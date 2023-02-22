АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
В течение месяца
Выставка «Истории о полярном медведе».
22-26 февраля
Выставка «Попасть в переплёт».
26 февраля - 15.00
«Гончарное дело. Глиняная посуда». Тематическое занятие с мастер классом. 10+
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
В течение месяца
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3». Матрёшки.
В течение месяца
Выставка «Костюмированный бал в Зимнем дворце. Санкт-Петербург. 1903». К 120-летию проведения бала. Из собрания Мультимедиа Арт Музея, г. Москва.
22-26 февраля
Выставка «Блокада Ленинграда. 1941-1943».
22-26 февраля
Фотовыставка «Лыжня зовёт!».
22-26 февраля
Выставка «Джаз». Живопись и графика из собрания музея.
25 февраля - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Джазовые картинки». (6+)
25 февраля - 16.00
«Казимир Малевич». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». (14+)
26 февраля - 13.00
Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее». (6+)
26 февраля - 16.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды». (10+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят»; «Дружбы народов союз вековой» - выставка советского плаката; «Большой портрет для маленькой компании» - из собрания Дарвиновского музея; «Лапландия глазами фотографов», приуроченная к Международному дню саамов.
Ежедневно (кроме нерабочих дней) в 13.00 и 15.00: обзорная экскурсия в сборной группе.
25 и 26 февраля - 14.30
Демонстрация учебной интерактивной программы «Великая Отечественная война в Заполярье». (14+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
22-26 февраля
Информационная акция «Неделя русского языка».
22-26 февраля
Лекция с экскурсией по выставке изданий «Пушкин, Даль и русский язык».
22 и 28 февраля - 9.30
Занятия гимнастикой Цигун в рамках школы «Философия движения».
24 февраля 15.00
Мастер-класс «Азбука вязания».
25 февраля - 12.00
Акция «Верни, я всё прощу!». (Акция по возвращению книг).
25 февраля - 12.00
«День новой книги».
25 февраля - 13.00
Экскурсия «Посмотри на город сверху».
25 февраля - 17.00
Курсы «Основы компьютерной графики».
25 февраля - 14.00
Интеллектуальная игра «Свет разума» совместно с епархией от Тимофея Пискунова.
25 февраля - 15.00
Литературно-музыкальный вечер «Великий смешной». К 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая.
25 февраля - 16.00
Презентация книги стихов Александра Даниловского «На крыльях вдохновения».
25 февраля - 15.00
Мерлин против киборгов. Открытый лекторий по художественной литературе.
25 февраля - 19.00
Школа критики. Обратная связь.
26 февраля - 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими».
26 февраля - 14.00
Клуб «Покорители Рунета».
26 февраля - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм» или «Лаборатория научного сотрудника».
26 февраля - 16.00
Вечера арт-релакса.
26 февраля - 17.00
Проект Киноклуб.
26 февраля - 17.00
Книжный клуб «Переплёт».
28 февраля - в течение дня
День Арктики, посвященный завершению работы научной станции «Северный полюс – 1» под руководством И.Д. Папанина, работе полярных станций в Арктике.
28 февраля - 12.30
«Полярный квиз» в рамках Дня Арктики.
28 февраля - 15.00
Встреча с представителями Ассоциации полярников Мурманской области в рамках Дня Арктики.
В течение месяца:
Научно-популярные развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста в Планетарии.
Музей компьютерной техники «Когда компьютеры были большие».
Выставка «Космос начинается здесь».
Виртуальная выставка «Зимняя сказка».
Книжная выставка «Новые книги – новые встречи».
Годовая книжная выставка «Я хочу на ручки!».
Книжная выставка «Физический Первый».
Книжная выставка «Педагогу-организатору».
Книжная выставка «Названия не помню, но обложка была… голубая!».
Книжная выставка «200 дней и ночей».
Книжная выставка «В лучах надежды».
Годовая книжная выставка «Встречайте новинки!».
Годовая книжная выставка «Стороны Света: идем на Восток». (восточные языки мира).
Годовая книжная выставка «Читаем по-английски: зарубежные издания».
Книжная выставка «Знаменитая фамилия: такие разные Толстые».
Книжная выставка «Мастера детектива».
Книжная выставка «Мой Пушкин: поэт глазами современников, исследователей и потомков».
Книжная выставка «Прочитал – посмотри, посмотрел – прочти!».
Книжная выставка «Мужская территория».
Книжная выставка «Сам себе наставник».
Книжная выставка «Кулинария в стиле «ретро».
Книжная выставка «На стиле! Ретромода».
Книжная выставка «Зима: играем, отдыхаем, путешествуем!».
