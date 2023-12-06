г. МУРМАНСК

8 и 9 декабря -12.00–21.00

Выставка-ярмарка «Придумано в Арктике» товаров и услуг креативных (творческих) предпринимателей Мурманской области.

г. Мурманск, Легкоатлетический манеж.

8 декабря - 12.00

Открытие ярмарки «На Севере – тепло».

г. Мурманск, ул. Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С 8 декабря

Выставка «Палитра». Цикл выставок «Простые вещи».

9 декабря - 13.00

Мастер-класс по пластилинографии «Новогодняя композиция».

9 декабря - 16.00

Мастер-класс «Зимний пейзаж». Создание новогодней открытки акварелью.

10 декабря - 13.00

Фабрика ёлочных украшений. Мастер–класс по созданию игрушки из фоамирана.

16 декабря - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Новогодняя диорама Василия Поленова».

17 декабря - 15.00

Фабрика елочных украшений. Мастер-класс по росписи акрилом деревянной игрушки.

23 декабря - 12.00

Фабрика елочных украшений. Мероприятие «Ангел из бумаги».

23 декабря - 15.00

Мастер-класс «Создание интерьерной картины».

24 декабря - 12.00

Мероприятие для детей «История снежинки».

24 декабря - 16.00

Фабрика елочных украшений. Мастер–класс «Супрематические новогодние игрушки».

27 декабря - 17.00

Открытие выставки «Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.

До 17 декабря

Экскурсии по выставке из собрания Государственной Третьяковской галереи «Пленники красоты. Русское академическое и салонное искусство 1830-1910 годов».

Экскурсии по выставке «История одного похищения. Вечный сюжет глазами современных авторов».

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

9 декабря - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Этот разноцветный мир» к международному Дню художника.

9 декабря - 16.00

Мероприятие с мастер-классом «Эдвард Мунк». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

10 и 16 декабря - 13.00

Музейный урок «Добро и красота в картинах Евсея Моисеенко» по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея.

10 декабря - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

16 декабря - 15.00

Мероприятие с творческим заданием «День северного сияния в холодильнике» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».

17 декабря - 13.00

Музейный урок «Удивительный узор» по тактильной выставке рельефных панно «Орнаменты Строгановского дворца».

17 декабря - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «День рождественских огней» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».

22 декабря - 17.00

Открытие выставки «Жоховы. Отец и дочь». Иконопись. Живопись. СПб.

23 декабря - 13.00

«Матрёшечки румяные» по выставке «Художественные промыслы России». Часть 3. Из собрания музея.

23 декабря - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «День дарения елочных праздничных шаров» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».

23 декабря - 16.00

«Исаак Бродский». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

24 декабря - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Что такое Новый год?».

24 декабря - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «День снежных ангелов» из цикла Новогодних мероприятий «Праздник каждый день».

До 17 декабря

Экскурсии по выставке «Именем Петра» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Экскурсии по выставке «Евсей Евсеевич Моисеенко». Живопись из собрания Государственного Русского музея.

В течении месяца

Экскурсия по выставке «Времена года. И снова зима» Живопись, графика, ДПИ из собрания музея.

Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

7 декабря - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «История новогодней игрушки».

8 декабря - 14.00

Мастер-класс «Музыка севера», посвящённый Международному дню художника.

13 декабря - 14.00

«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

15 декабря - 17.00

Торжественное открытие 48-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

16 декабря - 12.00

Мастер-класс «Роспись футболки» в технике «тай-дай».

17 декабря - 15.00

Мастер-класс «Рождественские фантазии» по созданию панно в технике «батик».

23 декабря - 12.00

Мастер-класс «Ангел рождества» по созданию открытки в технике масляной живописи на бумаге.

24 декабря - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «История новогодней игрушки».

27 декабря - 14.00

«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

С 15 декабря

Экскурсии по 48-й выставке любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области».

