля

Выставка «Блокада Ленинграда. 1941-1943».

1-26 февраля

Фотовыставка «Лыжня зовёт!».

1-26 февраля

Выставка «Джаз». Живопись и графика из собрания музея.

В течение месяца

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3». Матрёшки.

В течение месяца

Выставка «Костюмированный бал в Зимнем дворце. Санкт-Петербург. 1903». К 120-летию проведения бала. Из собрания Мультимедиа Арт Музея, г. Москва.

4 и 12 февраля - 16.00

Экскурсия по выставке «Костюмированный бал в Зимнем дворце. Санкт-Петербург. 1903». К 120-летию проведения бала. Из собрания Мультимедиа Арт Музея, г. Москва. (10+)

5 февраля - 13.00

Музейный урок «Что такое народное искусство» по выставке «Художественные промыслы России». Часть 3. (6+)

5 февраля - 16.00

Мастер-класс «Саамский оберег «Техпь». К Международному дню саамов. (12+)

11 февраля - 13.00

Музейный урок «Предмет русского быта - домотканый половик» по выставке «Художественные промыслы России». Часть 3. (6+)

11 февраля - 16.00

«Александр Головин». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». (14+)

12 февраля - 13.00

Музейный урок «Из глубины веков. Русские рушники» по выставке «Художественные промыслы России». Часть 3. (6+)

18 февраля - 13.00

Музейный урок «Матрешечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России». Часть 3. (6+)

18 февраля - 16.00

Экскурсия по постоянной экспозиции из собрания музея «Скульптура XX-XXI вв.». (6+)

19 февраля - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Зима». (6+)

19 февраля - 16.00

Мастер-класс «Гималайская сюита». Техника «Холст, темпера». (12+)

25 февраля - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Джазовые картинки». (6+)

25 февраля - 16.00

«Казимир Малевич». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». (14+)

26 февраля - 13.00

Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее». (6+)

26 февраля - 16.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды». (10+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят»; «Дружбы народов союз вековой» - выставка советского плаката; «Большой портрет для маленькой компании» - из собрания Дарвиновского музея.

Ежедневно (кроме нерабочих дней) в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия в сборной группе.

1, 8 и 15 февраля - 15.00

Музейное занятие «В траве сидел кузнечик». (12+)

5 февраля – 16.30

Интерактивная площадка «Морем живём, морем кормимся». Гости узнают об основных занятиях поморов, о воспитании детей, о поморском доме, игрушках, о том, чем «нагнетали» сундуки, из чего состояло девичье приданое и познакомим с предметами поморского быта из фондового собрания музея: валек, рубель, чесалка для льна и др. Предварительная запись по телефону (88152) 994-458. (6+)

6 февраля - 15.00

Открытие выставки «Лапландия глазами фотографов», приуроченная к Международному дню саамов.

11 февраля - 11.00

Интерактивная площадка «Саамская гостиная». (6+)

11 февраля

День влюбленных. (16+)

20 февраля - 14.00

Интерактивная площадка «Море волнуется». (6+)

21 февраля - 16.00

Интерактивная площадка «Ни пуха, ни пера!». 6+

25 и 26 февраля - 14.30

Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (14+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

1 февраля - 11.00

Старт областного конкурса «Исследователь Мурмана».

1 и 15 февраля - 14.30

«Литературные среды». Клуб «Старшие», секция «Литературная»

2 февраля

Интерактивная выставка «Торжество Сталинграда».

2, 9 и 16 февраля - 19.00

Школа критики. Литмастерская.

2, 9, 7, 14, 16, 21 и 28 февраля - 9.30

Занятия гимнастикой Цигун в рамках школы «Философия движения».

3 и 17 февраля - 18.00

Проект «Виниловый вечер».

3, 10, 17 и 24 февраля 15.00

Мастер-класс «Азбука вязания».

3, 10 и 17 февраля - 15.30

Цикл занятий «Общаемся в сети».

