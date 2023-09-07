г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

7 и 21 сентября - 13.00

Музейный урок «Арктика глазами художников».

8, 15, 22 и 29 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Сокровища музея».

9 сентября - 13.00

Пленэр «Природа-лучший художник».

9 сентября - 17.30

Мастер-класс «Как приручить акварель. Механическая доработка инструментами».

13 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Жанры живописи. Натюрморт».

14 и 28 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Северные узоры».

14 сентября - 17.00

«Загадки графики. Коллаж. Высокая печать».

15 сентября - 17.00

Мастер-класс «Монстера. Бумажная миниатюра».

17 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Как приручить акварель». Часть 4. Абсорбент.

20 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Жанры живописи. Бытовой сюжет».

21 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие «Загадки графики. Монотипия».

27 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Жанры живописи. Портрет».

27 сентября - 16.00

Интерактивная прогулка «Мурманск архитектурный».

29 сентября - 17.00

Тематическое мероприятие «Лики Фриды».

С 7 сентября

Выставка «Мяч. Универсальная игрушка».

с 22 сентября

Выставка «Пленники красоты». Русское академическое и салонное искусство 1830 – 1910-х годов. Из собрания Государственной Третьяковской галереи.

В течение месяца выставки:

«Кумиры российского кино».

«Новое поступление».

«Святой благоверный князь».

«День маяка».

Постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

9 и 10 сентября - 14.00

Музейный урок с мастер-классом «Портрет знакомого города».

В течение месяца мероприятия:

«Как создается картина».

«Открываем календарь. Осень».

До 17 сентября выставка:

«Непарадный Ленинград. Из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

С 8 сентября выставка:

«Слово о полку Игореве. Графика Юрия Люкшина».

С 9 сентября экскурсии по выставке:

«Слово о полку Игореве. Графика Юрия Люкшина».

С 13 сентября «Музейный урок»:

«Читаем. Смотрим. Размышляем. О чем рассказал князь Игорь».

С 29 сентября выставка:

«Живопись Е.Е. Моисеенко». Из собрания Государственного Русского музея.

В течение месяца выставки:

«Художественные промыслы России. Часть 3».

«Времена года. Осень».

«От идеи к воплощению».

«Арктика». Фотографии Льва Федосеева.

Постоянная экспозиция «Скульптура ХХ-XXI веков».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

10 сентября - 13.00

День открытых дверей: клуб «Русская вышивка».

До 17 сентября

Экскурсии по выставке «Семья».

Выставка семейного творчества «Семья».

С 21 сентября

Выставка «Батика волшебное искусство».

Выставка «Школа ремёсел приглашает».

В течение месяца:

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

9 сентября - 15.00

Детей от 5 лет приглашают на мастер-класс «Осенние мотивы» - картина в технике граттаж. Участники мастер-класса познакомятся с техникой, поэтапно подготавливая фон для графического рисунка, на котором юные художники создадут необыкновенные мотивы яркой осени.

13 и 27 сентября - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

13 сентября - 19.00

Рок-опера «Юнона и Авось». Театр Алексея Рыбникова (г. Москва).

19 сентября - 19.00

Спектакль «Без границ» с участием российских популярных актёров театра и кино.

21 сентября - 19.00

Спектакль «Сюрприз» с участием российских популярных актёров театра и кино Марины Федункив, Полины Сибагатуллиной, Дмитрия Миллера.

23 сентября - 14.00

Инклюзивный бал-маскарад «Золотая осень».

23 сентября - 14.00

Кубок Мурманской области по правилам интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?

24 сентября - 15.00

46-й творческий сезон открывает заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость». В программе концерта танцевальные номера из «Золотого фонда» известного в Заполярье и за его пределами хореографического коллектива, а также премьеры, которые ансамбль выпустил к своему 45-летнему юбилею и 85-летию Мурманской области весной 2023 года.

30 сентября - 16.00

Концерт «Здравствуй, добрый мой попутчик!». Клуб авторской песни «Пять углов».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

9 сентября - 14.00

Аквагрим в музее.

9 сентября - 15.00

Демонстрация учебных фильмов «История края» - «Природа Кольского полуострова».

