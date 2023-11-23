АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
24 ноября - 14.00
Мероприятие «Краски жизни. Рисуем цветы!».
25 ноября - 15.00
Мастер-класс «Создание интерьерной картины».
26 ноября - 14.00
Мастер-класс «Зоопарк в миниатюре. Полимерная глина».
29 ноября - 14.00
Мероприятие «Жанры живописи. Пейзаж».
В течение месяца
Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».
Экскурсии по выставке из собрания Государственной Третьяковской галереи «Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство 1830-1910 годов».».
Экскурсии по выставке «История одного похищения. Вечный сюжет глазами современных авторов».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
25 ноября - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Образ матери в изобразительном искусстве», посвящённое Дню матери.
25 ноября - 16.00
Лекция «Кузьма Петров-Водкин» из цикла «Знакомьтесь: художник!».
26 ноября - 13.00
Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставке рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».
26 ноября - 15.00
Арт-медиация «Художник начинается с совести».
В течение месяца
Экскурсии по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея».
Экскурсии по выставке «Именем Петра».
Экскурсии по выставке «Уютное настроение с ватными историями» Елены Афониной.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
24 ноября - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Подарок любимой маме», посвящённое Дню матери.
29 ноября - 14.00
Музейный урок по художественной обработке дерева «Делу время – потехе час».
В течение месяца
Экскурсии по областной выставке «Роскошь кружева». Кружева Татьяны Раздольской».
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
23 ноября - 19.00
Спектакль «Невеста на прокат» с участием популярных российских актёров театра и кино Александра Михайлова, Елены Прокловой/Жанны Эппле, Юлии Такшиной, Марии Рассказовой, Вячеслава Гугиева.
25 ноября - 13.30
Финал областного конкурса детского творчества «С любовью к маме».
25 ноября - 14.00
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери России.
26 ноября - 15.00
Юбилейный концерт «Путь, выбранный однажды» ансамбля русских народных инструментов.
26 ноября
Пряничный АртМарафон в рамках VIII Международного фестиваля «Мир пряника».
26 ноября - 16.00
Концерт «Родительский дом» клуба авторской песни «Пять углов».
28 ноября - 19.00
Концерт «Нотр Дам де Пари» с участием популярных артистов Светланы Светиковой, Эда Шульжевского, Александра Постоленко, Петра Маркина, Вячеслава Гнедак.
29 ноября - 19.00
«Женский стендап»: Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Варвара Щербакова, Саша Муратова, Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Карина Мейханаджян, Белла Малу.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
24 ноября - 9.30
Региональный методический семинар для музейных организаций Мурманской области «Отражение тематики СВО в музейных пространствах учреждений и организаций Мурманской области».
25 ноября - 16.30
Музейное занятие «Ярмарка игрушек».
26 ноября - 16.30
Музейное занятие «Единственной маме на свете…» (рабочее название).
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
23 и 28 ноября - 15.00
Курс «Основы работы на ПК». (18+)
24 ноября - 15.00-16.00
Встреча с психологом Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи в рамках секции «Встречи со специалистами» Клуба «Старшие». (18+)
24 и 29 ноября - 18.00
Курс «Основы компьютерной графики». (16+)
24 и 29 ноября - 18.00
Клуб «КИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)
25 ноября
День новой книги. (12+)
25 ноября
День возвращенной книги. (12+)
25 ноября - 13.00
Лекция «Колониальные птицы Баренцева моря: где гнездятся и где зимуют». Лектор Алексей Ежов, сотрудник Мурманского морского биологического института Российской академии наук. Из цикла «Открытые лекции в «Научке». (12+)
26 ноября - 12.00
Познавательный марафон «Увлекательное Мурмановедение». Ко Дню краеведа. (12+)
26 ноября - 13.00
Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)
26 ноября - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм». (0+)
26 ноября - 17.00
Цикл встреч «Фантастические миры». (16+)
Художественные выставки
По 30 ноября
«Север в каждом из нас». (0+)
Выставка «Маяковский», посвящённая юбилею поэта. (12+)
Выставка картин художника Татьяны Шороховой «Шелест птиц». (0+)
Книжные выставки в течение месяца:
«Библиотекарь рекомендует: Любовь Кочергина».
«Названия не помню, но обложка... Сине-бело-голубая».
«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В Год педагога и наставника»).
«Сахарная» болезнь» (14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом).
«Есть, что вспомнить»: Ретропериодика ко День периодических изданий».
«Наука и технологии».
«Новые книги – новые встречи».
«Александр Евгеньевич Ферсман» - «поэт камня» (8 ноября – 140 лет со Дня рождения).
Выставка одной книги «Анна Каренина: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».
«Наука? Фантастика!».
«Во славу Отечества» (День народного единства).
«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».
«Читайте лучшее!» (Лауреаты литературных премий).
«Я хочу на ручки!».
«Встречайте новинки!».
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).
«Читаем по-английски: зарубежные издания».
«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».
«В них вся Вселенная живёт!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).
«Все краски Осени».
«Кулинария в стиле «ретро».
«На стиле! Ретромода».
«Новые книги».
«Я хочу на ручки!».
«Плоды осени».
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
Открыта выставка ко Дню города Мурманска совместно с Епархией. (0+)
23 и 30 ноября - 20.00
Встреча с молодыми поэтами Мурманска «Обратная связь». (16+)
24 ноября - 15.00
Экскурсия по выставке «Маяковский». (16+)
24 ноября - 19.00
Встреча с писателем Алексеем Сальниковым в рамках фестиваля «Книголёд». (16+)
25 ноября - 14.00
Мастер-класс «Лесной коллаж». (12+)
25 ноября - 17.00
Концерт «Командная импровизация». (16+)
26 ноября - 16.00
Фестиваль женских танцевальных направлений (high heels). (16+)
28 ноября - 18.00
Медиация по выставке «Маяковский». (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
26 ноября - 12.00-17.00
Семейный фестиваль в библиотеке «Читать и мечтать - вместе 55!».
