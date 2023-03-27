АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
В течение месяца: постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».
29 и 31 марта - 15.00
Тематическое мероприятие по выставке «Россия Александра Островского в лицах и сюжетах».
31 марта - 13.00
Тематическое занятие с мастер-классом «Жанры живописи».
31 марта - 16.00
Мероприятие «Жители Арктики и Антарктики».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
В течение месяца: выставка «PRO – орнамент»; выставка «Художественные промыслы России. Часть 3».
30 марта - 13.00
Тематическое занятие «Сокровища музея».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Открыта выставка «Народов много – страна одна», созданная Филиалом Музея-заповедника «Музей Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин» при поддержке Мурманского областного краеведческого музея. (0+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Открыта выставка «Живая нить традиций», посвященной Году педагога и наставника.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
28 марта - 11.00
Онлайн-школа «Цифровые сервисы в работе библиотекаря». (18+). Занятия онлайн-школы пройдут дистанционно с прямой трансляцией на библиотечном канале RuTube.
28 марта - 14.00
Тренинги по основам компьютерной грамотности «Основы работы на ПК». (18+)
28 марта - 14.00
Тренинг «Основы работы на смартфоне». (16+)
29 марта - 14.30
«Литературные среды». В рамках работы Клуба «Старшие». (18+)
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА РАБОТАЮТ КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ:
«Новые книги – новые встречи»;
«Я хочу на ручки!»;
«Вне зависимости»;
«Педагогу-организатору»;
«Названия не помню, но обложка была…Зеленая!»;
«Дамы, коты и цветы»;
«Михаил Романов – первый русский царь из династии Романовых»;
«Тропа к духовным родникам»;
Годовая выставка изданий «Встречайте новинки!»;
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира);
«Читаем по-английски: зарубежные издания»;
«Толстой на разных языках»;
«Вспомним стихов забытые строки…»;
«Такие разные…жены!»;
«Жанровое разнообразие: роман»;
«Дамы, коты и цветы»;
«Живая поэзия»;
«Зелёная жизнь: цвет, аромат, польза»;
«Кулинария в стиле «ретро»;
«На стиле! Ретромода»;
«Все краски Весны»;
«Он и Она: психология взаимоотношений»;
«Новые книги»;
«Топ книг по саморазвитию»;
«Ход конем: шахматы»;
Выставка изданий «Космос начинается здесь»;
Выставка изданий «Библиотекарь рекомендует»: Анастасия Митюшова;
Выставка изданий «Художник рекомендует: Марина Тюлюнова» (12+);
Выставка изданий «ПОСТИМПРЕССИОНИСТЫ».
«СОПКИ 21А»
Открыта поэтическая фотовыставка Юлии Поповой «Счастье за поворотом». (16+)
До 9 апреля
Персональная выставка живописи Лидии Кузнецовой «КОД ДОСТУПА 3803», г. Архангельск. (12+)
До 30 марта
Поэтическая фотовыставка Юлии Поповой «Счастье за поворотом». (16+)
28 марта - 19.00
Лекторий по истории русской культуры в рамках Школы критики. (16+)
29 марта - 16.00
Игротека. (12+)
29 марта - 18.00
Кинофестиваль «Золотой ворон». Просмотр фильма «Дети войны». (12+)
30 марта - 19.00
«Обратная связь» в рамках Школы критики. (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Открыта комплексная тематическая выставка «2023 – Год педагога и наставника».
27-31 марта (по записи)
Час истории «Крым: путешествие во времени».
27-29 марта (по записи)
Громкие чтения с викториной «Финский сказочник Сакариас Топелиус». К 205-летию писателя Сакариаса Топелиуса.
28 марта (по записи)
Игра «Правда или фейк» из серии «Цифровые профессии и навыки Skill Sity».
28 марта (по записи)
Коммуникативный тренинг «Территория без сквернословия».
В течение месяца (по записи)
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги (программа мероприятий).
Детективная игра- расследование «Во всем виновата книга».
