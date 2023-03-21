г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В течение месяца: постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».

22, 29 и 31 марта - 15.00

Тематическое мероприятие по выставке «Россия Александра Островского в лицах и сюжетах».

24 и 31 марта - 13.00

Тематическое занятие с мастер-классом «Жанры живописи».

24 и 31 марта - 16.00

Мероприятие «Жители Арктики и Антарктики».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

В течение месяца: выставка «PRO – орнамент»; выставка «Художественные промыслы России. Часть 3».

23 и 30 марта - 13.00

Тематическое занятие «Сокровища музея».

25 марта - 13.00

Музейный урок «Матрёшечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».

25 марта - 16.00

Лекция «Винсент Ван Гог» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

26 марта - 13.00

Музейный урок «Предмет русского быта - домотканый половик» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».

26 марта - 16.00

Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыта выставка «Народов много – страна одна», созданная Филиалом Музея-заповедника «Музей Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин» при поддержке Мурманского областного краеведческого музея. (0+)

25 марта - 11.00

Интерактивная площадка «Хороший день в музее», включающей мастер-классы, экскурсии, краеведческий диктант, показ фильмов и т.д. К Дню работника культуры. (0+)

26 марта - 12.30

Музейная лаборатория «В объективе микроскопа». (6+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Открыта выставка «Живая нить традиций», посвященной Году педагога и наставника.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

21 и 28 марта - 11.00

Онлайн-школа «Цифровые сервисы в работе библиотекаря». (18+). Занятия онлайн-школы пройдут дистанционно с прямой трансляцией на библиотечном канале RuTube.

21, 23 и 28 марта - 14.00

Тренинги по основам компьютерной грамотности «Основы работы на ПК». (18+)

21, 23 и 28 марта - 14.00

Тренинг «Основы работы на смартфоне». (16+)

21 марта - 15.00

Встреча с клиническим психологом Дарьей Лапиной «Профилактика заболеваний головного мозга». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)

22 марта - 15.00

Беседы на тему «Социальная поддержка лиц старшего возраста». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)

23 марта - 19.00

Литмастерская. В рамках Школы критики. (16+)

24 марта - 15.00

Мастер-класс «Азбука вязания». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)

24 марта - 19.00

Виниловый вечер. Беатрис Поттер и винил. (16+)

25 марта - 12.00

День новой книги. (12+)

День возвращенной книги. (12+)

25 марта - 14.00

Лекция «Тайные истории: неизвестные произведения известных писателей». В рамках Цикла «Открытый лекторий в Научке». (16+)

25 марта - 15.00

Экскурсия в «Научке» «Теплые истории для озябшего туриста» (с посещением книгохранилища). (12+)

25 марта - 15.00

Премьера документального фильма Александра Еремеева «Воды неслись не мимо». (12+)

25 марта - 17.00

Курсы «Основы компьютерной графики». (16+)

25 марта - 17.00

Экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

25 марта - 17.00

Курс «Основы экономики». (16+)

26 марта - 13.00

Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими». (12+)

26 марта - 14.00

Заседание Мурманского родословного общества. (16+)

26 марта - 14.00

Клуб «Покорители Рунета». (18+)

26 марта - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм» или «Лаборатория научного сотрудника». (12+)

26 марта - 16.00

Мероприятие из цикла «Маленькая страна». (6+)

26 марта - 15.00

Мастер-класс «Чайная миниатюра». (16+)

26 марта - 15.00

Вечер романса и поэзии «Из нежного стиха романс и песня». (12+)

26 марта - 17.00

Заседание книжного клуба «Переплёт». (16+)

29 марта - 14.30

«Литературные среды». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА РАБОТАЮТ КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ:

«Новые книги – новые встречи»;

«Я хочу на ручки!»;

«Вне зависимости»;

«Педагогу-организатору»;

«Названия не помню, но обложка была…Зеленая!»;

«Дамы, коты и цветы»;

«Михаил Романов – первый русский царь из династии Романовых»;

«Тропа к духовным родникам»;

Годовая выставка изданий «Встречайте новинки!»;

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира);

«Читаем по-английски: зарубежные издания»;

«Толстой на разных языках»;

«Вспомним стихов забытые строки…»;

«Такие разные…жены!»;

«Жанровое разнообразие: роман»;

«Дамы, коты и цветы»;

«Живая поэзия»;

«Зелёная жизнь: цвет, аромат, польза»;

«Кулинария в стиле «ретро»;

«На стиле! Ретромода»;

«Все краски Весны»;

«Он и Она: психология взаимоотношений»;

«Новые книги»;

«Топ книг по саморазвитию»;

«Ход конем: шахматы»;

Выставка изданий «Космос начинается здесь»;

Выставка изданий «Библиотекарь рекомендует»: Анастасия Митюшова;

Выставка изданий «Художник рекомендует: Марина Тюлюнова» (12+);

Выставка изданий «ПОСТИМПРЕССИОНИСТЫ».

«СОПКИ 21А»

21-30 марта

Персональная выставка живописи Лидии Кузнецовой «КОД ДОСТУПА ЗВОЗ», г. Архангельск. (12+)

27-30 марта

Поэтическая фотовыставка Юлии Поповой «Счастье за поворотом». (16+)

21 и 28 марта - 19.00

Лекторий по истории русской культуры в рамках Школы критики. (16+)

21 марта - 19.00

Открытие персональной выставки Лидии Кузнецовой «КОД ДОСТУПА ЗВОЗ». (16+)

22 и 29 марта - 16.00

Игротека. (12+)

22 марта - 18.00

Кинофестиваль «Золотой ворон». Просмотр фильмов: «Гильза» (12+), «Санки» (6+), «Невесомость» (6+), «Уличный поэт» (12+), «Выход» (16+).

