г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

4 октября - 15.00

Мастер-класс ко Дню учителя.

7 октября - 13.00

Мероприятие «Жанры живописи. Пейзаж».

7 октября - 16.00

Выступление учащихся Детской театральной школы «Рассказы Н. Тэффи».

14 октября - 14.00

Квест «От сентиментализма до подстаканника».

15 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом для детей «Космическое путешествие».

19 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Саамские узоры».

21 октября - 16.00

Мастер-класс «Загадки графики. Линогравюра».

22 октября - 16.00

Мастер-класс «Зоопарк в миниатюре. Полимерная глина».

28 октября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом для детей ко Дню анимации.

28 октября - 14.00

Мастер-класс «Создание интерьерной картины. Цветочный натюрморт».

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».

Экскурсии по выставке из собрания Государственной Третьяковской галереи «Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство 1830-1910 годов».

Экскурсии по выставке «Новое поступление».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

7 октября - 13.00

Музейный урок «Матрешечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».

8 октября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Открываем календарь…» по выставке «Времена года. Осень». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

8 октября - 15.00

Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность» Техника «Холст, масло».

14 октября - 16.00

«Генрих Семирадский». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

15 октября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «День скульптуры в музее» по выставке Отечественное искусство скульптуры ХХ века».

15 октября - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

21 октября - 13.00

Музейный урок «Как создается картина?» по выставке «От идеи к воплощению». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

22 октября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Сказка «Три толстяка». К 95-летию первой публикации сказки Юрия Карловича Олеши из цикла «Любимые сказки».

22 октября - 15.00

Мастер-класс «Гималайская сюита». Техника «Холст, темпера».

28 октября - 13.00

Музейный урок «Как создается картина?» по выставке «От идеи к воплощению». Живопись, графика, ДПИ из собрания музея.

28 октября - 16.00

«Михаил Козловский». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

29 октября - 13.00

Музейный урок «Матрешечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 3».

В течение месяца:

Экскурсии по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея».

Экскурсии по выставке «Времена года. Осень».

Экскурсии по выставке «От идеи к воплощению».

Экскурсии по выставке «Слово о полку Игореве».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

4 октября - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Тепло осени», посвящённое Дню пожилого человека.

5 октября - 11.00

Мероприятие с мастер-классом «Между книжных страниц», посвящённое Дню учителя.

5 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Закладка», посвящённое Дню учителя.

14 октября - 14.00

Мастер-класс «Тыковка» по изготовлению игольницы в технике лоскутного шитья.

15 октября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Капля жизни» в поддержку Всероссийского марафона донорства костного мозга «#ДавайВступай!».

18 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Гвоздика памяти», посвящённое 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

19 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Письмо для героя», посвящённое 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

20 октября - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Георгиевская ленточка», посвящённое 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

21 октября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Из какой мы сказки?», посвящённое Дню рождения Джанни Родари.

22 октября - 15.00

Мастер-класс «Теплое дерево» по созданию подвески-броши.

27 октября - 17.00

Торжественное открытие выставки «Роскошь кружева». Кружева Татьяны Раздольской.

28 октября - 13.00

Мастер-класс «Сказочный домик» ко Всемирному дню городов.

В течение месяца:

Экскурсии по областной выставке «Притяжение красоты». К 15-летию создания клуба росписи ткани «Махаон».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

3 октября - 19.00

Спектакль «Несносная Клара» с участием популярных российских актеров театров и кино Татьяны Орловой, Алексея Демидова, Вадима Андреева, Агаты Муцениеце / Анны Глаубэ, Ильи Бледного, Анатолия Смиранина, Авелины Квасовой.

7 октября - 16.00

Творческая встреча «Песни белого моря» с бардом, композитором Александром Софроновым (г. Москва).

8 октября - 14.00

Театрализованный концерт «А у нас во Дворце!» детских творческих коллективов Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

11 октября - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения

12 октября - 19.00

Концерт «Песни брата» памяти Михаила Горшенёва.

13 октября - 19.00

Танцевальная вечеринка «Заполярный движ» для подростков.

14 октября - 13.00

Областной вокальный конкурс «Когда поют кадеты» среди кадетов.