3 февраля - 15.00

Презентация проекта «Увековечивание памяти тружеников рыбной отрасли Севера». (В.С. Георги, Союз рыбопромышленников Севера).

4 и 18 февраля - 18.00

Клуб разговорного английского языка.

4 февраля - 14.00

Лекция Марины Валентиновны Наумлюк о морской прозе Бориса Николаевича Блинова.

4, 11, 18 и 25 февраля - 13.00

Экскурсия «Посмотри на город сверху».

5 февраля - 12.00

Мастер-класс «Полетим на Луну» по изготовлению ракеты из картона.

5, 12, 19 и 26 февраля - 13.00

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

5 и 19 февраля - 16.00

«Маленькая страна». Цикл мероприятий для родителей с детьми.

5, 12, 19 и 26 февраля - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм» или «Лаборатория научного сотрудника».

5, 12, 19 и 26 февраля - 17.00

Проект Киноклуб.

7 февраля - 15.00

Встреча с психологом, клуб «Старшие», секция «Мастерская».

7, 8 и 11 февраля

Дни науки «Виват наукам»!

10 и 26 февраля - 16.00

Вечера арт-релакса.

10 февраля - 19.00

Школа критики.

11 февраля - 14.00

Презентация книг Анастасии Герасенко «Заполярная дорога» и «Сафоново: поселение, гарнизон, посёлок».

11 февраля - 16.00

Мастер-класс «Почерк Бильбо».

11 февраля - 19.00

Школа критики. Лекция.

12 февраля - 13.00

Экскурсия в «Научке» «Тёплые истории для озябшего туриста». (с посещением книгохранилища).

12 и 26 февраля - 14.00

Клуб «Покорители Рунета».

12 февраля - 17.00

Мастер-класс по современному декоративно-прикладному искусству.

12 и 26 февраля - 17.00

Книжный клуб «Переплёт».

15 февраля - 11.00

Проект МГОУНБ «Подводные витязи».

16 февраля - 15.00

Клуб Старшие, лекция психолога Лапиной Дарьи.

16 февраля - 18.00

Презентация книги И.Н. Соловьева «Красные линии».

18 февраля - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу».

18 и 25 февраля - 17.00

Курсы «Основы компьютерной графики».

19 февраля - 12.00

Мастер-класс «23 февраля – День защитника Отечества».

19 февраля - 15.00

Презентация книги Дмитрия Коржова «Родные голоса».

19 февраля - 16.00

Мастер-класс по каллиграфии «Аз есьм».

19 февраля - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён».

19 февраля - 17.00

Цикл литературных встреч «Фантастические миры».

20 февраля

Интерактивный плакат «Красноармеец Александр Матросов».

21-26 февраля

Информационная акция «Неделя русского языка».

21-26 февраля

Лекция с экскурсией по выставке изданий «Пушкин, Даль и русский язык».

25 февраля - 12.00

Акция «Верни, я всё прощу!». (Акция по возвращению книг).

25 февраля - 12.00

«День новой книги».

25 февраля - 14.00

Интеллектуальная игра «Свет разума» совместно с епархией от Тимофея Пискунова.

25 февраля - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Великий смешной». К 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая.

25 февраля - 16.00

Презентация книги стихов Александра Даниловского «На крыльях вдохновения».

25 февраля - 15.00

Мерлин против киборгов. Открытый лекторий по художественной литературе.

25 февраля - 19.00

Школа критики. Обратная связь.

28 февраля - в течение дня

День Арктики, посвященный завершению работы научной станции «Северный полюс – 1» под руководством И.Д. Папанина, работе полярных станций в Арктике.

28 февраля - 12.30

«Полярный квиз» в рамках Дня Арктики.

28 февраля - 15.00

Встреча с представителями Ассоциации полярников Мурманской области в рамках Дня Арктики.

В течение месяца:

Научно-популярные развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста в Планетарии.

