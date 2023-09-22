АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
22 и 29 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Сокровища музея».
27 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Жанры живописи. Портрет».
27 сентября - 16.00
Интерактивная прогулка «Мурманск архитектурный».
28 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие с мастер-классом «Северные узоры».
29 сентября - 17.00
Тематическое мероприятие «Лики Фриды».
С 22 сентября
Выставка «Пленники красоты». Русское академическое и салонное искусство 1830 – 1910-х годов. Из собрания Государственной Третьяковской галереи.
В течение месяца выставки:
«Кумиры российского кино».
«Новое поступление».
«Святой благоверный князь».
«День маяка».
«Мяч. Универсальная игрушка».
Постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
В течение месяца мероприятия:
«Как создается картина».
«Открываем календарь. Осень».
Сентябрь «Музейный урок»:
«Читаем. Смотрим. Размышляем. О чем рассказал князь Игорь».
С 29 сентября выставка:
«Живопись Е.Е. Моисеенко». Из собрания Государственного Русского музея.
В течение месяца выставки:
«Художественные промыслы России. Часть 3».
«Времена года. Осень».
«От идеи к воплощению».
«Арктика». Фотографии Льва Федосеева.
«Слово о полку Игореве. Графика Юрия Люкшина».
Постоянная экспозиция:
«Скульптура ХХ-XXI веков».
Экскурсии по выставке:
«Слово о полку Игореве. Графика Юрия Люкшина».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
С 21 сентября
Выставка «Батика волшебное искусство».
Выставка «Школа ремёсел приглашает».
В течение месяца:
Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…».
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
23 сентября - 14.00
Инклюзивный бал-маскарад «Золотая осень».
23 сентября - 14.00
Кубок Мурманской области по правилам интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?
24 сентября - 15.00
46-й творческий сезон открывает заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость». В программе концерта танцевальные номера из «Золотого фонда» известного в Заполярье и за его пределами хореографического коллектива, а также премьеры, которые ансамбль выпустил к своему 45-летнему юбилею и 85-летию Мурманской области весной 2023 года.
27 сентября - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».
30 сентября - 16.00
Концерт «Здравствуй, добрый мой попутчик!». Клуб авторской песни «Пять углов».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
23 сентября - 16.30
Интерактивная площадка «Оружие Победы».
24 сентября - 15.00
Автобусная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
До 29 сентября - 10.30–16.30 (по записи)
Цикл мероприятий ко Дню знаний для организованных групп по записи: экскурсия «Знакомьтесь, Научка!»; мастер-класс «Онлайн-услуги и электронные ресурсы библиотеки»; цикл научно-познавательных игр: «Учись, студент!»; обзор «ПРОФИ 2.0»; квест-экскурсия «Путешествие по Научке»; познавательная беседа «О чём не пишут в учебниках»; познавательная беседа «Энергия: экономика, техника, экология»; обзор изданий «Учителю русского языка и литературы»; экскурсия по выставке «Прекрасны в книге жизни все страницы…»; беседа у выставки «Лев Толстой – литературный герой»; экскурсия по выставке «Стороны Света: идем на Восток»; экскурсия по выставке «Читаем по-английски: зарубежные издания»; обзор литературы «Найди свой путь!»; цифровые уроки «Золотая летопись Мурманской области»; Дни первокурсника (Обзор литературы по искусству для студентов профильных факультетов).
До 30 сентября (в течение дня)
Библиотечный квилт. (6+)
23 сентября - 18.00
Виниловый вечер. (6+)
24 сентября - 16.00
Экскурсия «За семью печатями, или Посторонним вход разрешен». (16+)
23 сентября
Литературный диктант.
26 и 28 сентября - 9.30
Занятия гимнастикой Цигун для клуба «Старшие». (18+)
30 сентября - 10.00
Молодёжный форум «Территория свободного развития» при участии МАУ МП «Объединения молодёжных центров».
30 сентября - 12.00
День новой книги. (0+)
30 сентября - 15.00
Авторская пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории». (16+)
30 сентября - 16.30
Мастер-класс «Каллиграфия пером: работа с текстом». (16+)
30 сентября - 18.00
Клуб разговорного английского языка. (16+)
Художественные выставки:
До 30 сентября
Выставка живописи Анастасии Герасенко. (0+)
В течение месяца:
«ВЗГЛЯД. Пространство. Человек.». (0+)
Фотовыставка «Световые маяки Севера России». (0+)
Книжные выставки:
21-30 сентября
«По северным морям в Восточную Индию. Экспедиции по Северному морскому пути».
