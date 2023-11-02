АФИША
г. МУРМАНСК
День народного единства.
4 ноября - 12.00
В сквере на улице Ленинградской начнётся фестиваль национальных культур «Не хлебом едины» с концертной программой от «Дома дружбы», тематическими площадками, выставками национальных культурных объединений Мурманской области и мастеров декоративно-прикладного искусства.
г. Мурманск, ул. Ленинградская. Сквер.
4 ноября - 13.00
Состоится концерт, творческие коллективы Мурманской области исполнят песни на чувашском, татарском, армянском, украинском, белорусском и других языках.
г. Мурманск, ул. Ленинградская. Сквер.
4 ноября - 15.00
В ДКиНТ им. С.М. Кирова пройдёт концерт Ансамбля песни и пляски Северного флота.
г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
4 ноября - 16.00-20.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ. 21А» пройдёт фестиваль «Мировидение». Его площадки объединят культуру и традиции представителей народов, этнических и этноконфессиональных групп, проживающих в Мурманской области – запланированы выступления молодёжных команд, проведение ярмарки ремесел и конкурса «Народное блюдо».
г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Молодёжное пространство «СОПКИ. 21А».
5 ноября - 14.00
На базе ДК Ленинского округа состоится фестиваль цыганской и индийской культуры. Перед зрителями откроется удивительный мир восточных танцев.
г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, 47. ДК Ленинского округа.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
3 ноября - 14.00
Мероприятие «Сокровища музея».
9 ноября - 14.00
Музейный урок «Арктика глазами художников».
16 ноября - 14.00
Мероприятие «Саамские узоры».
18 ноября - 14.00
Мастер-класс «Загадки графики. Линогравюра».
24 ноября - 14.00
Мероприятие «Краски жизни. Рисуем цветы!».
25 ноября - 15.00
Мастер-класс «Создание интерьерной картины».
26 ноября - 14.00
Мастер-класс «Зоопарк в миниатюре. Полимерная глина».
29 ноября - 14.00
Мероприятие «Жанры живописи. Пейзаж».
В течение месяца
Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».
Экскурсии по выставке из собрания Государственной Третьяковской галереи «Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство 1830-1910 годов».».
Экскурсии по выставке «История одного похищения. Вечный сюжет глазами современных авторов».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
5 ноября - 13.00
Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставке рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».
5 ноября - 15.00
Арт-медиация «Художник начинается с совести».
11 ноября - 13.00
Музейный урок «Добро и красота в картинах Евсея Моисеенко».
11 ноября - 16.00
Лекция «Марк Антокольский» из цикла «Знакомьтесь: художник!».
12 ноября - 13.00
Музейный урок «Добро и красота в картинах Евсея Моисеенко».
12 ноября - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «Как рождался при Петре любимый город на Неве».
18 ноября - 13.00
Музейный урок «Добро и красота в картинах Евсея Моисеенко».
18 ноября - 15.00
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
19 ноября - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Нежность акварели», посвящённое Международному дню акварели.
19 ноября - 15.00
Арт-медиация «Художник начинается с совести» по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко».
25 ноября - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Образ матери в изобразительном искусстве», посвящённое Дню матери.
25 ноября - 16.00
Лекция «Кузьма Петров-Водкин» из цикла «Знакомьтесь: художник!».
26 ноября - 13.00
Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставке рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».
26 ноября - 15.00
Арт-медиация «Художник начинается с совести».
В течение месяца
Экскурсии по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея».
Экскурсии по выставке «Именем Петра».
Экскурсии по выставке «Уютное настроение с ватными историями» Елены Афониной.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
10 ноября - 16.00
Праздник для участников клубных формирований Отдела народного искусства и ремёсел «Параскева Пятница».
11 ноября - 13.00
Мастер-класс по созданию открытки в технике батик - «Зимний лоскутик волшебства».
15 ноября - 14.00
Музейный урок по художественной обработке дерева «Делу время – потехе час».
17 ноября - 15.00
Мастер-класс «Ежик в тумане» в технике росписи по дереву.
18 ноября - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Рукодельница», посвящённое Всемирному дню рукоделия.