15 октября - 15.00

Концерт «Пора России возродиться!» заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы.

17 октября - 19.00

Лирическая комедия «Северное сияние» с участием популярных российских актёров театра и кино Ивана Оганесяна, Лидии Вележевой, Вячеслава Разбегаева, Василия Кортукова и Софьи Шуткиной.

20 октября - 19.00

Благотворительный концерт «Мы вместе» в поддержку СВО.

21 октября - 16.00

Вечер настольных игр для молодёжи.

21 октября - 18.00

Концерт «Берёзка-75» государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной.

24 октября - 19.00

Мультимедийное шоу «Музыка в темноте» от Евгения Зима.

25 октября - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения.

25 октября - 19.00

Концерт Виктора Салтыкова.

28 октября - 15.00

Областной конкурс среди женщин элегантного возраста «Душа Заполярья».

29 октября - 16.00

Концерт клуба «Грань перемен и предчувствий» авторской песни «Пять углов».

30 октября - 19.00

Спектакль «Ищу мужа» с участием популярных российских актеров театра и кино Ольги Тумайкиной, Михаила Полицеймако, Даниила Спивакова.

31 октября - 19.00

Спектакль «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Спектакль Евгения Гришковца с участием популярных российских актёров театра и кино Татьяной Веденеевой, Еленой Санаевой, Юрием Черновым, Джульеттой Шабановой и других.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

3 октября - 15.00

Тематическая экскурсия по выставке «Волки» – «По следу серого хищника».

3 и 4 октября - 16.30

Мастер-класс «Отпечатки осени».

4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 октября – 13.00 и 15.00

Обзорная экскурсия по экспозиции Мурманского областного краеведческого музея в сборной группе (без предварительной записи, любое количество посетителей).

7 октября - 15.00

Автобусная экскурсия по г. Мурманску «Мурманск- столица Арктики».

8 октября - 16.30

Тематическая экскурсия «Прыжок в прошлое».

14 октября - 15.00

Тематическая экскурсия по истории Мурманска «Мой Мурманск».

15 октября - 16.30

Интерактивная площадка по истории города и музея «На Севере – знать».

17 октября - 11.00–18.00

День открытых дверей в связи с Днём рождения Мурманского областного краеведческого музея. Бесплатный вход.

17 октября - 16.30

Тематическая экскурсия по выставке «Волки» – «По следу серого хищника».

21 октября - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск-город герой» к Дню разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

22 октября - 16.30

Демонстрация учебных программ «История города Мурманска» и «Война в Заполярье».

28 октября - 16.30

Финал открытого регионального краеведческого конкурса «Край героев».

29 октября - 12.00

Музейное занятие «О хищниках серых замолвите слово».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

5 октября - 11.00-19.00

Литературно-образовательный форум «Молодой Пушкин на Мурмане» в рамках XIII форума-фестиваля «Капитан Грэй». (12+)

6 октября - 14.00-15.00

Профилактическое занятие «Профилактика рака молочной железы» + «Все за ЗОЖ. Зарядка на стуле». (18+)

6 октября - 19.00-21.00

Игротека «Холст». (12+)

7 октября 10.00–18.00

Семинары для участников форума-фестиваля «Капитан Грей». (12+)

7 октября 14.30 – 18.00

Награждение победителей акции «Литературный диктант».

7 октября - 17.00-20.00

Книжный клуб «Переплет». (16+)

7 октября 18.00-20.00

Клуб разговорного английского языка. (16+)

8 октября - 12.00

Авторская пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории». (16+)

8 октября - 15.00-16.00

Цикл «Фантастические миры». (16+)

11 октября - 9.15-17.00

Фестиваль модельных библиотек Мурманской области. (18+)

13 октября - 19.00-20.00

Шедевры мирового искусства в картах Таро. (12+)

14 октября

Экологический фестиваль «Заповедный Мурман». (12+)

15 октября - 17.00-19.00

Кинозал «21А». «Фокус – покус». (12+)

16 октября - 14.00-16.00

Презентация книги «50 лет Кольской АЭС». (18+)

