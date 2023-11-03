г. МУРМАНСК

День народного единства.

3 ноября - 18.00

Акция «Сила людей в единстве». В программе: интерактивная площадка «Разные, но единые», мастер-классы, аквагрим.

г. Мурманск, ТРК «Мурманск Молл» (2-й этаж).

4 ноября - 12.00

В сквере на улице Ленинградской начнётся фестиваль национальных культур «Не хлебом едины» с концертной программой от «Дома дружбы», тематическими площадками, выставками национальных культурных объединений Мурманской области и мастеров декоративно-прикладного искусства.

г. Мурманск, ул. Ленинградская. Сквер.

4 ноября - 13.00

Состоится концерт, творческие коллективы Мурманской области исполнят песни на чувашском, татарском, армянском, украинском, белорусском и других языках.

г. Мурманск, ул. Ленинградская. Сквер.

4 ноября - 15.00

В ДКиНТ им. С.М. Кирова пройдёт концерт Ансамбля песни и пляски Северного флота.

г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

4 ноября - 16.00-20.00

В молодёжном пространстве «СОПКИ. 21А» пройдёт фестиваль «Мировидение». Его площадки объединят культуру и традиции представителей народов, этнических и этноконфессиональных групп, проживающих в Мурманской области – запланированы выступления молодёжных команд, проведение ярмарки ремесел и конкурса «Народное блюдо».

г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Молодёжное пространство «СОПКИ. 21А».

5 ноября - 14.00

На базе ДК Ленинского округа состоится фестиваль цыганской и индийской культуры. Перед зрителями откроется удивительный мир восточных танцев.

г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, 47. ДК Ленинского округа.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

3 ноября - 14.00

Мероприятие «Сокровища музея».

9 ноября - 14.00

Музейный урок «Арктика глазами художников».

16 ноября - 14.00

Мероприятие «Саамские узоры».

18 ноября - 14.00

Мастер-класс «Загадки графики. Линогравюра».

24 ноября - 14.00

Мероприятие «Краски жизни. Рисуем цветы!».

25 ноября - 15.00

Мастер-класс «Создание интерьерной картины».

26 ноября - 14.00

Мастер-класс «Зоопарк в миниатюре. Полимерная глина».

29 ноября - 14.00

Мероприятие «Жанры живописи. Пейзаж».

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».

Экскурсии по выставке из собрания Государственной Третьяковской галереи «Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство 1830-1910 годов».».

Экскурсии по выставке «История одного похищения. Вечный сюжет глазами современных авторов».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

5 ноября - 13.00

Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставке рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».

5 ноября - 15.00

Арт-медиация «Художник начинается с совести».

11 ноября - 13.00

Музейный урок «Добро и красота в картинах Евсея Моисеенко».

11 ноября - 16.00

Лекция «Марк Антокольский» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

12 ноября - 13.00

Музейный урок «Добро и красота в картинах Евсея Моисеенко».

12 ноября - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Как рождался при Петре любимый город на Неве».

18 ноября - 13.00

Музейный урок «Добро и красота в картинах Евсея Моисеенко».

18 ноября - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

19 ноября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Нежность акварели», посвящённое Международному дню акварели.

19 ноября - 15.00

Арт-медиация «Художник начинается с совести» по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко».

25 ноября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Образ матери в изобразительном искусстве», посвящённое Дню матери.

25 ноября - 16.00

Лекция «Кузьма Петров-Водкин» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

26 ноября - 13.00

Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставке рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».

26 ноября - 15.00

Арт-медиация «Художник начинается с совести».

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея».

Экскурсии по выставке «Именем Петра».

Экскурсии по выставке «Уютное настроение с ватными историями» Елены Афониной.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

10 ноября - 16.00

Праздник для участников клубных формирований Отдела народного искусства и ремёсел «Параскева Пятница».

11 ноября - 13.00

Мастер-класс по созданию открытки в технике батик - «Зимний лоскутик волшебства».

15 ноября - 14.00

Музейный урок по художественной обработке дерева «Делу время – потехе час».

