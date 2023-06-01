г.МУРМАНСК

В честь Международного дня защиты детей в областном центре пройдут тематические мероприятия. Для мурманчан подготовлены концерты, конкурсы, мастер-классы, игровые и спортивные программы.

1 июня - 11.00

Во Дворце культуры «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1) пройдёт концертная программа «Планета детства», а затем состоится конкурс рисунков на асфальте «Маленькие дети на большой планете».

1 июня – 12.00

В модельной библиотеке-филиале №17 (ул. Скальная, 13) мурманчан ожидает празднично-игровая программа «Каникулы на УРА!». В это же время в Центре досуга и семейного творчества (пр-д Северный, 12) пройдёт игротека «Пусть улыбаются дети».

1 июня - 14.00

В библиотеке-филиале №5 (просп. Героев-североморцев, 27) состоится праздничная программа «БиблиоКаникулы». В это же время в модельной библиотеке-филиале №12 (ул. Баумана, 24) пройдёт игровая программа «Лето красное, звонче пой».

1 июня – 14.00

Дом культуры «Первомайский» проводит весёлые старты «В здоровом теле здоровый дух». Место проведения — сквер на ул. Зои Космодемьянской.

1 июня – 15.00

В модельной библиотеке-филиале №15 (просп. Ленина, 94) состоится мероприятие «Мир детства».

1 июня – 16.00

Дом молодёжи в рамках проекта «Лето в городе» проведёт акцию «Мой мыльный Мурманск». Место проведения — площадка возле ГДЦ «Арктика» (просп. Ленина, 82).

3 июня – 12.00

Дом культуры Ленинского округа проведёт городской конкурс рисунка на асфальте «Радуга ярких красок» и мастер-класс по фотоколлажированию. Место проведения — детский городок «Сказка».

3 июня – 14.00

В Выставочном зале города Мурманска (ул. Челюскинцев, 27) пройдёт мероприятие «Мамки, няньки да ляльки», а в Доме культуры «Первомайский» (ул. Лесная, 39) в это же время — фестиваль воздушных змеев «Вверх!».

4 июня – 16.00

В Центре креативного развития молодежи МАУ МП «Объединение молодёжных центров» (ул. Шабалина, 39) пройдёт арт-субботник «Разбуди район».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

7 июня - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Там же, тогда же». Музыкальная комедия. (16+)

14 июня - 19.00

15 июня - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Пушкинская карта». «Всюду жизнь». Спектакль Егора Дружинина, в котором всё понятно без слов. (16+)

16 июня - 19.00

«Пушкинская карта». Акция «В театр всей семьей». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

18 июня - 15.00 и 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». Малая сцена. «Спасите Лёньку». Малика Икрамова, драматическое приключение. (12+)

22 июня - 19.00

23 июня - 19.00

Премьера. «Пушкинская карта». «Волки и овцы». Александр Островский, комедия. (12+)

6 сентября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)

15 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)

16 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)

17 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

2 июня - 19.00

Пётр Васильев «Маленькие трагедии». (16+)

3 июня - 10.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». (5+)

3 июня - 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

4 июня - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

4 июня - 17.00

Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)

10 июня - 11.00

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

10 июня - 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Мышка ищет маму». (3+)

11 июня - 11.00

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)

11 июня - 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

15 июня - 11.00

Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)

16 июня - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)

17 июня - 11.00

Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)

17 июня - 17.00

Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)

18 июня - 11.00

Николай Шувалов. «Колобок». (4+)

18 июня - 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

20 июня - 11.00

Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)

24 июня - 13.30

Премьера! Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

24 июня - 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

25 июня - 11.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

25 июня - 13.30

Премьера! Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 июня - 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина».

4 июня - 12.00

«Морозко».

4 июня - 19.00

«Страсти по-итальянски».

10 июня - 19.00

«Домовой».

11 июня - 12.00

«Мечта кота Леопольда».

11 июня - 19.00

«Семейка Краузе».

17 июня - 19.00

«Такая долгая война»

18 июня - 12.00

«Аленький цветочек».

18 июня - 19.00

«Привет с фронта».

24 июня - 19.00

«Теркин. Кто же он такой?».

25 июня - 19.00

«Семейка Краузе».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

4 июня - 14.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. «Спящая красавица». Музыкальная сказка. Концертный зал.

11 июня - 17.00

«Мастер и Маргарита». Финал. Литературно-музыкальный спектакль. Московский театр чтеца.

16 сентября - 18.00

«Северный сказ». Ольга Васильева – гусли (г. Москва) и Ирина Волокославская – кантеле (г. Мурманск). Концертный зал.

17 сентября - 14.00

«Мой друг - Моцарт!». Фантазия для двух скрипок, виолончели и фортепиано на музыку Моцарта. Камерный зал.

17 сентября - 17.00

«КиноОрган». От Баха до Циммера. Тимур Халиуллин (г. Белгород). Концертный зал.

23 сентября - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Михаил Архипов (г.Москва); солист Александр Тростянский – скрипка (г.Москва). Концертный зал.

24 сентября - 17.00

«Чужая музыка». Александр Тростянский – скрипка (г.Москва). Партия фортепиано - Наталья Ардашева (г.Москва). Концертный зал.

28 сентября - 19.00

Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.

30 сентября - 17.00

«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.

30 сентября - 18.00

«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.

7 октября - 18.00

«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.

8 октября - 17.00

Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.

22 октября - 17.00

«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.

28 октября - 18.00

«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

1 июня – 11.00

В Международный день защиты детей, Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает юных северян на праздник «Самый детский день». В 11 часов начнут свою работу творческие активности и интерактивные площадки, среди которых конкурс рисунка на асфальте «Вытворяйте на асфальте»; игровая программа «Безопасный ДВИЖ» совместно с МЧС России по Мурманской области; познавательная программа «Живые тропики» с посещением зооуголка и интерактивные игровые площадки «Веселиться разрешается».

1 июня – 12.00

Для самых юных гостей «Кировки» состоится показ теневого спектакля «Красная шапочка», для детей старшего возраста пройдёт игровая программа «Улётное лето», а подростков приглашаем на танцевальный интенсив «Просто танцуй».

4 июня - 15.00

Состоится концерт «Зелёные святки». Ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки» приглашают окунуться в празднование великого праздника – Дня святой Троицы. Неделя перед Троицей – Семицкая неделя, она бывает на седьмой неделе после Пасхи, поэтому и получила такое народное название - Семик. Эта неделя в старину известна была под именем Русальной, а последние три дня назывались Зелёные святки. Семик, как и Троица, считался девичьим праздником. Девочек-подростков принимали в компанию девушек, и они могли «невеститься», гадать о суженом.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.