Книжная выставка «Новые книги».
По записи. Книжная выставка «Дао Винни-Пуха: медведи в художественной литературе».
Книжная выставка «Он и Она: психология взаимоотношений».
Книжная выставка «Библиотекарь рекомендует»: Ольга Федосеева.
Интерактивная книжная выставка «Гляжусь в тебя, как в зеркало…».
22-26 февраля
Художественная выставка «Смешанные чувства». (продолжение).
22-26 февраля
Выставка марок Константина Лисового.
22-26 февраля
Выставка информационных стендов «Ледоколы».
22-28 февраля
Книжная выставка «В науку с увлечением: идеи, гипотезы, научные открытия».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
22-28 февраля
Остросюжетная детективная командная игра «Код учёный».
22-28 февраля
Кибер-квест «Территория Zакона» по мотивам книги Брема Стокера «Дракула».
22-28 февраля
Открываем Россию заново: проводник в мир уникальных мест.
22-28 февраля
Профориентационный квест «Бойцы невидимого фронта».
22-26 февраля
Коммуникативный тренинг «Территория без сквернословия».
22-26 февраля
Интерактивная игра «Кто придумал так сказать?».
22-28 февраля
Познавательная игра «Зарничка».
22-28 февраля
Патриотический турнир «Курс молодого бойца».
25 февраля
Бумажная эскадрилья: улетная битва + мастер-класс.
26 февраля - 14.00
С днём рождения, Умка!: «Библионяня». Волонтёрский библиотечный проект.
28 февраля - 12.00
Праздничное открытие комплексной выставки «Средняя Азия: далекая и близкая».
28 февраля
Социальные сети. За и против!: коворкинг с элементами практики.
В течение месяца (по записи):
Праздник «Удивительная страна Лапландия».
Познавательно-игровое мероприятие «Народ морошкового края».
Исторический медиа-календарь «200 дней у ворот ада».
Историко-патриотическая акция «Крепость из стали, сердец и огня».
Исторический час «Служу России».
Интерактивное занятие «Здоровье – это здорово».
Презентация «Дети Есенина».
Скорочтение: приёмы для быстрого чтения и запоминания прочитанного.
Игра «Правда или фейк» из серии «Цифровые профессии и навыки Skill Sity».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
22 февраля - 19.00
Спектакль «Ты моё воскресенье». (12+)
23 февраля - 19.00
Спектакль «Не покидай меня…». (12+)
24 и 25 февраля - 19.00
Спектакль «Безымянная звезда». (16+)
25 февраля - 12.00
Спектакль «Остров непослушания». (6+)
26 февраля - 12.00
Спектакль «Чудеса на змеином болоте». (6+)
26 февраля - 19.00
Спектакль «Игра». (16+)
1 марта - 19.00
Малая сцена. «Пушкинская карта». Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)
2 марта - 16.00
Мурманский Центр помощи семье и детям.
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
2 марта - 19.00
Малая сцена. «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
3 марта - 19.00
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
4 марта - 19.00
5 марта - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
8 марта - 19.00
«Пушкинская карта». «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
9 марта - 19.00
Акция «В театр - всей семьёй». «Пушкинская карта». «Тартюф). Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
10 марта - 19.00
«Пушкинская карта». «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
11 марта - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
11 марта - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
12 марта - 12.00
Акция «Ради детских улыбок». «Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. (6+)
12 марта - 19.00
Акция «Театр - для всех». «Пушкинская карта». «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
15 марта - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
15 марта - 19.00
г. Апатиты
«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
16 марта - 19.00
Гастроли (Карелия). «Пушкинская карта». Хор Валаамского монастыря. «Великая Любовь». Музыкально-поэтическая концертная программа. (12+)
16 марта - 19.00
г. Кировск
«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
17 марта - 19.00
«Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
18 марта - 19.00
19 марта - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
24 марта - 19.00
«Пушкинская карта» Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
25 марта - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)
26 марта - 12.00
Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
26 марта - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)
29 марта - 19.00
30 марта - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «За тебя...». Концерт группы «ЛЮБЭ». (16+)
30 марта - 19.00
«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
г.Полярные зори
ср
5 апреля - 19.00
6 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «Не в свои сани не садись». Музыкальняа комедия. (16+)
11 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». Балет «T O D E S», юбилейное шоу. (16+)
19 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва - г.Санкт-Петербург). «Фрида». Спектакль фламенко. (16+)
17 мая - 19.00
18 мая - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Скупой папик». Комедия. (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
25 и 26 февраля – 19.00
Премьера! «Прикосновение». Р. Ибрагимбеков. Драма. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
24 февраля - 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)
25 февраля - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
25 февраля - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
26 февраля - 11.00
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова. «Аленький цветочек». (5+)
26 февраля - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
3 марта - 19.00
#ОткрытаяСцена. Е. Ефремова, И. Логинов. «Человек наоборот». (12+)
4 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
4 марта - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
5 марта - 11.00 и 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)
5 марта - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
10 марта - 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)
11 марта - 11.00 и 13.30
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
11 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)
12 марта - 11.00 и 13.30
Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)
12 марта - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки. «Теремок». (3+)
17 марта - 19.00
#ОткрытаяСцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Трагический тенор эпохи». (12+)
18 марта - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
18 марта - 15.30 и 17.00
Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
19 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
19 марта - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
24 марта - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова. «Саквояж доктора Чехова». (16+)
25 марта - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5+)
25 марта - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
26 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)
26 марта - 15.30 и 17.00
Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
31 марта - 19.00
#ОткрытаяСцена. Театральный дом «Фаворит». «Мечтать не вредно». (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
22 февраля - 19.00
Стихотерапия. Анна Егонян.