17 ноября - 15.00

Мастер-класс «Ежик в тумане» в технике росписи по дереву.

18 ноября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Рукодельница», посвящённое Всемирному дню рукоделия.

22 ноября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Волшебный батик».

24 ноября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Подарок любимой маме», посвящённое Дню матери.

29 ноября - 14.00

Музейный урок по художественной обработке дерева «Делу время – потехе час».

В течение месяца

Экскурсии по областной выставке «Роскошь кружева». Кружева Татьяны Раздольской».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

4 ноября - 16.00

Концерт, посвящённый Дню народного единства.

7 ноября - 19.00

Концерт «Дворец зажигает огни», посвящённый 91-летию Дворца.

8 ноября - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка». для людей старшего поколения.

8 ноября - 19.00

Концерт Алексея Брянцева.

9 ноября - 19.00

Спектакль «А все трое – мой отец?» с участием популярных российских актёров театра и кино Сергея Степина, Анатолия Васильева, Александра Семчева, Ольги Лифенцевой, Алексея Суренского.

10 ноября - 19.00

КВН, полуфинал официальной Мурманской лиги КВН.

11 ноября - 16.00

Творческий вечер «Музыка всегда со мной». Натальи Капитановой в рамках юбилейного концерта «Композиторы Заполярья».

11 ноября - 16.00

г. Мончегорск

Концерт «Пора России возродиться» заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия». им. В.М. Колбасы.

12 ноября - 15.00

Музыкально-поэтический спектакль «Алеко» в исполнении коллективов: ансамбль солистов «Орфей», драматический театр «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», хор студентов Мурманского колледжа искусств. В главной роли: Павел Назаров, заслуженный артист Республики Карелия.

15 ноября - 19.00

Спектакль «Трактирщица» с участием популярных российских актёров театра и кино Анны Ардовой, Гоши Куценко, Вячеслава Разбегаева.

16 ноября - 19.00

Концерт группы Стаса Намина «Цветы».

17 и 18 ноября

I межрегиональный конкурс народного танца «Душа России».

18 ноября - 14.00

Областной инклюзивный праздник (к Всемирному Дню ребёнка) Областной военно-патриотический фестиваль «Верь в себя» среди людей с ОВЗ.

19 ноября - 15.00

Гала-концерт I межрегионального конкурса народного танца «Душа России».

22 ноября - 18.00

Вечер отдыха «Танцплощадка» для людей старшего поколения.

23 ноября - 19.00

Спектакль «Невеста на прокат» с участием популярных российских актёров театра и кино Александра Михайлова, Елены Прокловой/Жанны Эппле, Юлии Такшиной, Марии Рассказовой, Вячеслава Гугиева.

25 ноября - 13.30

Финал областного конкурса детского творчества «С любовью к маме».

25 ноября - 14.00

Праздничный концерт, посвящённый Дню матери России.

26 ноября - 15.00

Юбилейный концерт «Путь, выбранный однажды» ансамбля русских народных инструментов.

26 ноября

Пряничный АртМарафон в рамках VIII Международного фестиваля «Мир пряника».

26 ноября - 16.00

Концерт «Родительский дом» клуба авторской песни «Пять углов».

28 ноября - 19.00

Концерт «Нотр Дам де Пари» с участием популярных артистов Светланы Светиковой, Эда Шульжевского, Александра Постоленко, Петра Маркина, Вячеслава Гнедак.

29 ноября - 19.00

«Женский стендап»: Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Варвара Щербакова, Саша Муратова, Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Карина Мейханаджян, Белла Малу.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

4–5 ноября - 18.00–02.00

Всероссийская акция «Ночь искусств-2023».

5 ноября - 16.30

Тематическая экскурсия «По следу серого хищника» по выставке «Волки».

11 ноября - 16.30

Музейное занятие «Чудо в перьях».

12 ноября - 16.30

Интерактивная экскурсия «Прикоснись к прошлому».

18 ноября - 16.30

Демонстрации учебных программ по истории Мурманской области.