16 сентября - 16.30

Музейная экскурсия «Пернатые соседи» (по экспозиции МОКМ «Природа Кольского полуострова»). (12+)

17 сентября - 16.30

Интерактивная площадка «Красна изба углами».

23 сентября - 16.30

Интерактивная площадка «Оружие Победы».

24 сентября - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья».

Территориальный отдел истории - культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

16 сентября - 13.00-18.00

II фестиваль саамских ремёсел «Сила саамских традиций».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

7-15 сентября - 12.30-16.00 (по записи)

16-29 сентября - 10.30–16.30 (по записи)

Цикл мероприятий ко Дню знаний для организованных групп по записи: экскурсия «Знакомьтесь, Научка!»; мастер-класс «Онлайн-услуги и электронные ресурсы библиотеки»; цикл научно-познавательных игр: «Учись, студент!»; обзор «ПРОФИ 2.0»; квест-экскурсия «Путешествие по Научке»; познавательная беседа «О чём не пишут в учебниках»; познавательная беседа «Энергия: экономика, техника, экология»; обзор изданий «Учителю русского языка и литературы»; экскурсия по выставке «Прекрасны в книге жизни все страницы…»; беседа у выставки «Лев Толстой – литературный герой»; экскурсия по выставке «Стороны Света: идем на Восток»; экскурсия по выставке «Читаем по-английски: зарубежные издания»; обзор литературы «Найди свой путь!»; цифровые уроки «Золотая летопись Мурманской области»; Дни первокурсника (Обзор литературы по искусству для студентов профильных факультетов).

7-30 сентября (в течение дня)

Библиотечный квилт. (6+)

7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 сентября - 9.30

Занятия гимнастикой Цигун для клуба «Старшие». (18+)

9 и 16 сентября - 13.00

Экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

9 и 30 сентября - 18.00

Клуб разговорного английского языка. (16+)

9 сентября - 15.00

Цикл встреч «Фантастические миры». (16 +)

10 сентября - 12.00

30 сентября - 15.00

Авторская пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории». (16+)

10 сентября - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

15 сентября (в течение дня)

Фестиваль энергосбережения «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ». (6+)

15 и 23 сентября - 18.00

Виниловый вечер. (6+)

16 сентября - 17.00

Заседание книжного клуба «Переплет». (16+)

16 сентября - 18.00

Мероприятие «Чаепитие с мистером Дарси». (16+)

16 сентября - 16.30

Мастер-класс «Каллиграфия кистью: японский стиль». (16+)

21 сентября (в течение дня)

День туризма. (0+)

21 сентября - 18.00

Презентация книги О.В. Кондрашкиной «С любовью к саамам». (12+)

24 сентября - 16.00

Экскурсия «За семью печатями, или Посторонним вход разрешен». (16+)

23 сентября

Литературный диктант.

30 сентября - 16.30

Мастер-класс «Каллиграфия пером: работа с текстом». (16+)

30 сентября - 10.00

Молодёжный форум «Территория свободного развития» при участии МАУ МП «Объединения молодёжных центров».

30 сентября - 12.00

День новой книги. (0+)

Художественные выставки:

15-30 сентября

Выставка живописи Анастасии Герасенко. (0+)

В течение месяца:

«ВЗГЛЯД. Пространство. Человек.». (0+)

Фотовыставка «Световые маяки Севера России». (0+)

Книжные выставки:

21-30 сентября

«По северным морям в Восточную Индию. Экспедиции по Северному морскому пути».

В течение месяца:

«Названия не помню, но обложка… Сиреневая».

«Россия против террора».

«Учителю русского языка и литературы» (цикл «В год педагога и наставника»).

«О чём не пишут в учебниках». (День знаний).

«Новые книги – новые встречи».

«НЕформат».

«Я хочу на ручки!».

«Энергия: экономика, техника, экология». (в рамках Всероссийского Фестиваля «Вместе ярче»).

«Красота и здоровье».

«Это фантастика!».

«Эпоха последнего императора».

«Лев Толстой – литературный герой» из цикла «Открываем Толстого».

«Я хочу на ручки!».

«Встречайте новинки!».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Прекрасны в книге жизни все страницы…» к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

«Звёзды Рунета».

«Плоды осени».

«Я хочу на ручки!».

«Найди свой путь!».

«Досуг, охота и рыбалка».

«Полное погружение».