22 ноября - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Волшебный батик».
24 ноября - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Подарок любимой маме», посвящённое Дню матери.
29 ноября - 14.00
Музейный урок по художественной обработке дерева «Делу время – потехе час».
В течение месяца
Экскурсии по областной выставке «Роскошь кружева». Кружева Татьяны Раздольской».
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
4 ноября - 16.00
Концерт, посвящённый Дню народного единства.
7 ноября - 19.00
Концерт «Дворец зажигает огни», посвящённый 91-летию Дворца.
8 ноября - 18.00
Вечер отдыха «Танцплощадка». для людей старшего поколения.
8 ноября - 19.00
Концерт Алексея Брянцева.
9 ноября - 19.00
Спектакль «А все трое – мой отец?» с участием популярных российских актёров театра и кино Сергея Степина, Анатолия Васильева, Александра Семчева, Ольги Лифенцевой, Алексея Суренского.
10 ноября - 19.00
КВН, полуфинал официальной Мурманской лиги КВН.
11 ноября - 16.00
Творческий вечер «Музыка всегда со мной». Натальи Капитановой в рамках юбилейного концерта «Композиторы Заполярья».
11 ноября - 16.00
г. Мончегорск
Концерт «Пора России возродиться» заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия». им. В.М. Колбасы.
12 ноября - 15.00
Музыкально-поэтический спектакль «Алеко» в исполнении коллективов: ансамбль солистов «Орфей», драматический театр «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», хор студентов Мурманского колледжа искусств. В главной роли: Павел Назаров, заслуженный артист Республики Карелия.
15 ноября - 19.00
Спектакль «Трактирщица» с участием популярных российских актёров театра и кино Анны Ардовой, Гоши Куценко, Вячеслава Разбегаева.
16 ноября - 19.00
Концерт группы Стаса Намина «Цветы».
17 и 18 ноября
I межрегиональный конкурс народного танца «Душа России».
18 ноября - 14.00
Областной инклюзивный праздник (к Всемирному Дню ребёнка) Областной военно-патриотический фестиваль «Верь в себя» среди людей с ОВЗ.
19 ноября - 15.00
Гала-концерт I межрегионального конкурса народного танца «Душа России».
22 ноября - 18.00
Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения.
23 ноября - 19.00
Спектакль «Невеста на прокат» с участием популярных российских актёров театра и кино Александра Михайлова, Елены Прокловой/Жанны Эппле, Юлии Такшиной, Марии Рассказовой, Вячеслава Гугиева.
25 ноября - 13.30
Финал областного конкурса детского творчества «С любовью к маме».
25 ноября - 14.00
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери России.
26 ноября - 15.00
Юбилейный концерт «Путь, выбранный однажды» ансамбля русских народных инструментов.
26 ноября
Пряничный АртМарафон в рамках VIII Международного фестиваля «Мир пряника».
26 ноября - 16.00
Концерт «Родительский дом» клуба авторской песни «Пять углов».
28 ноября - 19.00
Концерт «Нотр Дам де Пари» с участием популярных артистов Светланы Светиковой, Эда Шульжевского, Александра Постоленко, Петра Маркина, Вячеслава Гнедак.
29 ноября - 19.00
«Женский стендап»: Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Варвара Щербакова, Саша Муратова, Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Карина Мейханаджян, Белла Малу.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
4–5 ноября - 18.00–02.00
Всероссийская акция «Ночь искусств-2023».
5 ноября - 16.30
Тематическая экскурсия «По следу серого хищника» по выставке «Волки».
11 ноября - 16.30
Музейное занятие «Чудо в перьях».
12 ноября - 16.30
Интерактивная экскурсия «Прикоснись к прошлому».
18 ноября - 16.30
Демонстрации учебных программ по истории Мурманской области.
19 ноября - 15.00
Автобусная экскурсия «Мурманск – столица Арктики».
24 ноября - 9.30
Региональный методический семинар для музейных организаций Мурманской области «Отражение тематики СВО в музейных пространствах учреждений и организаций Мурманской области».
25 ноября - 16.30
Музейное занятие «Ярмарка игрушек».
