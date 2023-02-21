г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В течение месяца

Выставка «Истории о полярном медведе».

21-26 февраля

Выставка «Попасть в переплёт».

26 февраля - 15.00

«Гончарное дело. Глиняная посуда». Тематическое занятие с мастер классом. 10+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

В течение месяца

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3». Матрёшки.

В течение месяца

Выставка «Костюмированный бал в Зимнем дворце. Санкт-Петербург. 1903». К 120-летию проведения бала. Из собрания Мультимедиа Арт Музея, г. Москва.

21-26 февраля

Выставка «Блокада Ленинграда. 1941-1943».

21-26 февраля

Фотовыставка «Лыжня зовёт!».

21-26 февраля

Выставка «Джаз». Живопись и графика из собрания музея.

25 февраля - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Джазовые картинки». (6+)

25 февраля - 16.00

«Казимир Малевич». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». (14+)

26 февраля - 13.00

Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее». (6+)

26 февраля - 16.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды». (10+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят»; «Дружбы народов союз вековой» - выставка советского плаката; «Большой портрет для маленькой компании» - из собрания Дарвиновского музея; «Лапландия глазами фотографов», приуроченная к Международному дню саамов.

Ежедневно (кроме нерабочих дней) в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия в сборной группе.

21 февраля - 16.00

Интерактивная площадка «Ни пуха, ни пера!». 6+

25 и 26 февраля - 14.30

Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (14+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

21 и 28 февраля - 9.30

Занятия гимнастикой Цигун в рамках школы «Философия движения».

21-26 февраля

Информационная акция «Неделя русского языка».

21-26 февраля

Лекция с экскурсией по выставке изданий «Пушкин, Даль и русский язык».

24 февраля 15.00

Мастер-класс «Азбука вязания».

25 февраля - 12.00

Акция «Верни, я всё прощу!». (Акция по возвращению книг).

25 февраля - 12.00

«День новой книги».

25 февраля - 13.00

Экскурсия «Посмотри на город сверху».

25 февраля - 17.00

Курсы «Основы компьютерной графики».

25 февраля - 14.00

Интеллектуальная игра «Свет разума» совместно с епархией от Тимофея Пискунова.

25 февраля - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Великий смешной». К 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая.

25 февраля - 16.00

Презентация книги стихов Александра Даниловского «На крыльях вдохновения».

25 февраля - 15.00

Мерлин против киборгов. Открытый лекторий по художественной литературе.

25 февраля - 19.00

Школа критики. Обратная связь.

26 февраля - 13.00

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».

26 февраля - 14.00

Клуб «Покорители Рунета».

26 февраля - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм» или «Лаборатория научного сотрудника».

26 февраля - 16.00

Вечера арт-релакса.

26 февраля - 17.00

Проект Киноклуб.

26 февраля - 17.00

Книжный клуб «Переплёт».

28 февраля - в течение дня

День Арктики, посвященный завершению работы научной станции «Северный полюс – 1» под руководством И.Д. Папанина, работе полярных станций в Арктике.

28 февраля - 12.30

«Полярный квиз» в рамках Дня Арктики.

28 февраля - 15.00

Встреча с представителями Ассоциации полярников Мурманской области в рамках Дня Арктики.

В течение месяца:

Научно-популярные развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста в Планетарии.

Музей компьютерной техники «Когда компьютеры были большие».

Выставка «Космос начинается здесь».

Виртуальная выставка «Зимняя сказка».

Книжная выставка «Новые книги – новые встречи».

Годовая книжная выставка «Я хочу на ручки!».

Книжная выставка «Физический Первый».

Книжная выставка «Педагогу-организатору».

Книжная выставка «Названия не помню, но обложка была… голубая!».

Книжная выставка «200 дней и ночей».

Книжная выставка «В лучах надежды».

Годовая книжная выставка «Встречайте новинки!».

Годовая книжная выставка «Стороны Света: идем на Восток». (восточные языки мира).

Годовая книжная выставка «Читаем по-английски: зарубежные издания».

Книжная выставка «Знаменитая фамилия: такие разные Толстые».

Книжная выставка «Мастера детектива».

Книжная выставка «Мой Пушкин: поэт глазами современников, исследователей и потомков».

Книжная выставка «Прочитал – посмотри, посмотрел – прочти!».

Книжная выставка «Мужская территория».

Книжная выставка «Сам себе наставник».

Книжная выставка «Кулинария в стиле «ретро».

Книжная выставка «На стиле! Ретромода».

Книжная выставка «Зима: играем, отдыхаем, путешествуем!».

Книжная выставка «Новые книги».

По записи. Книжная выставка «Дао Винни-Пуха: медведи в художественной литературе».

