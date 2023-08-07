АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
10 августа - 17.30
Мероприятие ко Дню Лувра.
12 августа - 16.00
Мастер-класс «Монстера». Бумажная миниатюра.
18 августа - 13.00
Мероприятие «Сокровища музея».
19 августа - 15.00
Пленэр «Природа – лучший художник! Живопись».
20 августа - 13.00
Мероприятие ко Дню тельняшки.
20 августа - 16.00
Мастер-класс «Полимерная глина».
24 августа - 16.00
Мастер-класс «Как приручить акварель».
27 августа - 16.00
Мастер-класс «Хохломская роспись».
В течение месяца:
Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».
Экскурсии по выставке «Мурманская область в изобразительном искусстве».
Экскурсии по выставке «Искусство в знакомом маршруте».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
12 августа - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Открываем календарь…» по выставке «Времена года. Лето». Живопись, графика, ДПИ из собрания музея.
13 августа - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Открываем календарь…» по выставке «Времена года. Лето». Живопись, графика, ДПИ из собрания музея.
19 августа - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Тельняшка – матросская рубашка», посвященное Дню рождения русской тельняшки.
19 августа - 16.00
«Илья Остроухов». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».
20 августа - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Тельняшка – матросская рубашка», посвящённое Дню рождения русской тельняшки.
26 августа - 14.00
«Люблю тебя, Петра творенье…» по выставке «Петербург. Век двадцатый Взгляд художника». К 320-летию основания города.
27 августа - 14.00
«Люблю тебя, Петра творенье…» по выставке «Петербург. Век двадцатый Взгляд художника». К 320-летию основания города.
В течение месяца:
Экскурсии по выставке «Петербург. Век XX. Взгляд художника».
Экскурсии по выставке «Времена года. Лето».
Экскурсии по выставке «Монотипия».
Экскурсии по выставке «Непарадный Ленинград».
Отдел народного искусства и ремесел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Работает областная выставка текстиля «Дорогами Параскевы». (6+)
10 августа - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Все о кошках и котах» ко Всемирному дню кошек.
15 августа - 12.00
Мероприятие с мастер-классом «Рассказы о старине», посвящённое Дню археолога.
18 августа - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Раз полоска, два полоска» ко Дню тельняшки.
18 августа - 17.00
Торжественное открытие областной выставки семейного творчества «Семья».
19 августа - 12.00
Творческая мастерская «Доброе ремесло».
23 августа - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Символ России - флаг» ко Дню государственного флага Российской Федерации.
26 августа - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Волшебный мир кино», посвящённый Дню российского кино.
В течение месяца:
Экскурсии по областной выставке «Школа ремесел приглашает».
Экскурсии по областной выставке текстиля «Дорогами Параскевы».
Экскурсии по областной выставке «Семья».
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
7 августа - 11.00 и 12.00
«Серые будни в яркие краски» конкурс рисунка на асфальте для ребят из летних оздоровительных лагерей.
7 августа - 11.00 и 12.00
«Живые тропинки» познавательная программа для ребят из летних оздоровительных лагерей.
8 августа - 10.30
«КвизНаБис» познавательная программа для ребят из летних оздоровительных лагерей.
9 августа - 10.30
Серые будни в яркие краски» конкурс рисунка на асфальте для ребят из летних оздоровительных лагерей.
11 августа - 10.30
Серые будни в яркие краски» конкурс рисунка на асфальте для ребят из летних оздоровительных лагерей.
15 августа - 11.00
К закрытию 3 смены - «Улётное лето» - развлекательная программа для ребят из летних оздоровительных лагерей.
16 августа - 10.30
К закрытию 3 смены -«Улётное лето» - развлекательная программа для ребят из летних оздоровительных лагерей.
16 августа - 11.30
В рамках программы #НаСевереЛето - акция «Флаг моего государства».
20 августа - 17.00
Площадь перед Дворцом. В рамках программы #НаСевереЛето - концерт молодых исполнителей.
