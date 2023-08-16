г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

18 августа - 13.00

Мероприятие «Сокровища музея».

19 августа - 15.00

Пленэр «Природа – лучший художник! Живопись».

20 августа - 13.00

Мероприятие ко Дню тельняшки.

20 августа - 16.00

Мастер-класс «Полимерная глина».

24 августа - 16.00

Мастер-класс «Как приручить акварель».

27 августа - 16.00

Мастер-класс «Хохломская роспись».

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».

Экскурсии по выставке «Мурманская область в изобразительном искусстве».

Экскурсии по выставке «Искусство в знакомом маршруте».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

19 августа - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Тельняшка – матросская рубашка», посвященное Дню рождения русской тельняшки.

19 августа - 16.00

«Илья Остроухов». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

20 августа - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Тельняшка – матросская рубашка», посвящённое Дню рождения русской тельняшки.

26 августа - 14.00

«Люблю тебя, Петра творенье…» по выставке «Петербург. Век двадцатый Взгляд художника». К 320-летию основания города.

27 августа - 14.00

«Люблю тебя, Петра творенье…» по выставке «Петербург. Век двадцатый Взгляд художника». К 320-летию основания города.

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Петербург. Век XX. Взгляд художника».

Экскурсии по выставке «Времена года. Лето».

Экскурсии по выставке «Монотипия».

Экскурсии по выставке «Непарадный Ленинград».

Отдел народного искусства и ремесел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Работает областная выставка текстиля «Дорогами Параскевы». (6+)

18 августа - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Раз полоска, два полоска» ко Дню тельняшки.

18 августа - 17.00

Торжественное открытие областной выставки семейного творчества «Семья».

19 августа - 12.00

Творческая мастерская «Доброе ремесло».

23 августа - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Символ России - флаг» ко Дню государственного флага Российской Федерации.

26 августа - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Волшебный мир кино», посвящённый Дню российского кино.

В течение месяца:

Экскурсии по областной выставке «Школа ремесел приглашает».

Экскурсии по областной выставке текстиля «Дорогами Параскевы».

Экскурсии по областной выставке «Семья».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

16 августа - 10.30

К закрытию 3 смены -«Улётное лето» - развлекательная программа для ребят из летних оздоровительных лагерей.

16 августа - 11.30

В рамках программы #НаСевереЛето - акция «Флаг моего государства».

20 августа - 17.00

Площадь перед Дворцом. В рамках программы #НаСевереЛето - концерт молодых исполнителей.

27 августа

Площадь перед Дворцом. В рамках программы #НаСевереЛето- Всероссийская акция «Ночь кино» Игровая программа для детей, работа уличного кинотеатра

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

16 августа - 14.00

Инклюзивное занятие «Флаг России».

19 августа - 10.00

Работа Заполярных проектных мастерских в рамках Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023» (на ледоколе «Ленин»).

19 августа - 14.00

Творческая мастерская «Три цвета России» (ко Дню флага России).

20 августа - 10.00

Работа Заполярных проектных мастерских в рамках Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023» (на ледоколе «Ленин»).

20 августа - 12.00

Музейное занятие «Северные модницы».

21 августа - 10.30

Пленарное заседание Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023».

22 августа - 10.00

Работа Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023».

23 августа - 8.30

Выездные заседания Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023», а также секция в Мурманске на площадке Краеведческого музея.

24 августа - 10.30

Работа Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023», завершающий день.

24 августа - 17.00

Закрытие Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023».

25 августа - 8.00

Экскурсионное сопровождение делегатов Всероссийской конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии – 2023» в Териберку.

26 августа - 12.00

Экскурсия в Долину Славы.

27 августа - 16.30

Кинопоказ в рамках Фестиваля «Северный характер», фильм. «Горизонты атома».

27 августа - 12.00

Музейное занятие «В объективе микроскопа».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба, ул. Дзержинского, 78)

Открыта фотовыставка Валентина Калинка «Беличьи страсти». Совместный проект с ФГБУ «Кандалакшский природный заповедник».

31 августа - 12.00

Экскурсия по «Эко-тропе «Старая Умба» с проведением флешмоба «ЭКОбразие - чистая тропа» (акция по очистке природных массивов от мусора после окончания туристического сезона).

