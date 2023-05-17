г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

18 мая - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Заветные инициалы», посвященное Дню славянской письменности.

20 мая - 17.00

Всероссийская акция «Ночь музеев – 2023».

25 мая - 14.00

Музейный урок «Арктика глазами художников», посвящённый 85-летию образования Мурманской области.

26 мая - 14.00

Тематическое мероприятие «Краски жизни» ко Дню защиты детей.

С 5 мая

Выставка «Мурманская область в изобразительном искусстве. Живопись, графика, скульптура, ДПИ из собрания музея».

С 12 мая

Выставка «Мурманская область в изобразительном искусстве»

В течение месяца

Выставка «Россия Александра Островского в лицах и сюжетах».

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-ЧЧШ вв.».

Экскурсия по выставке «Искусство в знакомом маршруте».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

Всероссийская акция «Ночь музеев – 2023».

21 мая - 13.00

Мастер-класс «Гималайская сюита». Техника «Холст, темпера».

21 мая - 16.00

Игровой квест «Делу время, потехе час» по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург).

27 мая - 13.00

Музейный урок «Предмет русского быта - домотканый половик» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».

27 мая - 16.00

Лекция «Владимир Конашевич» из цикла «Знакомьтесь. художник!».

28 мая - 13.00

Тематическое мероприятие «Азбука – начало всех начал», посвященное Дню славянской письменности и культуры.

28 мая - 13.00

Тематическое мероприятие «Мурманская земля, Кольская красота», посвященное 85-летию образования Мурманской области.

28 мая - 16.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».

До 21 мая

Выставка «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург).

В течение месяца

Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыта фотовыставка «Пролетая над Кольским».

20 мая - 18.00

Всероссийская акция «Ночь музеев».

25 мая - 10.00

Церемония открытия Мурманских научных чтений «Мурманская область. вчера, сегодня, завтра».

25 мая - 17.00

Церемония открытия выставки «Последние номады Северной Европы» из фондового собрания Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург).

28 мая - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск – столица Арктики», посвященная 85-летию Мурманской области.

31 мая - 15.00

Экскурсия по выставке «Последние номады Северной Европы» из фондового собрания Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург).

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

20 мая - 18.00

Всероссийская акция «Ночь музеев».

30 мая - 11.00

Программа для детей «Лето, краски, сказки».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

18 мая - 15.00

Музейный урок «Русская печь - царица поморской избы».

20 мая - 18.00

Всероссийская акция «Ночь музеев».

25 мая - 15.00

Музейное занятие «Полярная звезда», посвященный Дню памяти северных юнг.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

18, 23, 25 и 30 мая - 18.00

Клуб «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

18 мая - 15.00

Беседа «Профилактика высокого артериального давления» с участием специалиста Д. Лапиной для членов клуба «Старшие». (18+)

19 мая - 14.00

Областной краеведческий диктант. (12+)

19 мая - 14.30

День знаний. Экскурсия «Ресурсы библиотеки в помощь образовательному процессу». (16+)

19, 23 и 26 мая - 15.00

Экскурсия «Литературный Мурманск» для членов клуба «Старшие». (18+)

20 мая - 13.00

Экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

20 мая - 15.00

Экскурсия «Мурманск. Литературные истории». (16+)

20 мая - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу». (12+)

20 мая - 16.00

Мастер-класс по основам каллиграфии «Аз есьм». (16+)

20 мая - 17.00

Книжный клуб «Переплёт». (16+)

20 мая - 18.00

Клуб разговорного английского языка. (16+)

20 мая - 18.00

Школа критики. Лекция об истоках современного искусства «-измы XX века. Часть 3». (16+)

20 мая - 19.00

Школа критики. Литмастерская. (16+)

21 мая - 12.15

Мастер-класс по изготовлению модели Солнечной системы «Летит планета вдаль...». (6+)

21 мая - 16.00

Вечера арт-релакса. Литературно-музыкальный вечер «Кавказские мотивы». (12+)

21 мая - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или посторонним вход разрешен». (12+)

21 и 28 мая - 16.00

Экскурсия «ФукоТайм». (6+)

