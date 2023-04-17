г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

22-23 апреля

Открытый фестиваль молодых художников-модельеров «НаМОДнение».

26 апреля - 13.00

Мероприятие в рамках выставки «Парижское каре».

26 апреля - 15.00

Мероприятие «Тайна силуэта».

27 апреля - 13.00

Тематическое занятие «Сокровища музея».

27 апреля - 15.00

Мастер-класс «Камея».

28 апреля - 13.00

Тематическое занятие с мастер-классом «Жанры живописи».

28 апреля - 15.00

Тематическое мероприятие ко дню работника скорой мед. помощи

29 апреля - 16.00

Мероприятие с мастер-классом ко Дню танца «В ритме танго».

30 апреля - 15.00

Мастер-класс «Глина. Ручная лепка».

До 16 апреля

Выставка живописи Аарона Зинштейна.

Выставка к юбилею Алексея Горького, графика из собрания музея.

С 28 апреля

Выставка «Мурманская область в изобразительном искусстве».

В течение месяца:

Выставка «Россия Александра Островского в лицах и сюжетах».

Выставка-конкурс «Плакат молодых художников».

Выставка «Парижское каре».

Постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

22 апреля - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Удивительный узор» по тактильной выставке рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».

22 апреля - 16.00

«Эжен Делакруа». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

23 апреля - 16.00

Игровой квест «Делу время, потехе час» по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

29 апреля - 13.00

«Сказочный мир Г.Х. Андерсена», посвящённое Международному дню книги.

29 апреля - 16.00

Исторический квиз «Имена России: Петр I». по выставке «Именем Петра» из собрания Государственного музея истории СПб.

30 апреля - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Во что играли в старину» по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

До 21 мая

Выставка «Игра и Страсть в русском изобразительном искусстве ХVIII-XX веков».

В течение месяца

Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

Игровой квест «Делу время, потехе час». по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

Мероприятие с мастер-классом «Во что играли в старину» по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3».

Постоянная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Острова тишины и отрады. Белошвейные истории».

Выставка «Живопись Ольги Цылевой. Мурманск».

Выставка «Рахманинов: известный и неизвестный».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыты выставки: «Народов много – страна одна», созданная Филиалом Музея-заповедника «Музей Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин» при поддержке Мурманского областного краеведческого музея. (0+) Выставка «Крылья над Мурманом». К 100-летию гражданской авиации России.

22 апреля - 14.00

Демонстрации учебных интерактивных программ.

23 апреля - 15.00

Автобусная экскурсия по городу «Мурманск – ворота в Арктику».

27 апреля

Акция «Диктант Победы».

29 апреля - 12.00

Музейное занятие «Тайны дикой природы».

29 апреля - 12.00

Тематическая экскурсия «О гордости, о подвиге, о славе».

30 апреля - 16.30

Тематическая экскурсия «Весенние хлопоты».

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

18 апреля - 14.00

Открытие выставки «Женское лицо войны».

19 апреля - 14.00

Краеведческий круиз «Моя область – моя гордость».

26 апреля

Час краеведения «На месте старого погоста: Моджесь чарр».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

19 апреля - 14.30

Мероприятие «Как учились в старину».

22 апреля - 16.00

Семейный выходной в музее «Медведь в народной культуре».

24 апреля - 8.30

В СОШ №4

Мероприятие «Как учились в старину».

28 апреля - 16.00

Вечер памяти Сурядова В.А.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

20 апреля - 13.00

Квиз «Дорогами Победы». (14+)

21 апреля - 14.00

Акварельные закладки своими руками. (12+)

21 апреля - 15.00

«Нам не жить друг без друга»: к юбилею поэта Николая Добронравова. (16+)

22 апреля - 15.00

Историческая прогулка, посвященная 100-летию журнала «Вестник Мурманской железной дороги». «История Севера под стук колес…». (12+)

22 апреля - 17.00

Курс «Основы экономики». (12+)

23 апреля - 13.00

«Когда компьютеры были большими». (6+)

23 апреля - 14.00

Клуб «Покорители Рунета». (18+)

23 апреля - 15.00

Вечер памяти Станислава Наумовича Дащинского. (12+)

23 апреля - 15.00

«Фантастические миры». (16+)

23 апреля - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (0+)

23 апреля - 16:00

Цикл встреч «Маленькая страна». (6+)

23 апреля - 16.00

«Рунический почерк». (16+)

23 апреля - 17.00

Книжный клуб «Переплет». (16+)

25 апреля - 10.00

День возвращенной книги. (0+)

25 апреля - 10.30

«Основы работы на смартфоне». (18+)

25 апреля - 15.00

Правовой квеструм. (18+)

25 апреля - 18.00

«Кольский Север в царствование императора Николая II». (12+)

26 апреля - 15.00

Клуб старшие. Литературная секция. (18+)

27 апреля - 10.30

«Основы работы на смартфоне». (18+)

27 апреля - 12.00

Диктант Победы. (12+)

29 апреля - 12.00

День новой книги. (0+)

29 апреля - 13.00

«Посмотри на город сверху». (12+)

29 апреля - 14.00

Открытые лекции в «Научке». «Сакура и Дракон». (16+)

30 апреля - 13.00

«Когда компьютеры были большими». (6+)

30 апреля - 15.00

Школа критики. Литмастерская. Проза. (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

По 30 апреля

Интерактивная выставка «Мир Рахманинова». (6+)

«Библиотекарь рекомендует»: Светлана Алексина. (12+)

«Художник рекомендует: Татьяна Трыханкина». (12+)

«Север в каждом из нас». (12+)

Счастье за поворотом. (12+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

По 30 апреля

«Встречайте новинки!».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Я хочу на ручки!».