Деловая игра-конструктор «Твои финансы».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
29 марта - 19.00
30 марта - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «За тебя...». Концерт группы «ЛЮБЭ». (16+)
30 марта - 19.00
«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
г.Полярные зори
ср
1 апреля - 12.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
1 апреля - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
2 апреля - 12.00
Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
2 апреля - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
5 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «Не в свои сани не садись». Музыкальная комедия». (16+)
6 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». «Не в свои сани не садись». Музыкальная комедия». (16+)
6 апреля - 19.00
г. Заполярный
«Пушкинская карта». «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
7 апреля - 19.00
Акция «В театр всей семьёй». «Пушкинская карта». «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
8 апреля - 12.00
Акция «Ради детских улыбок». «Пушкинская карта». «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
8 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
9 апреля - 12.00
Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
9 апреля - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)
11 апреля - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Пушкинская карта». Балет «T O D E S» Юбилейное шоу. (12+)
12 апреля - 18.30
г. Заозерск
«Пушкинская карта». «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
12 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
13 апреля - 14.30
ДИПИ
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
13 апреля - 19.00
Малая сцена. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
14 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)
15 апреля - 12.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
15 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. (12+)
16 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». «По Волге до ...». Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)
19 апреля - 19.00
Гастроли (Москва- СПб). «Пушкинская карта». «Фрида». Спектакль фламенко (12+)
19 апреля - 19.00
г. Кировск
«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)
20 апреля - 19.00
г. Мончегорск
«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)
21 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». «Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)
22 апреля - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
22 апреля - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)
23 апреля - 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. (6+)
23 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)
26 апреля - 16.00
Акция «Театр - школе». «Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
27 апреля - 14.00
Мурманский КЦСОН (отделение пребывания молодых инвалидов)
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
27 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
28 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)
29 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
30 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
1 мая - 19.00
«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
31 марта - 19.00
#ОткрытаяСцена. Театральный дом «Фаворит». «Мечтать не вредно». (12+)
1 апреля - 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
1 апреля - 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
2 апреля - 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого. «Три медведя». (3+)
2 апреля - 17.00
Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)
7 апреля - 19.00
#ОткрытаяСцена. М. Олейник, Н. Вернусь, Е. Овсянкин. «Пообещай, что придёшь». (6+)
8 апреля - 13.30
Андрей Усачёв. «По разным странам с балаганом». (4+)
8 апреля - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки. «Теремок». (3+)
9 апреля - 13.30
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки. «Сказки бабушки Зимы». (4+)
9 апреля - 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
14 апреля - 19.00
#ОткрытаяСцена. Московский независимый театр «Багаж». «Пей моя девочка». (12+)
15 апреля - 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
15 апреля - 17.0
Тамара Волынкина. «Пряничный человечек». (2+)
16 апреля - 13.30
Турбьерн Эгнер. «Кариус и Бактериус». (4+)
16 апреля - 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
19 - 24 апреля
I Международный фестиваль театров кукол. «Полярная сова»:
19 апреля
15.30 - Луганский академический театр кукол. Спектакль «Бабушкины сказки. Красная шапочка». (3+)
17.30 - Луганский академический театр кукол. Спектакль «Бабушкины сказки. Красная шапочка». (3+)
20 апреля
14.00 - Московский негосударственный театр кукол «Шутик». Спектакль «Камень и Соломинка, или Силлогизмы Гордея Иваныча». (16+)
15.30 - Центр современного искусства. Санкт-Петербургский театр кукол «ТриЧетыре». Спектакль «Город детства». (16+)
17.30 - Архангельский театр кукол. Спектакль «Каштанка. (12+)
18.00 - Центр современного искусства. Санкт-Петербургский театр кукол «ТриЧетыре». Спектакль «Город детства». (16+)
19.00 - Московский негосударственный театр кукол «Шутик». Спектакль «Камень и Соломинка, или Силлогизмы Гордея Иваныча». (16+)
21 апреля
11.00 - Санкт-Петербургский театр кукол «Без занавеса». Спектакль «Биба. Про Сашу Блока». (6+)
