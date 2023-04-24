г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

26 апреля - 13.00

Мероприятие в рамках выставки «Парижское каре».

26 апреля - 15.00

Мероприятие «Тайна силуэта».

27 апреля - 13.00

Тематическое занятие «Сокровища музея».

27 апреля - 15.00

Мастер-класс «Камея».

28 апреля - 13.00

Тематическое занятие с мастер-классом «Жанры живописи».

28 апреля - 15.00

Тематическое мероприятие ко дню работника скорой мед. помощи

29 апреля - 16.00

Мероприятие с мастер-классом ко Дню танца «В ритме танго».

30 апреля - 15.00

Мастер-класс «Глина. Ручная лепка».

С 28 апреля

Выставка «Мурманская область в изобразительном искусстве».

В течение месяца:

Выставка «Россия Александра Островского в лицах и сюжетах».

Выставка-конкурс «Плакат молодых художников».

Выставка «Парижское каре».

Постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

29 апреля - 13.00

«Сказочный мир Г.Х. Андерсена», посвящённое Международному дню книги.

29 апреля - 16.00

Исторический квиз «Имена России: Петр I». по выставке «Именем Петра» из собрания Государственного музея истории СПб.

30 апреля - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Во что играли в старину» по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

В течение месяца

Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

Игровой квест «Делу время, потехе час». по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

Мероприятие с мастер-классом «Во что играли в старину» по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3».

Постоянная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».

Выставка «Острова тишины и отрады. Белошвейные истории».

Выставка «Живопись Ольги Цылевой. Мурманск».

Выставка «Рахманинов: известный и неизвестный».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыты выставки: «Народов много – страна одна», созданная Филиалом Музея-заповедника «Музей Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин» при поддержке Мурманского областного краеведческого музея. (0+) Выставка «Крылья над Мурманом». К 100-летию гражданской авиации России.

27 апреля

Акция «Диктант Победы».

29 апреля - 12.00

Музейное занятие «Тайны дикой природы».

29 апреля - 12.00

Тематическая экскурсия «О гордости, о подвиге, о славе».

30 апреля - 16.30

Тематическая экскурсия «Весенние хлопоты».

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

Открыта выставка «Женское лицо войны».

26 апреля

Час краеведения «На месте старого погоста: Моджесь чарр».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

24 апреля - 8.30

В СОШ №4

Мероприятие «Как учились в старину».

28 апреля - 16.00

Вечер памяти Сурядова В.А.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

25 апреля - 10.00

День возвращенной книги. (0+)

25 апреля - 10.30

«Основы работы на смартфоне». (18+)

25 апреля - 15.00

Правовой квеструм. (18+)

25 апреля - 18.00

«Кольский Север в царствование императора Николая II». (12+)

26 апреля - 15.00

Клуб старшие. Литературная секция. (18+)

27 апреля - 10.30

«Основы работы на смартфоне». (18+)

27 апреля - 12.00

Диктант Победы. (12+)

29 апреля - 12.00

День новой книги. (0+)

29 апреля - 13.00

«Посмотри на город сверху». (12+)

29 апреля - 14.00

Открытые лекции в «Научке». «Сакура и Дракон». (16+)

30 апреля - 13.00

«Когда компьютеры были большими». (6+)

30 апреля - 15.00

Школа критики. Литмастерская. Проза. (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

По 30 апреля

Интерактивная выставка «Мир Рахманинова». (6+)

«Библиотекарь рекомендует»: Светлана Алексина. (12+)

«Художник рекомендует: Татьяна Трыханкина». (12+)

«Север в каждом из нас». (12+)

Счастье за поворотом. (12+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

По 30 апреля

«Встречайте новинки!».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Я хочу на ручки!».

«Толстой на разных языках».

«Неисчерпаемый Островский: пьесы жизни»: к 200-летию со дня рожднения русского драматурга.

«Большие книги детской литературы».

«На взлёт!».