В течение месяца:
«Названия не помню, но обложка… Сиреневая».
«Россия против террора».
«Учителю русского языка и литературы» (цикл «В год педагога и наставника»).
«О чём не пишут в учебниках». (День знаний).
«Новые книги – новые встречи».
«НЕформат».
«Я хочу на ручки!».
«Энергия: экономика, техника, экология». (в рамках Всероссийского Фестиваля «Вместе ярче»).
«Красота и здоровье».
«Это фантастика!».
«Эпоха последнего императора».
«Лев Толстой – литературный герой» из цикла «Открываем Толстого».
«Я хочу на ручки!».
«Встречайте новинки!».
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).
«Читаем по-английски: зарубежные издания».
«Прекрасны в книге жизни все страницы…» к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.
«Звёзды Рунета».
«Плоды осени».
«Я хочу на ручки!».
«Найди свой путь!».
«Досуг, охота и рыбалка».
«Полное погружение».
«Все краски Осени».
«Кулинария в стиле «ретро».
«На стиле! Ретромода».
«Новые книги».
«Небольшой мой огород – и здоровье, и доход».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
22 сентября - 18.00
Мастер-класс «Коллаж на виниле». (12+)
24 сентября - 17.00
Кинозал «21А». Показ фильма Эмма (2020). (12+)
27 сентября - 17.00
Игротека «Нью-Анджелес». (14+)
30 сентября - 10.00
Молодёжный форум «Территория свободного развития» при участии МАУ, МП «Объединения молодёжных центров».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
По 30 сентября
Волонтёрский библиотечный проект «Библионяня».
По 24 сентября
Спикер-сессии «Подростки. Неудобные вопросы и понятные ответы».
По 30 сентября
Межрегиональный конкурс «Как жил Лев Толстой: рисованные истории».
24 сентября - 12.00
Семейный праздник «Осень в гости просим»
24 сентября
Творческое занятие по созданию брелока «ЧЧ: читающий чудик».
25 сентября – 1 октября
Игра «Литературный крокодил».
В течение месяца:
Молодёжный поэтический проект «Лампа», посвящённый Всемирному дню поэзии.
Познавательное слайд-путешествие «Африка. Всё, о чём ты хочешь знать».
В течение месяца по записи
Своя игра «Про науку всерьёз».
Познавательная игра «А мне учиться нравится!».
Интерактивное занятие «Я и моя безопасность».
Интерактивный практикум «Безопасность 100%».
Литературно-исторический час «И превратились в белых журавлей…».
Игра-путешествие «Невероятные приключения в лабиринтах Интернета».
Интеллектуальная игра «Цифровое поколение».
Интенсив – практикум «Кибербезопасность».
Урок безопасности «Онлайн зависимость».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
22 сентября - 19.00
Открытие 85-го театрального сезона. Спектакль «Волки и овцы». (16+)
23 сентября - 19.00
Спектакль «Волки и овцы». (16+)
24 сентября - 19.00
Спектакль «Безымянная звезда». (16+)
27 сентября - 14.00
Экскурсия по театру «Тайны закулисья». (6+)
27 сентября - 19.00
Спектакль «Страсти по Торчалову». (16+)
28 сентября - 13.30
Спектакль «Иван-царевич и Серый волк». (6+)
28 сентября - 19.00
Спектакль «Страсти по Торчалову». (16+)
29 сентября - 19.00
Спектакль «Представь себе…». (12+)
30 сентября - 19.00
Спектакль «Спасите Лёньку». (12+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
7 октября - 19.00
«Суета сует». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)
8 октября - 19.00
«Семейка Краузе». Шарапко А. Комедия. (16+)
суббота
14 октября - 19.00
«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)
15 октября - 12.00
«Вот такие чудеса!». Сергиенко Ю. Сказка. (0+)
15 октября - 19.00
«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. (12+)
21 октября - 19.00
«Страсти по-итальянски». Шарапко А. Комедия. (16+)
22 октября - 12.00
«Мечта кота Леопольда». Шарапко А. Сказка «6+)
22 октября - 19.00
«Кто-то должен уйти...». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)
28 октября - 19.00
«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия (16+)
29 октября - 12.00
«Кошкин дом». Сергиенко Ю. Сказка. (0+)
29 октября - 19.00
«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
23 сентября - 18.00
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижёр Михаил Архипов (г. Москва), солист Александр Тростянский (скрипка, г. Москва).