27 августа
Площадь перед Дворцом. В рамках программы #НаСевереЛето- Всероссийская акция «Ночь кино» Игровая программа для детей, работа уличного кинотеатра
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
12 августа - 16.30
Кинопоказ в рамках Фестиваля «Северный характер», фильм «Мой папа космонавт» (ко Дню ВКС России).
13 августа - 12.00
Тематическая экскурсия «Тайна древнего океана».
16 августа - 14.00
Инклюзивное занятие «Флаг России».
19 августа - 10.00
Работа Заполярных проектных мастерских в рамках Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023» (на ледоколе «Ленин»).
19 августа - 14.00
Творческая мастерская «Три цвета России» (ко Дню флага России).
20 августа - 10.00
Работа Заполярных проектных мастерских в рамках Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023» (на ледоколе «Ленин»).
20 августа - 12.00
Музейное занятие «Северные модницы».
21 августа - 10.30
Пленарное заседание Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023».
22 августа - 10.00
Работа Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023».
23 августа - 8.30
Выездные заседания Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023», а также секция в Мурманске на площадке Краеведческого музея.
24 августа - 10.30
Работа Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023», завершающий день.
24 августа - 17.00
Закрытие Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023».
25 августа - 8.00
Экскурсионное сопровождение делегатов Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023» в Териберку.
26 августа - 12.00
Экскурсия в Долину Славы.
27 августа - 16.30
Кинопоказ в рамках Фестиваля «Северный характер», фильм. «Горизонты атома».
27 августа - 12.00
Музейное занятие «В объективе микроскопа».
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба, ул. Дзержинского, 78)
Открыта фотовыставка Валентина Калинка «Беличьи страсти». Совместный проект с ФГБУ «Кандалакшский природный заповедник».
31 августа - 12.00
Экскурсия по «Эко-тропе «Старая Умба» с проведением флешмоба «ЭКОбразие - чистая тропа» (акция по очистке природных массивов от мусора после окончания туристического сезона).
п.г.т. Умба, территория «Эко-тропы «Старая Умба».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 августа - 9.30
Занятия гимнастикой Цигун для клуба «Старшие». (18+)
13 августа - 13.00
Экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
16, 17 и 18 августа - 12.00
Квиз «Цвет России». Ко Дню Государственного флага Российской Федерации. (6+)
18 августа - 15.00
Экскурсия «Приключение книги в библиотеке». (16+)
20 августа - 15.00
Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими». (6+)
20 августа - 16.00
Научно-познавательный эксперимент «ФукоТайм». (0+)
20 августа - 14.00
«Немецкие подводные лодки на Северном морском театре 1941-1945», лекция военного историка М.Э. Морозова. (16+)
25 августа - 15.00
Экскурсия «Приключение книги в библиотеке». (16+)
26 августа - 12.00
«День новой книги». (0+)
26 августа - 13.00
Экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
Художественные выставки:
По 20 августа
Выставка Евгения Урбановича «Формы и оттенки». (16+)
По 31августа
«ВЗГЛЯД. Пространство. Человек». (16+)
«В мире красок». XVII региональная выставка детского художественного творчества. (0+)
«Школа художника». Выставка работ III регионального смотра-конкурса.
25–31 августа
Выставка фоторабот Мики Петрова «Маяки». (6+)
Книжные выставки:
По 31 августа
«Названия не помню, но обложка … Синяя».
«Педагогу дополнительного образования» (цикл «В Год педагога и наставника»).
«Летние советы для здоровья».
«В 1943-ем под Курском» (80 лет Курской битве).
«Новые книги – новые встречи».
«Я хочу на ручки!».
«Неформат».
«Учёные и первооткрыватели» из цикла «История страны».
«Жанровое разнообразие. Поэзия».
«О животных и не только…».
«Первая мировая. Сражения и судьбы».
«В омуте страсти. Романтическая проза».
«Читай про себя!». Молодёжный формат XXI столетия.
«Постигая Толстого. Эпоха и критика». Из цикла «Открываем Толстого».
