АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
В течение месяца: постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».
До 12 марта
Выставка «Истории о полярном медведе».
Выставка «Метафизика мастерской художника». Живопись Игоря Клюшкина (г. Мурманск).
Выставка «Вечная книга».
До 19 марта
Выставка «Животные Арктики и Антарктики».
3, 10, 17, 24 и 31 марта - 13.00
Тематическое занятие с мастер-классом «Жанры живописи».
3, 10, 17, 24 и 31 марта - 16.00
Мероприятие «Жители Арктики и Антарктики».
4 и 11 марта - 15.00
Мастер-класс по созданию монотипии.
5 и 12 марта - 14.30
Тематическое занятие с мастер-классом «Гончарное дело. Глиняная посуда».
9, 16, 23 и 30 марта - 13.00
Тематическое занятие «Сокровища музея».
15, 22, 29 и 31 марта - 15.00
Тематическое мероприятие по выставке «Россия Александра Островского в лицах и сюжетах».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
В течение месяца: выставка «PRO – орнамент»; выставка «Художественные промыслы России. Часть 3».
До 12 марта
Выставка «Костюмированный бал в зимнем дворце, 1903 год».
4 марта - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Открываем календарь. Весна».
4 марта - 16.00
Экскурсия по выставке «Костюмированный бал в Зимнем дворце. Санкт-Петербург. 1903». К 120-летию проведения бала. Из собрания мультимедиа Арт музея, г. Москва.
5 марта - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «…Из орнаментов разных узор» по выставке «PRO-орнамент».
5 марта - 16.00
Лекция «Я возвращаюсь обратно в тот город, что стал мне родным…». Графика Татьяны Ковалевой. К Международному женскому дню.
11 марта - 13.00
Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее».
11 марта - 16.00
Лекция «Борис Кустодиев» из цикла «Знакомьтесь: художник!».
12 марта - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Пиноккио и Буратино». К 140-летию сказки «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» Карло Коллоди.
12 марта - 16.00
Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность» Техника «Холст, масло».
18 марта - 13.00
Мероприятие «Я художником родился» по выставке «В мастерской художника». Живопись, графика из собрания музея.
18 марта - 16.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».
19 марта - 13.00
Тематическое мероприятие «Вместе с Русским музеем». К 125-летию со дня открытия Русского музея для посетителей.
19 марта - 16.00
Экскурсия по постоянной экспозиции из собрания музея «Скульптура 20-21 вв.».
25 марта - 13.00
Музейный урок «Матрёшечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».
25 марта - 16.00
Лекция «Винсент Ван Гог» из цикла «Знакомьтесь: художник!».
26 марта - 13.00
Музейный урок «Предмет русского быта - домотканый половик» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».
26 марта - 16.00
Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
4 марта - 12.00
Интерактивная площадка «Тайна Дикой природы». К Всемирному Дню дикой природы. (6+)
4 марта - 14.00
Демонстрация фильма «Природа Мурманской области». (7+)
4 марта - 15.00
Демонстрация фильма «История Кольского края». (12+)
5 марта - 14.30
Культурная программа «Есть в марте день особый…», мастер-класс «Акварельные открытки к 8 марта». (12+)
Праздничный концерт, тематическую экскурсию «Храбрейшие из прекрасных». (16+)
11 марта - 14.00
Интерактивная площадка «Назад в прошлое». (6+)
12 марта - 14.00
Демонстрация фильма «История Мурманска». (16+)
12 марта - 15.00
Демонстрация фильма «Природа Мурманской области». (7+)
15 марта - 17.00
Открытие выставки «Народов много – страна одна», созданная Филиалом Музея-заповедника «Музей Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин» при поддержке Мурманского областного краеведческого музея. (0+)
18 марта - 15.00
День поэзии в музее. (6+)
19 марта - 14.00
Демонстрация фильма «Великая Отечественная война в Заполярье». (14+)
19 марта - 15.00
Демонстрация фильма «История освоения и развития Арктики». (16+)
25 марта - 11.00
Интерактивная площадка «Хороший день в музее», включающей мастер-классы, экскурсии, краеведческий диктант, показ фильмов и т.д. К Дню работника культуры. (0+)
26 марта - 12.30
Музейная лаборатория «В объективе микроскопа». (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
4 марта - 12.00
Мероприятие для начальных классов с использованием мультимедийных технологий «Милым мамам». (6+)
10 марта
Начало работы выставки «Живая нить традиций», посвященной Году педагога и наставника.
