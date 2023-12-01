АФИША
г. МУРМАНСК
8 и 9 декабря -12.00–21.00
Выставка-ярмарка «Придумано в Арктике» товаров и услуг креативных (творческих) предпринимателей Мурманской области.
г. Мурманск, Легкоатлетический манеж.
8 декабря - 17.00
Открытие ярмарки «На Севере – Тепло».
г. Мурманск, ул. Воровского.
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
2 декабря - 17.30
Лекция «Федор Бронников. Плененный красотой».
3 декабря - 13.00
Мастер-класс «Весёлые звери». Создание маски из фетра к Новому году.
С 8 декабря
Выставка «Палитра». Цикл выставок «Простые вещи».
9 декабря - 13.00
Мастер-класс по пластилинографии «Новогодняя композиция».
9 декабря - 16.00
Мастер-класс «Зимний пейзаж». Создание новогодней открытки акварелью.
10 декабря - 13.00
Фабрика ёлочных украшений. Мастер–класс по созданию игрушки из фоамирана.
16 декабря - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Новогодняя диорама Василия Поленова».
17 декабря - 15.00
Фабрика елочных украшений. Мастер-класс по росписи акрилом деревянной игрушки.
23 декабря - 12.00
Фабрика елочных украшений. Мероприятие «Ангел из бумаги».
23 декабря - 15.00
Мастер-класс «Создание интерьерной картины».
24 декабря - 12.00
Мероприятие для детей «История снежинки».
24 декабря - 16.00
Фабрика елочных украшений. Мастер–класс «Супрематические новогодние игрушки».
27 декабря - 17.00
Открытие выставки «Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.
До 17 декабря
Экскурсии по выставке из собрания Государственной Третьяковской галереи «Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство 1830-1910 годов».
Экскурсии по выставке «История одного похищения. Вечный сюжет глазами современных авторов».
В течение месяца
Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
2, 10 и 16 декабря - 13.00
Музейный урок «Добро и красота в картинах Евсея Моисеенко» по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея.
2 декабря - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «День скульптуры в музее» по выставке «Скульптура ХХ-ХХI вв.». Из собрания музея.
3 декабря - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Как рождался при Петре любимый город на Неве» по выставке «Именем Петра». Художественно-культурологическая выставка из собрания Государственного музея истории СПб.
9 декабря - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Этот разноцветный мир» к международному Дню художника.
9 декабря - 16.00
Мероприятие с мастер-классом «Эдвард Мунк». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
10 декабря - 15.00
Мастер-класс «Роспись кофейной пары».
16 декабря - 15.00
Мероприятие с творческим заданием «День северного сияния в холодильнике» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».
17 декабря - 13.00
Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставке рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».
17 декабря - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «День рождественских огней» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».
22 декабря - 17.00
Открытие выставки «Жоховы. Отец и дочь». Иконопись. Живопись. СПб.
23 декабря - 13.00
«Матрёшечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России». Часть 3. Из собрания музея.
23 декабря - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «День дарения елочных праздничных шаров» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».
23 декабря - 16.00
«Исаак Бродский». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
24 декабря - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Что такое Новый год?».
24 декабря - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «День снежных ангелов» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».
До 17 декабря
Экскурсии по выставке «Именем Петра» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
Экскурсии по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея.
В течении месяца
Экскурсия по выставке «Времена года. И снова зима» Живопись, графика, ДПИ из собрания музея.
Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
1 декабря - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Мастерская доброты» к международному Дню инвалидов.
2 и 3 декабря - 11.00
Ежегодная выставка народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка» (концертная программа, ярмарка, мастер-классы по предварительной записи).
7 декабря - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «История новогодней игрушки».
8 декабря - 14.00
Мастер-класс «Музыка севера», посвящённый Международному дню художника.
13 декабря - 14.00
«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.
15 декабря - 17.00
Торжественное открытие 48-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.
16 декабря - 12.00
Мастер-класс «Роспись футболки» в технике «тай-дай».
17 декабря - 15.00
Мастер-класс «Рождественские фантазии» по созданию панно в технике «батик».
23 декабря - 12.00
Мастер-класс «Ангел рождества» по созданию открытки в технике масляной живописи на бумаге.
24 декабря - 15.00
Мероприятие с мастер-классом «История новогодней игрушки».