20 октября - 17.30-19.30

Презентация новой книги Марины Чистоноговой (Доценко). (12+)

20 октября - 10.00-16.30

Областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2024 год: основные направления, задачи и перспективы». (18+)

21 октября - 12.00

Авторская пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории». (16+)

21 октября - 13.00-15.00

Презентация новой коллекции «Образование на Мурмане» электронной библиотеки «Кольский Север». (12+)

21 октября - 15.00-16.30

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

21 октября - 15.00-17.00

Лекторий «Край, в котором я живу». (12+)

21 октября - 18.00-20.00

Клуб разговорного английского языка. (16+)

22 октября - 15.00-17.00

Цикл «Фантастические миры». (16+)

22 октября - 17.00-20.00

Книжный клуб «Переплёт». (16+)

22 октября - 16.00-17.00

Экскурсия «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён». (16+)

25 октября - 10.00-16.30

Областной день библиографа. (16+)

25 октября - 10.00-22.00

День возвращённой книги. (0+)

26, 27 и 28 октября

Всероссийская научно-просветительская историко-краеведческая конференция «XVI Феодоритовские чтения». (12+)

29 октября 17.00-19.00

Кинозал «21А». «Коралина в стране кошмаров». (6+)

Художественные выставки:

3-15 октября

Выставка живописи Анастасии Герасенко «О родной земле с любовью». (0+)

3-31 октября

«Север в каждом из нас». (0+)

20-29 октября

Выставка Мурманской Епархии «Кольский Север/картография». (0+)

Книжные выставки:

по 31 октября

Выставка изданий «В педагогическую копилку знаний».

«Фантастические Твари».

«Библиотекарь рекомендует».

«Пабло Пикассо».

К 50-летию со дня памяти художника.

«Названия не помню, но обложка… Оранжевая».

«Учителю русского языка и литературы».

«Советы для здоровья» (10 октября - Всемирный день психического здоровья).

«Жизнь замечательных людей» (90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей»).

«Я хочу на ручки!».

«Для тех, кто годы не считает». Ко Дню пожилых людей».

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Учитель на страницах книг». Ко Дню учителя, в рамках Года педагога наставника.

«Венедикт Ерофеев: путешествие длиною в жизнь».

«Новые книги – новые встречи».

«Жанровое разнообразие: Драматургия».

«Лев Толстой – литературный герой» из цикла «Открываем Толстого».

«Я хочу на ручки!».

«Встречайте новинки!».

«Стороны Света: идём на Восток» (восточные языки мира).

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Золотой возраст».

«Психология в лицах»: Андрей Курпатов,«Жизнь в стиле «йога».

«Все краски осени».

«На стиле! Ретромода».

«Кулинария в стиле «ретро».

«Найди свой путь!».

«Досуг, охота и рыбалка».

«Плоды осени».

«Новые книги».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

4 октября - 18.00

Открытие выставки ко Дню города Мурманска совместно с Епархией. (0+) 5 октября - 19.00–21.00

Открытие XIII Литературного форума-фестиваля «Капитан Грэй». (12+)

6 октября – 18.00–20.00

Арт-бранч, посвящённый дню рождения Центра современного искусства «СОПКИ 21А». (12+)

6 октября - 19.00–21.00

Музыкально-поэтический вечер «Девушка с яблоком» с участием Mihael Smedsen. (18+)

7 октября - 11.00–16.00

Кинодень. (12+)

7 октября - 17.00–18.40

Спектакль «Леди Макбет Мценского уезда». (12+)

7 октября – 19.00–21.00

Закрытие XIII Литературного форума-фестиваля «Капитан Грэй».

15 октября - 15.30–16.30

Творческая встреча с Екатериной Манойло в рамках юбилея библиотеки. (18+)

15 октября - 17.00-18.30

Ток-шоу «Современная женская проза» с Екатериной Манойло и Асей Володиной. (18+)

20 октября - 18.00

Бестиарий. (12+)

22 октября - 17.00-19.00

Кинозал «21А». «Ведьмы». (16+)

29 октября - 18.00

Мистический вечер. (18+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

3-16 октября (по записи)

Игровая программа «Я живу на краешке земли» к Дню города Мурманска.