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
3 и 4 марта - 10.00
Областной туристско-этнографический слёт. Этап «Терское Поморье». (12+)
10 марта - 12.10
Мероприятие «Как учились в старину». СОШ № 4. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
3 марта - 13.00
Мастер-класс «Весенний цветок – тюльпан» — цветы из фоамирана. В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)
3 марта - 15.00
Концерт «Весеннее настроение». (18+) в рамках работы Клуба «Старшие».
4 марта - 12.00
Праздничная программа «Расцветай!» к Международному женскому дню. (16+)
4 марта - 13.00
26 марта - 15.00
Мастер-класс «Чайная миниатюра». (16+)
4 марта - 14.30
Мастер-класс «Ароматерапия для всей семьи». (18+)
4, 11, 18 и 25 марта - 17.00
Курсы «Основы компьютерной графики». (16+)
4, 11, 18 и 25 марта - 17.00
Экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
4 и 18 марта - 18.00
Занятия Клуба разговорного английского языка. (16+)
5 марта - 12.00
Мастер-класс «Весенний букет». (6+)
5 и 19 марта - 17.00
Курс «Офисные программы и приложения». (16+)
5, 12, 19 и 26 марта - 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими». (12+)
5, 12, 19 и 26 марта - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм» или «Лаборатория научного сотрудника». (12+)
7, 9, 14, 16, 21, 23 и 28 марта - 14.00
Тренинги по основам компьютерной грамотности «Основы работы на ПК». (18+)
7, 9, 14, 16, 21, 23 и 28 марта - 14.00
Тренинг «Основы работы на смартфоне». (16+)
7 марта - 15.00
Беседа «Единая карта жителя Мурманской области». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)
7, 14, 21 и 28 марта - 11.00
Онлайн-школа «Цифровые сервисы в работе библиотекаря». (18+). Занятия онлайн-школы пройдут дистанционно с прямой трансляцией на библиотечном канале RuTube.
7 марта – 4 апреля
Выставка кукол Елены Поляковой «Дивная слобода». (12+)
9 и 23 марта - 19.00
Литмастерская. В рамках Школы критики. (16+)
10, 17 и 24 марта - 15.00
Мастер-класс «Азбука вязания». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)
10 марта - 15.00
Литературно-музыкальный вечер «О, весна без конца и без краю…». (16+)
10 марта - 15.00
Круглый стол по вопросам иностранной военной интервенции на Мурмане 1918 года. (16+)
10 марта - 19.00
Виниловый вечер. Библия и винил. (18+)
11 марта - 15.00
Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Книга года». (16+)
11 и 19 марта - 16.00
Мастер-класс «Красивый почерк: каллиграфия пером». (12+)
11, 19 и 25 марта - 15.00
Экскурсия в Научке «Теплые истории для озябшего туриста» (с посещением книгохранилища). (12+)
11 и 25 марта - 17.00
Курс «Основы экономики». (16+)
12 и 26 марта - 14.00
Клуб «Покорители Рунета». (18+)
12 марта - 15.00
Цикл литературных встреч «Фантастические миры». (16+)
12 и 26 марта - 16.00
Мероприятие из цикла «Маленькая страна». (6+)
12 и 26 марта - 17.00
Заседание книжного клуба «Переплёт». (16+)
14 марта - 10.00
Онлайн-викторина «Знатоки православной культуры». (16+)
14 марта - 13.00 и 14.00
Просветительская беседа «Иконостас в православной церкви». (16+)
14 марта - 14.00
Экскурсия по книгохранению «И нравы, и язык, и старина святая…». (16+)
14 и 22 марта - 15.00
Беседы на тему «Социальная поддержка лиц старшего возраста». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)
14 марта - 18.00
Литературно-музыкальный вечер «Молнии слов светозарных». (12+)
14 марта - 18.00
Мастер-класс по каллиграфии «Шрифты православной книги». (16+)
15 марта - 10.00
День информации «Права потребителя. Это надо знать». (16+)
15 и 29 марта - 14.30
«Литературные среды». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)
