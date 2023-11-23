г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

24 ноября - 14.00

Мероприятие «Краски жизни. Рисуем цветы!».

25 ноября - 15.00

Мастер-класс «Создание интерьерной картины».

26 ноября - 14.00

Мастер-класс «Зоопарк в миниатюре. Полимерная глина».

29 ноября - 14.00

Мероприятие «Жанры живописи. Пейзаж».

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».

Экскурсии по выставке из собрания Государственной Третьяковской галереи «Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство 1830-1910 годов».».

Экскурсии по выставке «История одного похищения. Вечный сюжет глазами современных авторов».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

25 ноября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Образ матери в изобразительном искусстве», посвящённое Дню матери.

25 ноября - 16.00

Лекция «Кузьма Петров-Водкин» из цикла «Знакомьтесь: художник!».

26 ноября - 13.00

Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставке рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».

26 ноября - 15.00

Арт-медиация «Художник начинается с совести».

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея».

Экскурсии по выставке «Именем Петра».

Экскурсии по выставке «Уютное настроение с ватными историями» Елены Афониной.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

24 ноября - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Подарок любимой маме», посвящённое Дню матери.

29 ноября - 14.00

Музейный урок по художественной обработке дерева «Делу время – потехе час».

В течение месяца

Экскурсии по областной выставке «Роскошь кружева». Кружева Татьяны Раздольской».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

23 ноября - 19.00

Спектакль «Невеста на прокат» с участием популярных российских актёров театра и кино Александра Михайлова, Елены Прокловой/Жанны Эппле, Юлии Такшиной, Марии Рассказовой, Вячеслава Гугиева.

25 ноября - 13.30

Финал областного конкурса детского творчества «С любовью к маме».

25 ноября - 14.00

Праздничный концерт, посвящённый Дню матери России.

26 ноября - 15.00

Юбилейный концерт «Путь, выбранный однажды» ансамбля русских народных инструментов.

26 ноября

Пряничный АртМарафон в рамках VIII Международного фестиваля «Мир пряника».

26 ноября - 16.00

Концерт «Родительский дом» клуба авторской песни «Пять углов».

28 ноября - 19.00

Концерт «Нотр Дам де Пари» с участием популярных артистов Светланы Светиковой, Эда Шульжевского, Александра Постоленко, Петра Маркина, Вячеслава Гнедак.

29 ноября - 19.00

«Женский стендап»: Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Варвара Щербакова, Саша Муратова, Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Карина Мейханаджян, Белла Малу.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

24 ноября - 9.30

Региональный методический семинар для музейных организаций Мурманской области «Отражение тематики СВО в музейных пространствах учреждений и организаций Мурманской области».

25 ноября - 16.30

Музейное занятие «Ярмарка игрушек».

26 ноября - 16.30

Музейное занятие «Единственной маме на свете…» (рабочее название).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

23 и 28 ноября - 15.00

Курс «Основы работы на ПК». (18+)

24 ноября - 15.00-16.00

Встреча с психологом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи в рамках секции «Встречи со специалистами» Клуба «Старшие». (18+)

24 и 29 ноября - 18.00

Курс «Основы компьютерной графики». (16+)

24 и 29 ноября - 18.00

Клуб «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

25 ноября

День новой книги. (12+)

25 ноября

День возвращенной книги. (12+)

25 ноября - 13.00

Лекция «Колониальные птицы Баренцева моря: где гнездятся и где зимуют». Лектор Алексей Ежов, сотрудник Мурманского морского биологического института Российской академии наук. Из цикла «Открытые лекции в «Научке». (12+)

26 ноября - 12.00

Познавательный марафон «Увлекательное Мурмановедение». Ко Дню краеведа. (12+)

26 ноября - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

26 ноября - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (0+)

26 ноября - 17.00

Цикл встреч «Фантастические миры». (16+)

Художественные выставки

По 30 ноября

«Север в каждом из нас». (0+)

Выставка «Маяковский», посвящённая юбилею поэта. (12+)

Выставка картин художника Татьяны Шороховой «Шелест птиц». (0+)

Книжные выставки в течение месяца:

«Библиотекарь рекомендует: Любовь Кочергина».

«Названия не помню, но обложка... Сине-бело-голубая».

«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В Год педагога и наставника»).

«Сахарная» болезнь» (14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом).

«Есть, что вспомнить»: Ретропериодика ко День периодических изданий».

«Наука и технологии».

«Новые книги – новые встречи».

«Александр Евгеньевич Ферсман» - «поэт камня» (8 ноября – 140 лет со Дня рождения).

Выставка одной книги «Анна Каренина: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».

«Наука? Фантастика!».

«Во славу Отечества» (День народного единства).

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Читайте лучшее!» (Лауреаты литературных премий).

«Я хочу на ручки!».

«Встречайте новинки!».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».

«В них вся Вселенная живёт!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).

«Все краски Осени».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Новые книги».

«Я хочу на ручки!».

«Плоды осени».

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

Открыта выставка ко Дню города Мурманска совместно с Епархией. (0+)

23 и 30 ноября - 20.00

Встреча с молодыми поэтами Мурманска «Обратная связь». (16+)

24 ноября - 15.00

Экскурсия по выставке «Маяковский». (16+)

24 ноября - 19.00

Встреча с писателем Алексеем Сальниковым в рамках фестиваля «Книголёд». (16+)

25 ноября - 14.00

Мастер-класс «Лесной коллаж». (12+)

25 ноября - 17.00

Концерт «Командная импровизация». (16+)

26 ноября - 16.00

Фестиваль женских танцевальных направлений (high heels). (16+)

28 ноября - 18.00

Медиация по выставке «Маяковский». (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

26 ноября - 12.00-17.00

Семейный фестиваль в библиотеке «Читать и мечтать - вместе 55!».