26 ноября - 16.30
Музейное занятие «Единственной маме на свете…» (рабочее название).
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
4-5 ноября - 18.00–01.00
Всероссийская акция «Ночь искусств-2023».
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
3 ноября - 18.00–23.00
Всероссийская акция «Ночь искусств-2023».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 и 28 ноября - 15.00
Курс «Основы работы на ПК». (18+)
3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 ноября - 18.00
Клуб «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)
5 ноября - 12.00
Авторская пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории». (16+)
5, 12, 19 и 26 ноября - 13.00
Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)
5 ноября - 15.00
Экскурсии «Теплые истории для озябшего туриста». (6+)
5, 12, 19 и 26 ноября - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм». (0+)
5 ноября - 16.00
Открытие выставки картин художника Татьяны Шороховой «Шелест птиц». (0+)
5 и 18 ноября - 17.00
Книжный клуб «Переплёт». (16+)
5 и 19 ноября - 17.00
Курс «Офисные программы и приложения». (12+)
8 ноября - 12.00
Экскурсия «В кабинете учёного» в рамках акции «Наука» рядом». (6+)
8 и 22 ноября - 15.00
Секция «Литературная» в рамках работы Клуба «Старшие». (18+)
8 ноября - 17.00
Мастер-класс «Корзинка из джута». (12+)
8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 ноября - 18.00
Курс «Основы компьютерной графики». (16+)
9 ноября
День периодических изданий «Навигация в мире информации». (12+)
9 ноября - 14.00-15.30
Встреча с инструктором Центра здоровья городской поликлиники №1 г. Мурманска в рамках секции «Встречи со специалистами» Клуба «Старшие». (18+)
10 ноября - 14.00-15.00
Встреча с врачом-дерматовенерологом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи в рамках секции «Встречи со специалистами» Клуба «Старшие». (18+)
11 ноября - 12.00-20.00
Колычевские чтения «Колычевская осень». (12+)
11 ноября - 13.00
Лекция «Семья в античности. Традиционный институт и традиционная ценность. Лекция 1: Древний Рим». Лектор Владислав Владимирович Кузь, кандидат исторических наук. Из цикла «Открытые лекции в «Научке». (12+)
11 и 26 ноября - 17.00
Цикл встреч «Фантастические миры». (16+)
11 и 18 ноября - 18.00
Клуб разговорного английского языка. (16+)
12 ноября - 16.00
Клуб любителей винила «Заполярная фонотека». (12+)
14 ноября - 14.00-17.00
День информации «Информация и знания: библиотека в помощь учителю». (0+)
15 ноября - 11.00
Областной день специалиста «Библиотека и читатель: актуальные формы, современные тенденции». (18+)
15 ноября - 12.30
Акция «Всероссийский экологический диктант». (12+)
17 и 24 ноября - 15.00-16.00
Встреча с психологом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи в рамках секции «Встречи со специалистами» Клуба «Старшие». (18+)
18 ноября - 13.00
Лекция «Семья в античности. Традиционный институт и традиционная ценность. Лекция 2: Древний Рим». Лектор Владислав Владимирович Кузь, кандидат исторических наук. Из цикла «Открытые лекции в «Научке». (12+)
18 ноября - 15.00
Презентация книги Владимира Васильевича Сорокожердьева «Две воды на коромысле». (12+)
18 ноября - 15.00
Лекторий «Край, в котором я живу». (12+)
18 ноября - 16.00
Кинопоказ «Финансовая грамотность от А до Я». (16+)
19 ноября - 12.00
Международная акция «Географический диктант». (12+)
19 ноября - 14.00-16.00
Заседание Мурманского родословного общества. (16+)
19 ноября - 16.00
Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён». (12+)
25 ноября
День новой книги. (12+)
25 ноября
День возвращенной книги. (12+)
25 ноября - 13.00
Лекция «Колониальные птицы Баренцева моря: где гнездятся и где зимуют». Лектор Алексей Ежов, сотрудник Мурманского морского биологического института Российской академии наук. Из цикла «Открытые лекции в «Научке». (12+)
26 ноября - 12.00
Познавательный марафон «Увлекательное Мурмановедение». Ко Дню краеведа. (12+)
Художественные выставки
По 30 ноября
«Север в каждом из нас». (0+)
5-30 ноября
Выставка «Маяковский», посвящённая юбилею поэта. (12+)
5-30 ноября
Выставка картин художника Татьяны Шороховой «Шелест птиц». (0+)
Книжные выставки
9-14 ноября
«Весь мир на страницах журналов».