24 сентября - 17.00
Концерт «Чужая музыка». Александр Тростянский (скрипка, г. Москва); Наталья Ардашева (фортепиано, г. Москва).
27 сентября - 19.00
Музыкально-литературный вечер «Эта встреча никем не воспета», посвященный творчеству Анны Ахматовой. Артисты Мурманской областной филармонии.
28 сентября - 19.00
Солисты Мариинского театра. VI международный фестиваль Ильдара Абдразакова. Концертный зал.
30 сентября - 17.00
«Поэтическая музыка». Николь Бавыкина (вокал), Валерий Чашин (гитара). Камерный зал.
30 сентября - 18.00
«Музыкальные сувениры». Фортепианный дуэт Екатерина Березань и Алина Шернякова (г. Москва). Концертный зал.
7 октября - 18.00
«MozArt». Артисты филармонии. Камерный зал.
8 октября - 17.00
Солист Мариинского театра Виктор Коротич (баритон) и квартет «АКМЕ». Концертный зал.
22 октября - 17.00
«Песни у моря». Артисты филармонии. Концертный зал.
28 октября - 18.00
«Музыка городов». Концерт из цикла #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ. Концертный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Гастроли Алтайского государственного театра кукол «Сказка».
22 сентября - 13.00
Ольга Гущина «Денискины рассказы». (7+)
23 сентября - 11.00 и 13.30
Ольга Гущина «Денискины рассказы». (7+)
23 сентября - 15.30 17.00
Екатерина Плотникова «Жихарка». (3+)
24 сентября - 11.00 и 13.30
Екатерина Ложкина-Белевич «Легенда о добром Л». (6+)
24 сентября - 15.30 и 17.00
Екатерина Плотникова «Жихарка». (3+)
Гастроли Санкт-Петербургского театра марионеток им. Е.С. Деммени.
29 сентября - 19.00
Эдуард Гайдай по пьесе «Дракон и Золотая черепаха» заслуженного деятеля искусства РФ Н. Шувалова «Дракон и Золотая черепаха». (12+)
30 сентября - 15.00 и 17.30
Евгений Деммени и заслуженный артист РФ Никита Охочинский «Куклы и клоуны». (4+)
1 октября – 15.00 и 17.30
Эдуард Гайдай «Айболит». (6+)
Гастроли Московского детского музыкального театра им. Н. Сац
13 октября - 19.00
Либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего «Тайный брак». (12+)
14 октября - 12.00 и 16.00
Либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (7+)
15 октября - 12.00 и 15.00
Либретто Георгия Портнова по одноименной балладе Алана Милна «Королевский бутерброд». (5+)
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
23 сентября - 14.00
Видеоэкскурсия Григория Заборщикова «Мой Мурманск» в рамках проекта «История успеха». (6+)
23 сентября - 14.00
Международная просветительская акция «Литературный диктант». (16+)
26 сентября - 12.00
Урок ботаники для взрослых: в рамках цикла «Классный урок» для взрослых в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов.
28 сентября - 16.00
Обзор периодических изданий «В вихрях золотой листвы». (12+)
29 сентября - 14.30
Краеведческий урок-знакомство «Этот тихий край мне мил и дорог»: ко Дню города Мурманска в Доме-интернате для престарелых и инвалидов.
В течение месяца:
Персональная выставка фоторабот Александра Колдина «Петербург в фотографиях». (12+)
Персональная выставка фоторабот Светланы Мамакиной «Путешествие на остров мечты». (16+)
Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)
Государственный архив Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)
28 сентября
Специальный экскурсионный день: проведение экскурсий по Государственному архиву Мурманской области.
Государственный архив Мурманской области в Кировске
22 сентября
Краеведческий урок «О национальном составе спецпереселенцев – первых строителях комбината «Апатит» в библиотеке №1 г. Апатиты.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.