АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
В течение месяца: постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».
24 и 31 марта - 13.00
Тематическое занятие с мастер-классом «Жанры живописи».
24 и 31 марта - 16.00
Мероприятие «Жители Арктики и Антарктики».
29 и 31 марта - 15.00
Тематическое мероприятие по выставке «Россия Александра Островского в лицах и сюжетах».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
В течение месяца: выставка «PRO – орнамент»; выставка «Художественные промыслы России. Часть 3».
25 марта - 13.00
Музейный урок «Матрёшечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».
25 марта - 16.00
Лекция «Винсент Ван Гог» из цикла «Знакомьтесь: художник!».
26 марта - 13.00
Музейный урок «Предмет русского быта - домотканый половик» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».
26 марта - 16.00
Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
30 марта - 13.00
Тематическое занятие «Сокровища музея».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Открыта выставка «Народов много – страна одна», созданная Филиалом Музея-заповедника «Музей Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин» при поддержке Мурманского областного краеведческого музея. (0+)
25 марта - 11.00
Интерактивная площадка «Хороший день в музее», включающей мастер-классы, экскурсии, краеведческий диктант, показ фильмов и т.д. К Дню работника культуры. (0+)
26 марта - 12.30
Музейная лаборатория «В объективе микроскопа». (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Открыта выставка «Живая нить традиций», посвященной Году педагога и наставника.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
24 марта - 15.00
Мастер-класс «Азбука вязания». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)
24 марта - 19.00
Виниловый вечер. Беатрис Поттер и винил. (16+)
25 марта - 12.00
День новой книги. (12+)
День возвращенной книги. (12+)
25 марта - 14.00
Лекция «Тайные истории: неизвестные произведения известных писателей». В рамках Цикла «Открытый лекторий в Научке». (16+)
25 марта - 15.00
Экскурсия в «Научке» «Теплые истории для озябшего туриста» (с посещением книгохранилища). (12+)
25 марта - 15.00
Премьера документального фильма Александра Еремеева «Воды неслись не мимо». (12+)
25 марта - 17.00
Курсы «Основы компьютерной графики». (16+)
25 марта - 17.00
Экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
25 марта - 17.00
Курс «Основы экономики». (16+)
26 марта - 13.00
Экскурсия по музею «Когда компьютеры были большими». (12+)
26 марта - 14.00
Заседание Мурманского родословного общества. (16+)
26 марта - 14.00
Клуб «Покорители Рунета». (18+)
26 марта - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм» или «Лаборатория научного сотрудника». (12+)
26 марта - 16.00
Мероприятие из цикла «Маленькая страна». (6+)
26 марта - 15.00
Мастер-класс «Чайная миниатюра». (16+)
26 марта - 15.00
Вечер романса и поэзии «Из нежного стиха романс и песня». (12+)
26 марта - 17.00
Заседание книжного клуба «Переплёт». (16+)
28 марта - 11.00
Онлайн-школа «Цифровые сервисы в работе библиотекаря». (18+). Занятия онлайн-школы пройдут дистанционно с прямой трансляцией на библиотечном канале RuTube.
28 марта - 14.00
Тренинги по основам компьютерной грамотности «Основы работы на ПК». (18+)
28 марта - 14.00
Тренинг «Основы работы на смартфоне». (16+)
29 марта - 14.30
«Литературные среды». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА РАБОТАЮТ КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ:
«Новые книги – новые встречи»;
«Я хочу на ручки!»;
«Вне зависимости»;
«Педагогу-организатору»;
«Названия не помню, но обложка была…Зеленая!»;
«Дамы, коты и цветы»;
«Михаил Романов – первый русский царь из династии Романовых»;
«Тропа к духовным родникам»;
Годовая выставка изданий «Встречайте новинки!»;
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира);
«Читаем по-английски: зарубежные издания»;
«Толстой на разных языках»;
«Вспомним стихов забытые строки…»;
«Такие разные…жены!»;
«Жанровое разнообразие: роман»;
«Дамы, коты и цветы»;
«Живая поэзия»;
«Зелёная жизнь: цвет, аромат, польза»;
«Кулинария в стиле «ретро»;
«На стиле! Ретромода»;
«Все краски Весны»;
«Он и Она: психология взаимоотношений»;
«Новые книги»;
«Топ книг по саморазвитию»;
«Ход конем: шахматы»;
Выставка изданий «Космос начинается здесь»;
Выставка изданий «Библиотекарь рекомендует»: Анастасия Митюшова;
Выставка изданий «Художник рекомендует: Марина Тюлюнова» (12+);
Выставка изданий «ПОСТИМПРЕССИОНИСТЫ».