В течение месяца:
«Библиотекарь рекомендует: Любовь Кочергина».
«Названия не помню, но обложка... Сине-бело-голубая».
«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В Год педагога и наставника»).
«Сахарная» болезнь» (14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом).
«Есть, что вспомнить»: Ретропериодика ко День периодических изданий».
«Наука и технологии».
«Новые книги – новые встречи».
«Александр Евгеньевич Ферсман» - «поэт камня» (8 ноября – 140 лет со Дня рождения).
Выставка одной книги «Анна Каренина: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».
«Наука? Фантастика!».
«Во славу Отечества» (День народного единства).
«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».
«Читайте лучшее!» (Лауреаты литературных премий).
«Я хочу на ручки!».
«Встречайте новинки!».
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).
«Читаем по-английски: зарубежные издания».
«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».
«В них вся Вселенная живёт!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).
«Все краски Осени».
«Кулинария в стиле «ретро».
«На стиле! Ретромода».
«Новые книги».
«Я хочу на ручки!».
«Плоды осени».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
Открыта выставка ко Дню города Мурманска совместно с Епархией. (0+)
3 ноября - 18.00
Благотворительный концерт «Розовый октябрь». (16+)
4 ноября - 14.00
Фестиваль дружбы «Мировидение» ко Дню народного единства. (16+)
5 ноября - 15.00
Открытие интерактивной выставки «Маяковский». (16+)
5 ноября - 17.00
Просмотр фильма «Джули» в рамках «Кинозал 21А». (12+)
10 и 24 ноября - 15.00
Экскурсия по выставке «Маяковский». (16+)
10 ноября - 19.00
Концерт группы «Иначе всё» и Марии Лесуковой. (16+)
11 ноября - 17.00
Мастер-класс «Уютная гирлянда». (12+)
11 ноября - 18.00
Творческая встреча с писателем Шамилем Идиатуллиным. (16+)
12 и 25 ноября - 17.00
Концерт «Командная импровизация». (16+)
14 и 15 ноября - 17.00
Молодёжный проект «КИНОШТОРМ» в рамках международного кинофестиваля «Северный характер». (16+)
16, 23 и 30 ноября - 20.00
Встреча с молодыми поэтами Мурманска «Обратная связь». (16+)
18 ноября - 18.00
Стендап концерт финалистки «Comedy Баттл» на «ТНТ» 2022 г. Оли Гульчак. (16+)
19 и 28 ноября - 18.00
Медиация по выставке «Маяковский». (16+)
19 ноября - 17.00
Показ фильма «Пряности и страсти» в рамках «Кинозал 21А». (12+)
24 ноября - 19.00
Встреча с писателем Алексеем Сальниковым в рамках фестиваля «Книголёд». (16+)
25 ноября - 14.00
Мастер-класс «Лесной коллаж». (12+)
26 ноября - 16.00
Фестиваль женских танцевальных направлений (high heels). (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
2 - 9 ноября (по записи)
Мероприятие «ДНК России» в рамках передвижного художественно-просветительского проекта «Славянское наследие».
6 - 12 ноября (по записи)
Интерактивная познавательная игра «А мне учиться нравится!».
11 ноября - 15.00
Встреча «Интеллект добр» в рамках волонтерского образовательного проекта.
14, 21 и 28 ноября - 16.00
Музей Есенина в библиотеке: экскурсия на английском языке (по «Пушкинской карте»).
19 ноября - 14.00
Мастер-класс «Гномы бывают разные. Шьём гнома, приносящего удачу».
19 ноября - 17.00
Встреча «Лампа» в рамках молодежного поэтического проекта.