Музей компьютерной техники «Когда компьютеры были большие».

Выставка «Космос начинается здесь».

Виртуальная выставка «Зимняя сказка».

Книжная выставка «Новые книги – новые встречи».

Годовая книжная выставка «Я хочу на ручки!».

Книжная выставка «Физический Первый».

Книжная выставка «Педагогу-организатору».

Книжная выставка «Названия не помню, но обложка была… голубая!».

Книжная выставка «200 дней и ночей».

Книжная выставка «В лучах надежды».

Годовая книжная выставка «Встречайте новинки!».

Годовая книжная выставка «Стороны Света: идем на Восток». (восточные языки мира).

Годовая книжная выставка «Читаем по-английски: зарубежные издания».

Книжная выставка «Знаменитая фамилия: такие разные Толстые».

Книжная выставка «Мастера детектива».

Книжная выставка «Мой Пушкин: поэт глазами современников, исследователей и потомков».

Книжная выставка «Прочитал – посмотри, посмотрел – прочти!».

Книжная выставка «Мужская территория».

Книжная выставка «Сам себе наставник».

Книжная выставка «Кулинария в стиле «ретро».

Книжная выставка «На стиле! Ретромода».

Книжная выставка «Зима: играем, отдыхаем, путешествуем!».

Книжная выставка «Новые книги».

По записи. Книжная выставка «Дао Винни-Пуха: медведи в художественной литературе».

Книжная выставка «Он и Она: психология взаимоотношений».

Книжная выставка «Библиотекарь рекомендует»: Ольга Федосеева.

Интерактивная книжная выставка «Гляжусь в тебя, как в зеркало…».

1-26 февраля

Художественная выставка «Смешанные чувства». (продолжение).

3-26 февраля

Выставка марок Константина Лисового.

3-26 февраля

Выставка информационных стендов «Ледоколы».

7-28 февраля

Книжная выставка «В науку с увлечением: идеи, гипотезы, научные открытия».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

31 января

Дети детям о блокАДе: по страницам дневников.

31 января

Сетевая библиотечная просветительская акция «Чеховские волонтеры или дети читают детям».

31 января

Рубцовские чтения: литературные посиделки.

1 и 2 февраля

Познавательное мероприятие «Мы живём в России (Государственная символика Мурманской области)».

1-5 февраля

Час мужества «Сталинградский день Победы» в рамках «Марафона Победы».

4 февраля - 14.00

Якорь памяти. Вечер памяти М.Г. Орешеты.

5 февраля - 13.00

Встреча «Необычный гость». Волонтерский библиотечный проект.

5 февраля

Громкие чтения вслух «Не бойся, говори».

6-16 февраля

Онлайн Областной конкурс чтецов «Земля под Северным сиянием» (онлайн-формат).

6-19 февраля

Выставка комиксов «СОБЫТИЕ. ТУЛУН #19». Выставка организована совместно с творческим объединением «Сова» г. Тулун, Иркутская область.

6-28 февраля

Межрегиональный молодёжный конкурс инфографики «Книжный смарт-релиз».

6-28 февраля

Остросюжетная детективная командная игра «Код учёный».

7-14 февраля

VII Общероссийская акция «Дарите книги с любовью».

7-20 февраля

Интенсив-практикум по кибербезопасности.

7-20 февраля

Игра-путешествие «Невероятные приключения в лабиринтах Интернета».

7-20 февраля

Музей информации: коллекция экспонатов, интерактивная медиагалерея. Селфи с экспонатами музея.

7-20 февраля

Цифровое поколение: в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

7-20 февраля

Интерактивный практикум «Интернет как образ жизни».

7-20 февраля

Урок безопасности «Онлайн зависимость».

10-28 февраля

Кибер-квест «Территория Zакона» по мотивам книги Брема Стокера «Дракула».

12 февраля - 12.00

Книгообмен «Книжные феи».

12 февраля

Фан-встреча любителей визуальных новелл.

