г.МУРМАНСК

8 и 9 июля

День рыбака - состоится праздничная программа, на которую приглашают северян и гостей региона.

8 и 9 июля – 12.00-20.00

Вблизи дома №11 по улице Воровского будет работать мобильная ярмарка «Наша рыба» и интерактивная площадка. Гости смогут приобрести свежую, копчёную, замороженную рыбу, пресервы и морские деликатесы. Кроме того, можно будет отведать блюда арктической кухни с автолавок «Камбуз».

9 июля- 14.00

На главной сцене города запланирована концертная программа. Специальные гости дня: группа «Дюна» и Наталья Сенчукова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

7 июля - 15.00

Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности.

9 июля - 13.00

Мероприятие ко Дню рыбака.

16 июля - 16.00

Мастер-класс «Глина. Ручная лепка».

19 июля - 13.00

Мероприятие «Жанры живописи. Натюрморт».

22 июля - 15.00

Пленэр «Природа – лучший художник!». Живопись.

26 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Тайна сирени в пяти лепестках».

29 июля - 17.00

Мастер-класс «Роспись шоппера акрилом».

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство 17-21 вв.».

Экскурсии по выставке «Мурманская область в изобразительном искусстве».

Экскурсии по выставке «Искусство в знакомом маршруте».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

8 июля - 14.00

Музейный урок «Портрет знакомого города». По выставке «Непарадный Ленинград». Живопись и графика из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

8 июля - 16.00

«Владимир Сутеев». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

9 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Святые Петр и Феврония», посвящённое Дню семьи, любви и верности.

15 июля - 14.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».

16 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Богатая история косоворотки», посвящённое Дню косоворотки.

22 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Маленький художник». По выставке детского художественного творчества «В мире красок».

22 июля - 16.00

«Иван Айвазовский». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

23 июля - 14.00

Музейный урок «Портрет знакомого города». По выставке «Непарадный Ленинград». Живопись и графика из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

29 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «День скульптуры в музее». По выставке «Отечественное искусство скульптуры ХХ века».

30 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Моё настроение». По выставке «Монотипия». Из собрания музея.

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Петербург. Век XX. Взгляд художника».

Экскурсии по выставке «Времена года. Лето».

Экскурсии по выставке «Твоих оград узор чугунный …».

Экскурсии по выставке «Непарадный Ленинград».

Отдел народного искусства и ремесел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Работает областная выставка текстиля «Дорогами Параскевы». (6+)

7 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Сказ о Петре и Февронии». Ко Дню семьи, любви и верности.

8 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «На севере - рыба». Ко Дню рыбака.

12 июля - 12.00

Мероприятие с мастер-классом «День косоворотки».

14 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Радуга чудес». Ко Дню рисования на асфальте.

15 июля - 12.00

Творческая мастерская «Доброе ремесло».

20 июля - 14.00

Музейный урок «В поле выросла рубашка …».

28 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «По морям, по волнам». Ко дню рождения И.К. Айвазовского.

29 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Международный день дружбы».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

8 июля -14.00

«Вместе и навсегда». областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

22 июля - 17.00

Рок-концерт в рамках акции #НаСевереЛето.

Предварительная запись:

7 июля - 11.00

«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.

8 июля - 11.00

«Это моя семья». игровая программа, посвящённая Дню семь, любви и верности для детских оздоровительных лагерей.

11 июля - 11.00

«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.

12 июля - 10.00 и 11.00

«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.

14 июля - 10.00

«Вытворяйте на асфальте». конкурс рисунка на асфальте для детских оздоровительных лагерей.

20 июля - 10.00

«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.

20 июля - 11.00

«Логика-шоу». познавательная для подростков для детских оздоровительных лагерей.

21 июля - 10.00

«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.

21 июля - 11.00

«Логика-шоу». познавательная для подростков для детских оздоровительных лагерей.

22 июля - 11.00

«ЗАПОЛЯРНЫЙ ДВИЖ». развлекательная программа для детских оздоровительных лагерей.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

8 июля - 15.00

II Майский фестиваль правильного кино Детский блок. Анимация. Альманах. (6+)

8 июля - 16.30

Семейная караоке-площадка «Поём все вместе!». К Дню семьи, любви и верности. (0+)

9 июля - 12.00

Музейное занятие «Подводный мир». К Дню рыбака. (6+)

15 июля - 14.00

Демонстрация фильма «История освоения и развития Арктики». (16+)

15 июля - 15.00

Демонстрация фильма «История Кольского края». (12+)

15 июля - 16.30

Аквагрим. (0+)

16 июля - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск - ворота в Арктику». (18+)

