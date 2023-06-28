г.МУРМАНСК

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

6 сентября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)

15 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)

16 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)

17 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 сентября - 19.00

Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.

30 сентября - 17.00

«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.

30 сентября - 18.00

«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.

7 октября - 18.00

«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.

8 октября - 17.00

Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.

22 октября - 17.00

«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.

28 октября - 18.00

«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

28 июня - 13.00

Мероприятие «Жанры живописи». (6+)

28 июня - 16.00

Музейный урок «Арктика глазами художников». (6+)

29 июня - 15.00

Интерактивная прогулка «Мурманск архитектурный». (12+)

Отдел народного искусства и ремесел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Работает областная выставка текстиля «Дорогами Параскевы». (6+)

28 июня - 12.00

Мероприятие с мастер-классом «По морям, по волнам» к Международному дню моряка. (6+)

30 июня - 12.00

Музейный урок «В поле выросла рубашка …».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

29 июня - 9.30

Занятия гимнастикой Цигун для клуба «Старшие». (18+)

29 июня - 18.00

Летняя литературная школа. (16+)

Художественные выставки

До 30 июня

«ВЗГЛЯД. Пространство. Человек». (16+)

Выставка работ, представленных на III региональный смотр-конкурс «Школа художника». (0+)

Выставка Киры Ширяевой «То, что я никогда не скажу». (16+)

Книжные выставки

До 30 июня

«Названия не помню, но обложка... Розовая». (18+)

«Меценаты и культура». (16+)

«Русскому слову посвящается». (16+)

«НЕформат». (16+)

«Учителю истории». (в рамках цикла «В Год педагога и наставника»). (16+)

«Новые книги – новые встречи». (18+)

«Я хочу на ручки!». (16+)

«Любимые книги Толстого» из цикла «Открываем Толстого». (16+)

«У этих книжек юбилей!». (16+)

«Окончательный диагноз» (ко Дню медицинского работника). (18+)

«История, одетая в роман» (ко Дню России). (16+)

«Встречайте новинки!». (18+)

«Стороны света: идём на Восток» (восточные языки мира). (16+)

«Читаем по-английски: зарубежные издания». (16+)

«Деревня и «деревенщики» (к 100-летию со дня рождения Бориса Можаева). (16+)

«Книги, с которыми не скучно в дороге». (18+)

«Кулинария в стиле «ретро». (12+)

«На стиле! Ретромода». (12+)

«Есть идея – поможем, нет идеи – подскажем»: мастерская рукоделия. (12+)

«Удивительная Россия: неизвестные места, загадочные маршруты». (12+)

«Ваш летний сад». (12+)

«Энергия здоровья». (12+)

«Путешествуем по «Золотому кольцу России». (12+)

«Художник рекомендует: Ольга Лобанова». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

До 30 июня

Игра «Правда или Фейк» от проекта «SkillCity». Безопасность в Интернете. Участники научатся отличать достоверную информацию от ложной. (12+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

Работают выставки: книг и изданий специальных форматов для незрячих и слабовидящих по здоровому питанию «От пищи полезной не будет болезней» (16+); книжно-иллюстративная выставка «Живое пушкинское слово»: К Пушкинскому дню России и Дню русского языка (6+); работы выставки детского рисунка «Моя родина – моя Россия» из цикла «Мы видим мир»: ко Дню России. (0+); персональная выставка фоторабот Александра Колдина «Петербург в фотографиях». Из фонда Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. (12+); выставка Светланы Мамакиной «Путешествие на остров мечты». (16+)

29 июня - 14.00

Обзор периодических изданий «Начало лета встречай с газетой» в рамках клуба «Пресс-кафе». (18+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

30 июня

Документальный фильм из серии «Исторический детектив» - о трагической судьбе генерал-майора А.А. Журбы.

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

В течение месяца: виртуальная выставка «Образование в Хибинах» (сайт ГАМО в г. Кировске); статья «К 50-летию Кольской АЭС» (газета г. Полярные Зори); публикации в группе архива в социальной сети «ВКонтакте: о с. Варзуга Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район»; об улицах г. Кировска в рамках интернет-проекта «Улицы Кировска: прежде и теперь»; публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край»; о прошлом и настоящем кировского госархива в рамках интернет-проекта «Летопись архива».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.