21 мая - 17.00

Курс «Офисные программы и приложения». (12+)

21 мая - 17.00

Цикл встреч «Фантастические миры». (16+)

24 мая - 12.00 и 15.00

Экскурсия по книгохранению «В начале было Слово» - в рамках Дня славянской письменности и культуры. (12+)

24 мая - 13.00, 14.30 и 16.00

Экскурсия по библиотеке «Знакомьтесь, «Научка»!» - в рамках Дня славянской письменности и культуры. (12+)

24 мая - 13.00

Лекция «Окна в мир родной речи. Словари русского языка». Лектор Иванова Т. Ю. (12+)

24 мая - 14.00

Конкурс чтецов «Глаголом жги» в рамках Дней славянской письменности и культуры. (16+)

24 мая - 14.30

Международная видеоконференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры. (12+)

24 мая - 15.00

Лекция «Мир древнерусского книжника». Лектор С.А. Алексина. (12+)

24 мая - 16.00

Лекция Александры Барковой «Мифы о славянской мифологии». (12+)

25 мая - 10.00

День возвращенной книги. (12+)

25 мая - 15.00

День саамского слова. (12+)

26 мая - 12.00

Краеведческая игра «Книгосветная одиссея». (12+)

26 мая - 18.00

Открытые лекции в Научке. «Скандинавская мифология», лектор Зевакин В.К. (12+)

27 мая - 10.00

День новой книги (0+)

27 мая - 13.00

День открытых дверей (0+)

27 мая - 14.00

Открытые лекции в Научке. «Писатели и их жены», лектор Вышкова Т.А. (12+)

28 мая - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

30 мая - 13.00

Презентация медиа-пректа «Золотая летопись Мурманской области». (12+)

30 мая - 14.00

Беседа «За здоровое будущее». (16+)

Художественные выставки

До 31 мая

Экспозиция фотовыставки Александра Яновского «Взгляд. пространство и человек». (12+)

До 31 мая

Фотовыставка Екатерины Костичевой «Роста. Район моего детства». (16+)

До 31 мая. Книжные выставки

Библиотекарь рекомендует. Владислав Кликунов. (12+)

«Художник рекомендует»: Возрастные ограничения? Везде!

«Названия не помню, но обложка... красная».

«Жанровое разнообразие. документальная проза».

«Нам 41-й — не забыть, нам 45-й — славить!».

«Медицинская сестра — призвание и судьба» ко Дню медицинской сестры (12 мая).

«Сменили перо на штык».

«Занимательно о русском языке».

«Учителю истории».

«Новые книги – новые встречи».

«Я хочу на ручки!».

«Любимые книги Толстого» из цикла «Открываем Толстого».

«Рейд «попаданцев». дожить до вчера!».

«Из жизни библиотекарей…».

«Исповедь на бумаге. «лейтенантская проза» писателей-фронтовиков».

«Я хочу на ручки!».

«Встречайте новинки!».

«Стороны света. идем на Восток».

«Читаем по-английски. зарубежные издания».

«Есть идея — поможем, нет идеи — подскажем». Мастерская рукоделия.

«Удивительная Россия. неизвестные места, загадочные маршруты».

«Я хочу на ручки!».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Топ книг по саморазвитию».

«Цветущее вдохновение».

«Новые книги».

До 31 мая

«Отсюда начинается Россия...». К 85-летию образования Мурманской области.

25 мая – 25 июня

«Энергия здоровья».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

До 21 мая (по записи)

Персональная выставка юного художника с РАС: коррекционно-досуговое занятие.

17 и 18 мая (по записи)

Познавательный час «Страна Пионерия».

20-30 мая (по записи)

Викторина-игра «Что ты знаешь о нашем крае», посвященная Мурманской области.

21 мая (по записи)

Игровая программа «Аз да Буки, или Как славяне грамотными стали».

24 мая - 13.00

Познавательное занятие «День славянской письменности».

25 мая - 13.00

Открытие выставки детских рисунков «А из нашего окна…».

27 и 28 мая

Дартс-викторина «Тайными тропами Заполярья».