22 июля - 15.00

II Майский фестиваль правильного кино Великие кадеты русской истории. (6+)

22 июля - 16.30

Тематическая экскурсия «О гордости, о подвиге, о славе!». (12+)

23 июля - 16.30

Тематическая экскурсия «Пернатые друзья». (12+)

29 июля - 16.30

Интерактивная площадка «Оленный народ». (6+)

30 июля - 16.30

Тематическая экскурсия «Назад в прошлое». (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

В течение месяца:

Выставка детского творчества «Школа искусств – ты моё вдохновение»., посвященная Году педагога и наставника. (0+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

31 июля - 16.00

Проект «ЭКОбразие». Образовательная экскурсия по эко-тропе в поселке Умба. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

8 июля - 13.00

Экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

8 июля - 15.00

Авторская пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории». В рамках акции #На Севере Лето. (16+)

9 июля - 18.00

«Один час в фонотеке». Культурно-досуговое мероприятие. (6+)

11, 13, 18, 20, 25 и 27 июля - 9.30

Занятия гимнастикой Цигун для клуба «Старшие». (18+)

23 июля - 17.00

Киноклуб. «Унесённые призраками». (12+)

29 июля - 12.00

«День новой книги». (0+)

Художественные выставки:

До 16 июля

Выставка Киры Ширяевой «То, что я никогда не скажу». (16+)

До 31 июля

«ВЗГЛЯД. Пространство. Человек». (16+)

«В мире красок». XVII региональная выставка детского художественного творчества. (0+)

«Школа художника». выставка работ III регионального смотра-конкурса

21-31 июля

Выставка Евгения Урбановича. (16+)

Книжные выставки:

До 31 июля

«Названия не помню, но обложка… Жёлтая». (16+)

«Педагогу дополнительного образования». Цикл «В Год педагога и наставника». (16+)

«Неформат». (16+)

«Все начинается с любви…». 8 июля – День любви, семьи и верности. (16+)

«Безопасное лето». (16+)

«Новые книги-новые встречи». (18+)

«Учёные и первооткрыватели». Из цикла «История страны». (16+)

«Постигая Толстого. Эпоха и критика». Из цикла «Открываем Толстого». (16+)

«Я хочу на ручки!». (16+)

«Встречайте новинки!» (18+)

«Стороны света. Идём на Восток» (восточные языки мира). (16+)

«Читаем по-английски. зарубежные издания». (16+)

«Жанровое разнообразие. Сказка». (16+)

«Морские истории». Ко Дню ВМФ РФ. (16+)

«По пути домой и не только…», 90-летию К. Маккарти, автора романа «Дорога». (18+)

«Миры отечественной фантастики». (16+)

«Небольшой мой огород - здоровье и доход». (16+)

«Футбол на книжной полке». (16+)

«Путешествуем по Кавказу». (16+)

«Удивительная Россия. Неизвестные места, загадочные маршруты». (16+)

«Ваш летний сад». (16+)

«Кулинария в стиле «ретро». (16+)

«На стиле! Ретромода». (16+)

«Есть идея-поможем, нет идеи-подскажем». Мастерская рукоделия. (16+)

«Библиотекарь рекомендует. Елена Синицкая».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

7-9, 11-16, 18-23, 25-30 июля - 13.00-19.00

«Летний движ в «СОПКАХ.21А». (12+)

9 июля - 17.00

Киноклуб. «Ведьмина служба доставки», 1989г. (6+)

12 июля - 17.00

Медиация по выставке «То, что я никогда не скажу». (16+)

13 июля 17.00

Игротека. «Карточная игра Эволюция». (12+)

14 июля - 18.00

Кинопоказ фильмов «Арктическое кино». из коллекции продюсерского центра «Северный характер». (12+)

14 июля - 17.00

Мастер-класс «Крафтовая закладка». (12+)

15 июля - 17.00

Мастер-класс «Оставь на бумаге след». (12+)

16 июля - 17.00

Киноклуб. «Шёпот сердца», 1995г. (12+)

19 июля - 17.00

Мастер-класс «Роспись пластинки». (16+)

21 июля - 18.00

Открытие выставки Евгения Урбановича. (16+)

23 июля - 16.00

Мастер-класс «Портрет из журнальных вырезок». (16+)

23 июля - 17.00

Всероссийский день чтения вслух (12+)

27 июля - 17.00

Медиация по выставке Евгения Урбановича. (16+)

28 июля - 18.00

Кинопоказ фильмов «Арктическое кино». Из коллекции продюсерского центра «Северный характер». (16+)

28 июля - 17.00

Мастер-класс «Тюльпан в коробке». (16+)

29 июля - 17.00

Мастер-класс «Открытки с оттиском листьев». (16+)

30 июля - 17.00

Киноклуб. «Ходячий замок», 2004г. (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца (по записи):

Рождён в России. Виртуальное путешествие.