Экскурсии по выставке «Под ярким северным сиянием».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

6 декабря - 19.00

Балет «Лебединое озеро». Классического национального русского балета п/р Александра Бутримовича. (6+)

9 декабря - 16.00

Концерт «От зимы до осени» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». (0+)

9 декабря - 18.00

Спектакль-размышление «Сны Тореадора» студии фламенко «Nuevo dia». (6+)

10 декабря - 15.00

Концерт «Родной земли и танец, и душа» ансамбля танца «Сполохи». (6+)

13 декабря - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». (50+)

14, 15 и 16 декабря - 11.00 и 15.00

Губернаторская новогодняя ёлка в Ледовом дворце. (0+)

16 декабря - 17.00

Благотворительный рок-концерт группы «Нереида». (18+)

23 декабря - 11.00 и 15.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)

23 декабря - 19.00

Иммерсивный спектакль «Корпоратив». (18+)

24 декабря - 11.00 и 18.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)

26, 28 и 29 декабря - 11.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)

30 декабря - 11.00 и 15.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)

31 декабря - 11.00

Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

8 декабря - 11.00

г. Кола

Выездное мероприятия с саамской куваксой в Музее истории г. Колы.

9 декабря - 15.00

Мастер класс «Сойка». в технике росписи по дереву.

10 декабря - 14.00

г. Полярный

Выездное мероприятия с саамской куваксой в Городском историко-краеведческом музее г. Полярного.

10 декабря - 12.00

Совместное просветительское мероприятие с реабилитационным центром «Пробуждение». в рамках декады «SOS».

14 декабря - 9.30

Церемония открытия V научно-практической конференции «Природное и культурное наследие арктических регионов».

16 декабря - 15.00

Тематическая экскурсия «Прикоснись к прошлому».

17 декабря - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск – столица Арктики».

23 декабря - 14.30

Демонстрация учебных интерактивных программ.

24 декабря - 16.30

Демонстрация учебных интерактивных программ.

30 и 31 декабря - 15.00

Мастер-класс в рамках культурной программы «Новогодний кавардак».

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

9 декабря - 14.00

Всероссийская акция «День Героев Отечества».

14 декабря

Открытие выставки «Хранители наследия. История длинной в 55 лет».

16 декабря - 12.00-18.00

Празднование 55-летия территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов. День открытых дверей с участием муниципальных музеев Мурманской области.

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

До 10 декабря

Мероприятие в рамках декады «СОС».

14 декабря - 14.00

Открытие выставки «Зима пришла».

16, 17, 23 и 24 декабря - 15.00

Мастер класс по изготовлению новогодней игрушки.

По 20 декабря

Работает фотовыставка «Петроглифы Чальмн-Варрэ: древние изображения и их исследователи», посвященная 50-летию открытия петроглифов Чальмн-Варрэ. Гости музея познакомятся с историей открытия и изучения уникального комплекса древних наскальных фигур, расположенного в одном из самых труднодоступных мест Кольского Севера.

Представленные на выставке фотографии детально отражают работу археологов 70-х годов прошлого века и позволяют всем желающим «погрузиться» в атмосферу археологических экспедиций тех лет.

Выставочный проект подготовлен совместно с начальником Кольской археологической экспедиции Владимиром Яковлевичем Шумкиным и фотографом экспедиции Павлом Ивановичем Ивановым.

По 14 января 2024 года

Работает выставка «Волки», организованная совместно с Государственным Дарвиновским музеем (Москва). Выставка «Волки» рассказывает о жизни сильного и выносливого зверя, о его важной роли в экосистемах для регуляции численности копытных и о двойственных, складывающимися столетиями, отношениях человека с волками. Волков боялись и ненавидели, но вместе с тем восхищались и пытались приучить. Какие бывают волки? Кто их ближайшие родственники? Как происходит воспитание и взросление волчат? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на выставке.

На выставке будут представлены коллекции из фондовых собраний Дарвиновского музея и Мурманского областного краеведческого музея: чучела, шкуры, черепа животных семейства Псовые. Тематические планшеты ознакомят посетителей со всеми аспектами жизни волков.

В семейство Псовые входит 40 видов животных: волки, домашние собаки, койоты, лисицы, шакалы и др. Волки – это хищники с высокоразвитой психикой и сильными коммуникативными способностями. Они способны анализировать обстановку, делать определенные выводы, прогнозировать события, легко приспосабливаться к изменившимися условиям.

Ежедневно – 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по Мурманскому областному краеведческому музею. В ходе экскурсии гости узнают о первобытных жителях Кольского края: как они попали на Крайний Север? Как выживали, чем питались, на кого охотились и для чего построили загадочные лабиринты? Куда ушли первобытные охотники и рыболовы, и какой коренной народ Севера пришел им на смену?

Посетителям расскажут о первых русских поселенцах Терского берега, поморах – умелых мореходах и ремесленниках. В посвященном им зале можно увидеть настоящее поморское судно, макеты замечательных храмов, в том числе, уничтоженного в годы Крымской войны Воскресенского собора.