3-30 октября (по записи)

Интеллектуальная игра «Я просто люблю этот город». (14+)

3-30 октября (по записи)

Экскурсия по музею + квест «Сергею Есенину посвящается».

3-30 октября (по записи)

Час поэзии «Стих мой душу зверя лечит».

3-30 октября

По-осеннему шепчут листья: читаем вместе.

3-31 октября (по записи)

Командная детективная интеллектуальная игра «Во всем виновата книга».

5 октября (по записи)

Познавательно-игровая программа «Back to school».

7–8 октября (по записи)

Игра-квест «По следам северного оленя».

7 октября (по записи)

Мастер-класс «Книжка-малышка» (6+) ко Всероссийскому дню чтения.

9 октября (по записи)

Театрализованная игровая программа «Осень, Осень в гости просим!».

9 октября - 12.30

Открытие выставки передвижного художественно-просветительского проекта «Духовно-нравственный код России: славянское наследие».

11–30 октября

Час истории «Война в Заполярье».

14-15 октября (по записи)

Игра-квест «Тайна книжной полки».

15 октября – 15 ноября (по записи)

XVIII Областной конкурс чтецов «Профессия - что всем даёт начало», посвящённый Году учителя и наставника.

16-23 октября (по записи)

Слайд-экскурсия «Святому братству верен я».

22 октября - 14.00

Мастер-класс «Идея для творчества. Вазочка из джута».

29 октября - 12.00

Литературно-музыкальная композиция «Мы в бой идём за вольный край, за наше Баренцево море».

29 октября - 12.00-17.00

Фестиваль славянской культуры «АРТ-миф: славянская мифология».

29 октября - 14.00

Библионяня: Волонтёрский социокультурный проект.

Октябрь (дата согласовывается)

Необычный гость: Волонтёрский обучающий проект.

Серия благотворительных мастер-классов «Доброделки» в рамках проекта «ДНК. Культурный код России».

Акция «Чемодан добра» по сбору кормов для бездомных животных.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

4 октября - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья».

5–8 октября

г. Смоленск

Гастроли Мурманского областного драматического театра в Смоленский государственный академический театр им. А.С. Грибоедова». (г. Смоленск) в рамках Федеральной программы «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ-Ведущие театры».

11 октября - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья».

11 октября - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья»

11 октября - 19.00

Спектакль «Спасите Лёньку». (12+)

12 октября - 19.00

п. Кильдинстрой

Спектакль «Сказки для Ёжика. Правда мы будем всегда?». (6+)

12 октября - 19.00

Спектакль «Моя безумная свадьба» с участием популярных российских актёров театра и кино Марии Кравченко, Александра Морозова, Ирины Низиной, Юлии Захаровой, Михаила Церишенко и Романа Юнусова. (12+)

13 октября - 19.00

Спектакль «Две дамочки в сторону севера». (16+)

14 октября - 19.00

Спектакль «Малая Кузёма». (16+)

15 октября - 12.00

Спектакль «Летучий корабль». (6+)

15 октября - 19.00

Спектакль «…Будем жить как боги?..». (16+)

18 октября - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья»

18 октября - 19.00

Благотворительный спектакль «Не покидай меня», посвящённый разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье. (12+)

19 октября - 19.00

Спектакль «Любовь по-французски или просто бэби» с участием популярных российских актёров театра и кино Семена Стругачева (народный артист России), Ярослава Воронцова, Сергея Роста, Светланы Пермяковой, Дмитрия Аверина, Елены Вершининой и Юлии Вагановой. (16+)

20 октября - 19.00

Спектакль «Волки и овцы». (16+)

21 октября - 19.00

Спектакль «День отдыха». (12+)

22 октября - 12.00

Спектакль «Чудеса на Змеином болоте». (6+)

22 октября - 19.00

Спектакль «Безымянная звезда». (16+)

25 октября - 18.00

Спектакль «Тартюф». (12+)

26 октября - 19.00

Спектакль «Ужин с дураком». (16+)

27 октября - 19.00

Спектакль «Пёс идёт домой». (12+)