13-28 февраля

Открываем Россию заново: проводник в мир уникальных мест.

14 февраля - 15.00

Акция «Книжные маневры – книга в воинскую часть».

16-28 февраля

Профориентационный квест «Бойцы невидимого фронта».

18 февраля

Мастер-класс «Прокачай свой аккаунт в «ВКонтакте». Волонтёрский проект «Интеллект добра».

19 февраля

Фестиваль «День открытых дверей в библиотеке».

20-26 февраля

Коммуникативный тренинг «Территория без сквернословия».

20-26 февраля

Интерактивная игра «Кто придумал так сказать?».

20-28 февраля

Познавательная игра «Зарничка».

20-28 февраля

Патриотический турнир «Курс молодого бойца».

25 февраля

Бумажная эскадрилья: улетная битва + мастер-класс.

26 февраля - 14.00

С днём рождения, Умка!: «Библионяня». Волонтёрский библиотечный проект.

28 февраля - 12.00

Праздничное открытие комплексной выставки «Средняя Азия: далекая и близкая».

28 февраля

Социальные сети. За и против!: коворкинг с элементами практики.

В течение месяца (по записи):

Праздник «Удивительная страна Лапландия».

Познавательно-игровое мероприятие «Народ морошкового края».

Исторический медиа-календарь «200 дней у ворот ада».

Историко-патриотическая акция «Крепость из стали, сердец и огня».

Исторический час «Служу России».

Интерактивное занятие «Здоровье – это здорово».

Презентация «Дети Есенина».

Скорочтение: приёмы для быстрого чтения и запоминания прочитанного.

Игра «Правда или фейк» из серии «Цифровые профессии и навыки Skill Sity».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

1 февраля - 16.00

Спектакль «Остров непослушания». (6+). Акция «Театр – школе».

2 февраля - 19.00

Спектакль «Не покидай меня…». (12+)

3 февраля - 19.00

Спектакль «По Волге до…». (16+)

4 февраля - 12.00

Спектакль «Иван-царевич и серый волк». (6+)

4 февраля - 19.00

Спектакль «…Будем жить как боги?...». (16+)

5 февраля - 12.00

Спектакль «Чиполлино». (0+)

5 февраля - 19.00

Спектакль «Женитьба». (16+)

8 февраля - 18.30

г. Кандалакша

Спектакль «Безымянная звезда». (16+)

8 и 9 февраля - 19.00

Спектакль «Когда ангелы шутят». (12+). Гастроли с участием популярных российских артистов: Мария Порошина, Илья Шакунов, Григорий Сиятвинда, Дмитрий Мухамадеев, Елена Бирюкова, Алексей Моисеев, Олег Соколов.

9 и 12 февраля - 13.00

Спектакль «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». (6+)

10 февраля - 19.00

Спектакль «Ужин с дураком». (16+)

11 февраля - 12.00

Спектакль «Летучий корабль». (6+)

11 февраля - 19.00

Спектакль «Малая Кузёма». (16+)

12 февраля - 19.00

Спектакль «Маскарад». (16+)

15 февраля - 19.00

Спектакль «Rock-N-Roll на закате». (12+)

15 февраля - 19.00

п. Междуречье

Спектакль «Ты моё воскресенье». (12+)

16 февраля - 19.00

Арт-проект лауреатов российской премии «Национальное достояние» - «Тенора XXI века» с программой Золотые хиты о любви».

