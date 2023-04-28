АФИША
г.МУРМАНСК
30 апреля – 14.00
Фестиваль национальных культур «#НаСевереДружить». Организаторы: ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества», МАУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области.
В программе мероприятия: концертная площадка «Мы соберёмся вместе в тесный круг» (участники фестиваля представят песни на разных языках, отражающие традиции и культуру разных народов Российской Федерации, народные игры и танцы); выставка-ярмарка «Ремесленное достояние» (мастера декоративно-прикладного творчества представят свои работы, отражающие особенности творчества разных народов, проживающих на территории Мурманской области); площадка «Саамская культура» (участники мероприятия из числа представителей коренного малочисленного народа Кольского полуострова – саамы представят мастер-классы по саамскому рукоделию, выставку изделий декоративно-прикладного искусства саамских мастеров); площадка «Национальная кухня» (участники мероприятия предложат гостям традиционные национальные блюда – саамский бульон и кулеш); площадка «Северный хоровод» (участников мероприятия пригласят к участию в фестивальном движении «Хороводы России»).
г. Мурманск, остановочный комплекс на ул. Гагарина со стороны Семёновского озера.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
28 апреля - 13.00
Тематическое занятие с мастер-классом «Жанры живописи».
28 апреля - 15.00
Тематическое мероприятие ко дню работника скорой мед. помощи
29 апреля - 16.00
Мероприятие с мастер-классом ко Дню танца «В ритме танго».
30 апреля - 15.00
Мастер-класс «Глина. Ручная лепка».
С 28 апреля
Выставка «Мурманская область в изобразительном искусстве».
В течение месяца:
Выставка «Россия Александра Островского в лицах и сюжетах».
Выставка-конкурс «Плакат молодых художников».
Выставка «Парижское каре».
Постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
29 апреля - 13.00
«Сказочный мир Г.Х. Андерсена», посвящённое Международному дню книги.
29 апреля - 16.00
Исторический квиз «Имена России: Петр I». по выставке «Именем Петра» из собрания Государственного музея истории СПб.
30 апреля - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Во что играли в старину» по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
В течение месяца
Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
Игровой квест «Делу время, потехе час». по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
Мероприятие с мастер-классом «Во что играли в старину» по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 3».
Постоянная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков».
Выставка «Острова тишины и отрады. Белошвейные истории».
Выставка «Живопись Ольги Цылевой. Мурманск».
Выставка «Рахманинов: известный и неизвестный».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Открыты выставки: «Народов много – страна одна», созданная Филиалом Музея-заповедника «Музей Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол «Красин» при поддержке Мурманского областного краеведческого музея. (0+) Выставка «Крылья над Мурманом». К 100-летию гражданской авиации России.
29 апреля - 12.00
Музейное занятие «Тайны дикой природы».
29 апреля - 12.00
Тематическая экскурсия «О гордости, о подвиге, о славе».
30 апреля - 16.30
Тематическая экскурсия «Весенние хлопоты».
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
Открыта выставка «Женское лицо войны».
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
28 апреля - 16.00
Вечер памяти Сурядова В.А.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
29 апреля - 12.00
День новой книги. (0+)
29 апреля - 13.00
«Посмотри на город сверху». (12+)
29 апреля - 14.00
Открытые лекции в «Научке». «Сакура и Дракон». (16+)
30 апреля - 13.00
«Когда компьютеры были большими». (6+)
30 апреля - 15.00
Школа критики. Литмастерская. Проза. (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
По 30 апреля
Интерактивная выставка «Мир Рахманинова». (6+)
«Библиотекарь рекомендует»: Светлана Алексина. (12+)
«Художник рекомендует: Татьяна Трыханкина». (12+)
«Север в каждом из нас». (12+)
Счастье за поворотом. (12+)
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
По 30 апреля
«Встречайте новинки!».
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).
«Читаем по-английски: зарубежные издания».
«Я хочу на ручки!».
«Толстой на разных языках».
«Неисчерпаемый Островский: пьесы жизни»: к 200-летию со дня рожднения русского драматурга.
«Большие книги детской литературы».
«На взлёт!».
«Совершенно непредсказуемые и невероятно смешные…».
«Сказка – ложь?!».
Новые книги – новые встречи».
«Живая ветвь знаний».
«Я хочу на ручки!».
«Названия не помню, но обложка ...фиолетовая!».
«Выборы: история и современность».
«Учителю истории».
«Учусь быть гражданином!».
«Дорогами Победы».
«Я хочу на ручки!».
«Топ книг по саморазвитию».
«Кулинария в стиле «ретро».
«Новые книги».
«Все краски Весны».
«На стиле! Ретромода».
«Цветущее вдохновение».
