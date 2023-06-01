АФИША
г.МУРМАНСК
В честь Международного дня защиты детей в областном центре пройдут тематические мероприятия. Для мурманчан подготовлены концерты, конкурсы, мастер-классы, игровые и спортивные программы.
1 июня - 11.00
Во Дворце культуры «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1) пройдёт концертная программа «Планета детства», а затем состоится конкурс рисунков на асфальте «Маленькие дети на большой планете».
1 июня – 12.00
В модельной библиотеке-филиале №17 (ул. Скальная, 13) мурманчан ожидает празднично-игровая программа «Каникулы на УРА!». В это же время в Центре досуга и семейного творчества (пр-д Северный, 12) пройдёт игротека «Пусть улыбаются дети».
1 июня - 14.00
В библиотеке-филиале №5 (просп. Героев-североморцев, 27) состоится праздничная программа «БиблиоКаникулы». В это же время в модельной библиотеке-филиале №12 (ул. Баумана, 24) пройдёт игровая программа «Лето красное, звонче пой».
1 июня – 14.00
Дом культуры «Первомайский» проводит весёлые старты «В здоровом теле здоровый дух». Место проведения — сквер на ул. Зои Космодемьянской.
1 июня – 15.00
В модельной библиотеке-филиале №15 (просп. Ленина, 94) состоится мероприятие «Мир детства».
1 июня – 16.00
Дом молодёжи в рамках проекта «Лето в городе» проведёт акцию «Мой мыльный Мурманск». Место проведения — площадка возле ГДЦ «Арктика» (просп. Ленина, 82).
3 июня – 12.00
Дом культуры Ленинского округа проведёт городской конкурс рисунка на асфальте «Радуга ярких красок» и мастер-класс по фотоколлажированию. Место проведения — детский городок «Сказка».
3 июня – 14.00
В Выставочном зале города Мурманска (ул. Челюскинцев, 27) пройдёт мероприятие «Мамки, няньки да ляльки», а в Доме культуры «Первомайский» (ул. Лесная, 39) в это же время — фестиваль воздушных змеев «Вверх!».
4 июня – 16.00
В Центре креативного развития молодежи МАУ МП «Объединение молодёжных центров» (ул. Шабалина, 39) пройдёт арт-субботник «Разбуди район».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
7 июня - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Там же, тогда же». Музыкальная комедия. (16+)
14 июня - 19.00
15 июня - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Пушкинская карта». «Всюду жизнь». Спектакль Егора Дружинина, в котором всё понятно без слов. (16+)
16 июня - 19.00
«Пушкинская карта». Акция «В театр всей семьей». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)
18 июня - 15.00 и 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». Малая сцена. «Спасите Лёньку». Малика Икрамова, драматическое приключение. (12+)
22 июня - 19.00
23 июня - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «Волки и овцы». Александр Островский, комедия. (12+)
6 сентября - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)
15 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)
16 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)
17 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
2 июня - 19.00
Пётр Васильев «Маленькие трагедии». (16+)
3 июня - 10.30
Светлана Озерская, по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)
3 июня - 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
4 июня - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
4 июня - 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
10 июня - 11.00
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
10 июня - 17.00
Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)
11 июня - 11.00
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)
11 июня - 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
15 июня - 11.00
Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)
16 июня - 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)
17 июня - 11.00
Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)
17 июня - 17.00
Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)
18 июня - 11.00
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
18 июня - 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
20 июня - 11.00
Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)
24 июня - 13.30
Премьера! Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
24 июня - 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
25 июня - 11.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
25 июня - 13.30
Премьера! Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
3 июня - 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина».
4 июня - 12.00
«Морозко».
4 июня - 19.00
«Страсти по-итальянски».
10 июня - 19.00
«Домовой».
11 июня - 12.00
«Мечта кота Леопольда».
11 июня - 19.00
«Семейка Краузе».
17 июня - 19.00
«Такая долгая война»
18 июня - 12.00
«Аленький цветочек».
18 июня - 19.00
«Привет с фронта».
24 июня - 19.00
«Теркин. Кто же он такой?».
25 июня - 19.00
«Семейка Краузе».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
4 июня - 14.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. «Спящая красавица». Музыкальная сказка. Концертный зал.
11 июня - 17.00
«Мастер и Маргарита». Финал. Литературно-музыкальный спектакль. Московский театр чтеца.
16 сентября - 18.00
«Северный сказ». Ольга Васильева – гусли (г. Москва) и Ирина Волокославская – кантеле (г. Мурманск). Концертный зал.
17 сентября - 14.00
«Мой друг - Моцарт!». Фантазия для двух скрипок, виолончели и фортепиано на музыку Моцарта. Камерный зал.
17 сентября - 17.00
«КиноОрган». От Баха до Циммера. Тимур Халиуллин (г. Белгород). Концертный зал.
23 сентября - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Михаил Архипов (г.Москва); солист Александр Тростянский – скрипка (г.Москва). Концертный зал.
24 сентября - 17.00
«Чужая музыка». Александр Тростянский – скрипка (г.Москва). Партия фортепиано - Наталья Ардашева (г.Москва). Концертный зал.
28 сентября - 19.00
Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.
30 сентября - 17.00
«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.
30 сентября - 18.00
«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.
7 октября - 18.00
«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.
8 октября - 17.00
Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.
22 октября - 17.00
«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.
28 октября - 18.00
«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
1 июня – 11.00
В Международный день защиты детей, Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает юных северян на праздник «Самый детский день». В 11 часов начнут свою работу творческие активности и интерактивные площадки, среди которых конкурс рисунка на асфальте «Вытворяйте на асфальте»; игровая программа «Безопасный ДВИЖ» совместно с МЧС России по Мурманской области; познавательная программа «Живые тропики» с посещением зооуголка и интерактивные игровые площадки «Веселиться разрешается».
1 июня – 12.00
Для самых юных гостей «Кировки» состоится показ теневого спектакля «Красная шапочка», для детей старшего возраста пройдёт игровая программа «Улётное лето», а подростков приглашаем на танцевальный интенсив «Просто танцуй».
4 июня - 15.00
Состоится концерт «Зелёные святки». Ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки» приглашают окунуться в празднование великого праздника – Дня святой Троицы. Неделя перед Троицей – Семицкая неделя, она бывает на седьмой неделе после Пасхи, поэтому и получила такое народное название - Семик. Эта неделя в старину известна была под именем Русальной, а последние три дня назывались Зелёные святки. Семик, как и Троица, считался девичьим праздником. Девочек-подростков принимали в компанию девушек, и они могли «невеститься», гадать о суженом.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.