16 марта - 15.00
Интеллектуальная игра по книгам. (Книжный квест). В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)
17 марта - 18.00
Публичная лекция отделения Российского исторического общества в Мурманске. (16+)
17 марта - 19.00
Лекция «Библейские сюжеты в искусстве: Ванитас». (лат. Суета) в рамках Цикла «Открытый лекторий в Научке». (6+)
18 марта - 14.00
Встреча с мурманской художницей Илоной Голуда. В рамках проекта «Север в лицах». (16+)
18 марта - 15.00
Лекторий «Край, в котором я живу». (12+)
19 марта - 12.00
Мастер-класс «Фантастические пейзажи». (12+)
19 марта - 15.00
Вечер памяти Николая Александровича Скромного. (16+)
21 марта - 15.00
Встреча с клиническим психологом Дарьей Лапиной «Профилактика заболеваний головного мозга». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)
24 марта - 19.00
Виниловый вечер. Беатрис Поттер и винил. (16+)
25 марта - 12.00
День новой книги. (12+)
День возвращенной книги. (12+)
25 марта - 14.00
Лекция «Тайные истории: неизвестные произведения известных писателей». В рамках Цикла «Открытый лекторий в Научке». (16+)
25 марта - 15.00
Премьера документального фильма Александра Еремеева «Воды неслись не мимо». (12+)
26 марта - 14.00
Заседание Мурманского родословного общества. (16+)
26 марта - 15.00
Вечер романса и поэзии «Из нежного стиха романс и песня». (12+)
В течение месяца работают книжные выставки:
«Новые книги – новые встречи»;
«Я хочу на ручки!»;
«Вне зависимости»;
«Педагогу-организатору»;
«Названия не помню, но обложка была…Зеленая!»;
«Дамы, коты и цветы»;
«Михаил Романов – первый русский царь из династии Романовых»;
«Тропа к духовным родникам»;
Годовая выставка изданий «Встречайте новинки!»;
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира);
«Читаем по-английски: зарубежные издания»;
«Толстой на разных языках»;
«Вспомним стихов забытые строки…»;
«Такие разные…жены!»;
«Жанровое разнообразие: роман»;
«Дамы, коты и цветы»;
«Живая поэзия»;
«Зелёная жизнь: цвет, аромат, польза»;
«Кулинария в стиле «ретро»;
«На стиле! Ретромода»;
«Все краски Весны»;
«Он и Она: психология взаимоотношений»;
«Новые книги»;
«Топ книг по саморазвитию»;
«Ход конем: шахматы»;
Выставка изданий «Космос начинается здесь»;
Выставка изданий «Библиотекарь рекомендует»: Анастасия Митюшова;
Выставка изданий «Художник рекомендует: Марина Тюлюнова» (12+);
Выставка изданий «ПОСТИМПРЕССИОНИСТЫ».
«СОПКИ 21А»
По 5 марта открыта: выставка историко-краеведческого музея города Полярного «Смешанные чувства».
9-17 марта
Фотовыставка Александра Городинского «Я был в Антарктиде». (12+)
21-30 марта
Персональная выставка живописи Лидии Кузнецовой «КОД ДОСТУПА ЗВОЗ», г. Архангельск. (12+)
27-30 марта
Поэтическая фотовыставка Юлии Поповой «Счастье за поворотом». (16+)
4 марта
Конкурс «Мисс и Мистер Студенчество - 2023». МАУ МП «Объединение молодежных центров». (16+)
5, 12, 19 и 26 марта - 17.30
Киноклуб. Авторское кино. (16+)
7, 14, 21 и 28 марта - 19.00
Лекторий по истории русской культуры в рамках Школы критики. (16+)
9 марта - 19.00
Открытие фотовыставки Александра Городинского «Я был в Антарктиде». (12+)
10 и 24 марта - 19.00
Лекции о становлении современного искусства в рамках Цикла «Открытый лекторий в Научке». (16+)
15, 22 и 29 марта - 16.00
Игротека. (12+)
16 марта - 19.00
Литмастерская. Проза в рамках Школы критики. (16+)
17 марта - 19.00
Перфолекция «Изысканный жираф» в рамках проекта «Серебряный. Век». (16+)
15 марта - 18.00
Кинофестиваль «Золотой ворон». Просмотр фильмов: «Белый ангел тундры» (12+); «Плакать нельзя» (16+); «Оторванные» (12+).