19 ноября - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск – столица Арктики».

24 ноября - 9.30

Региональный методический семинар для музейных организаций Мурманской области «Отражение тематики СВО в музейных пространствах учреждений и организаций Мурманской области».

25 ноября - 16.30

Музейное занятие «Ярмарка игрушек».

26 ноября - 16.30

Музейное занятие «Единственной маме на свете…» (рабочее название).

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

4-5 ноября - 18.00–01.00

Всероссийская акция «Ночь искусств-2023».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

3 ноября - 18.00–23.00

Всероссийская акция «Ночь искусств-2023».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 ноября - 18.00

Клуб «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

5 ноября - 12.00

Авторская пешеходная экскурсия «Мурманск. Литературные истории». (16+)

5, 12, 19 и 26 ноября - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

5 ноября - 15.00

Экскурсии «Теплые истории для озябшего туриста». (6+)

5, 12, 19 и 26 ноября - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (0+)

5 ноября - 16.00

Открытие выставки картин художника Татьяны Шороховой «Шелест птиц». (0+)

5 и 18 ноября - 17.00

Книжный клуб «Переплёт». (16+)

5 и 19 ноября - 17.00

Курс «Офисные программы и приложения». (12+)

7, 9, 14, 16, 21, 23 и 28 ноября - 15.00

Курс «Основы работы на ПК». (18+)

8 ноября - 12.00

Экскурсия «В кабинете учёного» в рамках акции «Наука» рядом». (6+)

8 и 22 ноября - 15.00

Секция «Литературная» в рамках работы Клуба «Старшие». (18+)

8 ноября - 17.00

Мастер-класс «Корзинка из джута». (12+)

8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 ноября - 18.00

Курс «Основы компьютерной графики». (16+)

9 ноября

День периодических изданий «Навигация в мире информации». (12+)

9 ноября - 14.00-15.30

Встреча с инструктором Центра здоровья городской поликлиники №1 г. Мурманска в рамках секции «Встречи со специалистами» Клуба «Старшие». (18+)

10 ноября - 14.00-15.00

Встреча с врачом-дерматовенерологом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи в рамках секции «Встречи со специалистами» Клуба «Старшие». (18+)

11 ноября - 12.00-20.00

Колычевские чтения «Колычевская осень». (12+)

11 ноября - 13.00

Лекция «Семья в античности. Традиционный институт и традиционная ценность. Лекция 1: Древний Рим». Лектор Владислав Владимирович Кузь, кандидат исторических наук. Из цикла «Открытые лекции в «Научке». (12+)

11 и 26 ноября - 17.00

Цикл встреч «Фантастические миры». (16+)

11 и 18 ноября - 18.00

Клуб разговорного английского языка. (16+)

12 ноября - 16.00

Клуб любителей винила «Заполярная фонотека». (12+)

14 ноября - 14.00-17.00

День информации «Информация и знания: библиотека в помощь учителю». (0+)

15 ноября - 11.00

Областной день специалиста «Библиотека и читатель: актуальные формы, современные тенденции». (18+)

15 ноября - 12.30

Акция «Всероссийский экологический диктант». (12+)

17 и 24 ноября - 15.00-16.00

Встреча с психологом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи в рамках секции «Встречи со специалистами» Клуба «Старшие». (18+)

18 ноября - 13.00

Лекция «Семья в античности. Традиционный институт и традиционная ценность. Лекция 2: Древний Рим». Лектор Владислав Владимирович Кузь, кандидат исторических наук. Из цикла «Открытые лекции в «Научке». (12+)

18 ноября - 15.00

Презентация книги Владимира Васильевича Сорокожердьева «Две воды на коромысле». (12+)

18 ноября - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу». (12+)

18 ноября - 16.00

Кинопоказ «Финансовая грамотность от А до Я». (16+)

19 ноября - 12.00

Международная акция «Географический диктант». (12+)

19 ноября - 14.00-16.00

Заседание Мурманского родословного общества. (16+)

19 ноября - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён». (12+)

25 ноября

День новой книги. (12+)