28 ноября - 16.00
Музей Есенина в библиотеке: экскурсия на английском языке (по «Пушкинской карте»).
В течение месяца (по записи)
Познавательно- игровое мероприятие «Во что играют дети на нашей планете» к Всемирному дню ребёнка.
Литературный час «Есенин и Маяковский».
Путешествие Терскому берегу «Земля Тре».
Познавательных занятий «Нескучно о классике».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
23 ноября - 14.00
Спектакль для детей «Сказ о полярном дне и полярной ночи». (6+)
23 ноября - 18.00
Спектакль малая сцена «Спасите Лёньку». (12+)
24 ноября - 19.00
Спектакль «Малая Кузёма». (16+)
25 ноября - 12.00
Спектакль для детей «Чудеса на Змеином болоте». (6+)
25 ноября - 19.00
Спектакль «Безымянная звезда». (16+)
26 ноября - 12.00
Спектакль для детей «Чиполлино». (0+)
26 ноября - 19.00
Спектакль «Эти свободные бабочки». (16+)
29 ноября - 14.00
Экскурсия по театру «Тайны закулисья».
29 ноября - 19.00
п. Мурмаши
Спектакль «День отдыха». (12+)
29 ноября - 19.00
Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница». (12+) с участием популярных российских актеров театра Клены Липец, Татьяны Ткач и других.
30 ноября - 19.00
Спектакль, малая сцена. «Страсти по Торчалову». (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
25 и 26 ноября – 19.00
Премьера. «Хозяйка гостиницы». К. Гольдони. Комедия в 2-х действиях. (12+)
2 и 10 декабря - 19.00
«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века. (12+)
3 декабря - 12.00
«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). Истрия одного похищения. (6+)
3 декабря - 19.00
«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения. (16+)
9 декабря - 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)
10 декабря - 12.00
«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
16 декабря - 19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)
17 декабря - 12.00
«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)
17 декабря - 19.00
«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)
Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.
25-30 декабря - 12.00 и 15.00
2-6 января - 12.00 и 15.00
Премьера. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. По мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
25 ноября - 17.00
Концерт Мурманского филармонического оркестра (к 150-летию Сергея Рахманинова). Дирижёр – Алексей Васильев (г. Санкт-Петербург). Солисты: Евгений Изотов (фортепиано, г. Санкт-Петербург), Элеонора Карпухова (фортепиано, г. Москва), Ли Синхан (фортепиано, Китай).
26 ноября - 14.00
Концерт «Весёлое путешествие семьи Финтифлюшкиных» в исполнении Ансамбля народной музыки «Солнцеворот» (г. Вологда).
26 ноября - 17.00
Концерт «Любимые песни» в исполнении Ансамбля народной музыки «Солнцеворот» (г. Вологда).
27 ноября - 19.00
Моноспектакль «Самое любимое» Константина Райкина.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
24 ноября - 19.00
Спектакль «Ночь перед Рождеством». (16+)
25 ноября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Умка». (4+)
25 ноября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Кто здесь?». (2+)
26 ноября - 11.00 и 13.30
Спектакль «Чудо в перьях». (4+)
26 ноября - 15.30 и 17.00
Спектакль «Теремок». (3+)
1 декабря - 19.00
Премьера. Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)
2 декабря - 13.30
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
2 декабря - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто. «Барто пожаловать». (3+)
3 декабря - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько. По мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
3 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
8 декабря - 19.00
Светлана Озерская. По мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
9 декабря - 13.30
Эдуард Успенский «Зима в Простоквашино». (5+)
9 декабря - 15.30 и 17.00
Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
10 декабря - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. По сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
10 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)
16 декабря - 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
16 декабря - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
17 декабря - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
17 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. По мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
Мурманский областной театр кукол приглашает с 22 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на новогодние представления с участие Деда Мороза и Снегурочки.
22 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
22 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
25 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
25 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
26 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
26 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
27 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
27 декабря - 16.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
28 декабря - 10.00, 13.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
28 декабря - 16.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
29 декабря - 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
30 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
2 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
2 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
7 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
7 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
8 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
8 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
13 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
13 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
14 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
14 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)
28 ноября - 17.00
Концерт «Каникулы для флейты» студентов колледжа в Доме детского творчества им. А. Бредова.
30 ноября - 18.00
Концерт оркестра русских народных инструментов преподавателей детских школ искусств Мурманской области в рамках курсов повышения квалификации.
По 5 декабря
г. Мончегорск
Выставка «Открывая Библию» заслуженного художника РФ, преподавателя Мурманского колледжа искусств Анатолия Сергиенко в Городском центре культуры города Мончегорска.
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
28 ноября - 13.00
п. Ревда Беседа-знакомство «Военная слава России» с выставкой тактильных картин «Небесные покровители». (6+)
28 ноября – 14.00
Обзор периодических изданий «По законам осени». (18+)
30 ноября
Час досуга «Мама – солнышко моё». (6+)
В течение месяца
Фотовыставка Юрия Шумилкина «Приметы времени». (16+)
Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)
Государственный архив Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)
28 ноября
Публикация на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте» к 85-летию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.
30 ноября
Экскурсии по архиву в рамках ежемесячного экскурсионного дня.
30 ноября
Публикация на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте» к 45-летию Мурманской областной организации Союза писателей России.
Государственный архив Мурманской области в городе Кировске
28 ноября - 15.00
Краеведческий урок «Роль спецпереселенцев в становлении промышленности и сельского хозяйства в Хибинах» в библиотеке семейного чтения г. Апатиты.