20 ноября - 19.00
Благотворительная акция «Чемодан добра» по сбору кормов для бездомных животных.
26 ноября - 12.00-17.00
Семейный фестиваль в библиотеке «Читать и мечтать - вместе 55!».
В течение месяца (по записи)
Познавательно- игровое мероприятие «Во что играют дети на нашей планете» к Всемирному дню ребёнка.
Литературный час «Есенин и Маяковский».
Путешествие Терскому берегу «Земля Тре».
Познавательных занятий «Нескучно о классике».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Гастроли Смоленского государственного академического театра им. А.С. Грибоедова». (г. Смоленск) в рамках Федеральной программы «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ-Ведущие театры»
2 ноября - 19.00
Спектакль «Дядюшкин сон». (12+)
3 ноября - 19.00
Спектакль «Школа соблазна». (16+)
4 ноября - 12.00
Спектакль для детей «Али-баба». (0+)
4 ноября - 19.00
Спектакль «Тётки». (16+)
5 ноября - 12.00
Спектакль для детей «Али-баба». (0+)
5 ноября - 19.00
Спектакль «Авария». (16+)
Завершение гастролей Смоленского государственного академического театра им. А.С. Грибоедова». (г. Смоленск)
8 ноября - 14.00
Экскурсия по театру «Тайны закулисья».
8 ноября - 19.00
Спектакль малая сцена «Пёс идёт домой». (12+)
9 ноября - 19.00
г. Заозерск
Спектакль «Прибайкальская кадриль». (16+)
9 ноября - 19.00
Спектакль «Две дамочки в сторону севера». (16+)
10 ноября - 19.00
Спектакль «Я Zнаю праVду!». (16+) в рамках гастролей Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна». (г. Донецк) по Федеральной программе «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ-Ведущие театры»
11 ноября - 12.00
Спектакль для детей «Сказки для Ёжика. Правда мы будем всегда?». (6+)
12 ноября - 12.00
Спектакль для детей «Летучий корабль». (6+)
12 ноября - 19.00
Спектакль «Сочельник в Манхэттене.». (16+)
15 ноября - 14.00
Экскурсия по театру «Тайны закулисья»
15 ноября - 18.00
г. Оленегорск
Спектакль «Безымянная звезда». (16+)
15 ноября - 19.00
Спектакль «Летучая мышь». (6+) Московского Театра Музыкальной Антрепризы «БУФФ-ПАРАДИЗ». (г. Москва)
16 ноября - 19.00
Спектакль «Ужин с дураком». (16+)
17 ноября - 19.00
Спектакль «Волки и овцы». (16+)
18 ноября – 12.00
Спектакль для детей «Золотой цыплёнок». (0+)
18 ноября - 19.00
Спектакль «Женитьба». (16+)
19 ноября - 12.00
Спектакль для детей «Сказ о полярном дне и полярной ночи». (6+)
19 ноября - 19.00
Спектакль «День отдыха». (12+)
22 ноября - 14.00
Экскурсия по театру «Тайны закулисья».
22 ноября - 19.00
п. Междуречье
Спектакль «Две дамочки в сторону севера». (16+)
22 ноября - 19.00
Спектакль «Главная роль». (12+) с участием популярных российских актеров театра и кино Александра Пашкова, Петра Красилова, Анатолия Руденко, Глафиры Тархановой.
23 ноября - 14.00
Спектакль для детей «Сказ о полярном дне и полярной ночи». (6+)
23 ноября - 18.00
Спектакль малая сцена «Спасите Лёньку». (12+)
24 ноября - 19.00
Спектакль «Малая Кузёма». (16+)
25 ноября - 12.00
Спектакль для детей «Чудеса на Змеином болоте». (6+)
25 ноября - 19.00
Спектакль «Безымянная звезда». (16+)
26 ноября - 12.00
Спектакль для детей «Чиполлино». (0+)
26 ноября - 19.00
Спектакль «Эти свободные бабочки». (16+)
29 ноября - 14.00
Экскурсия по театру «Тайны закулисья».
29 ноября - 19.00
п. Мурмаши
Спектакль «День отдыха». (12+)
29 ноября - 19.00
Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница». (12+) с участием популярных российских актеров театра Клены Липец, Татьяны Ткач и других.