Книжная выставка «Он и Она: психология взаимоотношений».

Книжная выставка «Библиотекарь рекомендует»: Ольга Федосеева.

Интерактивная книжная выставка «Гляжусь в тебя, как в зеркало…».

20-26 февраля

Художественная выставка «Смешанные чувства». (продолжение).

21-26 февраля

Выставка марок Константина Лисового.

21-26 февраля

Выставка информационных стендов «Ледоколы».

21-28 февраля

Книжная выставка «В науку с увлечением: идеи, гипотезы, научные открытия».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

21-28 февраля

Остросюжетная детективная командная игра «Код учёный».

21-28 февраля

Кибер-квест «Территория Zакона» по мотивам книги Брема Стокера «Дракула».

21-28 февраля

Открываем Россию заново: проводник в мир уникальных мест.

21-28 февраля

Профориентационный квест «Бойцы невидимого фронта».

21-26 февраля

Коммуникативный тренинг «Территория без сквернословия».

21-26 февраля

Интерактивная игра «Кто придумал так сказать?».

21-28 февраля

Познавательная игра «Зарничка».

21-28 февраля

Патриотический турнир «Курс молодого бойца».

25 февраля

Бумажная эскадрилья: улетная битва + мастер-класс.

26 февраля - 14.00

С днём рождения, Умка!: «Библионяня». Волонтёрский библиотечный проект.

28 февраля - 12.00

Праздничное открытие комплексной выставки «Средняя Азия: далекая и близкая».

28 февраля

Социальные сети. За и против!: коворкинг с элементами практики.

В течение месяца (по записи):

Праздник «Удивительная страна Лапландия».

Познавательно-игровое мероприятие «Народ морошкового края».

Исторический медиа-календарь «200 дней у ворот ада».

Историко-патриотическая акция «Крепость из стали, сердец и огня».

Исторический час «Служу России».

Интерактивное занятие «Здоровье – это здорово».

Презентация «Дети Есенина».

Скорочтение: приёмы для быстрого чтения и запоминания прочитанного.

Игра «Правда или фейк» из серии «Цифровые профессии и навыки Skill Sity».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

22 февраля - 19.00

Спектакль «Ты моё воскресенье». (12+)

23 февраля - 19.00

Спектакль «Не покидай меня…». (12+)

24 и 25 февраля - 19.00

Спектакль «Безымянная звезда». (16+)

25 февраля - 12.00

Спектакль «Остров непослушания». (6+)

26 февраля - 12.00

Спектакль «Чудеса на змеином болоте». (6+)

26 февраля - 19.00

Спектакль «Игра». (16+)

1 марта - 19.00

Малая сцена. «Пушкинская карта». Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)

2 марта - 16.00

Мурманский Центр помощи семье и детям.

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

2 марта - 19.00

Малая сцена. «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

3 марта - 19.00

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

4 марта - 19.00

5 марта - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

8 марта - 19.00

«Пушкинская карта». «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

9 марта - 19.00

Акция «В театр - всей семьёй». «Пушкинская карта». «Тартюф). Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

10 марта - 19.00

«Пушкинская карта». «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

11 марта - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

11 марта - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

12 марта - 12.00

Акция «Ради детских улыбок». «Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. (6+)

12 марта - 19.00

Акция «Театр - для всех». «Пушкинская карта». «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

15 марта - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

15 марта - 19.00

г. Апатиты

«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

16 марта - 19.00

Гастроли (Карелия). «Пушкинская карта». Хор Валаамского монастыря. «Великая Любовь». Музыкально-поэтическая концертная программа. (12+)

16 марта - 19.00

г. Кировск

«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

17 марта - 19.00

«Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

18 марта - 19.00

19 марта - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

24 марта - 19.00

«Пушкинская карта» Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

25 марта - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)

26 марта - 12.00

Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

26 марта - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)

29 марта - 19.00

30 марта - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «За тебя...». Концерт группы «ЛЮБЭ». (16+)

30 марта - 19.00

«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

г.Полярные зори

ср

5 апреля - 19.00

6 апреля - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «Не в свои сани не садись». Музыкальняа комедия. (16+)

11 апреля - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». Балет «T O D E S», юбилейное шоу. (16+)

19 апреля - 19.00

Гастроли (г.Москва - г.Санкт-Петербург). «Фрида». Спектакль фламенко. (16+)

17 мая - 19.00

18 мая - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Скупой папик». Комедия. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 и 26 февраля – 19.00

Премьера! «Прикосновение». Р. Ибрагимбеков. Драма. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

24 февраля - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)

25 февраля - 11.00 и 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

25 февраля - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

26 февраля - 11.00

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)