27 и 28 мая

Квест «Вслед за северным оленем».

С 29 мая

Игра-антиутопия «Эйфория».

В течение месяца

Фактографическое обозрение преступлений фашизма «Ад за колючей проволокой».

Презентация «Юность, оборванная войной (С. Миклашевский)».

Виртуальный тур «Есть города, овеянные славой. Их памятники - точно ордена…» по городам воинской славы.

Авторская настольная игра «Серебряный век».

Героические портреты «Женские судьбы войны».

Своя игра «Война в лицах».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

17 мая - 19.00

18 мая - 19.00

Гастроли (г.Москва). «Скупой папик». Комедия. (16+)

18 мая – 19.00

п.Шонгуй

«Пушкинская карта». «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)

19 мая - 19.00

«Пушкинская карта». «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (6+)

20 мая - 12.00

«Пушкинская карта». «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

20 мая - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «Представь себе...». Ольга Окрепилова, музыкальная комедия. (12+)

21 мая - 12.00

«Пушкинская карта». «Остров непослушания». По мотивам повести Дж. Барри. (6+)

21 мая - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (6+)

24 мая - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

25 мая - 19.00

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (6+)

26 мая - 19.00

«Пушкинская карта». «По Волге до ...). Нина Прибутковская, исторический анекдот. (6+)

27 мая - 19.00

«Пушкинская карта». «День отдыха». Валентин Катаев, комедия. (12+)

28 мая - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. (6+)

28 мая - 19.00

«Пушкинская карта». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (6+)

31 мая - 19.00

п.г.т.Мурмаши

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (6+)

31 мая - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Пушкинская карта». «Сказки венского леса». Оперетта в двух действиях. (12+)

7 июня - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Там же, тогда же». Музыкальная комедия. (16+)

14 июня - 19.00

15 июня - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Пушкинская карта». «Всюду жизнь». Спектакль Егора Дружинина, в котором всё понятно без слов. (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

19 мая - 19.00

Спектакль «Несколько дней из жизни господина де Мольера». (16+)

20 мая - 13.30

Спектакль «Аленький цветочек». (5+)

20 мая - 15.30 и 17.00

Спектакль «Маша и медведь». (2+)

21 мая - 13.30

Спектакль «Умка». (6+)

21 мая - 17.00

Спектакль «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

26 мая - 19.00

Спектакль «Эйнар и Брунилла». (18+)

26 мая - 19.00

Новое иллюзионное шоу для всей семьи артиста эстрады и цирка, фокусника-иллюзиониста Бадри Цаава» в рамках проекта #ОткрытаяСцена. (2+)

27 мая - 13.30

Спектакль «ЛедокоЛ». (5+)

27 мая - 15.30 и 17.00

Спектакль «Гуси-лебеди». (2+)

28 мая - 13.30

Спектакль «Дюймовочка». (5+)

28 мая - 17.00

Спектакль «Кто здесь?». (2+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 мая – 19.00

«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

21 мая – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (6+)

21 мая – 19.00

«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

27 и 28 мая – 19.00

Премьера. «Семейка Краузе». По пьесе А. Коровкина «Тётки». Детектив высокого напряжения. (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

21 мая - 17.00

Концерт «24 каприса Н. Паганини» Мурманского филармонического оркестра с участием дирижера и солиста Графа Муржа (скрипка, г. Москва).

23 мая - 19.00

Концерт «Людовико Эйнауди» оркестра агентства «Неоклассика». (г. Москва). (12+)

24 мая - 19.00

Литературно-музыкальный вечер «Гранатовый браслет» авторского цикла «Актёр&Артист» Поморской филармонии (г. Архангельск). (12+)

27 мая - 18.00

Органный вечер «Путешествие во времени». Гарри Еприкяна (г. Москва). (12+)

31 мая - 19.00

Концерт «О любви не говори» мурманской группы «Вагабонд» и музыкантов. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

19 мая - 18.00

Концерт гостей XXIII областного фестиваля клубов авторской песни «Возьми гитару».

20 мая - 13.00

Музыкальная сказка «Дюймовочка».

