АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
16 июля - 16.00
Мастер-класс «Глина. Ручная лепка».
19 июля - 13.00
Мероприятие «Жанры живописи. Натюрморт».
22 июля - 15.00
Пленэр «Природа – лучший художник!». Живопись.
26 июля - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «Тайна сирени в пяти лепестках».
29 июля - 17.00
Мастер-класс «Роспись шоппера акрилом».
В течение месяца:
Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство 17-21 вв.».
Экскурсии по выставке «Мурманская область в изобразительном искусстве».
Экскурсии по выставке «Искусство в знакомом маршруте».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
15 июля - 14.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».
16 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Богатая история косоворотки», посвящённое Дню косоворотки.
22 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Маленький художник». По выставке детского художественного творчества «В мире красок».
22 июля - 16.00
«Иван Айвазовский». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».
23 июля - 14.00
Музейный урок «Портрет знакомого города». По выставке «Непарадный Ленинград». Живопись и графика из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
29 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «День скульптуры в музее». По выставке «Отечественное искусство скульптуры ХХ века».
30 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Моё настроение». По выставке «Монотипия». Из собрания музея.
В течение месяца:
Экскурсии по выставке «Петербург. Век XX. Взгляд художника».
Экскурсии по выставке «Времена года. Лето».
Экскурсии по выставке «Твоих оград узор чугунный …».
Экскурсии по выставке «Непарадный Ленинград».
Отдел народного искусства и ремесел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Работает областная выставка текстиля «Дорогами Параскевы». (6+)
12 июля - 12.00
Мероприятие с мастер-классом «День косоворотки».
14 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Радуга чудес». Ко Дню рисования на асфальте.
15 июля - 12.00
Творческая мастерская «Доброе ремесло».
20 июля - 14.00
Музейный урок «В поле выросла рубашка …».
28 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «По морям, по волнам». Ко дню рождения И.К. Айвазовского.
29 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Международный день дружбы».
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
22 июля - 17.00
Рок-концерт в рамках акции #НаСевереЛето.
Предварительная запись:
11 июля - 11.00
«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.
12 июля - 10.00 и 11.00
«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.
14 июля - 10.00
«Вытворяйте на асфальте». конкурс рисунка на асфальте для детских оздоровительных лагерей.
20 июля - 10.00
«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.
20 июля - 11.00
«Логика-шоу». познавательная для подростков для детских оздоровительных лагерей.
21 июля - 10.00
«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.
21 июля - 11.00
«Логика-шоу». познавательная для подростков для детских оздоровительных лагерей.
22 июля - 11.00
«ЗАПОЛЯРНЫЙ ДВИЖ». развлекательная программа для детских оздоровительных лагерей.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
15 июля - 14.00
Демонстрация фильма «История освоения и развития Арктики». (16+)
15 июля - 15.00
Демонстрация фильма «История Кольского края». (12+)
15 июля - 16.30
Аквагрим. (0+)
16 июля - 15.00
Автобусная экскурсия «Мурманск - ворота в Арктику». (18+)
22 июля - 15.00
II Майский фестиваль правильного кино Великие кадеты русской истории. (6+)
22 июля - 16.30
Тематическая экскурсия «О гордости, о подвиге, о славе!». (12+)
23 июля - 16.30
Тематическая экскурсия «Пернатые друзья». (12+)
29 июля - 16.30
Интерактивная площадка «Оленный народ». (6+)
30 июля - 16.30
Тематическая экскурсия «Назад в прошлое». (12+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
В течение месяца:
Выставка детского творчества «Школа искусств – ты моё вдохновение»., посвященная Году педагога и наставника. (0+)
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
31 июля - 16.00
Проект «ЭКОбразие». Образовательная экскурсия по эко-тропе в поселке Умба. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
11, 13, 18, 20, 25 и 27 июля - 9.30
Занятия гимнастикой Цигун для клуба «Старшие». (18+)
23 июля - 17.00
Киноклуб. «Унесённые призраками». (12+)
29 июля - 12.00
«День новой книги». (0+)
Художественные выставки:
До 16 июля
Выставка Киры Ширяевой «То, что я никогда не скажу». (16+)
До 31 июля
«ВЗГЛЯД. Пространство. Человек». (16+)
«В мире красок». XVII региональная выставка детского художественного творчества. (0+)
«Школа художника». выставка работ III регионального смотра-конкурса
21-31 июля
Выставка Евгения Урбановича. (16+)
Книжные выставки:
До 31 июля
«Названия не помню, но обложка… Жёлтая». (16+)
«Педагогу дополнительного образования». Цикл «В Год педагога и наставника». (16+)
«Неформат». (16+)
«Все начинается с любви…». 8 июля – День любви, семьи и верности. (16+)
«Безопасное лето». (16+)
«Новые книги-новые встречи». (18+)
«Учёные и первооткрыватели». Из цикла «История страны». (16+)
«Постигая Толстого. Эпоха и критика». Из цикла «Открываем Толстого». (16+)
«Я хочу на ручки!». (16+)
«Встречайте новинки!» (18+)
«Стороны света. Идём на Восток» (восточные языки мира). (16+)
«Читаем по-английски. зарубежные издания». (16+)
«Жанровое разнообразие. Сказка». (16+)
«Морские истории». Ко Дню ВМФ РФ. (16+)
«По пути домой и не только…», 90-летию К. Маккарти, автора романа «Дорога». (18+)
«Миры отечественной фантастики». (16+)
«Небольшой мой огород - здоровье и доход». (16+)
«Футбол на книжной полке». (16+)