27 декабря - 14.00
«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.
С 15 декабря
Экскурсии по 48-й выставке любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области».
Экскурсии по выставке «Под ярким северным сиянием».
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
2 декабря - 12.00 и 16.00
Представление Юрия Куклачёва «Мяугли». (0+)
2 декабря - 14.00
XXII межрегиональный конкурс «Кольские наигрыши». Прослушивание конкурсных выступлений. (6+)
3 декабря - 15.00
Концерт «Музыкальные истории» ансамбля «Терем-квартет» (г. Санкт-Петербург) и церемония награждения участников межрегионального конкурса «Кольские наигрыши». (6+)
5 декабря - 18.00
Мастер-класс «Стрит-фото» от Александра Дрожжина (г. Санкт-Петербург). (6+)
5 декабря - 19.00
Балет «Щелкунчик». Классического национального русского балета п/р Александра Бутримовича. (6+)
6 декабря - 19.00
Балет «Лебединое озеро». Классического национального русского балета п/р Александра Бутримовича. (6+)
9 декабря - 16.00
Концерт «От зимы до осени» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». (0+)
9 декабря - 18.00
Спектакль-размышление «Сны Тореадора» студии фламенко «Nuevo dia». (6+)
10 декабря - 15.00
Концерт «Родной земли и танец, и душа» ансамбля танца «Сполохи». (6+)
13 декабря - 18.00
Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)
14, 15 и 16 декабря - 11.00 и 15.00
Губернаторская новогодняя ёлка в Ледовом дворце. (0+)
16 декабря - 17.00
Благотворительный рок-концерт группы «Нереида». (18+)
23 декабря - 11.00 и 15.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)
23 декабря - 19.00
Иммерсивный спектакль «Корпоратив». (18+)
24 декабря - 11.00 и 18.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)
26, 28 и 29 декабря - 11.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)
30 декабря - 11.00 и 15.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)
31 декабря - 11.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
3 декабря - 15.00
Викторина «На Севере – знать!».
8 декабря - 11.00
г. Кола
Выездное мероприятия с саамской куваксой в Музее истории г. Колы.
9 декабря - 15.00
Мастер класс «Сойка». в технике росписи по дереву.
10 декабря - 14.00
г. Полярный
Выездное мероприятия с саамской куваксой в Городском историко-краеведческом музее г. Полярного.
10 декабря - 12.00
Совместное просветительское мероприятие с реабилитационным центром «Пробуждение». в рамках декады «SOS».
14 декабря - 9.30
Церемония открытия V научно-практической конференции «Природное и культурное наследие арктических регионов».
16 декабря - 15.00
Тематическая экскурсия «Прикоснись к прошлому».
17 декабря - 15.00
Автобусная экскурсия «Мурманск – столица Арктики».
23 декабря - 14.30
Демонстрация учебных интерактивных программ.
24 декабря - 16.30
Демонстрация учебных интерактивных программ.
30 и 31 декабря - 15.00
Мастер-класс в рамках культурной программы «Новогодний кавардак».
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
9 декабря - 14.00
Всероссийская акция «День Героев Отечества».
14 декабря
Открытие выставки «Хранители наследия. История длинной в 55 лет».
16 декабря - 12.00-18.00
Празднование 55-летия территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов. День открытых дверей с участием муниципальных музеев Мурманской области.
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
1-10 декабря
Мероприятие в рамках декады «СОС».
14 декабря - 14.00
Открытие выставки «Зима пришла».
16, 17, 23 и 24 декабря - 15.00
Мастер класс по изготовлению новогодней игрушки.
По 20 декабря
Работает фотовыставка «Петроглифы Чальмн-Варрэ: древние изображения и их исследователи», посвященная 50-летию открытия петроглифов Чальмн-Варрэ. Гости музея познакомятся с историей открытия и изучения уникального комплекса древних наскальных фигур, расположенного в одном из самых труднодоступных мест Кольского Севера.
Представленные на выставке фотографии детально отражают работу археологов 70-х годов прошлого века и позволяют всем желающим «погрузиться» в атмосферу археологических экспедиций тех лет.
Выставочный проект подготовлен совместно с начальником Кольской археологической экспедиции Владимиром Яковлевичем Шумкиным и фотографом экспедиции Павлом Ивановичем Ивановым.