21 мая - 13.00

Финал областного конкурса художественного слова «Душа родного слова», посвященного 85-летию со дня образования Мурманской области.

21 мая - 14.00

Гала-концерт участников XXIII областного фестиваля клубов авторской песни «Возьми гитару».

24 мая - 10.00

Мастер-классы по народному вокалу и хореографии от специалистов Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск).

24 мая - 12.00

Площадь Первоучителей Праздник «Слово», посвящённый Дню славянской письменности и культуры.

24 мая - 13.00

Хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

24 мая - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения.

24 мая - 19.00

Концерт «Русь моя песня светлая» Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

17 мая - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «В гостях у Сказки. Сказочные персонажи В.М. Васнецова» к 175-летию со дня рождения художника.

19 мая - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Пионерский сувенир» ко Дню основания Всероссийской пионерской организации.

20 мая -14.00

Мастер-класс «Северная берегиня».

20 мая - 17.00

Всероссийская акция «Ночь музеев – 2023».

21 мая - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Игрушки русской старины» по изготовлению тряпичной куклы.

24 мая - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Кто в Арктике живет?», посвящённое Дню полярника.

26 мая - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «От глиняной таблички к печатной страничке» ко Дню славянской письменности.

27 мая - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Доброе ремесло. Предметы быта из дерева» по росписи туеска.

31 мая - 15.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…».

С 5 мая

Выставка «Натюрморты. Цветы». Клуб вышитой картины «Северяночка». (г. Мурманск). К 15-летию создания клуба.

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Натюрморты. Цветы». Клуб вышитой картины «Северяночка». (г. Мурманск). К 15-летию создания клуба.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

Открыта выставка Катерины Костичевой «Роста. Район моего детства». (16+)

18 и 24 мая - 18.00

Медиация по выставке Катерины Костичевой «Роста. Район моего детства». (16+)

21 и 28 мая - 17.30

К. Французский сезон. (16+)

25 и 30 мая - 16.00

Игротека. (12+)

26 мая - 18.00

Музыкальный концерт «МузПятница» при участии молодых коллективов Мурманска. (16+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

17 мая - 10.30

Семейный коллаж «Моя семья – моя радость» к Международному дню семьи.

19 мая - 14.30

Дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Мурманск

Час виртуального путешествия «В путешествие по родной земле отправляясь…»: к 85-летию со дня образования Мурманской области.

25 мая – 10.00

Начало работы выставки-просмотра книг и литературы специальных форматов «И нравы, и язык, и старина святая» ко Дню славянской письменности и культуры.

27 мая - 14.00-18.00

Книжные посиделки в рамках всероссийской акции «Библионочь»,

30 мая - 14.00

Обзор периодических изданий «А за окошком месяц май!» в рамках клуба «Пресс-кафе».

31 мая - 10.30

Час досуга «Здравствуй, лето разноцветное» из цикла «Читаем. Играем. Мастерим».

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

До 31 мая

МАГУ Отчётная выставка студентов специальности «Живопись». На базе Мурманского арктического государственного университета.

18 мая - 12.30

Концерт студентов специальности «Хоровое дирижирование».

20 мая

г. Полярный

Концерт студентов Мурманского колледжа искусств специальности «Инструментальное исполнительство» по виду оркестровые духовые и ударные инструменты в Городском историко-краеведческом музее г. Полярный.

20 мая

г. Североморск

Концерт студентов Мурманского колледжа искусств специальности «Инструментальное исполнительство» по виду оркестровые духовые и ударные инструменты в Североморском музейно-выставочном комплексе.

23 мая

Концерт камерного оркестра «Баренц-камерата»

24 мая

Концерт, посвящённый Дню славянской культуры и письменности.

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

В течение месяца

Выставка «Без срока давности», подготовленной сотрудниками Государственного архива Новгородской области.

25 мая-30 мая

Выставка «Мурманская область. Из истории создания».

Государственный архив Мурманской области в Кировске

26 мая - 14.00

Центральная городская библиотека г. Апатиты

г. Апатиты Лекция «Мурманской области 85 лет!».