«СОПКИ 21А»
Открыта поэтическая фотовыставка Юлии Поповой «Счастье за поворотом». (16+)
До 9 апреля
Персональная выставка живописи Лидии Кузнецовой «КОД ДОСТУПА 3803», г. Архангельск. (12+)
24 марта - 19.00
Лекции о становлении современного искусства в рамках Цикла «Открытый лекторий в «Научке». (16+)
25 марта - 19.00
Поэтический концерт «Дни поэзии». (12+)
26 марта - 17.30
Киноклуб. Авторское кино. (16+)
27-30 марта
Поэтическая фотовыставка Юлии Поповой «Счастье за поворотом». (16+)
28 марта - 19.00
Лекторий по истории русской культуры в рамках Школы критики. (16+)
29 марта - 16.00
Игротека. (12+)
29 марта - 18.00
Кинофестиваль «Золотой ворон». Просмотр фильма «Дети войны». (12+)
30 марта - 19.00
«Обратная связь» в рамках Школы критики. (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Открыта комплексная тематическая выставка «2023 – Год педагога и наставника».
24-31 марта (по записи)
Час истории «Крым: путешествие во времени».
24-29 марта (по записи)
Громкие чтения с викториной «Финский сказочник Сакариас Топелиус». К 205-летию писателя Сакариаса Топелиуса.
26 марта (по записи)
Творческая мастерская, мастер-класс по декламированию стихов «Буря строк».
28 марта (по записи)
Игра «Правда или фейк» из серии «Цифровые профессии и навыки Skill Sity».
28 марта (по записи)
Коммуникативный тренинг «Территория без сквернословия».
В течение месяца (по записи)
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги (программа мероприятий).
Детективная игра- расследование «Во всем виновата книга».
Деловая игра-конструктор «Твои финансы».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
24 марта - 19.00
«Пушкинская карта» Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
25 марта - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)
26 марта - 12.00
Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
26 марта - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (16+)
29 марта - 19.00
30 марта - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «За тебя...». Концерт группы «ЛЮБЭ». (16+)
30 марта - 19.00
«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
г.Полярные зори
ср
5 апреля - 19.00
6 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «Не в свои сани не садись». Музыкальняа комедия. (16+)
11 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». Балет «T O D E S», юбилейное шоу. (16+)
19 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва - г.Санкт-Петербург). «Фрида». Спектакль фламенко. (16+)
17 мая - 19.00
18 мая - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Скупой папик». Комедия. (16+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
24 марта - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова. «Саквояж доктора Чехова». (16+)
25 марта - 11.00 и 13.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. «Дюймовочка». (5+)
25 марта - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
26 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена. «Снежная королева». (5+)
26 марта - 15.30 и 17.00
Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
31 марта - 19.00
#ОткрытаяСцена. Театральный дом «Фаворит». «Мечтать не вредно». (12+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
Премьера. «Суета сует». А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)
26 марта - 12.00
«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+)
26 марта - 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. (16+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
25 марта - 12.00
«Приключения Чиполлино». Группа «Калейдоскоп». Камерный зал.
25 марта - 18.00
«Блистательное барокко». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), Москва. Концертный зал.
26 марта - 17.00
«Музыка городов». Из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ, Москва-Мурманск. Концертный зал.
18 апреля - 19.00
19 апреля - 19.00
Национальный филармонический оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист СССР Владимир Спиваков.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
25 марта - 15.00
Поморские посиделки «Песня, как источник счастья» фольклорного ансамбля «Беломорье», посвященные 45-летию творческой деятельности коллектива.
25 марта - 18.00
Оперетта «Летучая мышь» в исполнении ансамбля солистов «Орфей» и «Виола», драматического театра «Комедиограф».
31 марта - 19.00
Фестиваль Мурманской Лиги КВН.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
До 26 марта
Открыта областная выставка-конкурс «Лоскутная мозаика Заполярья».
25 марта - 15.00
Мастер-класс «Поморская козуля – маленькое чудо».
26 марта - 12.00
Мастер-класс «Уютный домик» в технике ручного ткачества.
29 марта - 15.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…».
30 марта - 17.00
Торжественное открытие выставки «С любовью к вышивке». Вышивка Л. А. Мызниковой (г. Мурманск). К 80-летию со дня рождения художника.
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
В течение месяца работает: книжная выставка «Бессмертие и слава Сталинграда». К 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
24 марта - 14.30
Урок литературы к Всемирному дню поэзии в рамках цикла «Классный» урок» для взрослых, Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
25 марта - 14.00
Мастер-класс «Выход из трудной жизненной ситуации» в рамках практико-ориентированного клуба «Финансовый навигатор с Банком России».
29 марта - 12.00
г. Оленегорск
Творческая встреча с поэтом и прозаиком Юрий Петровичем Сковородниковым в рамках инклюзивного проекта «История успеха», Библиотека – филиал № 1 «Забота», г. Оленегорск.
30 марта - 14.00
Пресс-кафе «Весна идёт!».
30 марта - время уточняется
Семинар-практикум для специалистов областных учреждений культуры и искусства «Посетитель с инвалидностью. Этика взаимодействия и оказание ситуационной помощи».
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)
24 марта - 18.00
Концерт, посвящённый памяти Заслуженного работника культуры РФ, преподавателя Мурманского колледжа искусств Анатолия Яковлевича Гернера.
25 марта - 14.30
День открытых дверей.