По 14 января 2024 года
Работает выставка «Волки», организованная совместно с Государственным Дарвиновским музеем (Москва). Выставка «Волки» рассказывает о жизни сильного и выносливого зверя, о его важной роли в экосистемах для регуляции численности копытных и о двойственных, складывающимися столетиями, отношениях человека с волками. Волков боялись и ненавидели, но вместе с тем восхищались и пытались приучить. Какие бывают волки? Кто их ближайшие родственники? Как происходит воспитание и взросление волчат? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на выставке.
На выставке будут представлены коллекции из фондовых собраний Дарвиновского музея и Мурманского областного краеведческого музея: чучела, шкуры, черепа животных семейства Псовые. Тематические планшеты ознакомят посетителей со всеми аспектами жизни волков.
В семейство Псовые входит 40 видов животных: волки, домашние собаки, койоты, лисицы, шакалы и др. Волки – это хищники с высокоразвитой психикой и сильными коммуникативными способностями. Они способны анализировать обстановку, делать определенные выводы, прогнозировать события, легко приспосабливаться к изменившимися условиям.
Ежедневно – 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по Мурманскому областному краеведческому музею. В ходе экскурсии гости узнают о первобытных жителях Кольского края: как они попали на Крайний Север? Как выживали, чем питались, на кого охотились и для чего построили загадочные лабиринты? Куда ушли первобытные охотники и рыболовы, и какой коренной народ Севера пришел им на смену?
Посетителям расскажут о первых русских поселенцах Терского берега, поморах – умелых мореходах и ремесленниках. В посвященном им зале можно увидеть настоящее поморское судно, макеты замечательных храмов, в том числе, уничтоженного в годы Крымской войны Воскресенского собора.
Зал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов покажет Мурманский край в годы самого разрушительного конфликта в его истории. Военная техника, оружие, предметы быта военного времени поведают историю небывалого мужества и стойкости. (16+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
1-10 декабря (по записи)
Информационно-профилактическая акция «Декада SOS». (16+)
1-10 декабря (по записи)
Патриотическая акция «Неделя героев!». (16+)
1 декабря - 17.00
Мастер-класс «Ночная совушка». (16+)
1 декабря - 18.00
Презентация нового выпуска альманаха «Площадь Первоучителей». (12+)
1 декабря - 18.00
Открытый мастер-класс клуба «КИНОДЕЛ.ЯНГ» в рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий». (16+)
2 декабря - 12.00-20.00
Праздничная программа «85.0». К юбилею Мурманской областной научной библиотеки. (6+)
3 декабря - 15.00
Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)
3, 10, 17 и 24 декабря - 13.00
Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)
3,10, 17 и 24 декабря - 16.00
Научный эксперимент «ФукоТайм». (0+)
3 и 17 декабря - 17.00
Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих». (12+)
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 декабря - 09.30
Клуб «Старшие». Секция «Школа здоровья». Оздоровительная гимнастика Цигун. (18+)
5 и 6 декабря - 14.00
Декада «SOS». Беседа «Первичная профилактика ВИЧ/СПИД, наркомании в молодёжной среде» с участием специалистов Регионального отделения Красного Креста. (12+)
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 декабря - 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК» для старшего поколения. (18+)
6, 13 и 20 декабря - 14.30
Клуб «Старшие». (18+). Экскурсия «Знакомьтесь, «Научка!».