Зал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов покажет Мурманский край в годы самого разрушительного конфликта в его истории. Военная техника, оружие, предметы быта военного времени поведают историю небывалого мужества и стойкости. (16+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

До 10 декабря (по записи)

Информационно-профилактическая акция «Декада SOS». (16+)

До 10 декабря (по записи)

Патриотическая акция «Неделя героев!». (16+)

6 декабря - 14.00

Декада «SOS». Беседа «Первичная профилактика ВИЧ/СПИД, наркомании в молодёжной среде» с участием специалистов Регионального отделения Красного Креста. (12+)

6, 13 и 20 декабря - 14.30

Клуб «Старшие». (18+). Экскурсия «Знакомьтесь, «Научка!».

6 и 20 декабря - 15.00

Клуб «Старшие». Секция «Литературная». (18+)

6, 8, 13 и 15 декабря - 18.00

Клуб «ИНОДЕЛ.ЯНГ». (16+)

7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 декабря - 9.30

Клуб «Старшие». Секция «Школа здоровья». Оздоровительная гимнастика Цигун. (18+)

7 и 8 декабря - 14.00

Декада «SOS». «Мы за здоровый выбор»: встреча со специалистами - клиническими психологами Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи. (12+)

7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 декабря - 15.00

Тренинг «Основы работы на ПК» для старшего поколения. (18+)

9 декабря - 12.00-14.30 и 16.30-18.30

Масловские чтения. (16+)

9 декабря - 12.00-17.00

Заключительный этап конкурса «Исследователь Мурмана». (12+)

9 и 23 декабря - 15.00

Цикл встреч «Фантастические миры». (16+)

9 декабря - 17.00

Мастер-класс по росписи на виниле «Новогодний венок». (16+)

10, 17 и 24 декабря - 13.00

Экскурсия «Когда компьютеры были большими». (6+)

10, 17 и 24 декабря - 16.00

Научный эксперимент «ФукоТайм». (0+)

9 и 24 декабря - 17.00

Заседание книжного клуба «Переплет». (16+)

10 декабря - 18.00

Клуб разговорного английского языка. (16+)

10 и 24 декабря - 14.00

Занятия клуба «Покорители Рунета». (18+)

10 декабря - 14.00

Заседание Мурманского родословного общества. (16+)

10 декабря - 15.00

Кинопоказ «Финансовая грамотность от А до Я». (16+)

10 декабря - 17.00

Кинозал «21А». Просмотр фильма «Кошмар перед Рождеством». (12+)

12 декабря - 12.00

Познавательная программа «Конституция РФ: познавай и изучай». (16+)

12 декабря - 18.00

Встреча с православным писателем, протоиереем Сергием Барановым «Возможность духовной жизни в современных условиях». (16+)

14 декабря - 15.00

Клуб «Старшие». Секция «Встречи со специалистами» Встреча с инструктором по гигиеническому воспитанию населения Басавиной В.В. (18+)

15 декабря - 12.00

Региональный этап конференции «Православие и Отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» в рамках Года педагога и наставника. (16+)

15 декабря - 15.00

Клуб «Старшие». Секция «Встречи со специалистами». Встреча с врачом по медицинской профилактике Смирновой Ю.А. (18+)

15 декабря - 17.00

Презентация поэтического сборника А. Кулюкина «Когда колокольня поёт». (12+)

15 декабря - 17.00

Мастер-класс «Корзинка из джута». (16+)

16 декабря - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу». (12+)

17 декабря - 13.00

Открытие региональной выставки-конкурса «Зимняя сказка». (12+)

17 декабря - 16.00

Показ диафильмов из цикла «Маленькая страна». (6+)

17 декабря - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён». (12+)

17 декабря - 17.00

Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих». (12+)

17 декабря - 17.00

Кинозал «21А». Просмотр фильма «Полярный экспресс». (6+)

21 декабря - 15.00

Мероприятие «Дед Мороз: из злого старика - в доброго». Проводит искусствовед Ольга Чехова. (18+)

21 декабря - 20.00

Встреча с молодыми поэтами Мурманска «Обратная связь». (18+)

22 декабря - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Новогодние посиделки». (6+)

23 декабря - 12.00-20.00

Творческий квартал. (12+)

24 декабря - 16.00

Заседание клуба «Заполярная фонотека». (12+)

24 декабря - 17.00

Кинозал «21А». Просмотр фильма «Рождественская история». (6+)

30 декабря - 12.00-21.00

День новой книги. (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

До 31 декабря

Выставка живописи и дизайна «Интерьерка» художника Марии Махно (г. Оленегорск). (16+)

15-31 декабря

Выставка работ участников областного детского конкурса «Зимняя сказка». (12+)

В течение месяца

Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

До 14 декабря

«В потоке времени».