Моя страна Россия. Медиаигра.

В поисках ромашки. Квест-игра.

Ваш Сергей Есенин. Литературный час.

«Купальский венок». Фольклорные забавы.

Кто самый умный. Блиц-игра.

Из сказки в сказку. Литературная игротека.

В течение месяца:

«Акцио, квиз». квиз по книгам о Гарри Поттере

Книжные странники. Квиз

Мир природы. Экологический калейдоскоп.

Ход конём. Профориентационная игра.

Правда, или Фейк. Игра от проекта «SkillCity».

Книжные странники. Квиз.

До 10 июля

Ромашка для семьи. Познавательный мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки с элементами английского языка.

До 14 июля

Отправляемся в города Мурманской области. Виртуальное путешествие к 85-летию Мурманской области.

До 14 июля

Знаешь ли ты свой край. Познавательное мероприятие с элементами викторины к 85-летию Мурманской области.

До 14 июля

Чудеса своими руками. Знакомство с книгами Музея детской рукописной книги.

До 16 июля

Вокруг света за праздником. Виртуальное путешествие.

До 20 июля

Всероссийский день семьи, любви и верности. Интерактивная ромашка.

До 20 июля

«ВКонтакте» с классиками. Своя игра.

До 20 июля

Радуга желаний. Игровая программа.

9 июля

Ромашка - символ любви и верности. Мастер-класс по изготовлению открытки в технике аппликация.

9 июля

Что всего дороже? Литературно-игровая программа к Дню семьи, любви и верности.

16 июля

Идея для творчества. Вазочка из джута. Мастер-класс (по «Пушкинской карте»).

19 июля

«Я сразу смазал карту будня». литературный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения В. Маяковского.

27 июля

Убеждай и побеждай! Мастер-класс по ораторскому мастерству (по «Пушкинской карте»).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

6 сентября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)

15 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)

16 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)

17 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 сентября - 19.00

Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.

30 сентября - 17.00

«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.

30 сентября - 18.00

«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.

7 октября - 18.00

«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.

8 октября - 17.00

Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.

22 октября - 17.00

«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.

28 октября - 18.00

«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца:

Персональная выставка фоторабот Александра Колдина «Петербург в фотографиях». (12+)

Персональная выставка фоторабот Светланы Мамакиной «Путешествие на остров мечты». (16+)

7 июля - 12.00

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

Информгалерея «Лето на календаре». (6+)

8 июля - 14.00

Поэтическая композиция «А в небе горит звезда рыбака». Ко Дню рыбака. (16+)

8 июля - 16.00

Группа «ВКонтакте»

Звуковой обзор журналов рельефно-точечного шрифта «Литературный дилижанс». (12+)

13 июля - 16.00

Группа «ВКонтакте» и сайт

Звуковая страница «В рывке отчаянном вперёд, встаёт боец, боец встаёт…». К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Анатолия Бредова и к 65-летию создания памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову. (12+)

14 июля - 14.00

Выездная литературная экскурсия «Романтик русской истории». Для жителей Дома-интерната для пожилых и инвалидов. к 95-летию Валентина Пикуля. (6+)

18 июля - 13.00

г. Оленегорск. Библиотека-филиал №1 «Забота»

Час краеведения «С любовью к родному краю». К 85-летию со дня образования Мурманской области. (6+)

20 июля - 12.00

Проект «Прикосновение Севера». Адаптивная экскурсия по памятным местам города Мурманска «О прошлом память сохраняя». К 95-летию Валентина Пикуля. (12+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

7 июля

Публикация на сайте архива к 100-летию Главного управления Центрального банка России по Мурманской области.

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

15 июля

Сайт архива, группа архива в социальной сети «ВКонтакте»

Видеосюжет «Один день из жизни архива». К 65-летию государственного архива Мурманской области в г. Кировске.

В течение месяца:

Публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край».

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

В течение месяца: виртуальная выставка «Образование в Хибинах» (сайт ГАМО в г. Кировске); статья «К 50-летию Кольской АЭС» (газета г. Полярные Зори); публикации в группе архива в социальной сети «ВКонтакте: о с. Варзуга Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район»; об улицах г. Кировска в рамках интернет-проекта «Улицы Кировска: прежде и теперь»; публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край»; о прошлом и настоящем кировского госархива в рамках интернет-проекта «Летопись архива».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.