6 и 20 декабря - 15.00
Клуб «Старшие». Секция «Литературная». (18+)
6, 8, 13 и 15 декабря - 18.00
Клуб «ИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)
7 и 8 декабря - 14.00
Декада «SOS». «Мы за здоровый выбор»: встреча со специалистами - клиническими психологами Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи. (12+)
9 декабря - 12.00-14.30 и 16.30-18.30
Масловские чтения. (16+)
9 декабря - 12.00-17.00
Заключительный этап конкурса «Исследователь Мурмана». (12+)
9 и 23 декабря - 15.00
Цикл встреч «Фантастические миры». (16+)
9 декабря - 17.00
Мастер-класс по росписи на виниле «Новогодний венок». (16+)
9 и 24 декабря - 17.00
Заседание книжного клуба «Переплет». (16+)
10 декабря - 18.00
Клуб разговорного английского языка. (16+)
10 и 24 декабря - 14.00
Занятия клуба «Покорители Рунета». (18+)
10 декабря - 14.00
Заседание Мурманского родословного общества. (16+)
10 декабря - 15.00
Кинопоказ «Финансовая грамотность от А до Я». (16+)
10 декабря - 17.00
Кинозал «21А». Просмотр фильма «Кошмар перед Рождеством». (12+)
12 декабря - 12.00
Познавательная программа «Конституция РФ: познавай и изучай». (16+)
12 декабря - 18.00
Встреча с православным писателем, протоиереем Сергием Барановым «Возможность духовной жизни в современных условиях». (16+)
14 декабря - 15.00
Клуб «Старшие». Секция «Встречи со специалистами» Встреча с инструктором по гигиеническому воспитанию населения Басавиной В.В. (18+)
15 декабря - 12.00
Региональный этап конференции «Православие и Отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» в рамках Года педагога и наставника. (16+)
15 декабря - 15.00
Клуб «Старшие». Секция «Встречи со специалистами». Встреча с врачом по медицинской профилактике Смирновой Ю.А. (18+)
15 декабря - 17.00
Презентация поэтического сборника А. Кулюкина «Когда колокольня поёт». (12+)
15 декабря - 17.00
Мастер-класс «Корзинка из джута». (16+)
16 декабря - 15.00
Лекторий «Край, в котором я живу». (12+)
17 декабря - 13.00
Открытие региональной выставки-конкурса «Зимняя сказка». (12+)
17 декабря - 16.00
Показ диафильмов из цикла «Маленькая страна». (6+)
17 декабря - 16.00
Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён». (12+)
17 декабря - 17.00
Кинозал «21А». Просмотр фильма «Полярный экспресс». (6+)
21 декабря - 15.00
Мероприятие «Дед Мороз: из злого старика - в доброго». Проводит искусствовед Ольга Чехова. (18+)
21 декабря - 20.00
Встреча с молодыми поэтами Мурманска «Обратная связь». (18+)
22 декабря - 15.00
Литературно-музыкальный вечер «Новогодние посиделки». (6+)
23 декабря - 12.00-20.00
Творческий квартал. (12+)
24 декабря - 16.00
Заседание клуба «Заполярная фонотека». (12+)
24 декабря - 17.00
Кинозал «21А». Просмотр фильма «Рождественская история». (6+)
30 декабря - 12.00-21.00
День новой книги. (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
2-31 декабря
Выставка живописи и дизайна «Интерьерка» художника Марии Махно (г. Оленегорск). (16+)
15-31 декабря
Выставка работ участников областного детского конкурса «Зимняя сказка». (12+)
В течение месяца
Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
1–14 декабря
«В потоке времени».
В течение месяца
«Ночь перед Рождеством».
«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».
«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).
«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).
«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).
«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).
«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).
«Новые книги – новые встречи».
«Из века в век: история России».
«Я хочу на ручки!».
«Новогоднее настроение».
«Жанровое разнообразие: Повесть».
«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).
«Поэтический снегопад».
Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».
«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».
«Встречайте новинки!».
«Читаем по-английски: зарубежные издания».
«Литературный профиль «Научки».
«Ровесники «Научки».
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).
«Зимний сад на окне».
«Зима – время согревать друг друга».
«Кулинария в стиле «ретро».
«На стиле! Ретромода».
«Новые книги».
«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».