«Толстой на разных языках».

«Неисчерпаемый Островский: пьесы жизни»: к 200-летию со дня рожднения русского драматурга.

«Большие книги детской литературы».

«На взлёт!».

«Совершенно непредсказуемые и невероятно смешные…».

«Сказка – ложь?!».

Новые книги – новые встречи».

«Живая ветвь знаний».

«Я хочу на ручки!».

«Названия не помню, но обложка ...фиолетовая!».

«Выборы: история и современность».

«Учителю истории».

«Учусь быть гражданином!».

«Дорогами Победы».

«Я хочу на ручки!».

«Топ книг по саморазвитию».

«Кулинария в стиле «ретро».

«Новые книги».

«Все краски Весны».

«На стиле! Ретромода».

«Цветущее вдохновение».

«Ход конем!»: шахматы».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

До 19 апреля

Движение вверх. Увлекательный рассказ о космических достижениях России и СССР. (12+)

До 20 апреля

Вредности и полезности: квиз. (12+)

До 30 апреля

Экология – это интересно!»: познавательная игра. (10+)

21 апреля - 12.00

Праздник юных писателей: церемония награждения победителей XXVI международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера».

22 апреля - 12.30

Международный день памятников и исторических мест. Субботник на «Аллее писателей».

27 апреля - 12.00

«Вместе дружная страна!». Фестиваль национальных культур.

30 апреля - 14.00

Библионяня: волонтёрский библиотечный проект.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

19 апреля - 19.00

Гастроли (Москва- СПб). «Пушкинская карта». «Фрида». Спектакль фламенко (12+)

19 апреля - 19.00

г. Кировск

«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)

20 апреля - 19.00

г. Мончегорск

«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)

21 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «Малая Кузёма». Дамир Салимзянов, комедия. (16+)

22 апреля - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

22 апреля - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)

23 апреля - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. (6+)

23 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

26 апреля - 16.00

Акция «Театр - школе». «Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

27 апреля - 14.00

Мурманский КЦСОН (отделение пребывания молодых инвалидов)

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

27 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

28 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)

29 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

30 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

1 мая - 19.00

«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

19 - 24 апреля

I Международный фестиваль театров кукол. «Полярная сова»:

19 апреля

15.30 - Луганский академический театр кукол. Спектакль «Бабушкины сказки. Красная шапочка». (3+)

17.30 - Луганский академический театр кукол. Спектакль «Бабушкины сказки. Красная шапочка». (3+)

20 апреля

14.00 - Московский негосударственный театр кукол «Шутик». Спектакль «Камень и Соломинка, или Силлогизмы Гордея Иваныча». (16+)

15.30 - Центр современного искусства. Санкт-Петербургский театр кукол «ТриЧетыре». Спектакль «Город детства». (16+)

17.30 - Архангельский театр кукол. Спектакль «Каштанка. (12+)

18.00 - Центр современного искусства. Санкт-Петербургский театр кукол «ТриЧетыре». Спектакль «Город детства». (16+)

19.00 - Московский негосударственный театр кукол «Шутик». Спектакль «Камень и Соломинка, или Силлогизмы Гордея Иваныча». (16+)

21 апреля

11.00 - Санкт-Петербургский театр кукол «Без занавеса». Спектакль «Биба. Про Сашу Блока». (6+)

12.30 - Детская театральная школа. Спектакль «Музыкальный переполох». (6+)

16.30 - Московский театр кукол «Котофей». Спектакль «Счастливый принц». (6+)

17.30 - Псковский областной театр кукол. Спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». (12+)

18.30 - Московский театр кукол «Котофей». Спектакль «Счастливый принц». (6+)

22 апреля

10.00 - Вологодский областной театр кукол «Теремок». Спектакль «Синдбад-мореход». (6+)

10.30 - Детская театральная школа. Котласский драматический театр. Спектакль «Три поросёнка». (3+)

12.00 - Вологодский областной театр кукол «Теремок». Спектакль «Синдбад-мореход». (6+)

12.30 - Детская театральная школа. Котласский драматический театр. Спектакль «Три поросёнка». (3+)

14.30 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Золочёные лбы». (16+)

17.00 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Золочёные лбы». (16+)

19.00 - Белорусский театр «Лялька». Спектакль «Казкi пра казку». (6+)

23 апреля

10.00 - Государственный театр кукол Республики Коми. Спектакль «Каша из топора». (3+)