12.30 - Детская театральная школа. Спектакль «Музыкальный переполох». (6+)
16.30 - Московский театр кукол «Котофей». Спектакль «Счастливый принц». (6+)
17.30 - Псковский областной театр кукол. Спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». (12+)
18.30 - Московский театр кукол «Котофей». Спектакль «Счастливый принц». (6+)
22 апреля
10.00 - Вологодский областной театр кукол «Теремок». Спектакль «Синдбад-мореход». (6+)
10.30 - Детская театральная школа. Котласский драматический театр. Спектакль «Три поросёнка». (3+)
12.00 - Вологодский областной театр кукол «Теремок». Спектакль «Синдбад-мореход». (6+)
12.30 - Детская театральная школа. Котласский драматический театр. Спектакль «Три поросёнка». (3+)
14.30 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Золочёные лбы». (16+)
17.00 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Золочёные лбы». (16+)
19.00 - Белорусский театр «Лялька». Спектакль «Казкi пра казку». (6+)
23 апреля
10.00 - Государственный театр кукол Республики Коми. Спектакль «Каша из топора». (3+)
10.30 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Кошкин дом». (6+)
12.00 - Государственный театр кукол Республики Коми. Спектакль «Каша из топора». (3+)
16.00 - Белгородский государственный театр кукол. Спектакль «Терёшечка». (3+)
18.00 - Белгородский государственный театр кукол. Спектакль «Терёшечка». (3+)
19.00 - Детская театральная школа. Санкт-Петербургский детский драматический «Театр у Нарвских ворот». Спектакль «Фабрика слов». (12+)
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28 апреля - 19.00
#ОткрытаяСцена. Студия танца фламенко «Nuevo dia». «Сны тореадора». «Сны тореадора». (6+)
29 апреля - 13.30
Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)
29 апреля - 15.30 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
30 апреля - 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
30 апреля - 15.30 и 17.00
Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
1 апреля – 19.00
«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)
2 апреля – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
2 апреля – 19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. «16+)
8 апреля – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
9 апреля- 12.00
«Приключения Буратино». А Шарапко (по мотивам сказки А. Толстова). Театральная сказка. (6+)
9 апреля- 19.00
«Суета сует». А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)
15 апреля- 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
1 апреля - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Рейн, г.Москва. Фестиваль «Музыкальное приношение», посвященный 150-летию со дня рождения С. Рахманинова. Концертный зал.
2 апреля - 17.00
Концерт инструментальной музыки. Концертный зал.
8 апреля - 18.00
Евгений Южин (вокал), г.Санкт-Петербург. «Магомаев. Мартынов. Ободзинский». Оркестр русских народных инструментов «Полярис». Дирижёр Т. Мадаминов. Концертный зал.
9 апреля – 11.00 и 12.30
«Добро пожаловать, или Вход разрешён». Концерт-экскурсия. Группа «До-ми-но». Камерный зал.
9 апреля - 17.00
«Виолончели дивный звук...». Левон Аракелян (виолончель). Музыкальная гостиная.
11 апреля - 18.00
Виртуальный зал. Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А.Н. Квасова. Концертный зал.
15 апреля - 18.00
«Мои солнцесны». Ирина Волокославская (кантеле) и солисты филармонии. Камерный зал.
16 апреля - 17.00
Венецианский карнавал. Олеся Кравченко (орган), Надежда Сергеева (арфа), г.Москва. Концертный зал.
18 апреля - 19.00
19 апреля - 19.00
Национальный филармонический оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист СССР Владимир Спиваков.
23 апреля - 14.00
В.А. Моцарт. «Волшебная флейта». Музыкальная сказка с песочной анимацией, Санкт-Петербург-Мурманск.
23 апреля - 17.00
«В старинном стиле». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр и солист Алексей Чижик (вибрафон), г.Санкт-Петербург.
29 апреля - 18.00
«SAX-феерия». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.
30 апреля - 12.00
«Тянем-потянем». Музыкальная программа для малышей. Музыкальная гостиная.
30 апреля - 17.00
«Вечер при свечах». Камерный зал.
6 мая - 19.00
Орган, флейта, джаз. Москва-Мурманск. Концертный зал.
8 мая - 17.00
«Песни Победы». Камерный зал.
8 мая - 18.00
«Счастливый жребий». Посвящается Булату Окуджаве. Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.
9 мая - 16.00
«От героев былых времен...». Праздничный концерт. Концертный зал.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
31 марта - 19.00
Фестиваль Мурманской Лиги КВН.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
29 марта - 15.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…».
30 марта - 17.00
Торжественное открытие выставки «С любовью к вышивке». Вышивка Л. А. Мызниковой (г. Мурманск). К 80-летию со дня рождения художника.
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
В течение месяца работает: книжная выставка «Бессмертие и слава Сталинграда». К 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
29 марта - 12.00
г. Оленегорск
Творческая встреча с поэтом и прозаиком Юрий Петровичем Сковородниковым в рамках инклюзивного проекта «История успеха», Библиотека – филиал № 1 «Забота», г. Оленегорск.
30 марта - 14.00
Пресс-кафе «Весна идёт!».
30 марта - время уточняется
Семинар-практикум для специалистов областных учреждений культуры и искусства «Посетитель с инвалидностью. Этика взаимодействия и оказание ситуационной помощи».