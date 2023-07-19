г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

19 июля - 13.00

Мероприятие «Жанры живописи. Натюрморт».

22 июля - 15.00

Пленэр «Природа – лучший художник!». Живопись.

26 июля - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Тайна сирени в пяти лепестках».

29 июля - 17.00

Мастер-класс «Роспись шоппера акрилом».

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство 17-21 вв.».

Экскурсии по выставке «Мурманская область в изобразительном искусстве».

Экскурсии по выставке «Искусство в знакомом маршруте».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

22 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Маленький художник». По выставке детского художественного творчества «В мире красок».

22 июля - 16.00

«Иван Айвазовский». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

23 июля - 14.00

Музейный урок «Портрет знакомого города». По выставке «Непарадный Ленинград». Живопись и графика из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

29 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «День скульптуры в музее». По выставке «Отечественное искусство скульптуры ХХ века».

30 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Моё настроение». По выставке «Монотипия». Из собрания музея.

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Петербург. Век XX. Взгляд художника».

Экскурсии по выставке «Времена года. Лето».

Экскурсии по выставке «Твоих оград узор чугунный …».

Экскурсии по выставке «Непарадный Ленинград».

Отдел народного искусства и ремесел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Работает областная выставка текстиля «Дорогами Параскевы». (6+)

20 июля - 14.00

Музейный урок «В поле выросла рубашка …».

28 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «По морям, по волнам». Ко дню рождения И.К. Айвазовского.

29 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Международный день дружбы».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

22 июля - 17.00

Рок-концерт в рамках акции #НаСевереЛето.

Предварительная запись:

«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.

20 июля - 10.00

«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.

20 июля - 11.00

«Логика-шоу». познавательная для подростков для детских оздоровительных лагерей.

21 июля - 10.00

«Квизнайка». эрудит-шоу для детских оздоровительных лагерей.

21 июля - 11.00

«Логика-шоу». познавательная для подростков для детских оздоровительных лагерей.

22 июля - 11.00

«ЗАПОЛЯРНЫЙ ДВИЖ». развлекательная программа для детских оздоровительных лагерей.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

22 июля - 15.00

II Майский фестиваль правильного кино Великие кадеты русской истории. (6+)

22 июля - 16.30

Тематическая экскурсия «О гордости, о подвиге, о славе!». (12+)

23 июля - 16.30

Тематическая экскурсия «Пернатые друзья». (12+)

29 июля - 16.30

Интерактивная площадка «Оленный народ». (6+)

30 июля - 16.30

Тематическая экскурсия «Назад в прошлое». (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

В течение месяца:

Выставка детского творчества «Школа искусств – ты моё вдохновение»., посвященная Году педагога и наставника. (0+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

31 июля - 16.00

Проект «ЭКОбразие». Образовательная экскурсия по эко-тропе в поселке Умба. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

20, 25 и 27 июля - 9.30

Занятия гимнастикой Цигун для клуба «Старшие». (18+)

23 июля - 17.00

Киноклуб. «Унесённые призраками». (12+)

29 июля - 12.00

«День новой книги». (0+)

Художественные выставки:

До 16 июля

Выставка Киры Ширяевой «То, что я никогда не скажу». (16+)

До 31 июля

«ВЗГЛЯД. Пространство. Человек». (16+)

«В мире красок». XVII региональная выставка детского художественного творчества. (0+)

«Школа художника». выставка работ III регионального смотра-конкурса

21-31 июля

Выставка Евгения Урбановича. (16+)

Книжные выставки:

До 31 июля

«Названия не помню, но обложка… Жёлтая». (16+)

«Педагогу дополнительного образования». Цикл «В Год педагога и наставника». (16+)

«Неформат». (16+)

«Все начинается с любви…». 8 июля – День любви, семьи и верности. (16+)

«Безопасное лето». (16+)

«Новые книги-новые встречи». (18+)

«Учёные и первооткрыватели». Из цикла «История страны». (16+)

«Постигая Толстого. Эпоха и критика». Из цикла «Открываем Толстого». (16+)

«Я хочу на ручки!». (16+)

«Встречайте новинки!» (18+)

«Стороны света. Идём на Восток» (восточные языки мира). (16+)