30 ноября - 19.00
Спектакль, малая сцена. «Страсти по Торчалову». (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
4 ноября - 19.00
«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. История неповторимой любви. (12+)
5 ноября - 12.00
«Приключения Буратино». По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Театральная сказка. (6+)"
5 ноября - 19.00
Премьера. «Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения. (16+)
11 ноября - 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
12 ноября – 12.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
12 ноября – 19.00
«Суета сует». А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)
19 ноября - 12.00
«Кот в сапогах». Н. Шувалова. Сказка. (6+)
19 ноября - 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
25 и 26 ноября – 19.00
Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
4 ноября - 14.00
Концерт «Весёлые люди» ансамбля «Лёгкие люди». (6+)
5 ноября - 12.00
Концерт «Музыкальный теремок» абонемента для детей «Кантеле – волшебное приключение».
10 ноября - 19.00
Концерт «Чайковский & Рахманинов». Фортепианный «ПетРо дуэт».
11 ноября - 18.00
Литературно-музыкальная композиция «Леди Макбет Мценского уезда» в исполнении Юлии Китовой (художественное слово) и артистов филармонии.
12 ноября - 17.00
Концерт «Орган, дудук и кларнет. Времена года» в исполнении Егора Колесова (орган, г. Санкт-Петербург) и Руслана Шмелькова (кларнет, дудук, г. Москва).
15 ноября - 19.00
Музыкально-литературный вечер «Госпожу свою – Музыку – славлю», посвящённый творчеству М. Цветаевой, в исполнении артистов филармонии.
19 ноября - 13.00 и 15.00
Концерт «Мой друг - Моцарт!». Фантазия для двух скрипок, виолончели и фортепиано на музыку Моцарта.
19 ноября - 17.00
Концерт джазового квинтета под управлением Даниила Крамера (г. Москва).
25 ноября - 17.00
Концерт Мурманского филармонического оркестра (к 150-летию Сергея Рахманинова). Дирижёр – Алексей Васильев (г. Санкт-Петербург). Солисты: Евгений Изотов (фортепиано, г. Санкт-Петербург), Элеонора Карпухова (фортепиано, г. Москва), Ли Синхан (фортепиано, Китай).
26 ноября - 14.00
Концерт «Весёлое путешествие семьи Финтифлюшкиных» в исполнении Ансамбля народной музыки «Солнцеворот» (г. Вологда).
26 ноября - 17.00
Концерт «Любимые песни» в исполнении Ансамбля народной музыки «Солнцеворот» (г. Вологда).
27 ноября - 19.00
Моноспектакль «Самое любимое» Константина Райкина.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
3 ноября - 19.00
Спектакль «Голый король». (18+)
4 ноября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Колобок». (4+)
4 ноября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Звёздочка». (3+)
5 ноября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Дюймовочка». (5+)
5 ноября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Красная Шапочка». (3+)
7 ноября - 11.30
Спектакль «Красная Шапочка». (3+)
10 ноября - 19.00
Моноспектакль «Каля-Маля» Елены Ксенофонтовой по пьесе Ирины Максимовой в рамках проекта #ОткрытаяСцена (16+)
11 ноября - 13.30
Спектакль «Алиса в Стране Чудес». (12+)
11 ноября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Телефон». (3+)
12 ноября - 13.30
Спектакль «Алиса в Стране Чудес». (12+)
12 ноября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Гуси-лебеди». (2+)
17 ноября - 19.00
Оперетта «Весёлая вдова» Санкт-Петербургского театра оперетты в рамках проекта #ОткрытаяСцена (12+)
18 ноября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Бармалей». (4+)
18 ноября - 15.3 и, 17.00
Спектакль «Муха-Цокотуха». (3+)
19 ноября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Гадкий утёнок». (5+)
19 ноября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Кто сказал: «Мяу»?». (2+)
24 ноября - 19.00
Спектакль «Ночь перед Рождеством». (16+)
25 ноября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Умка». (4+)
25 ноября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Кто здесь?». (2+)
26 ноября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Чудо в перьях». (4+)
26 ноября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Теремок». (3+)
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)
2 ноября
Мировое кафе (игровая технология) «День народного единства: символы и традиции».