16 февраля - 19.00

г. Полярные Зори

Спектакль «Игра». (16+)

17 февраля - 19.00

Спектакль «Тартюф». (12+)

18 февраля - 12.00

Спектакль «Сказ о Полярном дне и Полярной ночи». (6+)

18 февраля - 19.00

Спектакль «Сочельник в Манхэттене». (16+). Акция «Театр – для всех»

19 февраля - 19.00

Спектакль «Папа, Адажио». (16+)

22 февраля - 19.00

Спектакль «Ты моё воскресенье». (12+)

23 февраля - 19.00

Спектакль «Не покидай меня…». (12+)

24 и 25 февраля - 19.00

Спектакль «Безымянная звезда». (16+)

25 февраля - 12.00

Спектакль «Остров непослушания». (6+)

26 февраля - 12.00

Спектакль «Чудеса на змеином болоте». (6+)

26 февраля - 19.00

Спектакль «Игра». (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 февраля - 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладин. Комедия. (16+)

5 февраля – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

5 февраля – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

11 февраля – 19.00

Премьера! «Суета сует». А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)

12 февраля – 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

12 февраля – 19.00

«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)

18 февраля – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

19 февраля – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

19 февраля – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток (сценическая редакция А. Шарапко). Мурманская история. (12+)

25 и 26 февраля – 19.00

Премьера! «Прикосновение». Р. Ибрагимбеков. Драма. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

3 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена Группа VAGABONDs (Бродяги). Концерт. «О любви не говори». (12+)

4 февраля - 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)

4 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

5 февраля - 11.00 и 13.30

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)

5 февраля - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто. «Барто пожаловать». (3+)

10 февраля - 19.00

Пётр Васильев «Маленькие трагедии». (16+)

11 февраля - 13.30

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

11 февраля - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

12 февраля - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена. «Гадкий утёнок». (5+)

12 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)

17 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». Литературно-музыкальный вечер «14 строк о любви...». (12+)

18 февраля - 13.30

Пётр Васильев «Умка». (6+)

18 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)

19 февраля - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

19 февраля - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

24 февраля - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)

25 февраля - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

25 февраля - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

26 февраля - 11.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)

26 февраля - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 февраля - 17.00

Концерт «Чистая лирика». Ансамбль «Струны Струны» Мурманской областной филармонии.

11 февраля - 18.00

Концерт «Весёлый вечер в оперетте». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Ксения Жарко (г. Москва).

12 февраля - 17.00

Концерт «Музыка трёх эпох». Иван Пасов (гобой), Александр Удальцов (орган), г. Москва.

14 февраля - 18.00

Виртуальный концертный зал. Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.

18 февраля - 17.00

Развлечение для молодёжи «Давайте создадим оперу!».

19 февраля - 16.00

Вечер песен Булата Окуджавы. Проект «Бард-вагон», г. Москва.

19 февраля - 18.00

Концерт «Мечты у моря». Фестиваль «Музыкальное приношение», посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

22 февраля - 19.00

Стихотерапия. Анна Егонян.

23 февраля - 14.00

Концерт для детей и их родителей «Когда папа был маленьким». Ансамбль «Легкие люди» Мурманской областной филармонии.

25 февраля - 18.00

Концерт «Музыка сердца». Квартет «ART CINEMA».

26 февраля - 17.00

Концерт «Элла и Луи. Джазовые портреты». Квартет Анастасии Ивановой, г. Москва.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

8 и 22 февраля - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения.

9 февраля - 13.00

Торжественное мероприятие «День лицеиста» для МБОУ г. Мурманска, Лицей №2.

10 февраля - 14.00

Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры», посвящённый Дню кадетского образования в России и 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

10 февраля - 15.30 и 19.00

Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus». Камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории (г. Москва).

11 февраля - 14.00

«Романовский бал».

11 февраля - 19.00

Балет «Лебединое озеро». Национальный русский балет «Возрождение». (0+)

14 февраля - 19.00

Спектакль «Женихи с участием популярных российских актеров: Александра Панкратов-Черный, Татьяна Кравченко, Геннадий Масленников, Дмитрий Воронин, Борис Комаров, Максим Лебедев, Сергей Горбунов.

15 февраля - 19.00

Шоу «Братья Сафроновы. Супермагия» иллюзионистов братьев Сафроновых (г. Москва).

17 февраля

Форум «Звезда Севера».