«Встречайте новинки!».
«Это фантастика!».
«Стороны Света. Идем на Восток» (восточные языки мира).
«Читаем по-английски. Зарубежные издания».
«Путешествуем по Уралу и Дальнему Востоку».
«Удивительная Россия. Неизвестные места, загадочные маршруты».
«Футбол на книжной полке».
«Новые книги».
«Небольшой мой огород – и здоровье, и доход».
«Ваш летний сад».
«Есть идея – поможем, нет идеи – подскажем». Мастерская рукоделия.
«На стиле! Ретромода».
«Кулинария в стиле «ретро».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
11 августа - 17.00
Игротека. «Пэчворк». (12+)
11 августа - 18.00
Кинопоказ фильмов «Арктическое кино» из коллекции продюсерского центра «Северный характер». (12+)
12 августа - 17.00
Мастер-класс «Открытка в технике коллаж». (16+)
13 августа - 17.00
«Кинозал 21А». Тим Бёртон «Алиса в стране чудес», 2010г. (12+)
17 августа - 17.00
Медиация по выставке Евгения Урбановича «Формы и оттенки». (16+)
18 августа - 17.00
Игротека. «Мачи Коро». (12+)
18 августа - 17.00
Мастер-класс «Открытки с оттиском листьев». (16+)
20 августа - 17.00
«Кинозал 21А». Тим Бёртон «Большие глаза», 2014г. (16+)
24 августа - 17.00
Игротека. «Манчкин». (12+)
25 августа - 18.00
Открытие фотовыставки Мики Петрова «Маяки». (6+)
26 августа - 17.00
Мастер-класс «Крафтовая закладка». (12+)
27 августа - 17.00
«Кинозал 21А». Тим Бёртон «Дамбо», 2019г. (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
11 августа - 15.00
Мероприятие по «Пушкинской карте».
«Пчёлка Майя». Мастер-класс по валянию. (12+)
По 31 августа. По записи:
Рождён в России. Виртуальное путешествие.
Великая страна. Рекорды России. Виртуальное слайд-путешествие.
Наш край другим на удивленье. Познавательно-развлекательное мероприятие, викторина.
Уважая с детства. О символах российской государственности. Патриотическая игра.
Три символа на фоне истории. Час истории.
8-31 августа. По записи:
«Россия звучит!». Аудиовикторина.
12-31 августа. По записи:
От Кремля до матрёшки. иИра о символах и символике РФ.
16-31 августа. По записи:
Цвета России. Патриотический час.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
6 сентября - 19.00
Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)
15 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)
16 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)
17 сентября - 19.00
Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
28 сентября - 19.00
Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.
30 сентября - 17.00
«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.
30 сентября - 18.00
«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.
7 октября - 18.00
«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.
8 октября - 17.00
Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.
22 октября - 17.00
«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.
28 октября - 18.00
«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
В течение месяца:
Персональная выставка фоторабот Александра Колдина «Петербург в фотографиях». (12+)
Персональная выставка фоторабот Светланы Мамакиной «Путешествие на остров мечты». (16+)
Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)
22 августа - 16.00
Книжно-иллюстративная выставка «Душа России в символах её». Ко Дню российского флага. (6+)
22 августа - 16.00
Информационный обзор мультимедийного издания «Государственные символы России». (6+)
24 августа - 14.00
Киновечер с просмотром фильма с тифлокомментариями. Ко Дню российского кино. (16+)
Государственный архив Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)
В течение месяца:
Публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край».
Государственный архив Мурманской области в городе Кировске
В течение месяца: виртуальная выставка «Образование в Хибинах» (сайт ГАМО в г. Кировске); статья «К 50-летию Кольской АЭС» (газета г. Полярные Зори); публикации в группе архива в социальной сети «ВКонтакте: о с. Варзуга Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район»; об улицах г. Кировска в рамках интернет-проекта «Улицы Кировска: прежде и теперь»; публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край»; о прошлом и настоящем кировского госархива в рамках интернет-проекта «Летопись архива».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.