18 марта - 14.00
Кино-конкурс «Творческое интеллектуальное шоу «Холодные игры». (16+)
21 марта - 19.00
Открытие персональной выставки Лидии Кузнецовой «КОД ДОСТУПА ЗВОЗ». (16+)
22 марта - 18.00
Кинофестиваль «Золотой ворон». Просмотр фильмов: «Гильза» (12+), «Санки» (6+), «Невесомость» (6+), «Уличный поэт» (12+), «Выход» (16+).
23 марта - 18.00
Открытие поэтической фотовыставки Юлии Поповой «Счастье за поворотом». (16+)
25 марта - 19.00
Поэтический концерт «Дни поэзии». (12+)
29 марта - 18.00
Кинофестиваль «Золотой ворон». Просмотр фильма «Дети войны». (12+)
30 марта - 19.00
«Обратная связь» в рамках Школы критики. (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
4 марта (по записи)
Мастер-класс «Рисуем 3D-ручкой».
5 марта - 12.00
Интерактивный праздник «Мама, давай поиграем!» (Mummy, let’s play together!) для детей и их мам на английском языке.
5 марта (по записи)
Свободная мастерская «Открытка для милых дам».
Мастер-класс «Брошка «Лисичка из фетра».
6 марта (по записи)
Спикер-сессия «Ты в порядке. Я в порядке. Помощь при диабете» совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» по оказанию первой помощи людям старшего поколения.
6-31 марта (по записи)
Час истории «Крым: путешествие во времени».
11 марта - 13.30
Встреча «Диалоги с героями» с Андреем Ивановичем Лебедевым, заместителем председателя правления Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» в рамках волонтерского библиотечного проекта «Необычный гость».
11 марта (по записи)
Коллажная мастерская: мастер-класс по литературному скрапбукингу.
11 марта - 12.00
Отборочные туры чемпионата по чтению вслух «Не прочтешь нигде такого, только в книжках Михалкова».
12 марта - 11.00
Познавательная интерактивная программа «Страна восходящего солнца, или Тайна иероглифа» в рамках проекта «Будем книжками дружить!» совместно с Мурманской областной общественной организацией японской культуры «Япония в Мурманске».
12 марта - 13.00
Мастер-класс «Весенний кот».
15 марта – 15 апреля
Онлайн XVII Областной конкурс чтецов «Родному краю посвящаю!», посвященный 85-летию Мурманской области.
16 марта - 10.00
Открытие комплексной тематической выставки «2023 – Год педагога и наставника».
18 марта - 12.00
Отборочные туры чемпионата по чтению вслух «Не прочтёшь нигде такого, только в книжках Михалкова».
19 марта (по записи)
Познавательные истории «Женское дело: известные леди, изменившие мир».
Околоквест «Почувствуй себя главной героиней».
21 марта - 11.00 (по записи)
Театрализованный праздник «Приключения Буратино». К Международному дню театра кукол.
21 марта - 17.00
«Поэт в России – больше, чем поэт». Молодежный поэтический проект «Лампа», посвященный Всемирному дню поэзии.
23-29 марта (по записи)
Громкие чтения с викториной «Финский сказочник Сакариас Топелиус». К 205-летию писателя Сакариаса Топелиуса.
26 марта (по записи)
Творческая мастерская, мастер-класс по декламированию стихов «Буря строк».
28 марта (по записи)
Игра «Правда или фейк» из серии «Цифровые профессии и навыки Skill Sity».
28 марта (по записи)
Коммуникативный тренинг «Территория без сквернословия».
В течение месяца (по записи)
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги (программа мероприятий).
Детективная игра- расследование «Во всем виновата книга».