23 февраля - 14.00
Концерт для детей и их родителей «Когда папа был маленьким». Ансамбль «Легкие люди» Мурманской областной филармонии.
25 февраля - 18.00
Концерт «Музыка сердца». Квартет «ART CINEMA».
26 февраля - 17.00
Концерт «Элла и Луи. Джазовые портреты». Квартет Анастасии Ивановой, г. Москва.
4 марта - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Максим Конарев. Константин Алексеев (фортепиано). Концертный зал.
5 марта - 17.00
Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Музыкальная гостиная.
5 марта - 18.00
«Cherchez la femme». Ансамбль «Серенада». Камерный зал.
6 марта - 19.00
Оркестр волынщиков «City Pipes». Рок-хиты на шотландских волынках. Концертный зал.
8 марта - 17.00
«Истории любви». Группа «ПЯТЕРО». Концертный зал.
11 марта - 18.00
«Млечный путь Алексея Рыбникова». Концертный зал.
12 марта - 12.00
«Все цветы тебе я подарю...». Интерактивное музыкальное занятие для малышей. Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.
12 марта - 18.00
«Джазовые портреты Майкла Джексона». Квинтет Олега и Натальи Бутман. Концертный зал.
18 марта - 18.00
«Территория любви». Проект Алёны Лебедевой с участием мурманских музыкантов. Концертный зал.
19 марта - 17.00
«Возвращение легенды». Ансамбль скрипачей Большого театра. Концертный зал.
25 марта - 12.00
«Приключения Чиполлино». Группа «Калейдоскоп». Камерный зал.
25 марта - 18.00
«Блистательное барокко». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), Москва. Концертный зал.
26 марта - 17.00
«Музыка городов». Из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ, Москва-Мурманск. Концертный зал.
18 апреля - 19.00
19 апреля - 19.00
Национальный филармонический оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист СССР Владимир Спиваков.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
22 февраля - 18.00
Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения.
24 февраля - 19.00
Спектакль «Жениться интересно только по любви» драматического театра «Комедиограф».
26 февраля - 14.00
Областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».
26 февраля - 14.00
Концерт «Родники России» ансамбля народной песни «Горенка», посвящённый 15-летию творческой деятельности коллектива.
28 февраля - 19.00
Спектакль «Мастер и Маргарита» с участием популярных российских актёров: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный, Михаил Горский.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
22 февраля - 17.00
Торжественное открытие выставки «Лоскутная мозаика Заполярья», посвящённой 85-летию Мурманской области, регионального этапа выставки «Лоскутная мозаика России». (7+)
25 февраля - 12.00
Мероприятие с мастер-классом «Северный олень» по созданию кулона в технике коллажа. (7+)
26 февраля - 12.00
Мероприятие с мастер-классом ко Дню белого медведя по созданию медвежонка из фетра. (7+)
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
22 февраля - время уточняется
Мастер-класс «Я бы в лётчики пошёл».
25 февраля - 14.00
Экономический тренинг «Выбираем финансовые услуги». В рамках практико-ориентированного клуба «Финансовый навигатор с Банком России».
27 февраля - 12.00
Урок русского языка ко Дню родного языка: в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск.
28 февраля - 14.00
Пресс-кафе «Февральские вьюги».
28 февраля - 14.30
Урок русского языка ко Дню родного языка: в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых в Мурманском областном доме-интернате для престарелых и инвалидов.
28 февраля - время уточняется
Экскурсия в рамках инклюзивного проекта для молодежи «В поисках призвания в Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.