3 ноября – 5 декабря
г. Мончегорск
Выставка «Открывая Библию» заслуженного художника РФ, преподавателя Мурманского колледжа искусств Анатолия Сергиенко в Городском центре культуры города Мончегорска.
28 ноября - 17.00
Концерт «Каникулы для флейты» студентов колледжа в Доме детского творчества им. А. Бредова.
30 ноября - 18.00
Концерт оркестра русских народных инструментов преподавателей детских школ искусств Мурманской области в рамках курсов повышения квалификации.
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
3 ноября - 12.00
«Классный» урок». Урок истории для взрослых в рамках Года педагога и наставника и к Дню народного единства в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск. (6+)
3 ноября - 14.30
«Классный» урок». Урок истории для взрослых в рамках Года педагога и наставника и к Дню народного единства в Доме-интернате для престарелых и инвалидов, г. Мурманск. (6+)
3 ноября - 16.00
Акция «Использование полисенсорного оборудования в коррекционно-развивающей работе педагога с детьми с особыми образовательными потребностями». (18+)
7 ноября - 16.00
Виртуальная выставка «Моя милиция меня бережёт»: ко Дню сотрудника внутренних дел Российской Федерации (группа «ВКонтакте»). (18+)
8 ноября - 10.30
Мастер-класс «Цветок единства» для детей с ограниченными возможностями здоровья: ко Дню народного единства. (6+)
9 ноября - 14.00
Брайлевские чтения к Международному дню слепых в рамках Декады белой трости. (18+)
14 ноября - 14.00
Правовой тренинг «Чудеса в кошельке» в рамках Международного дня белой трости. (18+)
15 ноября
Брайлевские чтения для детей «Феномен Луи Брайля» к Международному дню слепых в рамках Декады белой трости.
18 ноября - 16.00
«Читаем в ЛитРес». Виртуальная выставка «В поисках счастья» (группа «ВКонтакте»). (18+)
18 ноября
В течение дня
Выставка книг и изданий специальных форматов для детей «Мама...Слова нет милей на свете!». (0+)
19 ноября - 12.00
Международная просветительская акция «Географический диктант». (0+)
20 ноября - 15.00
Адаптивная экскурсия для молодёжи в Музей истории освоения Арктики им. О.Ю. Шмидта. (16+)
28 ноября - 13.00
п. Ревда Беседа-знакомство «Военная слава России» с выставкой тактильных картин «Небесные покровители». (6+)
28 ноября – 14.00
Обзор периодических изданий «По законам осени». (18+)
30 ноября
Час досуга «Мама – солнышко моё». (6+)
В течение месяца
Фотовыставка Юрия Шумилкина «Приметы времени». (16+)
Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)
Государственный архив Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)
2 ноября
Чтения «Мурман литературный» для участников Городского клуба старшего поколения г. Мурманска.
7 ноября
Урок «Мурман литературный» для учащихся 10 «А» класса гимназии №8 г. Мурманска.
9 ноября
Чтения «Мурман литературный» для получателей услуг Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.
10 ноября
Публикация на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте» – обзор личного фонда М.Г. Орешеты.
17 ноября
Круглый стол «Феномен краеведения: наука, увлечение, общественное движение. Опыт и перспективы краеведческой работы в Мурманской области», организованный совместно с отделением Российского исторического общества в Мурманске.
28 ноября
Публикация на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте» к 85-летию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.
30 ноября
Экскурсии по архиву в рамках ежемесячного экскурсионного дня.
30 ноября
Публикация на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте» к 45-летию Мурманской областной организации Союза писателей России.
Государственный архив Мурманской области в городе Кировске
16 ноября - 15.00
Лекция «100-летию полярного земледелия посвящается…» в Центральной городской библиотеке г. Апатиты.
28 ноября - 15.00
Краеведческий урок «Роль спецпереселенцев в становлении промышленности и сельского хозяйства в Хибинах» в библиотеке семейного чтения г. Апатиты.