«Путешествуем по Кавказу». (16+)
«Удивительная Россия. Неизвестные места, загадочные маршруты». (16+)
«Ваш летний сад». (16+)
«Кулинария в стиле «ретро». (16+)
«На стиле! Ретромода». (16+)
«Есть идея-поможем, нет идеи-подскажем». Мастерская рукоделия. (16+)
«Библиотекарь рекомендует. Елена Синицкая».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
11-16, 18-23, 25-30 июля - 13.00-19.00
«Летний движ в «СОПКАХ.21А». (12+)
12 июля - 17.00
Медиация по выставке «То, что я никогда не скажу». (16+)
13 июля 17.00
Игротека. «Карточная игра Эволюция». (12+)
14 июля - 18.00
Кинопоказ фильмов «Арктическое кино». из коллекции продюсерского центра «Северный характер». (12+)
14 июля - 17.00
Мастер-класс «Крафтовая закладка». (12+)
15 июля - 17.00
Мастер-класс «Оставь на бумаге след». (12+)
16 июля - 17.00
Киноклуб. «Шёпот сердца», 1995г. (12+)
19 июля - 17.00
Мастер-класс «Роспись пластинки». (16+)
21 июля - 18.00
Открытие выставки Евгения Урбановича. (16+)
23 июля - 16.00
Мастер-класс «Портрет из журнальных вырезок». (16+)
23 июля - 17.00
Всероссийский день чтения вслух (12+)
27 июля - 17.00
Медиация по выставке Евгения Урбановича. (16+)
28 июля - 18.00
Кинопоказ фильмов «Арктическое кино». Из коллекции продюсерского центра «Северный характер». (16+)
28 июля - 17.00
Мастер-класс «Тюльпан в коробке». (16+)
29 июля - 17.00
Мастер-класс «Открытки с оттиском листьев». (16+)
30 июля - 17.00
Киноклуб. «Ходячий замок», 2004г. (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В течение месяца (по записи):
Рождён в России. Виртуальное путешествие.
Моя страна Россия. Медиаигра.
В поисках ромашки. Квест-игра.
Ваш Сергей Есенин. Литературный час.
«Купальский венок». Фольклорные забавы.
Кто самый умный. Блиц-игра.
Из сказки в сказку. Литературная игротека.
В течение месяца:
«Акцио, квиз». квиз по книгам о Гарри Поттере
Книжные странники. Квиз
Мир природы. Экологический калейдоскоп.
Ход конём. Профориентационная игра.
Правда, или Фейк. Игра от проекта «SkillCity».
Книжные странники. Квиз.
До 14 июля
Отправляемся в города Мурманской области. Виртуальное путешествие к 85-летию Мурманской области.
До 14 июля
Знаешь ли ты свой край. Познавательное мероприятие с элементами викторины к 85-летию Мурманской области.
До 14 июля
Чудеса своими руками. Знакомство с книгами Музея детской рукописной книги.
До 16 июля
Вокруг света за праздником. Виртуальное путешествие.
До 20 июля
Всероссийский день семьи, любви и верности. Интерактивная ромашка.
До 20 июля
«ВКонтакте» с классиками. Своя игра.
До 20 июля
Радуга желаний. Игровая программа.
16 июля
Идея для творчества. Вазочка из джута. Мастер-класс (по «Пушкинской карте»).
19 июля
«Я сразу смазал карту будня». литературный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения В. Маяковского.
27 июля
Убеждай и побеждай! Мастер-класс по ораторскому мастерству (по «Пушкинской карте»).
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
6 сентября - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)
15 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)
16 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)
17 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
28 сентября - 19.00
Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.
30 сентября - 17.00
«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.
30 сентября - 18.00
«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.
7 октября - 18.00
«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.
8 октября - 17.00
Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.
22 октября - 17.00
«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.
28 октября - 18.00
«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
В течение месяца:
Персональная выставка фоторабот Александра Колдина «Петербург в фотографиях». (12+)
Персональная выставка фоторабот Светланы Мамакиной «Путешествие на остров мечты». (16+)
13 июля - 16.00
Группа «ВКонтакте» и сайт
Звуковая страница «В рывке отчаянном вперёд, встаёт боец, боец встаёт…». К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Анатолия Бредова и к 65-летию создания памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову. (12+)
14 июля - 14.00
Выездная литературная экскурсия «Романтик русской истории». Для жителей Дома-интерната для пожилых и инвалидов. к 95-летию Валентина Пикуля. (6+)
18 июля - 13.00
г. Оленегорск. Библиотека-филиал №1 «Забота»
Час краеведения «С любовью к родному краю». К 85-летию со дня образования Мурманской области. (6+)
20 июля - 12.00
Проект «Прикосновение Севера». Адаптивная экскурсия по памятным местам города Мурманска «О прошлом память сохраняя». К 95-летию Валентина Пикуля. (12+)
Государственный архив Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)
Государственный архив Мурманской области в городе Кировске
15 июля
Сайт архива, группа архива в социальной сети «ВКонтакте»
Видеосюжет «Один день из жизни архива». К 65-летию государственного архива Мурманской области в г. Кировске.
В течение месяца:
Публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край».
Государственный архив Мурманской области в городе Кировске
В течение месяца: виртуальная выставка «Образование в Хибинах» (сайт ГАМО в г. Кировске); статья «К 50-летию Кольской АЭС» (газета г. Полярные Зори); публикации в группе архива в социальной сети «ВКонтакте: о с. Варзуга Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район»; об улицах г. Кировска в рамках интернет-проекта «Улицы Кировска: прежде и теперь»; публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край»; о прошлом и настоящем кировского госархива в рамках интернет-проекта «Летопись архива».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.