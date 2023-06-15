АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
15 июня - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Пушкинская карта». «Всюду жизнь». Спектакль Егора Дружинина, в котором всё понятно без слов. (16+)
16 июня - 19.00
«Пушкинская карта». Акция «В театр всей семьей». «Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)
18 июня - 15.00 и 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». Малая сцена. «Спасите Лёньку». Малика Икрамова, драматическое приключение. (12+)
22 июня - 19.00
23 июня - 19.00
Премьера. «Пушкинская карта». «Волки и овцы». Александр Островский, комедия. (12+)
6 сентября - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)
15 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)
16 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)
17 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
15 июня - 11.00
Пётр Васильев. «Маленькие трагедии». (16+)
16 июня - 19.00
Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)
17 июня - 11.00
Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)
17 июня - 17.00
Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)
18 июня - 11.00
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
18 июня - 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
20 июня - 11.00
Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)
24 июня - 13.30
Премьера! Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
24 июня - 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
25 июня - 11.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
25 июня - 13.30
Премьера! Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
17 июня - 19.00
«Такая долгая война»
18 июня - 12.00
«Аленький цветочек».
18 июня - 19.00
«Привет с фронта».
24 июня - 19.00
«Теркин. Кто же он такой?».
25 июня - 19.00
«Семейка Краузе».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
16 сентября - 18.00
«Северный сказ». Ольга Васильева – гусли (г. Москва) и Ирина Волокославская – кантеле (г. Мурманск). Концертный зал.
17 сентября - 14.00
«Мой друг - Моцарт!». Фантазия для двух скрипок, виолончели и фортепиано на музыку Моцарта. Камерный зал.
17 сентября - 17.00
«КиноОрган». От Баха до Циммера. Тимур Халиуллин (г. Белгород). Концертный зал.
23 сентября - 18.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Михаил Архипов (г.Москва); солист Александр Тростянский – скрипка (г.Москва). Концертный зал.
24 сентября - 17.00
«Чужая музыка». Александр Тростянский – скрипка (г.Москва). Партия фортепиано - Наталья Ардашева (г.Москва). Концертный зал.
28 сентября - 19.00
Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.
30 сентября - 17.00
«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.
30 сентября - 18.00
«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.
7 октября - 18.00
«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.
8 октября - 17.00
Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.
22 октября - 17.00
«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.
28 октября - 18.00
«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
15 июня - 11.00
«Знай свой край» - интерактивная программа для детей из летних оздоровительных лагерей, посвящённая 85-летию со Дня образования Мурманской области.
16 июня - 10.00
«ФотоБудни» - квест для детей из летних оздоровительных лагерей.
16 июня - 12.00
«Нам на месте не сидится!» - развлекательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей.
16 июня - 12.00
«ФотоБудни» - квест для детей из летних оздоровительных лагерей.
17 июня - 10.00
«Спорт начинается с детства» - спортивно-игровой праздник для детей из летних оздоровительных лагерей в рамках акции #НаСевереЛето.
17 июня - 11.00
«Спорт начинается с детства» - спортивно-игровой праздник для детей из летних оздоровительных лагерей в рамках акции #НаСевереЛето.
17 июня - 12.00
«Спорт начинается с детства» - спортивно-игровой праздник для детей из летних оздоровительных лагерей в рамках акции #НаСевереЛето.
17 июня - 14.00
Центр г. Мурманск. «Если город заговорит» - иммерсивный променад в рамках акции #НаСевереЛето.
17 июня - 16.00 и 18.00
Интеллектуальный турнир по правилам игры «Что? Где? Когда?».
18 июня - 19.00
Евгений Гришковец. Монолог-концерт.
19 июня - 11.00
«Зеленые уроки» - познавательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей.
19 июня - 11.00
«ФотоБудни» - квест для детей из летних оздоровительных лагерей.
20 июня - 11.00
«Чудеса России» - познавательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей, посвященная Дню России.
21 июня - 11.00
«Знай свой край» - интерактивная программа для детей из летних оздоровительных лагерей, посвященная 85-летию со Дня образования Мурманской области.
22 июня - 10.00
«ФотоБудни» - квест для детей из летних оздоровительных лагерей.
22 июня - 11.00
Акция «Помним» - посвященная Дню памяти и скорби.
22 июня - 12.00
«ФотоБудни» - квест для детей из летних оздоровительных лагерей.
24 июня - 10.00
«Спорт начинается с детства» спортивно-игровой праздник в рамках акции #НаСевереЛето.
24 июня - 11.00
«Спорт начинается с детства» спортивно-игровой праздник в рамках акции #НаСевереЛето.