«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
1 декабря - 17.00
Городской смотр «Звезда Арктики» в рамках проекта «Студенческая среда». (16+)
2 декабря - 12.00-20.00
Праздничная программа «85.0». К юбилею Мурманской областной научной библиотеки. (6+)
2 декабря - 19.00
Открытие выставки живописи и дизайна «Интерьерка» художника Марии Махно (г. Оленегорск). (16+)
3 декабря - 13.00
Кинозал 21А. Просмотр фильма «Отпуск по обмену». (18+)
3 декабря - 18.00
Юмористический концерт «Литературный стендап». (16+)
8 декабря - 17.00
Интерактивная встреча «Открытый диалог» совместно с МРООДИР «Дети - ангелы Мурмана». (12+)
12 декабря - 12.00
Концерт студентов Мурманского педагогического колледжа, посвященный Дню Конституции. (6+)
13 декабря - 18.00
Медиация по выставке «Интерьерка». (16+)
14 декабря - 20.00
Встреча с молодыми поэтами Мурманска «Обратная связь». (18+)
15 декабря - 12.00
Открытие регионального этапа «Православие и Отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» в рамках Года педагога и наставника. (16+)
15 декабря - 17.00
Торжественный вечер, посвящённый 45-летию со дня создания Мурманского отделения «Союза писателей России». (16+)
16 декабря - 18.00
Концерт молодых мурманских музыкантов. (16+)
17 декабря - 12.00
Фестиваль молодёжных субкультур. (16+)
20 декабря - 18.00
Медиация по выставке «Интерьерка». (16+)
21 декабря - 19.30
Спектакль в жанре «Плейбек». (16+)
22 декабря - 18.00
Лекция-концерт «Рождественский бестиарий». (12+)
23 декабря - 12.00-20.00
Творческий квартал. (12+)
24 декабря - 16.00
Танцевальный фестиваль корейской культуры «Кейкон». (16+)
26 декабря - 11.00
Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Росреестра и 25-летию государственной регистрационной службы в регионе. (18+)
27 декабря - 19.00
Новогодний концерт детской студии «Music Family». (6+)
28 декабря - 18.00
Театрализованный концерт «Карнавальная ночь». (18+)
Планетарий «Просто космос»
Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
3 декабря - 14.30
Мастер-класс по созданию ёлочной игрушки «Пряничный человечек». (6+)
10 декабря - 14.30
Мастер-класс по декорированию ёлочной игрушки в технике «декупаж». (6+)
15-17, 19-24, 26-30 декабря - 17.00
Новогоднее шоу «С Новым годом по галактике». (6+)
17 декабря - 14.30
Мастер-класс по созданию ёлочной объёмной игрушки. (6+)
23, 24, 26-30 декабря - 15.30
Новогоднее шоу «С Новым годом по галактике». (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
1-10 декабря (по записи)
Познавательное занятие «За здоровьем на Север!».
Интерактивный кодекс здоровья молодежи «И этот мир способен изменить ТЫ!».
Познавательная беседа «Здоровый образ жизни! Удача и успех».
Интерактивный кодекс здоровья: диалог на тему ЗОЖ.
Познавательная программа «Жить так здорово- здорово».
Поколение Z за здоровые привычки: интерактивное мероприятие.
«Витамин жизни» - информ-досье о здоровом образе жизни.
1-12 декабря (по записи)
Законы искусства: арт-игра по Конституции РФ.
3 декабря (по записи)
Встреча «Память сердца» с поисковиками отряда «Долина» ко Дню неизвестного солдата.
4 декабря (по записи)
Диалог о правильном питании «Фудхакинг - взламываем пищевые стереотипы».
9 декабря (по записи)
Мастер-класс «Волшебные пальчики» с элементами нейрогимнастики.
Познавательный час «Их имена в названиях улиц города Мурманска» ко Дню Героев Отечества.
10 декабря - 14.00
Мастер-класс «Котопанно».
Квест «Школа Здоровья».
11 декабря (по записи)
Онлайн-викторина «Конституция – основной закон государства».
14 декабря (по записи)
Герои среди нас: непридуманные биографии.
17 декабря (по записи)
Мастер-класс «Новогодняя красавица – залог праздничного настроения».
20 декабря (по записи)
Виртуальное путешествие «Вокруг света за праздником».
Презентация «Сергей Есенин и «божественная босоножка».
23 декабря, 14.00
Волонтёрский социокультурный проект «Библионяня».
До 15 декабря
Областная правовая акция «Моя Конституция».
В течение месяца (по записи)
Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».
Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».
Своя игра «Я и Государство».
Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.
Волшебный мастер-класс «Карта мечты».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
1 декабря - 19.00
«По Волге до ...». Н. Прибутковская, исторический анекдот. ««Пушкинская карта».».