26 февраля - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

3 марта - 19.00

#ОткрытаяСцена. Е. Ефремова, И. Логинов. «Человек наоборот». (12+)

4 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)

4 марта - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

5 марта - 11.00 и 13.30

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)

5 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

10 марта - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)

11 марта - 11.00 и 13.30

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

11 марта - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)

12 марта - 11.00 и 13.30

Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)

12 марта - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки. «Теремок». (3+)

17 марта - 19.00

#ОткрытаяСцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Трагический тенор эпохи». (12+)

18 марта - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

18 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

19 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)

19 марта - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

24 марта - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова. «Саквояж доктора Чехова». (16+)

25 марта - 11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5+)

25 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

26 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)

26 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

31 марта - 19.00

#ОткрытаяСцена. Театральный дом «Фаворит». «Мечтать не вредно». (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 февраля - 19.00

Стихотерапия. Анна Егонян.

23 февраля - 14.00

Концерт для детей и их родителей «Когда папа был маленьким». Ансамбль «Легкие люди» Мурманской областной филармонии.

25 февраля - 18.00

Концерт «Музыка сердца». Квартет «ART CINEMA».

26 февраля - 17.00

Концерт «Элла и Луи. Джазовые портреты». Квартет Анастасии Ивановой, г. Москва.

4 марта - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Максим Конарев. Константин Алексеев (фортепиано). Концертный зал.

5 марта - 17.00

Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Музыкальная гостиная.

5 марта - 18.00

«Cherchez la femme». Ансамбль «Серенада». Камерный зал.

6 марта - 19.00

Оркестр волынщиков «City Pipes». Рок-хиты на шотландских волынках. Концертный зал.

8 марта - 17.00

«Истории любви». Группа «ПЯТЕРО». Концертный зал.

11 марта - 18.00

«Млечный путь Алексея Рыбникова». Концертный зал.

12 марта - 12.00

«Все цветы тебе я подарю...». Интерактивное музыкальное занятие для малышей. Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

12 марта - 18.00

«Джазовые портреты Майкла Джексона». Квинтет Олега и Натальи Бутман. Концертный зал.

18 марта - 18.00

«Территория любви». Проект Алёны Лебедевой с участием мурманских музыкантов. Концертный зал.

19 марта - 17.00

«Возвращение легенды». Ансамбль скрипачей Большого театра. Концертный зал.

25 марта - 12.00

«Приключения Чиполлино». Группа «Калейдоскоп». Камерный зал.

25 марта - 18.00

«Блистательное барокко». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), Москва. Концертный зал.

26 марта - 17.00

«Музыка городов». Из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ, Москва-Мурманск. Концертный зал.

18 апреля - 19.00

19 апреля - 19.00

Национальный филармонический оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист СССР Владимир Спиваков.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

21 февраля - 11.00

Конференция «Лоскутная мозаика».

22 февраля - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения.

24 февраля - 19.00

Спектакль «Жениться интересно только по любви» драматического театра «Комедиограф».

26 февраля - 14.00

Областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

26 февраля - 14.00

Концерт «Родники России» ансамбля народной песни «Горенка», посвящённый 15-летию творческой деятельности коллектива.

28 февраля - 19.00

Спектакль «Мастер и Маргарита» с участием популярных российских актёров: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный, Михаил Горский.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

22 февраля - 17.00

Торжественное открытие выставки «Лоскутная мозаика Заполярья», посвящённой 85-летию Мурманской области, регионального этапа выставки «Лоскутная мозаика России». (7+)

25 февраля - 12.00

Мероприятие с мастер-классом «Северный олень» по созданию кулона в технике коллажа. (7+)

26 февраля - 12.00

Мероприятие с мастер-классом ко Дню белого медведя по созданию медвежонка из фетра. (7+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

21 февраля

Выставка «Воздушный флот – властитель голубых высот».

21 февраля - 13.00

г. Апатиты

Фольклорный праздник «Масленичные потехи» в Апатитской первичной организации Всероссийского общества слепых.

22 февраля - время уточняется

Мастер-класс «Я бы в лётчики пошёл».

25 февраля - 14.00

Экономический тренинг «Выбираем финансовые услуги». В рамках практико-ориентированного клуба «Финансовый навигатор с Банком России».

27 февраля - 12.00

Урок русского языка ко Дню родного языка: в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск.

28 февраля - 14.00

Пресс-кафе «Февральские вьюги».

28 февраля - 14.30

Урок русского языка ко Дню родного языка: в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых в Мурманском областном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

28 февраля - время уточняется

Экскурсия в рамках инклюзивного проекта для молодежи «В поисках призвания в Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.