«Совершенно непредсказуемые и невероятно смешные…».

«Сказка – ложь?!».

Новые книги – новые встречи».

«Живая ветвь знаний».

«Я хочу на ручки!».

«Названия не помню, но обложка ...фиолетовая!».

«Выборы: история и современность».

«Учителю истории».

«Учусь быть гражданином!».

«Дорогами Победы».

«Я хочу на ручки!».

«Топ книг по саморазвитию».

«Кулинария в стиле «ретро».

«Новые книги».

«Все краски Весны».

«На стиле! Ретромода».

«Цветущее вдохновение».

«Ход конем!»: шахматы».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

До 30 апреля

Экология – это интересно!»: познавательная игра. (10+)

27 апреля - 12.00

«Вместе дружная страна!». Фестиваль национальных культур.

30 апреля - 14.00

Библионяня: волонтёрский библиотечный проект.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

26 апреля - 16.00

Акция «Театр - школе». «Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

27 апреля - 14.00

Мурманский КЦСОН (отделение пребывания молодых инвалидов)

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

27 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

28 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)

29 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)

30 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

1 мая - 19.00

«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

28 апреля - 19.00

#ОткрытаяСцена. Студия танца фламенко «Nuevo dia». «Сны тореадора». «Сны тореадора». (6+)

29 апреля - 13.30

Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)

29 апреля - 15.30 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

30 апреля - 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

30 апреля - 15.30 и 17.00

Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

29 апреля – 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев (инсценировка Ю. Сергиенко). История неповторимой любви. (12+)

30 апреля – 12.00

«Кото в сапогах». Н. Шувалов. Сказка. (6+)

30 апреля – 19.00

«Не всё коту Масленица». К 200-летию со дня рождения русского драматурга и писателя А.Н. Островского. Комедия. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

29 апреля - 18.00

«SAX-феерия». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.

30 апреля - 12.00

«Тянем-потянем». Музыкальная программа для малышей. Музыкальная гостиная.

30 апреля - 17.00

«Вечер при свечах». Камерный зал.

6 мая - 19.00

Орган, флейта, джаз. Москва-Мурманск. Концертный зал.

8 мая - 17.00

«Песни Победы». Камерный зал.

8 мая - 18.00

«Счастливый жребий». Посвящается Булату Окуджаве. Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

9 мая - 16.00

«От героев былых времен...». Праздничный концерт. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

25 апреля - 19.00

Спектакль «Еврейское счастье» с участием популярных российских артистов Татьяны Васильевой, Сергея Маховикова, Татьяны Орловой, Андрея Чадова и других.

26 апреля - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

29 апреля - 16.00

Концерт «От всей души для вас» вокального ансамбля «Цветные сны».

30 апреля - 15.00

Концерт «Мы радостью дышим, мы танцем живём» ансамбля танца «Радость».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

28 апреля - 14.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…».

29 апреля - 12.00

Мастер-класс «Уютный домик». в технике ручного ткачества.

В течение месяца

Экскурсии по выставке «С любовью к вышивке». Вышивка Л.А. Мызниковой. К юбилею автора.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

28 апреля. 19.00

«Сотворчество» - мастер-классы по метафорическому рисованию в рамках выставки «Сонастройка».

30 апреля - 17.30

Киноклуб. Авторское кино. «Кожа, в которой я живу», Педро Альмодовар.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

26 апреля - 14.00

Конкурс юных чтецов «Люблю тебя, мой край родной!».

27 апреля - 14.00

Пресс-кафе «Апрельские перевёртыши».

28 апреля - 14.00

Интеллектуальная игра «Школьная вселенная». В рамках Года педагога и наставника.

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

27 апреля - 12.30

Подведение итогов III Открытого городского исследовательского и творческого среди учащихся СПО города Мурманска «Спасибо тебе, солдат».

28 апреля - 18.00

Торжественный концерт, посвящённый 65-летию со дня образования Мурманского колледжа искусств (Мурманская областная филармония).