В течение месяца

«Ночь перед Рождеством».

«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».

«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).

«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).

«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).

«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).

«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).

«Новые книги – новые встречи».

«Из века в век: история России».

«Я хочу на ручки!».

«Новогоднее настроение».

«Жанровое разнообразие: Повесть».

«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).

«Поэтический снегопад».

Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Встречайте новинки!».

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Литературный профиль «Научки».

«Ровесники «Научки».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Зимний сад на окне».

«Зима – время согревать друг друга».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Новые книги».

«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».

«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

8 декабря - 17.00

Интерактивная встреча «Открытый диалог» совместно с МРООДИР «Дети - ангелы Мурмана». (12+)

12 декабря - 12.00

Концерт студентов Мурманского педагогического колледжа, посвященный Дню Конституции. (6+)

13 декабря - 18.00

Медиация по выставке «Интерьерка». (16+)

14 декабря - 20.00

Встреча с молодыми поэтами Мурманска «Обратная связь». (18+)

15 декабря - 12.00

Открытие регионального этапа «Православие и Отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» в рамках Года педагога и наставника. (16+)

15 декабря - 17.00

Торжественный вечер, посвящённый 45-летию со дня создания Мурманского отделения «Союза писателей России». (16+)

16 декабря - 18.00

Концерт молодых мурманских музыкантов. (16+)

17 декабря - 12.00

Фестиваль молодёжных субкультур. (16+)

20 декабря - 18.00

Медиация по выставке «Интерьерка». (16+)

21 декабря - 19.30

Спектакль в жанре «Плейбек». (16+)

22 декабря - 18.00

Лекция-концерт «Рождественский бестиарий». (12+)

23 декабря - 12.00-20.00

Творческий квартал. (12+)

24 декабря - 16.00

Танцевальный фестиваль корейской культуры «Кейкон». (16+)

26 декабря - 11.00

Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Росреестра и 25-летию государственной регистрационной службы в регионе. (18+)

27 декабря - 19.00

Новогодний концерт детской студии «Music Family». (6+)

28 декабря - 18.00

Театрализованный концерт «Карнавальная ночь». (18+)

Планетарий «Просто космос»

Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

10 декабря - 14.30

Мастер-класс по декорированию ёлочной игрушки в технике «декупаж». (6+)

15-17, 19-24, 26-30 декабря - 17.00

Новогоднее шоу «С Новым годом по галактике». (6+)

17 декабря - 14.30

Мастер-класс по созданию ёлочной объёмной игрушки. (6+)

23, 24, 26-30 декабря - 15.30

Новогоднее шоу «С Новым годом по галактике». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

До 10 декабря (по записи)

Познавательное занятие «За здоровьем на Север!».

Интерактивный кодекс здоровья молодежи «И этот мир способен изменить ТЫ!».

Познавательная беседа «Здоровый образ жизни! Удача и успех».

Интерактивный кодекс здоровья: диалог на тему ЗОЖ.

Познавательная программа «Жить так здорово- здорово».

Поколение Z за здоровые привычки: интерактивное мероприятие.

«Витамин жизни» - информ-досье о здоровом образе жизни.

До 12 декабря (по записи)

Законы искусства: арт-игра по Конституции РФ.

9 декабря (по записи)

Мастер-класс «Волшебные пальчики» с элементами нейрогимнастики.

Познавательный час «Их имена в названиях улиц города Мурманска» ко Дню Героев Отечества.

10 декабря - 14.00

Мастер-класс «Котопанно».

Квест «Школа Здоровья».

11 декабря (по записи)

Онлайн-викторина «Конституция – основной закон государства».

14 декабря (по записи)

Герои среди нас: непридуманные биографии.

17 декабря (по записи)

Мастер-класс «Новогодняя красавица – залог праздничного настроения».

20 декабря (по записи)

Виртуальное путешествие «Вокруг света за праздником».

Презентация «Сергей Есенин и «божественная босоножка».

23 декабря, 14.00

Волонтёрский социокультурный проект «Библионяня».

