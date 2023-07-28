г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

29 июля - 17.00

Мастер-класс «Роспись шоппера акрилом».

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство 17-21 вв.».

Экскурсии по выставке «Мурманская область в изобразительном искусстве».

Экскурсии по выставке «Искусство в знакомом маршруте».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

29 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «День скульптуры в музее». По выставке «Отечественное искусство скульптуры ХХ века».

30 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Моё настроение». По выставке «Монотипия». Из собрания музея.

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Петербург. Век XX. Взгляд художника».

Экскурсии по выставке «Времена года. Лето».

Экскурсии по выставке «Твоих оград узор чугунный …».

Экскурсии по выставке «Непарадный Ленинград».

Отдел народного искусства и ремесел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Работает областная выставка текстиля «Дорогами Параскевы». (6+)

28 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «По морям, по волнам». Ко дню рождения И.К. Айвазовского.

29 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Международный день дружбы».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

По 30 июля

В рамках проекта «Культура для школьников» 24 июля стартовала ежегодная акция «Культурная суббота. Игры народов России детям». Ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, в этом году посвящена традиционным детским играм. Игры и забавы ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа и являются неотъемлемой частью повседневной жизни, а также обязательным элементом праздничных мероприятий. С помощью народных игр дети не только весело проводили время, но и учились ловкости и храбрости.

По 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: Донецкой Народной Республики, Республики Мордовия, Республики Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции.

Для участия в акции необходимо создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и поставить хештег #игрыкдш. Все работы оценит экспертная комиссия, в состав которой входят известные деятели России в области народной культуры, и выберет 30 лучших роликов, которые будут размещены на портале «Культурадляшкольников.РФ».

https://xn--80aefqhcbdcbwkes3aoc8g3ck2d.xn--p1ai/

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

29 июля - 16.30

Интерактивная площадка «Оленный народ». (6+)

30 июля - 16.30

Тематическая экскурсия «Назад в прошлое». (12+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

В течение месяца:

Выставка детского творчества «Школа искусств – ты моё вдохновение»., посвященная Году педагога и наставника. (0+)

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

31 июля - 16.00

Проект «ЭКОбразие». Образовательная экскурсия по эко-тропе в поселке Умба. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

29 июля - 12.00

«День новой книги». (0+)

Художественные выставки:

До 31 июля

«ВЗГЛЯД. Пространство. Человек». (16+)

«В мире красок». XVII региональная выставка детского художественного творчества. (0+)

«Школа художника». выставка работ III регионального смотра-конкурса

До 31 июля

Выставка Евгения Урбановича. (16+)

Книжные выставки:

До 31 июля

«Названия не помню, но обложка… Жёлтая». (16+)

«Педагогу дополнительного образования». Цикл «В Год педагога и наставника». (16+)

«Неформат». (16+)

«Все начинается с любви…». 8 июля – День любви, семьи и верности. (16+)

«Безопасное лето». (16+)

«Новые книги-новые встречи». (18+)

«Учёные и первооткрыватели». Из цикла «История страны». (16+)

«Постигая Толстого. Эпоха и критика». Из цикла «Открываем Толстого». (16+)

«Я хочу на ручки!». (16+)

«Встречайте новинки!» (18+)

«Стороны света. Идём на Восток» (восточные языки мира). (16+)

«Читаем по-английски. зарубежные издания». (16+)

«Жанровое разнообразие. Сказка». (16+)

«Морские истории». Ко Дню ВМФ РФ. (16+)

«По пути домой и не только…», 90-летию К. Маккарти, автора романа «Дорога». (18+)

«Миры отечественной фантастики». (16+)

«Небольшой мой огород - здоровье и доход». (16+)

«Футбол на книжной полке». (16+)

«Путешествуем по Кавказу». (16+)

«Удивительная Россия. Неизвестные места, загадочные маршруты». (16+)

«Ваш летний сад». (16+)

«Кулинария в стиле «ретро». (16+)

«На стиле! Ретромода». (16+)

«Есть идея-поможем, нет идеи-подскажем». Мастерская рукоделия. (16+)

«Библиотекарь рекомендует. Елена Синицкая».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

28-30 июля - 13.00-19.00

«Летний движ в «СОПКАХ.21А». (12+)

28 июля - 17.00

Мастер-класс «Тюльпан в коробке». (16+)

28 июля - 18.00

Кинопоказ фильмов «Арктическое кино». Из коллекции продюсерского центра «Северный характер». (16+)

29 июля - 17.00

Мастер-класс «Открытки с оттиском листьев». (16+)

30 июля - 17.00

Киноклуб. «Ходячий замок», 2004г. (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца (по записи):

Рождён в России. Виртуальное путешествие.

Моя страна Россия. Медиаигра.

В поисках ромашки. Квест-игра.

Ваш Сергей Есенин. Литературный час.

«Купальский венок». Фольклорные забавы.

Кто самый умный. Блиц-игра.

Из сказки в сказку. Литературная игротека.

В течение месяца:

«Акцио, квиз». квиз по книгам о Гарри Поттере

Книжные странники. Квиз

Мир природы. Экологический калейдоскоп.

Ход конём. Профориентационная игра.

Правда, или Фейк. Игра от проекта «SkillCity».

Книжные странники. Квиз.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

6 сентября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)

15 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)

16 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)

17 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 сентября - 19.00

Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.

30 сентября - 17.00

«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.

30 сентября - 18.00

«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.

7 октября - 18.00

«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.

8 октября - 17.00

Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.

22 октября - 17.00

«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.

28 октября - 18.00

«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца:

Персональная выставка фоторабот Александра Колдина «Петербург в фотографиях». (12+)

Персональная выставка фоторабот Светланы Мамакиной «Путешествие на остров мечты». (16+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

В течение месяца:

Публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край».

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

В течение месяца: виртуальная выставка «Образование в Хибинах» (сайт ГАМО в г. Кировске); статья «К 50-летию Кольской АЭС» (газета г. Полярные Зори); публикации в группе архива в социальной сети «ВКонтакте: о с. Варзуга Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район»; об улицах г. Кировска в рамках интернет-проекта «Улицы Кировска: прежде и теперь»; публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край»; о прошлом и настоящем кировского госархива в рамках интернет-проекта «Летопись архива».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.