«Ход конем!»: шахматы».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
До 30 апреля
Экология – это интересно!»: познавательная игра. (10+)
30 апреля - 14.00
Библионяня: волонтёрский библиотечный проект.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
28 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Монолог женщины». Лирическая фантазия. (16+)
29 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (16+)
30 апреля - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
1 мая - 19.00
«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)
5 мая -19.00
6 мая - 19.00
«Пушкинская карта». Премьера. «Представь себе...». Ольга Окрепилова, музыкальная комедия. (12+)
7 мая - 12.00 и 19.00
Акция «Ради детских улыбок». «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
8 мая - 19.00
9 мая - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. (12+)
11 мая - 13.00
Мурманская детская клиническая больница
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
11 мая - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Пушкинская карта». «Это всё она». Романтическая трагедия. (16+)
12 мая - 19.00
Акция «Театр - школе». «Пушкинская карта». «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (6+)
13 мая - 12.00
«Пушкинская карта». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова, по мотивам сказок северных народов. (6+)
13 мая - 19.00
Малая сцена. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (6+)
14 мая - 12.00
Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
14 мая - 19.00
Акция «Театр для всех». «Пушкинская карта». «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (6+)
17 мая - 19.00
18 мая - 19.00
Гастроли (г.Москва). «Скупой папик». Комедия. (16+)
18 мая – 19.00
п.Шонгуй
«Пушкинская карта». «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)
19 мая - 19.00
«Пушкинская карта». «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (6+)
20 мая - 12.00
«Пушкинская карта». «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
20 мая - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «Представь себе...». Ольга Окрепилова, музыкальная комедия. (12+)
21 мая - 12.00
«Пушкинская карта». «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)
21 мая - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (6+)
24 мая - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
25 мая - 19.00
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (6+)
26 мая - 19.00
«Пушкинская карта». «По Волге до ...). Нина Прибутковская, исторический анекдот. (6+)
27 мая - 19.00
«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)
28 мая - 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. (6+)
28 мая - 19.00
«Пушкинская карта». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (6+)
31 мая - 19.00
п.г.т.Мурмаши
«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (6+)
31 мая - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Пушкинская карта». «Сказки венского леса». Оперетта в двух действиях. (12+)
7 июня - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Там же, тогда же». Музыкальная комедия. (16+)
14 июня - 19.00
15 июня - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Пушкинская карта». «Всюду жизнь». Спектакль Егора Дружинина, в котором всё понятно без слов. (16+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
28 апреля - 19.00
#ОткрытаяСцена. Студия танца фламенко «Nuevo dia». «Сны тореадора». «Сны тореадора». (6+)
29 апреля - 13.30
Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова. «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)
29 апреля - 15.30 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
30 апреля - 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
30 апреля - 15.30 и 17.00
Премьера. Е. Ложкина-Белевич. «Кто здесь?». (2+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
29 апреля – 19.00
«Привет с фронта!». В. Кондратьев (инсценировка Ю. Сергиенко). История неповторимой любви. (12+)
30 апреля – 12.00
«Кото в сапогах». Н. Шувалов. Сказка. (6+)
30 апреля – 19.00
«Не всё коту Масленица». К 200-летию со дня рождения русского драматурга и писателя А.Н. Островского. Комедия. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
29 апреля - 18.00
«SAX-феерия». Российский квартет саксофонистов. Концертный зал.
30 апреля - 12.00
«Тянем-потянем». Музыкальная программа для малышей. Музыкальная гостиная.
30 апреля - 17.00
«Вечер при свечах». Камерный зал.
6 мая - 19.00
Орган, флейта, джаз. Москва-Мурманск. Концертный зал.
8 мая - 17.00
«Песни Победы». Камерный зал.
8 мая - 18.00
«Счастливый жребий». Посвящается Булату Окуджаве. Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.
9 мая - 16.00
«От героев былых времен...». Праздничный концерт. Концертный зал.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
29 апреля - 16.00
Концерт «От всей души для вас» вокального ансамбля «Цветные сны».
30 апреля - 15.00
Концерт «Мы радостью дышим, мы танцем живём» ансамбля танца «Радость».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
28 апреля - 14.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…».
29 апреля - 12.00
Мастер-класс «Уютный домик». в технике ручного ткачества.
В течение месяца
Экскурсии по выставке «С любовью к вышивке». Вышивка Л.А. Мызниковой. К юбилею автора.
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
28 апреля. 19.00
«Сотворчество» - мастер-классы по метафорическому рисованию в рамках выставки «Сонастройка».
30 апреля - 17.30
Киноклуб. Авторское кино. «Кожа, в которой я живу», Педро Альмодовар.
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)
28 апреля - 14.00
Интеллектуальная игра «Школьная вселенная». В рамках Года педагога и наставника.
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)
28 апреля - 18.00
Торжественный концерт, посвящённый 65-летию со дня образования Мурманского колледжа искусств (Мурманская областная филармония).