Деловая игра-конструктор «Твои финансы».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
3 марта - 19.00
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
4 марта - 19.00
5 марта - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
8 марта - 19.00
«Пушкинская карта». «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
9 марта - 19.00
Акция «В театр - всей семьёй». «Пушкинская карта». «Тартюф). Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
10 марта - 19.00
«Пушкинская карта». «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)
11 марта - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
11 марта - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
12 марта - 12.00
Акция «Ради детских улыбок». «Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. (6+)
12 марта - 19.00
Акция «Театр - для всех». «Пушкинская карта». «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
15 марта - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
15 марта - 19.00
г. Апатиты
«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
16 марта - 19.00
Гастроли (Карелия). «Пушкинская карта». Хор Валаамского монастыря. «Великая Любовь». Музыкально-поэтическая концертная программа. (12+)
16 марта - 19.00
г. Кировск
«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
17 марта - 19.00
«Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
18 марта - 19.00
19 марта - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
24 марта - 19.00
«Пушкинская карта» Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
25 марта - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)
26 марта - 12.00
Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
26 марта - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)
29 марта - 19.00
30 марта - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «За тебя...». Концерт группы «ЛЮБЭ». (16+)
30 марта - 19.00
«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
г.Полярные зори
ср
5 апреля - 19.00
6 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «Не в свои сани не садись». Музыкальняа комедия. (16+)
11 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». Балет «T O D E S», юбилейное шоу. (16+)
19 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва - г.Санкт-Петербург). «Фрида». Спектакль фламенко. (16+)
17 мая - 19.00
18 мая - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Скупой папик». Комедия. (16+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
3 марта - 19.00
#ОткрытаяСцена. Е. Ефремова, И. Логинов. «Человек наоборот». (12+)
4 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «ЛедокоЛ». (5+)
4 марта - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
5 марта - 11.00 и 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)
5 марта - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
10 марта - 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца. «Голый король». (18+)
11 марта - 11.00 и 13.30
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
11 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки. «Гуси-лебеди». (2+)
12 марта - 11.00 и 13.30
Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)
12 марта - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки. «Теремок». (3+)
17 марта - 19.00
#ОткрытаяСцена. С. Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Трагический тенор эпохи». (12+)
18 марта - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
18 марта - 15.30 и 17.00
Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
19 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
19 марта - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
24 марта - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова. «Саквояж доктора Чехова». (16+)
25 марта - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5+)
25 марта - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
26 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)
26 марта - 15.30 и 17.00
Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
31 марта - 19.00
#ОткрытаяСцена. Театральный дом «Фаворит». «Мечтать не вредно». (12+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
4 марта – 19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)
5 марта - 12.00
«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)
5 марта - 19.00
Премьера. «Суета сует». А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)
11 марта - 19.00
«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)
12 марта - 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
12 марта - 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
18 марта - 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
19 марта - 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстого). Театральная сказка. (6+)
19 марта - 19.00
Премьера. «Прикосновение». Р. Ибрагимбеков. Драма. (12+)
25 марта - 19.00
Премьера. «Суета сует». А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)
26 марта - 12.00
«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+)
26 марта - 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. (16+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
4 марта - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Максим Конарев. Константин Алексеев (фортепиано). Концертный зал.
5 марта - 17.00
Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Музыкальная гостиная.
5 марта - 18.00
«Cherchez la femme». Ансамбль «Серенада». Камерный зал.
6 марта - 19.00
Оркестр волынщиков «City Pipes». Рок-хиты на шотландских волынках. Концертный зал.
8 марта - 17.00
«Истории любви». Группа «ПЯТЕРО». Концертный зал.
11 марта - 18.00
«Млечный путь Алексея Рыбникова». Концертный зал.
12 марта - 12.00
«Все цветы тебе я подарю...». Интерактивное музыкальное занятие для малышей. Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.
12 марта - 18.00
«Джазовые портреты Майкла Джексона». Квинтет Олега и Натальи Бутман. Концертный зал.
18 марта - 18.00
«Территория любви». Проект Алёны Лебедевой с участием мурманских музыкантов. Концертный зал.
19 марта - 17.00
«Возвращение легенды». Ансамбль скрипачей Большого театра. Концертный зал.
25 марта - 12.00
«Приключения Чиполлино». Группа «Калейдоскоп». Камерный зал.
25 марта - 18.00
«Блистательное барокко». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), Москва. Концертный зал.
26 марта - 17.00
«Музыка городов». Из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ, Москва-Мурманск. Концертный зал.
18 апреля - 19.00
19 апреля - 19.00
Национальный филармонический оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист СССР Владимир Спиваков.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
3 марта - 19.00
Благотворительный концерт инструментальной музыки «Живой звук» в поддержку СВО.
5 марта - 14.00
Концерт «Подарочек для милых бабушек и мамочек» с участием детских творческих коллективов.
7 и 22 марта - 18.00
Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения.
11 марта - 16.00
Концерт «Когда в город приходит весна» клуба авторской песни «Пять углов», посвящённый Международному женскому дню.
11 марта - 18.00
Концерт «Эй, ухнем!» ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки».