24 июня - 12.00
«Спорт начинается с детства» спортивно-игровой праздник в рамках акции #НаСевереЛето.
24 июня - 16.00 и 18.10
Интеллектуальный турнир по правилам игры «Что? Где? Когда?».
26 июня - 11.00
«Улётное лето!» - игровая развлекательная программа в рамках закрытия первой смены летних оздоровительных лагерей.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
17 июня - 16.00
Музейное занятие «Не очевидное, но вероятное». (6+)
17 июня - 16.00
Интерактивная площадка «Быть здоровым – это модно!». К Дню медицинского работника. (0+)
21 июня - 11.00
Интерактивная площадка «Артефакты Победы». (12+)
24 июня - 16.30
Квест «Окна Полярной Правды». (12+)
25 июня - 14.00
Демонстрация фильма «История Мурманска». (16+)
25 июня - 15.00
Демонстрация фильма «Природа Мурманской области». (6+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
16 июня - 11.00
Эко-урок «Сила Тундры». (6+)
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
15 июня - 16.00
Мастер-класс «Как приручить акварель». (12+)
17 июня - 15.00
Мастер-класс «Полимерная глина». (12+)
18 июня - 14.00
Пленэр «Природа – лучший художник!». (16+)
26 июня - 13.00
Мероприятие «Сокровища музея». (6+)
26 июня - 16.00
Мероприятие с мастер-классом «Сирень в пяти лепестках». (6+)
28 июня - 13.00
Мероприятие «Жанры живописи». (6+)
28 июня - 16.00
Музейный урок «Арктика глазами художников». (6+)
29 июня - 15.00
Интерактивная прогулка «Мурманск архитектурный». (12+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
17 июня - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Твоих оград узор чугунный…» по выставке «Непарадный Ленинград». Живопись и графика из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. (6+)
18 июня - 14.00
«Люблю тебя, Петра творенье…» по выставке «Красуйся, град Петров…». Образ города в гравюре ХХ века. Из собрания В.Г. Беликова. (6+)
24 июня - 14.00
Музейный урок «Тайны фарфора», роспись фарфорового предмета. (6+)
24 июня - 16.00
«Поль Гоген». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!». (6+)
26 июня - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Воспоминания о Петербурге». Живопись, графика из собрания музея. К 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. (12+)
Отдел народного искусства и ремесел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Работает областная выставка текстиля «Дорогами Параскевы». (6+)
16 июня - 14.00
Музейный урок «В поле выросла рубашка …». (6+)
22 июня - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Мы этой памяти верны», посвящённое Дню памяти и скорби. (6+)
24 июня - 12.00
Творческая мастерская «Доброе ремесло». (6+)
28 июня - 12.00
Мероприятие с мастер-классом «По морям, по волнам» к Международному дню моряка. (6+)
30 июня - 12.00
Музейный урок «В поле выросла рубашка …».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
16 июня - 11.00
Обучающий семинар «Краеведение в формате энциклопедии». (16+)
17 июня - 11.00
Интеллектуальная игра «Пиратский квиз». (6+)
17 июня - 11.00
Игра «Морские волки». В рамках акции #На Севере Лето. (6+)
17 июня - 11.30
Библиопазл «Собери книгу». В рамках акции #На Севере Лето. (6+)
18 и 25 июня - 13.00
Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими». (6+)
20, 22, 27 и 29 июня - 9.30
Занятия гимнастикой Цигун для клуба «Старшие». (18+)
21 июня - 11.00
Мероприятие «Без срока давности» ко Дню памяти и скорби. (12+)
22 июня - 11.00
Мероприятие «Без срока давности» ко Дню памяти и скорби. (12+)
23 июня - 11.00
Виртуальная игра-викторина «Чудо в перьях и без них». (6+)
23 июня - 18.00
Открытие выставки Киры Ширяевой «То, что я никогда не скажу». (16+)
24 июня - 12.00
День новой книги. (0+)
24 июня - 15.00
Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)
24 июня
Мастер-класс «На съёмочной площадке» ко Дню молодёжи. (16+)
24 июня
Интеллектуальная игра «Книгоквиз» ко Дню молодёжи. (16+)
25 июня - 15.00
Клуб «Фантастические миры». (12 +)
25 июня - 12.00
День возвращённой книги. (0+)
25 июня - 16.00
Культурно-досуговое мероприятие «Один час в фонотеке». (6+)
27 июня - 18.00
Летняя литературная школа. (16+)
29 июня - 18.00
Летняя литературная школа. (16+)
Художественные выставки
До 18 июня
«Quantum statis»: фотографии Светланы Мамакиной. (12+)