«Все краски Осени».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Новые книги».

«Небольшой мой огород – и здоровье, и доход».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

9 сентября - 17.00

Мастер-класс по росписи пластинки «Большая волна». (16+)

10 сентября - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма Гордость и предубеждение (2005). (0+)

15 сентября (в течение дня)

Фестиваль энергосбережения «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ». (6+)

15 сентября - 17.00

Игротека Мачи Коро. (8+)

16 сентября - 13.00

Фотодень. (12+)

17 сентября - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма Джейн Остин (2006). (12+)

20 сентября - 17.00

Игротека «Главный экспонат». (16+)

20 сентября - 18.00

Медиация по выставке Мики Петрова «Световые маяки Севера России». (16+)

22 сентября - 18.00

Мастер-класс «Коллаж на виниле». (12+)

24 сентября - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма Эмма (2020). (12+)

27 сентября - 17.00

Игротека «Нью-Анджелес». (14+)

30 сентября - 10.00

Молодёжный форум «Территория свободного развития» при участии МАУ, МП «Объединения молодёжных центров».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

По 9 сентября (по записи)

Про парты перья и тетрадки: нескучная история про знакомые вещи.

По 10 сентября

Познавательно-игровая программа «Back to School! (Снова в школу!)» с элементами английского языка.

По 10 сентября

Праздник «Золотая осень»: игры, загадки, викторины.

По 10 сентября

Познавательно-игровое занятие «Весёлые уроки».

По 30 сентября

Волонтёрский библиотечный проект «Библионяня».

7-24 сентября

Спикер-сессии «Подростки. Неудобные вопросы и понятные ответы».

7-30 сентября

Межрегиональный конкурс «Как жил Лев Толстой: рисованные истории».

8-12 сентября

Акция «Белые журавли» к 100-летию советского поэта и публициста Расула Гамзатова.

24 сентября - 12.00

Семейный праздник «Осень в гости просим»

24 сентября

Творческое занятие по созданию брелока «ЧЧ: читающий чудик».

25 сентября – 1 октября

Игра «Литературный крокодил».

В течение месяца:

Молодёжный поэтический проект «Лампа», посвящённый Всемирному дню поэзии.

Познавательное слайд-путешествие «Африка. Всё, о чём ты хочешь знать».

В течение месяца по записи

Своя игра «Про науку всерьёз».

Познавательная игра «А мне учиться нравится!».

Интерактивное занятие «Я и моя безопасность».

Интерактивный практикум «Безопасность 100%».

Литературно-исторический час «И превратились в белых журавлей…».

Игра-путешествие «Невероятные приключения в лабиринтах Интернета».

Интеллектуальная игра «Цифровое поколение».

Интенсив – практикум «Кибербезопасность».

Урок безопасности «Онлайн зависимость».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

15 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Весы». Евгений Гришковец, лирическая комедия. (16+)

16 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Калина красная». Василий Шукшин, «37 сцен в поисках праздника». (16+)

17 сентября - 19.00

Большие гастроли (г.Ярославль). «Пушкинская карта». «Неаполитанские каникулы». Эдуардо Скарпетта, комедия. (16+)

20 сентября - 18.00

п. Печенга

Спектакль для детей «Золотой цыплёнок». (0+)

22 сентября - 19.00

Открытие 85-го театрального сезона. Спектакль «Волки и овцы». (16+)

23 сентября - 19.00

Спектакль «Волки и овцы». (16+)

24 сентября - 19.00

Спектакль «Безымянная звезда». (16+)

27 сентября - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья». (6+)

27 сентября - 19.00

Спектакль «Страсти по Торчалову». (16+)

28 сентября - 13.30

Спектакль «Иван-царевич и Серый волк». (6+)

28 сентября - 19.00

Спектакль «Страсти по Торчалову». (16+)

29 сентября - 19.00

Спектакль «Представь себе…». (12+)

30 сентября - 19.00

Спектакль «Спасите Лёньку». (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 сентября - 18.00

Концерт «Северный сказ». Ольга Васильева (гусли, г. Москва); Ирина Волокославская (кантеле, г. Мурманск).

17 сентября - 14.00

Музыкальное мероприятие «Мой друг Моцарт». Для детской аудитории.