28 октября - 12.00

Спектакль «Чиполлино». (0+)

28 октября - 19.00

Спектакль «Пёс идёт домой». (12+)

29 октября - 19.00

Спектакль «По Волге до…». (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

7 октября - 19.00

«Суета сует». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)

8 октября - 19.00

«Семейка Краузе». Шарапко А. Комедия. (16+)

суббота

14 октября - 19.00

«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)

15 октября - 12.00

«Вот такие чудеса!». Сергиенко Ю. Сказка. (0+)

15 октября - 19.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. (12+)

21 октября - 19.00

«Страсти по-итальянски». Шарапко А. Комедия. (16+)

22 октября - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Шарапко А. Сказка «6+)

22 октября - 19.00

«Кто-то должен уйти...». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)

28 октября - 19.00

«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия (16+)

29 октября - 12.00

«Кошкин дом». Сергиенко Ю. Сказка. (0+)

29 октября - 19.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

6-10 октября

г. Архангельск

Гастроли ансамбля «ART CINEMA» Мурманской областной филармонии в Архангельске.

7 октября - 18.00

Концерт «MozArt» артистов Мурманской областной филармонии.

8 октября - 12.00

Концерт для детей «Tervetulua - Добро пожаловать» Ирины Волокославской (г. Мурманск).

15 октября - 17.00

Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер – Андрей Рейн. Солист - Сергей Колесов (саксофон, г. Москва).

18 октября - 19.00

Концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством Виктора Елисеева, народного артиста России, генерал-майора.

20 октября - 15.00

Благотворительный концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством Виктора Елисеева, народного артиста России, генерал-майора.

21 октября - 17.00

Концерт автора и исполнителя Юрия Хабарова (г. Санкт-Петербург).

21 октября - 18.00

Концерт солиста Артура Клочкова (скрипка) и Михаила Козырева (фортепиано).

22 октября - 18.00

Концерт «Песни у моря» артистов Мурманской областной филармонии. В рамках фестиваля «Мелодии Арктики».

28 октября - 18.00

Концерт «Звуки музыки» ансамбля «ART CINEMA» Мурманской областной филармонии. В рамках фестиваля «Мелодии Арктики».

29 октября - 17.00

Концерт «От Вивальди до Пьяццоллы» три баса-профундо: Михаил Круглов, Павел Андреев и Владимир Миллер.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

6 октября - 18.00

Юбилейный вечер «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер!», посвящённый 90-летию Мурманского областного театра кукол

7 октября - 17.00

Спектакль «Алиса в Стране Чудес». (12+)

8 октября - 13.30

Спектакль «Алиса в Стране Чудес». (12+)

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Гастроли Московского детского музыкального театра им. Н. Сац

13 октября - 19.00

Либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего «Тайный брак». (12+)

14 октября - 12.00 и 16.00

Либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». (7+)

15 октября - 12.00 и 15.00

Либретто Георгия Портнова по одноименной балладе Алана Милна «Королевский бутерброд». (5+)

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17 октября

г. Сыктывкар

VI Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся». Спектакль «Алиса в Стране Чудес».

17 октября - 17.30

Проект #ОткрытаяСцена. «Господин Литвинович».

20 октября

г. Саратов

Межрегиональный фестиваль театров кукол для подростков «Формат К». Спектакль «Эйнар и Брунилла».

20 октября - 19.00

Проект #ОткрытаяСцена. «Леди Макбет Мценского уезда».

21 октября - 13.30

Спектакль «Королевские зайцы». (4+)

21 октября - 17.00

Спектакль «Гуси-лебеди». (2+)

22 октября - 13.30

Спектакль «Кошкин дом». (4+)

22 октября - 17.00

Спектакль «Маша и медведь». (2+)

28 октября - 11.00

Спектакль «Колобок». (4+)

28 октября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Красная Шапочка». (3+)

29 октября - 11.00

Спектакль «Три медведя». (3+)

29 октября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Телефон». (3+)

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

3 октября - 12.00

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов. Музыкально-игровая программа «Душа поёт, танцует осень». (12+)