До 30 июня
«ВЗГЛЯД. Пространство. Человек». (16+)
21-30 июня
Выставка работ, представленных на III региональный смотр-конкурс «Школа художника». (0+)
23–30 июня
Выставка Киры Ширяевой «То, что я никогда не скажу». (16+)
Книжные выставки
До 30 июня
«Названия не помню, но обложка... Розовая». (18+)
«Меценаты и культура». (16+)
«Русскому слову посвящается». (16+)
«НЕформат». (16+)
«Учителю истории». (в рамках цикла «В Год педагога и наставника»). (16+)
«Новые книги – новые встречи». (18+)
«Я хочу на ручки!». (16+)
«Любимые книги Толстого» из цикла «Открываем Толстого». (16+)
«У этих книжек юбилей!». (16+)
«Окончательный диагноз» (ко Дню медицинского работника). (18+)
«История, одетая в роман» (ко Дню России). (16+)
«Встречайте новинки!». (18+)
«Стороны света: идём на Восток» (восточные языки мира). (16+)
«Читаем по-английски: зарубежные издания». (16+)
«Деревня и «деревенщики» (к 100-летию со дня рождения Бориса Можаева). (16+)
«Книги, с которыми не скучно в дороге». (18+)
«Кулинария в стиле «ретро». (12+)
«На стиле! Ретромода». (12+)
«Есть идея – поможем, нет идеи – подскажем»: мастерская рукоделия. (12+)
«Удивительная Россия: неизвестные места, загадочные маршруты». (12+)
«Ваш летний сад». (12+)
«Энергия здоровья». (12+)
«Путешествуем по «Золотому кольцу России». (12+)
«Художник рекомендует: Ольга Лобанова». (12+)
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
18 июня - 17.30
Киноклуб. Французский сезон. Художественный фильм «Париж, я люблю тебя», 2006. (18+)
23 июня - 17.30
Киноклуб. Французский сезон. Художественный фильм «Подземка», 1985 г. (16+)
24 июня - 17.00
Мастер-класс по акварельной росписи на бумаге в стилистике полароидов «Запечатли момент». (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
До 30 июня
Игра «Правда или Фейк» от проекта «SkillCity». Безопасность в Интернете. Участники научатся отличать достоверную информацию от ложной. (12+)
22 июня - 12.00
«Воскресший из пепелищ»: час мужества. В день памяти и скорби библиотекарь расскажет ребятам о том, как город Мурманск выстоял Великую Отечественную войну, какой ценой досталась Победа, познакомит с героями Заполярья. (6+)
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
Работают выставки: книг и изданий специальных форматов для незрячих и слабовидящих по здоровому питанию «От пищи полезной не будет болезней» (16+); книжно-иллюстративная выставка «Живое пушкинское слово»: К Пушкинскому дню России и Дню русского языка (6+); работы выставки детского рисунка «Моя родина – моя Россия» из цикла «Мы видим мир»: ко Дню России. (0+); персональная выставка фоторабот Александра Колдина «Петербург в фотографиях». Из фонда Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. (12+); выставка Светланы Мамакиной «Путешествие на остров мечты». (16+)
22 июня - 12.00
Выездная экскурсия по Мурманску в рамках проекта «Прикосновение Севера». (12+)
24 июня - 12.00
Интеллектуальная игра «Вспомнить всё!»: ко Дню молодёжи России. (16+)
24 июня - 16.00
Виртуальная выставка «Мы хотим, чтоб это лето было книгами согрето». (18+)
29 июня - 14.00
Обзор периодических изданий «Начало лета встречай с газетой» в рамках клуба «Пресс-кафе». (18+)
Государственный архив Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)
25 июня
Публикация на сайте архива к 100-летию Б.А. Глухова - ветерана Великой Отечественной войны, директора школы профессионально- технического образования ПО «Арктикморнефтегазразведка» (в рамках Года педагога и наставника).
30 июня
Документальный фильм из серии «Исторический детектив» - о трагической судьбе генерал-майора А.А. Журбы.
Государственный архив Мурманской области в городе Кировске
В течение месяца: виртуальная выставка «Образование в Хибинах» (сайт ГАМО в г. Кировске); статья «К 50-летию Кольской АЭС» (газета г. Полярные Зори); публикации в группе архива в социальной сети «ВКонтакте: о с. Варзуга Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район»; об улицах г. Кировска в рамках интернет-проекта «Улицы Кировска: прежде и теперь»; публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край»; о прошлом и настоящем кировского госархива в рамках интернет-проекта «Летопись архива».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.