10.30 - Гродненский областной театр кукол. Спектакль «Кошкин дом». (6+)

12.00 - Государственный театр кукол Республики Коми. Спектакль «Каша из топора». (3+)

16.00 - Белгородский государственный театр кукол. Спектакль «Терёшечка». (3+)

18.00 - Белгородский государственный театр кукол. Спектакль «Терёшечка». (3+)

19.00 - Детская театральная школа. Санкт-Петербургский детский драматический «Театр у Нарвских ворот». Спектакль «Фабрика слов». (12+)

***

28 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Студия танца фламенко «Nuevo dia». «Сны тореадора». «Сны тореадора». (6+)

29 апреля - 13.30

Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)

29 апреля - 15.30 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

30 апреля - 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

30 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

22 апреля – 19.00

«Шампанского!». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

23 апреля – 12.00

«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). История одного похищения. (6+)

23 апреля – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

29 апреля – 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев (инсценировка Ю. Сергиенко). История неповторимой любви. (12+)

30 апреля – 12.00

«Кото в сапогах». Н. Шувалов. Сказка. (6+)

30 апреля – 19.00

«Не всё коту Масленица». К 200-летию со дня рождения русского драматурга и писателя А.Н. Островского. Комедия. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 и 19 апреля - 19.00

Национальный филармонический оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист СССР Владимир Спиваков.

23 апреля - 14.00

В.А. Моцарт. «Волшебная флейта». Музыкальная сказка с песочной анимацией, Санкт-Петербург-Мурманск.

23 апреля - 17.00

«В старинном стиле». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр и солист Алексей Чижик (вибрафон), г.Санкт-Петербург.

29 апреля - 18.00

«SAX-феерия». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.

30 апреля - 12.00

«Тянем-потянем». Музыкальная программа для малышей. Музыкальная гостиная.

30 апреля - 17.00

«Вечер при свечах». Камерный зал.

6 мая - 19.00

Орган, флейта, джаз. Москва-Мурманск. Концертный зал.

8 мая - 17.00

«Песни Победы». Камерный зал.

8 мая - 18.00

«Счастливый жребий». Посвящается Булату Окуджаве. Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

9 мая - 16.00

«От героев былых времен...». Праздничный концерт. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

22 апреля - 15.00

Областной конкурс инклюзивного творчества для детей и молодёжи «Возьмемся за руки, друзья!».

23 апреля - 16.00

Концерт «Приходите в гости к нам» фольклорного ансамбля «Потешенки», посвящённый 20-летию коллектива.

23 апреля - 15.00

Концерт «Танцуй, гори ярче!» ансамбля эстрадного танца «Форсаж».

25 апреля - 19.00

Спектакль «Еврейское счастье» с участием популярных российских артистов Татьяны Васильевой, Сергея Маховикова, Татьяны Орловой, Андрея Чадова и других.

26 апреля - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

29 апреля - 16.00

Концерт «От всей души для вас» вокального ансамбля «Цветные сны».

30 апреля - 15.00

Концерт «Мы радостью дышим, мы танцем живём» ансамбля танца «Радость».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

19 апреля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Первый весенний цветок», посвящённое Дню подснежника.

21 апреля - 14.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…».

22 апреля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Пряники русские, сладкие, вкусные» к Международному дню пряника.

28 апреля - 14.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…».

29 апреля - 12.00

Мастер-класс «Уютный домик». в технике ручного ткачества.

В течение месяца

Экскурсии по выставке «С любовью к вышивке». Вышивка Л.А. Мызниковой. К юбилею автора.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

19 апреля - 19.00

«Сотворчество» - мастер-классы по метафорическому рисованию в рамках выставки «Сонастройка».

23 апреля - 17.30

Киноклуб. Авторское кино. «Сам по себе». Тони Гатлиф.

28 апреля. 19.00

«Сотворчество» - мастер-классы по метафорическому рисованию в рамках выставки «Сонастройка».

30 апреля - 17.30

Киноклуб. Авторское кино. «Кожа, в которой я живу», Педро Альмодовар.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

15 апреля - 16.00

г. Кандалакша

Звуковой обзор журналов рельефно-точечного шрифта «Литературный дилижанс», Кандалакшская первичная организация Всероссийского общества слепых.

21 апреля - 18.00

Звуковая литературная страничка «По следам «Великого комбинатора» из цикла «Золотая полка классики».

26 апреля - 14.00

Конкурс юных чтецов «Люблю тебя, мой край родной!».

27 апреля - 14.00

Пресс-кафе «Апрельские перевёртыши».

28 апреля - 14.00

Интеллектуальная игра «Школьная вселенная». В рамках Года педагога и наставника.

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

27 апреля - 12.30

Подведение итогов III Открытого городского исследовательского и творческого среди учащихся СПО города Мурманска «Спасибо тебе, солдат».

28 апреля - 18.00

Торжественный концерт, посвящённый 65-летию со дня образования Мурманского колледжа искусств (Мурманская областная филармония).