25 ноября

День возвращенной книги. (12+)

25 ноября - 13.00

Лекция «Колониальные птицы Баренцева моря: где гнездятся и где зимуют». Лектор Алексей Ежов, сотрудник Мурманского морского биологического института Российской академии наук. Из цикла «Открытые лекции в «Научке». (12+)

26 ноября - 12.00

Познавательный марафон «Увлекательное Мурмановедение». Ко Дню краеведа. (12+)

Художественные выставки

По 30 ноября

«Север в каждом из нас». (0+)

5-30 ноября

Выставка «Маяковский», посвящённая юбилею поэта. (12+)

5-30 ноября

Выставка картин художника Татьяны Шороховой «Шелест птиц». (0+)

Книжные выставки

9-14 ноября

«Весь мир на страницах журналов».

В течение месяца:

«Библиотекарь рекомендует: Любовь Кочергина».

«Названия не помню, но обложка... Сине-бело-голубая».

«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В Год педагога и наставника»).

«Сахарная» болезнь» (14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом).

«Есть, что вспомнить»: Ретропериодика ко День периодических изданий».

«Наука и технологии».

«Новые книги – новые встречи».

«Александр Евгеньевич Ферсман» - «поэт камня» (8 ноября – 140 лет со Дня рождения).

Выставка одной книги «Анна Каренина: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».

«Наука? Фантастика!».

«Во славу Отечества» (День народного единства).

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Читайте лучшее!» (Лауреаты литературных премий).

«Я хочу на ручки!».

«Встречайте новинки!».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».

«В них вся Вселенная живёт!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).

«Все краски Осени».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Новые книги».

«Я хочу на ручки!».

«Плоды осени».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

Открыта выставка ко Дню города Мурманска совместно с Епархией. (0+)

3 ноября - 18.00

Благотворительный концерт «Розовый октябрь». (16+)

4 ноября - 14.00

Фестиваль дружбы «Мировидение» ко Дню народного единства. (16+)

5 ноября - 15.00

Открытие интерактивной выставки «Маяковский». (16+)

5 ноября - 17.00

Просмотр фильма «Джули» в рамках «Кинозал 21А». (12+)

10 и 24 ноября - 15.00

Экскурсия по выставке «Маяковский». (16+)

10 ноября - 19.00

Концерт группы «Иначе всё» и Марии Лесуковой. (16+)

11 ноября - 17.00

Мастер-класс «Уютная гирлянда». (12+)

11 ноября - 18.00

Творческая встреча с писателем Шамилем Идиатуллиным. (16+)

12 и 25 ноября - 17.00

Концерт «Командная импровизация». (16+)

14 и 15 ноября - 17.00

Молодёжный проект «КИНОШТОРМ» в рамках международного кинофестиваля «Северный характер». (16+)

16, 23 и 30 ноября - 20.00

Встреча с молодыми поэтами Мурманска «Обратная связь». (16+)

18 ноября - 18.00

Стендап концерт финалистки «Comedy Баттл» на «ТНТ» 2022 г. Оли Гульчак. (16+)

19 и 28 ноября - 18.00

Медиация по выставке «Маяковский». (16+)

19 ноября - 17.00

Показ фильма «Пряности и страсти» в рамках «Кинозал 21А». (12+)

24 ноября - 19.00

Встреча с писателем Алексеем Сальниковым в рамках фестиваля «Книголёд». (16+)

25 ноября - 14.00

Мастер-класс «Лесной коллаж». (12+)

26 ноября - 16.00

Фестиваль женских танцевальных направлений (high heels). (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

3 - 9 ноября (по записи)

Мероприятие «ДНК России» в рамках передвижного художественно-просветительского проекта «Славянское наследие».

6 - 12 ноября (по записи)

Интерактивная познавательная игра «А мне учиться нравится!».

11 ноября - 15.00

Встреча «Интеллект добр» в рамках волонтерского образовательного проекта.

14, 21 и 28 ноября - 16.00

Музей Есенина в библиотеке: экскурсия на английском языке (по «Пушкинской карте»).

