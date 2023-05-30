г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С 5 мая

Выставка «Мурманская область в изобразительном искусстве. Живопись, графика, скульптура, ДПИ из собрания музея».

С 12 мая

Выставка «Мурманская область в изобразительном искусстве»

В течение месяца

Выставка «Россия Александра Островского в лицах и сюжетах».

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».

Экскурсия по выставке «Искусство в знакомом маршруте».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

В течение месяца

Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Открыта фотовыставка «Пролетая над Кольским».

31 мая - 15.00

Экскурсия по выставке «Последние номады Северной Европы» из фондового собрания Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург).

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

30 мая - 11.00

Программа для детей «Лето, краски, сказки».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

30 мая - 13.00

Презентация медиа-пректа «Золотая летопись Мурманской области». (12+)

30 мая - 14.00

Беседа «За здоровое будущее». (16+)

Художественные выставки

30 мая - 18.00

Клуб «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

До 31 мая

Экспозиция фотовыставки Александра Яновского «Взгляд. пространство и человек». (12+)

До 31 мая

Фотовыставка Екатерины Костичевой «Роста. Район моего детства». (16+)

До 31 мая. Книжные выставки

Библиотекарь рекомендует. Владислав Кликунов. (12+)

«Художник рекомендует»: Возрастные ограничения? Везде!

«Названия не помню, но обложка... красная».

«Жанровое разнообразие. документальная проза».

«Нам 41-й — не забыть, нам 45-й — славить!».

«Медицинская сестра — призвание и судьба» ко Дню медицинской сестры (12 мая).

«Сменили перо на штык».

«Занимательно о русском языке».

«Учителю истории».

«Новые книги – новые встречи».

«Я хочу на ручки!».

«Любимые книги Толстого» из цикла «Открываем Толстого».

«Рейд «попаданцев». дожить до вчера!».

«Из жизни библиотекарей…».

«Исповедь на бумаге. «лейтенантская проза» писателей-фронтовиков».

«Я хочу на ручки!».

«Встречайте новинки!».

«Стороны света. идем на Восток».

«Читаем по-английски. зарубежные издания».

«Есть идея — поможем, нет идеи — подскажем». Мастерская рукоделия.

«Удивительная Россия. неизвестные места, загадочные маршруты».

«Я хочу на ручки!».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Топ книг по саморазвитию».

«Цветущее вдохновение».

«Новые книги».

До 31 мая

«Отсюда начинается Россия...». К 85-летию образования Мурманской области.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

30 мая (по записи)

Викторина-игра «Что ты знаешь о нашем крае», посвященная Мурманской области.

С 29 мая

Игра-антиутопия «Эйфория».

В течение месяца

Фактографическое обозрение преступлений фашизма «Ад за колючей проволокой».

Презентация «Юность, оборванная войной (С. Миклашевский)».

Виртуальный тур «Есть города, овеянные славой. Их памятники - точно ордена…» по городам воинской славы.

Авторская настольная игра «Серебряный век».

Героические портреты «Женские судьбы войны».

Своя игра «Война в лицах».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

31 мая - 19.00

п.г.т. Мурмаши

«Пушкинская карта». Малая сцена. «Безымянная звезда». Михаил Себастьян, лирическая комедия. (6+)

31 мая - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Пушкинская карта». «Сказки венского леса». Оперетта в двух действиях. (12+)

7 июня - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Там же, тогда же». Музыкальная комедия. (16+)

14 июня - 19.00

15 июня - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Пушкинская карта». «Всюду жизнь». Спектакль Егора Дружинина, в котором всё понятно без слов. (16+)

16 июня - 19.00

«Пушкинская карта». Акция «В театр всей семьей». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

18 июня - 15.00 и 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». Малая сцена. «Спасите Лёньку». Малика Икрамова, драматическое приключение. (12+)

22 июня - 19.00

23 июня - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «Волки и овцы». Александр Островский, комедия. (12+)

6 сентября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)

15 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)

16 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)

17 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

2 июня - 19.00

Пётр Васильев «Маленькие трагедии». (16+)

3 июня - 10.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

3 июня - 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

4 июня - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

4 июня - 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

10 июня - 11.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

10 июня - 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)

11 июня - 11.00

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)

11 июня - 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

15 июня - 11.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)

16 июня - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)

17 июня - 11.00

Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)

17 июня - 17.00

Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)

18 июня - 11.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

18 июня - 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

20 июня - 11.00

Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)

24 июня - 13.30

Премьера! Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

24 июня - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

25 июня - 11.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

25 июня - 13.30

Премьера! Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 июня - 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина».

4 июня - 12.00

«Морозко».

4 июня - 19.00

«Страсти по-итальянски».

10 июня - 19.00

«Домовой».

11 июня - 12.00

«Мечта кота Леопольда».

11 июня - 19.00

«Семейка Краузе».

17 июня - 19.00

«Такая долгая война»

18 июня - 12.00

«Аленький цветочек».

18 июня - 19.00

«Привет с фронта».

24 июня - 19.00

«Теркин. Кто же он такой?».

25 июня - 19.00

«Семейка Краузе».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

31 мая - 19.00

Концерт «О любви не говори» мурманской группы «Вагабонд» и музыкантов. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

1 июня – 11.00

В Международный день защиты детей, Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает юных северян на праздник «Самый детский день». В 11 часов начнут свою работу творческие активности и интерактивные площадки, среди которых конкурс рисунка на асфальте «Вытворяйте на асфальте»; игровая программа «Безопасный ДВИЖ» совместно с МЧС России по Мурманской области; познавательная программа «Живые тропики» с посещением зооуголка и интерактивные игровые площадки «Веселиться разрешается».

1 июня – 12.00

Для самых юных гостей «Кировки» состоится показ теневого спектакля «Красная шапочка», для детей старшего возраста пройдёт игровая программа «Улётное лето», а подростков приглашаем на танцевальный интенсив «Просто танцуй».

4 июня - 15.00

Состоится концерт «Зелёные святки». Ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки» приглашают окунуться в празднование великого праздника – Дня святой Троицы. Неделя перед Троицей – Семицкая неделя, она бывает на седьмой неделе после Пасхи, поэтому и получила такое народное название - Семик. Эта неделя в старину известна была под именем Русальной, а последние три дня назывались Зелёные святки. Семик, как и Троица, считался девичьим праздником. Девочек-подростков принимали в компанию девушек, и они могли «невеститься», гадать о суженом.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

31 мая - 15.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…».

С 5 мая

Выставка «Натюрморты. Цветы». Клуб вышитой картины «Северяночка». (г. Мурманск). К 15-летию создания клуба.

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Натюрморты. Цветы». Клуб вышитой картины «Северяночка». (г. Мурманск). К 15-летию создания клуба.

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

Открыта выставка Катерины Костичевой «Роста. Район моего детства». (16+)

30 мая - 16.00

Игротека. (12+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31)

Работает выставка-просмотр книг и литературы специальных форматов «И нравы, и язык, и старина святая» ко Дню славянской письменности и культуры.

30 мая - 14.00

Обзор периодических изданий «А за окошком месяц май!» в рамках клуба «Пресс-кафе».

31 мая - 10.30

Час досуга «Здравствуй, лето разноцветное» из цикла «Читаем. Играем. Мастерим».

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

До 31 мая

МАГУ Отчётная выставка студентов специальности «Живопись». На базе Мурманского арктического государственного университета.

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

В течение месяца

Выставка «Без срока давности», подготовленной сотрудниками Государственного архива Новгородской области.

До 30 мая

Выставка «Мурманская область. Из истории создания».