4 октября - 10.30

Мастер-класс «Рябиновый город» из цикла «Читаем. Играем. Мастерим»: ко Дню города Мурманска. (6+)

5 октября - 11.00

г. Североморск. Библиотека – филиал № 2, г. Североморска

Конкурсно-игровая программа «Есть в возрасте любом хорошее всегда». (12+)

5 октября - 14.00

Открытие выставки творческих работ детей с нарушением зрения «Мы видим мир»: ко Дню учителя. (12+)

7 октября - 16.00

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club_mgosbss

Виртуальная выставка «Мой товарищ, мой друг, мой наставник». (16+)

10 октября - 13.00

г. Апатиты, Апатитская первичная организация Всероссийского общества слепых

Конкурсно-игровая программа «Осени прекрасный возраст». (12+)

11 октября – 12.00

Первичная организация Всероссийского общества слепых

Вечер общения «С улыбкой по жизни». (18+)

12 октября - 14.00

Адаптивная экскурсия «Морская слава Мурманска». Проект «Прикосновение Севера» к 85-летию со дня образования Мурманской области. (12+)

13 октября - 14.00

Адаптивная экскурсия для жителей Дома-интерната для престарелых и инвалидов. Проект «Прикосновение Севера» к 85-летию со дня образования Мурманской области. (12+).

14 октября - 16.00

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club_mgosbss

Виртуальный звуковой обзор журналов рельефно-точечного шрифта «Литературный дилижанс». (18+)

17 октября - 15.00

Презентация проекта «Мурманская область. Из истории создания» Государственного архива Мурманской области. К 85-летию региона. (12+)

25 октября - 10.30

Час досуга «Добрее всех на свете бабушка моя». (6+)

27 октября - 14.00

Обзор периодических изданий «Осенние мотивы». (18+)

В течение месяца:

Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моем сердце». (6+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

5 октября - 12.30

Концерт, посвящённый Международному дню музыки.

8 октября

г. Санкт-Петербург

Участие студентов специальности «Хоровое дирижирование» Мурманского колледжа искусств в Окружном этапе Всероссийского хорового конкурса, посвященного творчеству С.В. Рахманинова в Государственной академической капелле (г. Санкт-Петербург).

9 октября

г. Кировск

Съемка видеоклипа концерта русских народных инструментов в 4-х частях «1418», посвящённого Великой Отечественной войне (композитор В. Нарватов) в городе Кировске.

27 октября

г. Мурманск

Участие студентов колледжа в Юбилейном концерте Детской школы искусств №3.

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

4, 11, 18 и 25 октября

Публикация архивных фотодокументов в рамках интернет-проекта «В объективе – наш край».

17 октября

Экскурсия по выставке «Мурманская область. Страницы истории», посвященной 85-летию Мурманской области, для посетителей Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

29 октября

Электронная выставка документов на сайте архива «Жизнь Мурманской области в 1943 году», посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

10 октября - 15.00

Центральная городская библиотека г. Апатиты

Лекция «Как край родной обороняли» (к 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье).

12 октября - 15.00

Библиотека семейного чтения г. Апатиты

Краеведческий урок «Из истории образования Мурманской области».

16 октября - 10.00

Публикация в группе архива в социальной сети «ВКонтакте» к 85-летию Мурманской области об истории образования улицы Парковая г. Кировска в рамках интернет-проекта «Улицы Кировска: прежде и теперь».

20 октября - 10.00

г. Кировск, конференц-зал Музейно-выставочного центра АО «Апатит»

Научно-практическая конференция «О роли краеведения в современном обществе», посвящённая 85-летию Мурманской области и 65-летию государственного архива Мурманской области.

24 октября - 15.00

Библиотека №1 г. Апатиты

Лекция «Как край родной обороняли» (к 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье).

26 октября - 18.00

Музейно-выставочный центр АО «Апатит»

Лекция «Память о войне в архивных документах».

27 октября – 15.00

Центральная городская библиотека г. Апатиты

Лекция «Эшелоны сосланных: кем были первые строители треста «Апатит».

30 октября - 10.00

Публикация в группе архива в социальной сети «ВКонтакте» к 85-летию Мурманской области о населённом пункте Чапома Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район».