23 марта - 18.00

Открытие поэтической фотовыставки Юлии Поповой «Счастье за поворотом». (16+)

24 марта - 19.00

Лекции о становлении современного искусства в рамках Цикла «Открытый лекторий в «Научке». (16+)

25 марта - 19.00

Поэтический концерт «Дни поэзии». (12+)

26 марта - 17.30

Киноклуб. Авторское кино. (16+)

29 марта - 18.00

Кинофестиваль «Золотой ворон». Просмотр фильма «Дети войны». (12+)

30 марта - 19.00

«Обратная связь» в рамках Школы критики. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыта комплексная тематическая выставка «2023 – Год педагога и наставника».

21-31 марта (по записи)

Час истории «Крым: путешествие во времени».

21 марта - 11.00 (по записи)

Театрализованный праздник «Приключения Буратино». К Международному дню театра кукол.

21 марта - 17.00

«Поэт в России – больше, чем поэт». Молодежный поэтический проект «Лампа», посвященный Всемирному дню поэзии.

23-29 марта (по записи)

Громкие чтения с викториной «Финский сказочник Сакариас Топелиус». К 205-летию писателя Сакариаса Топелиуса.

26 марта (по записи)

Творческая мастерская, мастер-класс по декламированию стихов «Буря строк».

28 марта (по записи)

Игра «Правда или фейк» из серии «Цифровые профессии и навыки Skill Sity».

28 марта (по записи)

Коммуникативный тренинг «Территория без сквернословия».

В течение месяца (по записи)

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги (программа мероприятий).

Детективная игра- расследование «Во всем виновата книга».

Деловая игра-конструктор «Твои финансы».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

24 марта - 19.00

«Пушкинская карта» Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

25 марта - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)

26 марта - 12.00

Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

26 марта - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)

29 марта - 19.00

30 марта - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «За тебя...». Концерт группы «ЛЮБЭ». (16+)

30 марта - 19.00

«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

г.Полярные зори

ср

5 апреля - 19.00

6 апреля - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «Не в свои сани не садись». Музыкальняа комедия. (16+)

11 апреля - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». Балет «T O D E S», юбилейное шоу. (16+)

19 апреля - 19.00

Гастроли (г.Москва - г.Санкт-Петербург). «Фрида». Спектакль фламенко. (16+)

17 мая - 19.00

18 мая - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Скупой папик». Комедия. (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

24 марта - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова. «Саквояж доктора Чехова». (16+)

25 марта - 11.00 и 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5+)

25 марта - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

26 марта - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)

26 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

31 марта - 19.00

#ОткрытаяСцена. Театральный дом «Фаворит». «Мечтать не вредно». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

Премьера. «Суета сует». А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)

26 марта - 12.00

«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+)

26 марта - 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

25 марта - 12.00

«Приключения Чиполлино». Группа «Калейдоскоп». Камерный зал.

25 марта - 18.00

«Блистательное барокко». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), Москва. Концертный зал.

26 марта - 17.00

«Музыка городов». Из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ, Москва-Мурманск. Концертный зал.

18 апреля - 19.00

19 апреля - 19.00

Национальный филармонический оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист СССР Владимир Спиваков.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

22 марта - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения.

25 марта - 15.00

Поморские посиделки «Песня, как источник счастья» фольклорного ансамбля «Беломорье», посвященные 45-летию творческой деятельности коллектива.

25 марта - 18.00

Оперетта «Летучая мышь» в исполнении ансамбля солистов «Орфей» и «Виола», драматического театра «Комедиограф».

31 марта - 19.00

Фестиваль Мурманской Лиги КВН.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

До 26 марта

Открыта областная выставка-конкурс «Лоскутная мозаика Заполярья».

25 марта - 15.00

Мастер-класс «Поморская козуля – маленькое чудо».

26 марта - 12.00

Мастер-класс «Уютный домик» в технике ручного ткачества.

29 марта - 15.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…».

30 марта - 17.00

Торжественное открытие выставки «С любовью к вышивке». Вышивка Л. А. Мызниковой (г. Мурманск). К 80-летию со дня рождения художника.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца работает: книжная выставка «Бессмертие и слава Сталинграда». К 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

22 марта - 12.00

Урок литературы к Всемирному дню поэзии в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых, Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов г. Мурманска.

23 марта - 14.30

Литературный круиз «По страницам любимых книг» в рамках Недели детской и юношеской книги.

24 марта - 14.30

Урок литературы к Всемирному дню поэзии в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых, Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

25 марта - 14.00

Мастер-класс «Выход из трудной жизненной ситуации» в рамках практико-ориентированного клуба «Финансовый навигатор с Банком России».

29 марта - 12.00

г. Оленегорск

Творческая встреча с поэтом и прозаиком Юрий Петровичем Сковородниковым в рамках инклюзивного проекта «История успеха», Библиотека – филиал № 1 «Забота», г. Оленегорск.

30 марта - 14.00

Пресс-кафе «Весна идёт!».

30 марта - время уточняется

Семинар-практикум для специалистов областных учреждений культуры и искусства «Посетитель с инвалидностью. Этика взаимодействия и оказание ситуационной помощи».

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

23 марта - 12.30

Концерт-лекция, приуроченная к 150-летию Федора Шаляпина.

24 марта - 18.00

Концерт, посвященный памяти Заслуженного работника культуры РФ, преподавателя Мурманского колледжа искусств Анатолия Яковлевича Гернера.

25 марта - 14.30

День открытых дверей.