2 декабря - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. ««Пушкинская карта».». (16+)
3 декабря - 12.00
«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. «Пушкинская карта». (6+)
3 декабря - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. Акция «В театр всей семьей». «Пушкинская карта». (16+)
7 декабря - 19.00
«Спасибо, John, мы всё помним!». Литературно-драматический проект «Внезапные чтения». (18+)
8 декабря - 19.00
«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)
9 декабря - 12.00
«Остров Непослушания». По мотивам повести Дж. Барри, инсценировка В. Кузнецова. «Пушкинская карта». (6+)
10 декабря - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. Акция «Ради детских улыбок». (6+)
10 декабря - 19.00
«День отдыха». В. Катаев, комедия. «Пушкинская карта». (12+)
13 декабря - 19.00
«Ты моё». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)
14 декабря - 19.00
«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)
20 декабря - 19.00
«Прибайкальская кадриль». В. Гуркин, лирическая комедия. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)
21 декабря - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)
24 декабря - 19.00
Премьера! «Чародеи». Н. Гадомский, М. Романенко, спектакль-концерт. «Пушкинская карта». (12+)
7 января - 16.00 и 19.00
«Щелкунчик». Жанр. Балет в 2-х действиях. (6+)
14 февраля - 19.00
«Покровские ворота». Л. Зорин, музыкальная комедия. (12+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
2 и 10 декабря - 19.00
«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века. (12+)
3 декабря - 12.00
«Вождь краснокожих». О. Генри (инсценировка З. Сагалова). Истрия одного похищения. (6+)
3 декабря - 19.00
«Семейка Краузе». А. Коровкин. Детектив высокого напряжения. (16+)
9 декабря - 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)
10 декабря - 12.00
«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
16 декабря - 19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)
17 декабря - 12.00
«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)
17 декабря - 19.00
«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)
Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.
25-30 декабря - 12.00 и 15.00
2-6 января - 12.00 и 15.00
Премьера. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. По мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
2 декабря - 18.00
«Вокруг света». Иван Дыма (саксофоны), Никита Неделько (гитара), Москва. Концертный зал.
3 декабря - 17.00
«Музыкальный фейерверк». Левон Аракелян (виолончель), Артур Клочков (скрипка). Концертный зал.
3 декабря - 18.00
«Время Баха». Артисты филармонии. Камерный зал.
9 декабря - 18.00
«Рок-хиты на шотландских волынках». Оркестр волынщиков «City Pipes». Концертный зал.
9 декабря - 19.00
«Звуки музыки». Ансамбль «Арт синема». Арт-кафе.
10 декабря - 12.00
«Зимнее волшебство». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
10 декабря - 17.00
«О любви не говори». Группа «ВАГАБОНД». Концертный зал.
13 декабря - 19.00
«Сплошное сердце». Музыкально-литературный вечер из цикла «Поэты серебряного века». Камерный зал.
16 декабря - 17.00
Квинтет «El Lobo Proyecto». Владимир Слободин (гитара фламенко), Концертный зал.
19 декабря - 19.00
«Там, где слова бессильны...». Ксения Мусланова (сопрано), Екатерина Лукаш (меццо-сопрано), Москва. Концертный зал.
22 декабря - 19.00
«Doody Band Quintet». Камерный зал.
23 декабря - 18.00
«Doody Band Quintet». Арт-кафе.
24 декабря - 17.00
«Образы Рождества - озарение и предчувствие». Мурманский филармонический оркестр. Концертный зал.
27 декабря - 19.00
Иван Бессонов. Сольный фортепианный концерт. Концертный зал.
30 декабря - 18.00
«Богини экрана». Art Cinema Ensemble.
5 января - 12.00
«Новогодняя погремушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
5 января - 14.00
«Мульторган». Концерт для детей. Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.
5 января - 18.00
«Виртуозная педаль, или Танцуя за органом». Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.
6 января - 12.00
«Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. Камерный зал.
6 января - 14.00
«Путешествие в детство». «Arctic- brass». Руководитель Сергей Горбатюк. «Песочная анимация». Концертный зал.
8 января - 14.00
«Новый год вокруг света». Группа «Калейдоскоп». Концертный зал.
13 января - 19.00
«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Арт-кафе.
14 января - 17.00
«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Концертный зал.
20 января - 18.00
«Отзвуки театра». Музыкально - драматический коллаж. Концертный зал.