«Читаем по-английски. зарубежные издания». (16+)

«Жанровое разнообразие. Сказка». (16+)

«Морские истории». Ко Дню ВМФ РФ. (16+)

«По пути домой и не только…», 90-летию К. Маккарти, автора романа «Дорога». (18+)

«Миры отечественной фантастики». (16+)

«Небольшой мой огород - здоровье и доход». (16+)

«Футбол на книжной полке». (16+)

«Путешествуем по Кавказу». (16+)

«Удивительная Россия. Неизвестные места, загадочные маршруты». (16+)

«Ваш летний сад». (16+)

«Кулинария в стиле «ретро». (16+)

«На стиле! Ретромода». (16+)

«Есть идея-поможем, нет идеи-подскажем». Мастерская рукоделия. (16+)

«Библиотекарь рекомендует. Елена Синицкая».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

19-23, 25-30 июля - 13.00-19.00

«Летний движ в «СОПКАХ.21А». (12+)

19 июля - 17.00

Мастер-класс «Роспись пластинки». (16+)

21 июля - 18.00

Открытие выставки работ мурманского художника Евгения Урбановича «Формы и оттенки». На выставке будут представлены работы, выполненные в технике масляной живописи, смешанной и графической. Большая часть посвящена Кольскому полуострову. (16+)

23 июля - 16.00

Мастер-класс «Портрет из журнальных вырезок». (16+)

23 июля - 17.00

Всероссийский день чтения вслух (12+)

27 июля - 17.00

Медиация по выставке Евгения Урбановича. (16+)

28 июля - 18.00

Кинопоказ фильмов «Арктическое кино». Из коллекции продюсерского центра «Северный характер». (16+)

28 июля - 17.00

Мастер-класс «Тюльпан в коробке». (16+)

29 июля - 17.00

Мастер-класс «Открытки с оттиском листьев». (16+)

30 июля - 17.00

Киноклуб. «Ходячий замок», 2004г. (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца (по записи):

Рождён в России. Виртуальное путешествие.

Моя страна Россия. Медиаигра.

В поисках ромашки. Квест-игра.

Ваш Сергей Есенин. Литературный час.

«Купальский венок». Фольклорные забавы.

Кто самый умный. Блиц-игра.

Из сказки в сказку. Литературная игротека.

В течение месяца:

«Акцио, квиз». квиз по книгам о Гарри Поттере

Книжные странники. Квиз

Мир природы. Экологический калейдоскоп.

Ход конём. Профориентационная игра.

Правда, или Фейк. Игра от проекта «SkillCity».

Книжные странники. Квиз.

До 20 июля

Всероссийский день семьи, любви и верности. Интерактивная ромашка.

До 20 июля

«ВКонтакте» с классиками. Своя игра.

До 20 июля

Радуга желаний. Игровая программа.

27 июля

Убеждай и побеждай! Мастер-класс по ораторскому мастерству (по «Пушкинской карте»).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

6 сентября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)

15 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)

16 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)

17 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 сентября - 19.00

Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.

30 сентября - 17.00

«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.

30 сентября - 18.00

«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.

7 октября - 18.00

«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.

8 октября - 17.00

Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.

22 октября - 17.00

«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.

28 октября - 18.00

«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца:

Персональная выставка фоторабот Александра Колдина «Петербург в фотографиях». (12+)

Персональная выставка фоторабот Светланы Мамакиной «Путешествие на остров мечты». (16+)

20 июля - 12.00

Проект «Прикосновение Севера». Адаптивная экскурсия по памятным местам города Мурманска «О прошлом память сохраняя». К 95-летию Валентина Пикуля. (12+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

В течение месяца:

Публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край».

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

В течение месяца: виртуальная выставка «Образование в Хибинах» (сайт ГАМО в г. Кировске); статья «К 50-летию Кольской АЭС» (газета г. Полярные Зори); публикации в группе архива в социальной сети «ВКонтакте: о с. Варзуга Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район»; об улицах г. Кировска в рамках интернет-проекта «Улицы Кировска: прежде и теперь»; публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край»; о прошлом и настоящем кировского госархива в рамках интернет-проекта «Летопись архива».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.