п.г.т. Умба, территория «Эко-тропы «Старая Умба».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

16, 17 и 18 августа - 12.00

Квиз «Цвет России». Ко Дню Государственного флага Российской Федерации. (6+)

17, 22, 24, 29 и 31 августа - 9.30

Занятия гимнастикой Цигун для клуба «Старшие». (18+)

18 августа - 15.00

Экскурсия «Приключение книги в библиотеке». (16+)

20 августа - 15.00

Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими». (6+)

20 августа - 16.00

Научно-познавательный эксперимент «ФукоТайм». (0+)

20 августа - 14.00

«Немецкие подводные лодки на Северном морском театре 1941-1945», лекция военного историка М.Э. Морозова. (16+)

25 августа - 15.00

Экскурсия «Приключение книги в библиотеке». (16+)

26 августа - 12.00

«День новой книги». (0+)

26 августа - 13.00

Экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

Художественные выставки:

По 20 августа

Выставка Евгения Урбановича «Формы и оттенки». (16+)

По 31августа

«ВЗГЛЯД. Пространство. Человек». (16+)

«В мире красок». XVII региональная выставка детского художественного творчества. (0+)

«Школа художника». Выставка работ III регионального смотра-конкурса.

25–31 августа

Выставка фоторабот Мики Петрова «Маяки». (6+)

Книжные выставки:

По 31 августа

«Названия не помню, но обложка … Синяя».

«Педагогу дополнительного образования» (цикл «В Год педагога и наставника»).

«Летние советы для здоровья».

«В 1943-ем под Курском» (80 лет Курской битве).

«Новые книги – новые встречи».

«Я хочу на ручки!».

«Неформат».

«Учёные и первооткрыватели» из цикла «История страны».

«Жанровое разнообразие. Поэзия».

«О животных и не только…».

«Первая мировая. Сражения и судьбы».

«В омуте страсти. Романтическая проза».

«Читай про себя!». Молодёжный формат XXI столетия.

«Постигая Толстого. Эпоха и критика». Из цикла «Открываем Толстого».

«Встречайте новинки!».

«Это фантастика!».

«Стороны Света. Идем на Восток» (восточные языки мира).

«Читаем по-английски. Зарубежные издания».

«Путешествуем по Уралу и Дальнему Востоку».

«Удивительная Россия. Неизвестные места, загадочные маршруты».

«Футбол на книжной полке».

«Новые книги».

«Небольшой мой огород – и здоровье, и доход».

«Ваш летний сад».

«Есть идея – поможем, нет идеи – подскажем». Мастерская рукоделия.

«На стиле! Ретромода».

«Кулинария в стиле «ретро».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

17 августа - 17.00

Медиация по выставке Евгения Урбановича «Формы и оттенки». (16+)

18 августа - 17.00

Игротека. «Мачи Коро». (12+)

18 августа - 17.00

Мастер-класс «Открытки с оттиском листьев». (16+)

20 августа - 17.00

«Кинозал 21А». Тим Бёртон «Большие глаза», 2014г. (16+)

24 августа - 17.00

Игротека. «Манчкин». (12+)

25 августа - 18.00

Открытие фотовыставки Мики Петрова «Маяки». (6+)

26 августа - 17.00

Мастер-класс «Крафтовая закладка». (12+)

27 августа - 17.00

«Кинозал 21А». Тим Бёртон «Дамбо», 2019г. (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

По 31 августа. По записи:

Рождён в России. Виртуальное путешествие.

Великая страна. Рекорды России. Виртуальное слайд-путешествие.

Наш край другим на удивленье. Познавательно-развлекательное мероприятие, викторина.

Уважая с детства. О символах российской государственности. Патриотическая игра.

Три символа на фоне истории. Час истории.

16-31 августа. По записи:

«Россия звучит!». Аудиовикторина.

От Кремля до матрёшки. Игра о символах и символике РФ.

Цвета России. Патриотический час.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

6 сентября - 19.00

Гастроли (г. Москва). «Ты где-то рядом». Михаил Хейфец, лирическая комедия. (12+)

15 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)

16 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)

17 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 сентября - 19.00

Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.

30 сентября - 17.00

«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.

30 сентября - 18.00

«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.

7 октября - 18.00

«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.

8 октября - 17.00

Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.

22 октября - 17.00

«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.

28 октября - 18.00

«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

В течение месяца:

Персональная выставка фоторабот Александра Колдина «Петербург в фотографиях». (12+)

Персональная выставка фоторабот Светланы Мамакиной «Путешествие на остров мечты». (16+)

Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)

22 августа - 16.00

Книжно-иллюстративная выставка «Душа России в символах её». Ко Дню российского флага. (6+)

22 августа - 16.00

Информационный обзор мультимедийного издания «Государственные символы России». (6+)

24 августа - 14.00

Киновечер с просмотром фильма с тифлокомментариями. Ко Дню российского кино. (16+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

В течение месяца:

Публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край».

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

В течение месяца: виртуальная выставка «Образование в Хибинах» (сайт ГАМО в г. Кировске); статья «К 50-летию Кольской АЭС» (газета г. Полярные Зори); публикации в группе архива в социальной сети «ВКонтакте: о с. Варзуга Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район»; об улицах г. Кировска в рамках интернет-проекта «Улицы Кировска: прежде и теперь»; публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край»; о прошлом и настоящем кировского госархива в рамках интернет-проекта «Летопись архива».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.