28 ноября - 16.00

Музей Есенина в библиотеке: экскурсия на английском языке (по «Пушкинской карте»).

В течение месяца (по записи)

Познавательно- игровое мероприятие «Во что играют дети на нашей планете» к Всемирному дню ребёнка.

Литературный час «Есенин и Маяковский».

Путешествие Терскому берегу «Земля Тре».

Познавательных занятий «Нескучно о классике».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

23 ноября - 14.00

Спектакль для детей «Сказ о полярном дне и полярной ночи». (6+)

23 ноября - 18.00

Спектакль малая сцена «Спасите Лёньку». (12+)

24 ноября - 19.00

Спектакль «Малая Кузёма». (16+)

25 ноября - 12.00

Спектакль для детей «Чудеса на Змеином болоте». (6+)

25 ноября - 19.00

Спектакль «Безымянная звезда». (16+)

26 ноября - 12.00

Спектакль для детей «Чиполлино». (0+)

26 ноября - 19.00

Спектакль «Эти свободные бабочки». (16+)

29 ноября - 14.00

Экскурсия по театру «Тайны закулисья».

29 ноября - 19.00

п. Мурмаши

Спектакль «День отдыха». (12+)

29 ноября - 19.00

Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница». (12+) с участием популярных российских актеров театра Клены Липец, Татьяны Ткач и других.

30 ноября - 19.00

Спектакль, малая сцена. «Страсти по Торчалову». (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 и 26 ноября – 19.00

Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)

2 и 10 декабря - 19.00

«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века. (12+)

3 декабря - 12.00

«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). Истрия одного похищения. (6+)

3 декабря - 19.00

«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения. (16+)

9 декабря - 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)

10 декабря - 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

16 декабря - 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

17 декабря - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

17 декабря - 19.00

«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)

Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

25-30 декабря - 12.00 и 15.00

2-6 января - 12.00 и 15.00

Премьера. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. По мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

25 ноября - 17.00

Концерт Мурманского филармонического оркестра (к 150-летию Сергея Рахманинова). Дирижёр – Алексей Васильев (г. Санкт-Петербург). Солисты: Евгений Изотов (фортепиано, г. Санкт-Петербург), Элеонора Карпухова (фортепиано, г. Москва), Ли Синхан (фортепиано, Китай).

26 ноября - 14.00

Концерт «Весёлое путешествие семьи Финтифлюшкиных» в исполнении Ансамбля народной музыки «Солнцеворот» (г. Вологда).

26 ноября - 17.00

Концерт «Любимые песни» в исполнении Ансамбля народной музыки «Солнцеворот» (г. Вологда).

27 ноября - 19.00

Моноспектакль «Самое любимое» Константина Райкина.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

24 ноября - 19.00

Спектакль «Ночь перед Рождеством». (16+)

25 ноября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Умка». (4+)

25 ноября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Кто здесь?». (2+)

26 ноября - 11.00 и 13.30

Спектакль «Чудо в перьях». (4+)

26 ноября - 15.30 и 17.00

Спектакль «Теремок». (3+)

1 декабря - 19.00

Премьера. Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)

2 декабря - 13.30

Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)

2 декабря - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто. «Барто пожаловать». (3+)

3 декабря - 11.00 и 13.30

Никита Шмитько. По мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

3 декабря - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)

8 декабря - 19.00

Светлана Озерская. По мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

9 декабря - 13.30

Эдуард Успенский «Зима в Простоквашино». (5+)

9 декабря - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

10 декабря - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. По сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

10 декабря - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)

16 декабря - 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

16 декабря - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

17 декабря - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

17 декабря - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. По мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

Мурманский областной театр кукол приглашает с 22 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на новогодние представления с участие Деда Мороза и Снегурочки.

22 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

22 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

25 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

25 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

26 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

26 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

27 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

27 декабря - 16.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

28 декабря - 10.00, 13.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

28 декабря - 16.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

29 декабря - 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

30 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

2 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

2 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

7 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

7 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

13 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

13 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

14 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

14 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

28 ноября - 17.00

Концерт «Каникулы для флейты» студентов колледжа в Доме детского творчества им. А. Бредова.

30 ноября - 18.00

Концерт оркестра русских народных инструментов преподавателей детских школ искусств Мурманской области в рамках курсов повышения квалификации.

По 5 декабря

г. Мончегорск

Выставка «Открывая Библию» заслуженного художника РФ, преподавателя Мурманского колледжа искусств Анатолия Сергиенко в Городском центре культуры города Мончегорска.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

28 ноября - 13.00

п. Ревда Беседа-знакомство «Военная слава России» с выставкой тактильных картин «Небесные покровители». (6+)

28 ноября – 14.00

Обзор периодических изданий «По законам осени». (18+)

30 ноября

Час досуга «Мама – солнышко моё». (6+)

В течение месяца

Фотовыставка Юрия Шумилкина «Приметы времени». (16+)

Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

28 ноября

Публикация на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте» к 85-летию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

30 ноября

Экскурсии по архиву в рамках ежемесячного экскурсионного дня.

30 ноября

Публикация на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте» к 45-летию Мурманской областной организации Союза писателей России.

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

28 ноября - 15.00

Краеведческий урок «Роль спецпереселенцев в становлении промышленности и сельского хозяйства в Хибинах» в библиотеке семейного чтения г. Апатиты.