19 ноября - 14.00

Мастер-класс «Гномы бывают разные. Шьём гнома, приносящего удачу».

19 ноября - 17.00

Встреча «Лампа» в рамках молодежного поэтического проекта.

20 ноября - 19.00

Благотворительная акция «Чемодан добра» по сбору кормов для бездомных животных.

26 ноября - 12.00-17.00

Семейный фестиваль в библиотеке «Читать и мечтать - вместе 55!».

В течение месяца (по записи)

Познавательно- игровое мероприятие «Во что играют дети на нашей планете» к Всемирному дню ребёнка.

Литературный час «Есенин и Маяковский».

Путешествие Терскому берегу «Земля Тре».

Познавательных занятий «Нескучно о классике».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Гастроли Смоленского государственного академического театра им. А.С. Грибоедова». (г. Смоленск) в рамках Федеральной программы «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ-Ведущие театры»

3 ноября - 19.00

Спектакль «Школа соблазна». (16+)

4 ноября - 12.00

Спектакль для детей «Али-баба». (0+)

4 ноября - 19.00

Спектакль «Тётки». (16+)

5 ноября - 12.00

Спектакль для детей «Али-баба». (0+)

5 ноября - 19.00

Спектакль «Авария». (16+)

Завершение гастролей Смоленского государственного академического театра им. А.С. Грибоедова». (г. Смоленск)

8 ноября - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья».

8 ноября - 19.00

Спектакль малая сцена «Пёс идёт домой». (12+)

9 ноября - 19.00

г. Заозерск

Спектакль «Прибайкальская кадриль». (16+)

9 ноября - 19.00

Спектакль «Две дамочки в сторону севера». (16+)

10 ноября - 19.00

Спектакль «Я Zнаю праVду!». (16+) в рамках гастролей Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна». (г. Донецк) по Федеральной программе «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ-Ведущие театры»

11 ноября - 12.00

Спектакль для детей «Сказки для Ёжика. Правда мы будем всегда?». (6+)

12 ноября - 12.00

Спектакль для детей «Летучий корабль». (6+)

12 ноября - 19.00

Спектакль «Сочельник в Манхэттене.». (16+)

15 ноября - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья»

15 ноября - 18.00

г. Оленегорск

Спектакль «Безымянная звезда». (16+)

15 ноября - 19.00

Спектакль «Летучая мышь». (6+) Московского Театра Музыкальной Антрепризы «БУФФ-ПАРАДИЗ». (г. Москва)

16 ноября - 19.00

Спектакль «Ужин с дураком». (16+)

17 ноября - 19.00

Спектакль «Волки и овцы». (16+)

18 ноября – 12.00

Спектакль для детей «Золотой цыплёнок». (0+)

18 ноября - 19.00

Спектакль «Женитьба». (16+)

19 ноября - 12.00

Спектакль для детей «Сказ о полярном дне и полярной ночи». (6+)

19 ноября - 19.00

Спектакль «День отдыха». (12+)

22 ноября - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья».

22 ноября - 19.00

п. Междуречье

Спектакль «Две дамочки в сторону севера». (16+)

22 ноября - 19.00

Спектакль «Главная роль». (12+) с участием популярных российских актеров театра и кино Александра Пашкова, Петра Красилова, Анатолия Руденко, Глафиры Тархановой.

23 ноября - 14.00

Спектакль для детей «Сказ о полярном дне и полярной ночи». (6+)

23 ноября - 18.00

Спектакль малая сцена «Спасите Лёньку». (12+)

24 ноября - 19.00

Спектакль «Малая Кузёма». (16+)

25 ноября - 12.00

Спектакль для детей «Чудеса на Змеином болоте». (6+)

25 ноября - 19.00

Спектакль «Безымянная звезда». (16+)

26 ноября - 12.00

Спектакль для детей «Чиполлино». (0+)

26 ноября - 19.00

Спектакль «Эти свободные бабочки». (16+)

29 ноября - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья».