21 января - 17.00
«Музыкальные витражи». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), г.Москва. Концертный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
1 декабря - 19.00
Премьера. Пётр Васильев. «Ночь перед Рождеством». (16+)
2 декабря - 13.30
Фёдор Шевяков. «Саамская сказка». (3+)
2 декабря - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто. «Барто пожаловать». (3+)
3 декабря - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько. По мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
3 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
8 декабря - 19.00
Светлана Озерская. По мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)
9 декабря - 13.30
Эдуард Успенский «Зима в Простоквашино». (5+)
9 декабря - 15.30 и 17.00
Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)
10 декабря - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. По сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
10 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)
16 декабря - 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
16 декабря - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
17 декабря - 11.00 и 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
17 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. По мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
Мурманский областной театр кукол приглашает с 22 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на новогодние представления с участие Деда Мороза и Снегурочки.
22 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
22 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
25 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
25 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
26 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
26 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
27 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
27 декабря - 16.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
28 декабря - 10.00, 13.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
28 декабря - 16.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
29 декабря - 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
30 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
2 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
2 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
7 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
7 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
8 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
8 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
13 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
13 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
14 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
14 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)
По 5 декабря
г. Мончегорск
Выставка «Открывая Библию» заслуженного художника РФ, преподавателя Мурманского колледжа искусств Анатолия Сергиенко в Городском центре культуры города Мончегорска.
15 декабря - 18.00
Новогодний хоровой концерт студентов специальности «Хоровое дирижирование».
22 декабря - 19.00
Рождественский концерт студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады».
24 декабря - 13.00
Рождественский концерт Сектора педагогической практики Мурманского колледжа искусств.
24 декабря - 19.00
Рождественский концерт хора «Amadeus».
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
2 декабря - 10.00 и 17.00
Декада инвалидов: День информации к Международному дню инвалидов. (12+)
2 декабря - 14.00
Начало работы выставки новогодних игрушек, рисунков, книг и журналов «Новый год похож на сказку!». (0+)
2 декабря - 16.00
Виртуальная выставка «Формула добра» из цикла «Читаем в «Логос» (группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club_mgosbss).(18+)
5 декабря - 9.30
Декада инвалидов: экскурсия-знакомство «Библиотека – территория без границ» для студентов Мурманского педагогического колледжа. (12+)
7 декабря – 13.00
Декада инвалидов: познавательно-игровая программа «Приключение снежинки» в рамках Международного фестиваля «Эстафета доброты-2023». (6+)
15 декабря - 14.00
Выездная экскурсия «Огни большого города» для жителей Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов в рамках проекта «Прикосновение Севера»: к 85-летию со дня образования Мурманской области. (12+)
16 декабря - 16.00
Виртуальная выставка «Литературный дилижанс» (сайт: https://blind-library.ru/dopolnitelno/meropriyatiya-onlayn/; группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club_mgosbss). (18+)
21 декабря - 13.00
Новогодний калейдоскоп «Сияет ёлочка огнями». (6+)
26 декабря - 14.00
Обзор периодических изданий «Год минувший провожая». (18+)
27 декабря - 12.00
Библиомаскарад «Новогоднее приключение» в Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых. (18+)
г. Мурманск, ул. Марата, 22.
28 декабря - 13.00
Праздничная программа «Забавы у новогодней елки» в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов. (6+)
г. Мурманск, ул. Шевченко, 15.
28 декабря
Декада белой трости – Декада инвалидов. Передвижная межрегиональная выставка «В краю моем история России» Липецкой областной специальной библиотеки для слепых в городе Мурманске.
В течение месяца
Фотовыставка Юрия Шумилкина «Приметы времени». (16+)
Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)
Государственный архив Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)
9 декабря
Публикация ко Дню героев на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте».
11 декабря - 12.00-13.00
Чтения «Мурман литературный», организуемые сотрудниками архива для получателей услуг Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.
12 декабря
Публикация к 30-летию принятия Конституции Российской Федерации на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте».
Государственный архив Мурманской области в городе Кировске
12 декабря
Публикация «К 30-летию Конституции Российской Федерации» в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».
14 декабря
Лекция «Полярный Голливуд» в библиотеке №1 г. Апатиты.
20 декабря
Публикация об истории образования улицы Олимпийская в г. Кировске Мурманской области в рамках интернет-проекта «Улицы города Кировска прежде и теперь».
29 декабря
Публикация о населенном пункте Порья-Губа Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район».