12 марта - 15.00
Концерт «СЕВЕР+ВЕСНА=РАДОСТЬ» ансамбля танца «Радость».
14 марта - 19.00
Концерт «Северный флот. Хиты Король и Шут».
15 и 16 марта - 11.00
Региональный форум для руководителей добровольческих организаций в сфере культуры.
15 марта - 19.00
Лирическая комедия «Большой куш» с участием популярных артистов театра и кино Николая Наумова, Леонида Громова, Марии Шекуновой и Антона Жижина.
18 марта - 15.00
Концерт «В кругу друзей» ансамбля украинской песни «Джерела».
18 марта - 17.00
Концерт «От «Вернисажа» с любовью» студии эстрадной песни «Вернисаж».
21 марта - 19.00
Концерт «Мы друг для друга дышим» Ярослава Сумишевского.
25 марта - 15.00
Поморские посиделки «Песня, как источник счастья» фольклорного ансамбля «Беломорье», посвященные 45-летию творческой деятельности коллектива.
25 марта - 18.00
Оперетта «Летучая мышь» в исполнении ансамбля солистов «Орфей» и «Виола», драматического театра «Комедиограф».
31 марта - 19.00
Фестиваль Мурманской Лиги КВН.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
До 26 марта
Открыта областная выставка-конкурс «Лоскутная мозаика Заполярья».
3 марта - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «Портрет кота» по изготовлению панно в технике коллаж.
4 и 5 марта - 13.00
Весенняя ярмарка в Доме ремёсел.
10 марта - 15.00
Мастер-класс «Прихватка - чашка» к 145-летию со дня рождения Кустодиева Бориса Михайловича.
12 марта - 14.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…».
17 марта - 15.00
Мастер-класс «Кит» в трафаретной технике.
25 марта - 15.00
Мастер-класс «Поморская козуля – маленькое чудо».
26 марта - 12.00
Мастер-класс «Уютный домик» в технике ручного ткачества.
29 марта - 15.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…».
30 марта - 17.00
Торжественное открытие выставки «С любовью к вышивке». Вышивка Л. А. Мызниковой (г. Мурманск). К 80-летию со дня рождения художника.
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
В течение месяца работает: книжная выставка «Бессмертие и слава Сталинграда». К 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
3 марта - 13.00
г. Кандалакша
Праздничная программа «Образ пленительный, образ прекрасный», посвящённый Международному женскому дню, Кандалакшская первичная организация Всероссийского общества слепых.
4 марта - 16.00
Виртуальная выставка «Читаем в Логос».
15 марта
Круглый стол «Роспотребнадзор поможет»: к Всемирному дню защиты прав потребителей.
16 марта - 12.00
Выездная экскурсия по Мурманску в рамках проекта «Прикосновение Севера», посвященного 85-летию со дня образования Мурманской области.
16 марта - 14.30
Акция «Как бы жили мы без книг». К 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова и Всемирному дню поэзии.
22 марта - 12.00
Урок литературы к Всемирному дню поэзии в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых, Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов г. Мурманска.
23 марта - 14.30
Литературный круиз «По страницам любимых книг» в рамках Недели детской и юношеской книги.
24 марта - 14.30
Урок литературы к Всемирному дню поэзии в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых, Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
25 марта - 14.00
Мастер-класс «Выход из трудной жизненной ситуации» в рамках практико-ориентированного клуба «Финансовый навигатор с Банком России».
29 марта - 12.00
г. Оленегорск
Творческая встреча с поэтом и прозаиком Юрий Петровичем Сковородниковым в рамках инклюзивного проекта «История успеха», Библиотека – филиал № 1 «Забота», г. Оленегорск.
30 марта - 14.00
Пресс-кафе «Весна идёт!».
30 марта - время уточняется
Семинар-практикум для специалистов областных учреждений культуры и искусства «Посетитель с инвалидностью. Этика взаимодействия и оказание ситуационной помощи».
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)
9 марта - 12.30
Концерт-лекция «К 100-летию ХТК».
16 марта - 12.30
Концерт песен на английском языке «Cinema song».
23 марта - 12.30
Концерт-лекция, приуроченная к 150-летию Федора Шаляпина.
24 марта - 18.00
Концерт, посвященный памяти Заслуженного работника культуры РФ, преподавателя Мурманского колледжа искусств Анатолия Яковлевича Гернера.
25 марта - 14.30
День открытых дверей.