17 сентября - 17.00

Концерт «КиноОрган. От Баха до Циммера». Тимур Халиуллин (орган, г. Белгород).

23 сентября - 18.00

Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижёр Михаил Архипов (г. Москва), солист Александр Тростянский (скрипка, г. Москва).

24 сентября - 17.00

Концерт «Чужая музыка». Александр Тростянский (скрипка, г. Москва); Наталья Ардашева (фортепиано, г. Москва).

27 сентября - 19.00

Музыкально-литературный вечер «Эта встреча никем не воспета», посвященный творчеству Анны Ахматовой. Артисты Мурманской областной филармонии.

28 сентября - 19.00

Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.

30 сентября - 17.00

«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.

30 сентября - 18.00

«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.

7 октября - 18.00

«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.

8 октября - 17.00

Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.

22 октября - 17.00

«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.

28 октября - 18.00

«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

15 сентября - 19.00

Олег Жюгжда, по пьесе Е. Шварца «Голый король». (18+)

16 сентября - 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла в переводе Н. Демуровой «Алиса в Стране Чудес». (12+)

16 сентября - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Мышка ищет маму». (3+)

17 сентября - 13.30

Светлана Озерская, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла в переводе Н. Демуровой «Алиса в Стране Чудес». (12+)

17 сентября - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

Гастроли Алтайского государственного театра кукол «Сказка».

22 сентября - 13.00

Ольга Гущина «Денискины рассказы». (7+)

23 сентября - 11.00 и 13.30

Ольга Гущина «Денискины рассказы». (7+)

23 сентября - 15.30 17.00

Екатерина Плотникова «Жихарка». (3+)

24 сентября - 11.00 и 13.30

Екатерина Ложкина-Белевич «Легенда о добром Л». (6+)

24 сентября - 15.30 и 17.00

Екатерина Плотникова «Жихарка». (3+)

Гастроли Санкт-Петербургского театра марионеток им. Е.С. Деммени.

29 сентября - 19.00

Эдуард Гайдай по пьесе «Дракон и Золотая черепаха» заслуженного деятеля искусства РФ Н. Шувалова «Дракон и Золотая черепаха». (12+)

30 сентября - 15.00 и 17.30

Евгений Деммени и заслуженный артист РФ Никита Охочинский «Куклы и клоуны». (4+)

1 октября – 15.00 и 17.30

Эдуард Гайдай «Айболит». (6+)

Гастроли Московского детского музыкального театра им. Н. Сац

13 октября - 19.00

Либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего «Тайный брак». (12+)

14 октября - 12.00 и 16.00

Либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (7+)

15 октября - 12.00 и 15.00

Либретто Георгия Портнова по одноименной балладе Алана Милна «Королевский бутерброд». (5+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

14 сентября

Встреча сотрудников «Сбербанка» со студентами по теме «Финансовая грамотность».

21 сентября

Торжественное посвящение первокурсников в студенты «Ты теперь студент МКИ!».

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

16 сентября - 16.00

Виртуальная книжная выставка «Нескучный сентябрь»: Читаем в «Логос». (12+)

23 сентября - 14.00

Видеоэкскурсия Григория Заборщикова «Мой Мурманск» в рамках проекта «История успеха». (6+)

23 сентября - 14.00

Международная просветительская акция «Литературный диктант». (16+)

26 сентября - 12.00

Урок ботаники для взрослых: в рамках цикла «Классный урок» для взрослых в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов.

28 сентября - 16.00

Обзор периодических изданий «В вихрях золотой листвы». (12+)

29 сентября - 14.30

Краеведческий урок-знакомство «Этот тихий край мне мил и дорог»: ко Дню города Мурманска в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.

В течение месяца:

Персональная выставка фоторабот Александра Колдина «Петербург в фотографиях». (12+)

Персональная выставка фоторабот Светланы Мамакиной «Путешествие на остров мечты». (16+)

Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

28 сентября

Специальный экскурсионный день: проведение экскурсий по Государственному архиву Мурманской области.

Государственный архив Мурманской области в Кировске

19 сентября

Лекция «Улицы нашего города» в Центральной библиотеке г. Апатиты.

22 сентября

Краеведческий урок «О национальном составе спецпереселенцев – первых строителях комбината «Апатит» в библиотеке №1 г. Апатиты.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.