29 ноября - 19.00

п. Мурмаши

Спектакль «День отдыха». (12+)

29 ноября - 19.00

Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница». (12+) с участием популярных российских актеров театра Клены Липец, Татьяны Ткач и других.

30 ноября - 19.00

Спектакль, малая сцена. «Страсти по Торчалову». (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 ноября - 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. История неповторимой любви. (12+)

5 ноября - 12.00

«Приключения Буратино». По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Театральная сказка. (6+)"

5 ноября - 19.00

Премьера. «Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения. (16+)

11 ноября - 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

12 ноября – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

12 ноября – 19.00

«Суета сует». А. Аверченко. Театральный ералаш. (12+)

19 ноября - 12.00

«Кот в сапогах». Н. Шувалова. Сказка. (6+)

19 ноября - 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

25 и 26 ноября – 19.00

Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

4 ноября - 14.00

Концерт «Весёлые люди» ансамбля «Лёгкие люди». (6+)

5 ноября - 12.00

Концерт «Музыкальный теремок» абонемента для детей «Кантеле – волшебное приключение».

10 ноября - 19.00

Концерт «Чайковский & Рахманинов». Фортепианный «ПетРо дуэт».

11 ноября - 18.00

Литературно-музыкальная композиция «Леди Макбет Мценского уезда» в исполнении Юлии Китовой (художественное слово) и артистов филармонии.

12 ноября - 17.00

Концерт «Орган, дудук и кларнет. Времена года» в исполнении Егора Колесова (орган, г. Санкт-Петербург) и Руслана Шмелькова (кларнет, дудук, г. Москва).

15 ноября - 19.00

Музыкально-литературный вечер «Госпожу свою – Музыку – славлю», посвящённый творчеству М. Цветаевой, в исполнении артистов филармонии.

19 ноября - 13.00 и 15.00

Концерт «Мой друг - Моцарт!». Фантазия для двух скрипок, виолончели и фортепиано на музыку Моцарта.

19 ноября - 17.00

Концерт джазового квинтета под управлением Даниила Крамера (г. Москва).

25 ноября - 17.00

Концерт Мурманского филармонического оркестра (к 150-летию Сергея Рахманинова). Дирижёр – Алексей Васильев (г. Санкт-Петербург). Солисты: Евгений Изотов (фортепиано, г. Санкт-Петербург), Элеонора Карпухова (фортепиано, г. Москва), Ли Синхан (фортепиано, Китай).

26 ноября - 14.00

Концерт «Весёлое путешествие семьи Финтифлюшкиных» в исполнении Ансамбля народной музыки «Солнцеворот» (г. Вологда).

26 ноября - 17.00

Концерт «Любимые песни» в исполнении Ансамбля народной музыки «Солнцеворот» (г. Вологда).

27 ноября - 19.00

Моноспектакль «Самое любимое» Константина Райкина.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

3 ноября - 19.00

Спектакль «Голый король». (18+)

4 ноября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Колобок». (4+)

4 ноября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Звёздочка». (3+)

5 ноября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Дюймовочка». (5+)

5 ноября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Красная Шапочка». (3+)

7 ноября - 11.30

Спектакль «Красная Шапочка». (3+)

10 ноября - 19.00

Моноспектакль «Каля-Маля» Елены Ксенофонтовой по пьесе Ирины Максимовой в рамках проекта #ОткрытаяСцена (16+)

11 ноября - 13.30

Спектакль «Алиса в Стране Чудес». (12+)

11 ноября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Телефон». (3+)

12 ноября - 13.30

Спектакль «Алиса в Стране Чудес». (12+)

12 ноября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Гуси-лебеди». (2+)

17 ноября - 19.00

Оперетта «Весёлая вдова» Санкт-Петербургского театра оперетты в рамках проекта #ОткрытаяСцена (12+)

18 ноября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Бармалей». (4+)

18 ноября - 15.3 и, 17.00

Спектакль «Муха-Цокотуха». (3+)

19 ноября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Гадкий утёнок». (5+)

19 ноября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Кто сказал: «Мяу»?». (2+)

24 ноября - 19.00

Спектакль «Ночь перед Рождеством». (16+)

25 ноября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Умка». (4+)

25 ноября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Кто здесь?». (2+)

26 ноября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Чудо в перьях». (4+)

26 ноября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Теремок». (3+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

3 ноября – 5 декабря

г. Мончегорск

Выставка «Открывая Библию» заслуженного художника РФ, преподавателя Мурманского колледжа искусств Анатолия Сергиенко в Городском центре культуры города Мончегорска.