18 февраля - 19.00

Музыкально-поэтический вечер «Посвящение С.В. Рахманинову».

19 февраля - 12.00

Областной конкурс исполнителей народной песни «Русские напевы» имени В.М. Колбасы.

19 февраля - 14.00

Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик».

19 февраля - 15.00

Концерт «Песни нашей Родины», награждение победителей областного конкурса исполнителей народной песни имени В.М. Колбасы.

21 февраля - 11.00

Конференция «Лоскутная мозаика».

24 февраля - 19.00

Спектакль «Жениться интересно только по любви» драматического театра «Комедиограф».

26 февраля - 14.00

Областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

26 февраля - 14.00

Концерт «Родники России» ансамбля народной песни «Горенка», посвящённый 15-летию творческой деятельности коллектива.

28 февраля - 19.00

Спектакль «Мастер и Маргарита» с участием популярных российских актёров: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный, Михаил Горский.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

1-19 февраля

Выставка «Белый, белый снег». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

3 февраля - 15.00

Серия мероприятий «Неделя саамской культуры». Мероприятие с мастер-классом «Саамская кукла» в технике бумагопластики. (7+)

5 февраля - 13.00

Серия мероприятий «Неделя саамской культуры». Мастер-класс по изготовлению саамской куклы из текстиля. (7+)

11 февраля - 12.00

Серия мероприятий «Неделя саамской культуры». Мероприятие с мастер-классом «Бабушкина кукла» по изготовлению народной саамской куклы из природных материалов и текстиля. (7+)

16 февраля - 14.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…». (7+)

18 февраля - 12.00

Мероприятие с мастер-классом ко Дню защитника Отечества «Подарок для героя». (7+)

19 февраля - 13.00

Мастер-класс «Северное сияние» по созданию миниатюры на спиле. (7+)

22 февраля - 17.00

Торжественное открытие выставки «Лоскутная мозаика Заполярья», посвящённой 85-летию Мурманской области, регионального этапа выставки «Лоскутная мозаика России». (7+)

25 февраля - 12.00

Мероприятие с мастер-классом «Северный олень» по созданию кулона в технике коллажа. (7+)

26 февраля - 12.00

Мероприятие с мастер-классом ко Дню белого медведя по созданию медвежонка из фетра. (7+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Телефон 45-39-56)

2 февраля - 12.30

Концерт, посвящённый 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

3 февраля

Концерт выпускников специальности «Инструментальное исполнительство» по виду фортепиано, ныне студентов консерваторий страны.

10 февраля

Концерт клавесинной музыки «Композиторы барокко и рококо».

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

1 февраля (возможен перенос на 8 февраля)

Игра-путешествие «Саамская мозаика». К Международному дню саамов.

2 февраля - в течение дня

Выставка «Саами-древний самобытный народ Кольской земли». К Международному дню саамов.

2 февраля - 16.00

г. Кола

Открытие выставки тактильных картин «Небесные покровители» в Кольской межпоселенческой библиотеке.

8 февраля - время уточняется

Игра-путешествие «Саамская мозаика». К Международному дню саамов.

21 февраля

Выставка «Воздушный флот – властитель голубых высот».

21 февраля - 13.00

г. Апатиты

Фольклорный праздник «Масленичные потехи» в Апатитской первичной организации Всероссийского общества слепых.

22 февраля - время уточняется

Мастер-класс «Я бы в лётчики пошёл».

25 февраля - 14.00

Экономический тренинг «Выбираем финансовые услуги». В рамках практико-ориентированного клуба «Финансовый навигатор с Банком России».

27 февраля - 12.00

Урок русского языка ко Дню родного языка: в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск.

28 февраля - 14.00

Пресс-кафе «Февральские вьюги».

28 февраля - 14.30

Урок русского языка ко Дню родного языка: в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых в Мурманском областном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

28 февраля - время уточняется

Экскурсия в рамках инклюзивного проекта для молодежи «В поисках призвания в Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.