28 ноября - 17.00

Концерт «Каникулы для флейты» студентов колледжа в Доме детского творчества им. А. Бредова.

30 ноября - 18.00

Концерт оркестра русских народных инструментов преподавателей детских школ искусств Мурманской области в рамках курсов повышения квалификации.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

3 ноября - 12.00

«Классный» урок». Урок истории для взрослых в рамках Года педагога и наставника и к Дню народного единства в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск. (6+)

3 ноября - 14.30

«Классный» урок». Урок истории для взрослых в рамках Года педагога и наставника и к Дню народного единства в Доме-интернате для престарелых и инвалидов, г. Мурманск. (6+)

3 ноября - 16.00

Акция «Использование полисенсорного оборудования в коррекционно-развивающей работе педагога с детьми с особыми образовательными потребностями». (18+)

7 ноября - 16.00

Виртуальная выставка «Моя милиция меня бережёт»: ко Дню сотрудника внутренних дел Российской Федерации (группа «ВКонтакте»). (18+)

8 ноября - 10.30

Мастер-класс «Цветок единства» для детей с ограниченными возможностями здоровья: ко Дню народного единства. (6+)

9 ноября - 14.00

Брайлевские чтения к Международному дню слепых в рамках Декады белой трости. (18+)

14 ноября - 14.00

Правовой тренинг «Чудеса в кошельке» в рамках Международного дня белой трости. (18+)

15 ноября

Брайлевские чтения для детей «Феномен Луи Брайля» к Международному дню слепых в рамках Декады белой трости.

18 ноября - 16.00

«Читаем в ЛитРес». Виртуальная выставка «В поисках счастья» (группа «ВКонтакте»). (18+)

18 ноября

В течение дня

Выставка книг и изданий специальных форматов для детей «Мама...Слова нет милей на свете!». (0+)

19 ноября - 12.00

Международная просветительская акция «Географический диктант». (0+)

20 ноября - 15.00

Адаптивная экскурсия для молодёжи в Музей истории освоения Арктики им. О.Ю. Шмидта. (16+)

28 ноября - 13.00

п. Ревда Беседа-знакомство «Военная слава России» с выставкой тактильных картин «Небесные покровители». (6+)

28 ноября – 14.00

Обзор периодических изданий «По законам осени». (18+)

30 ноября

Час досуга «Мама – солнышко моё». (6+)

В течение месяца

Фотовыставка Юрия Шумилкина «Приметы времени». (16+)

Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

7 ноября

Урок «Мурман литературный» для учащихся 10 «А» класса гимназии №8 г. Мурманска.

9 ноября

Чтения «Мурман литературный» для получателей услуг Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.

10 ноября

Публикация на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте» – обзор личного фонда М.Г. Орешеты.

17 ноября

Круглый стол «Феномен краеведения: наука, увлечение, общественное движение. Опыт и перспективы краеведческой работы в Мурманской области», организованный совместно с отделением Российского исторического общества в Мурманске.

28 ноября

Публикация на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте» к 85-летию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

30 ноября

Экскурсии по архиву в рамках ежемесячного экскурсионного дня.

30 ноября

Публикация на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте» к 45-летию Мурманской областной организации Союза писателей России.

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

16 ноября - 15.00

Лекция «100-летию полярного земледелия посвящается…» в Центральной городской библиотеке г. Апатиты.

28 ноября - 15.00

Краеведческий урок «Роль спецпереселенцев в становлении промышленности и сельского хозяйства в Хибинах» в библиотеке семейного чтения г. Апатиты.