До 15 декабря

Областная правовая акция «Моя Конституция».

В течение месяца (по записи)

Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».

Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».

Своя игра «Я и Государство».

Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.

Волшебный мастер-класс «Карта мечты».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

7 декабря - 19.00

«Спасибо, John, мы всё помним!». Литературно-драматический проект «Внезапные чтения». (18+)

8 декабря - 19.00

«Женитьба». Н. Гоголь, событие в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)

9 декабря - 12.00

«Остров Непослушания». По мотивам повести Дж. Барри, инсценировка В. Кузнецова. «Пушкинская карта». (6+)

10 декабря - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. Акция «Ради детских улыбок». (6+)

10 декабря - 19.00

«День отдыха». В. Катаев, комедия. «Пушкинская карта». (12+)

13 декабря - 19.00

«Ты моё». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)

14 декабря - 19.00

«Спасите Лёньку!». Малика Икрамова, драматическое приключение. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)

20 декабря - 19.00

«Прибайкальская кадриль». В. Гуркин, лирическая комедия. Малая сцена. «Пушкинская карта». (16+)

21 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)

24 декабря - 19.00

Премьера! «Чародеи». Н. Гадомский, М. Романенко, спектакль-концерт. «Пушкинская карта». (12+)

7 января - 16.00 и 19.00

«Щелкунчик». Жанр. Балет в 2-х действиях. (6+)

14 февраля - 19.00

«Покровские ворота». Л. Зорин, музыкальная комедия. (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 декабря - 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)

10 декабря - 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

10 декабря - 19.00

«Чехонтэффи». По рассказам А. Чехова и Н. Тэффи. Смех и слезы серебряного века. (12+)

16 декабря - 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

17 декабря - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

17 декабря - 19.00

«Суета сует». А. Аверченко. Комедия. (12+)

Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

25-30 декабря - 12.00 и 15.00

2-6 января - 12.00 и 15.00

Премьера. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. По мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

9 декабря - 18.00

«Рок-хиты на шотландских волынках». Оркестр волынщиков «City Pipes». Концертный зал.

9 декабря - 19.00

«Звуки музыки». Ансамбль «Арт синема». Арт-кафе.

10 декабря - 12.00

«Зимнее волшебство». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

10 декабря - 17.00

«О любви не говори». Группа «ВАГАБОНД». Концертный зал.

13 декабря - 19.00

«Сплошное сердце». Музыкально-литературный вечер из цикла «Поэты серебряного века». Камерный зал.

16 декабря - 17.00

Квинтет «El Lobo Proyecto». Владимир Слободин (гитара фламенко), Концертный зал.

19 декабря - 19.00

«Там, где слова бессильны...». Ксения Мусланова (сопрано), Екатерина Лукаш (меццо-сопрано), Москва. Концертный зал.

22 декабря - 19.00

«Doody Band Quintet». Камерный зал.

23 декабря - 18.00

«Doody Band Quintet». Арт-кафе.

24 декабря - 17.00

«Образы Рождества - озарение и предчувствие». Мурманский филармонический оркестр. Концертный зал.

27 декабря - 19.00

Иван Бессонов. Сольный фортепианный концерт. Концертный зал.

30 декабря - 18.00

«Богини экрана». Art Cinema Ensemble.

5 января - 12.00

«Новогодняя погремушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.

5 января - 14.00

«Мульторган». Концерт для детей. Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.

5 января - 18.00

«Виртуозная педаль, или Танцуя за органом». Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.

6 января - 12.00

«Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. Камерный зал.

6 января - 14.00

«Путешествие в детство». «Arctic- brass». Руководитель Сергей Горбатюк. «Песочная анимация». Концертный зал.

8 января - 14.00

«Новый год вокруг света». Группа «Калейдоскоп». Концертный зал.

13 января - 19.00

«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Арт-кафе.

14 января - 17.00

«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Концертный зал.

20 января - 18.00

«Отзвуки театра». Музыкально - драматический коллаж. Концертный зал.

21 января - 17.00

«Музыкальные витражи». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), г.Москва. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

8 декабря - 19.00

Светлана Озерская. По мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». (12+)

9 декабря - 13.30

Эдуард Успенский «Зима в Простоквашино». (5+)

9 декабря - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач и Диана Разживайкина. «Новогодний переворот». (3+)

10 декабря - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев. По сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

10 декабря - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)

16 декабря - 13.30

Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)

16 декабря - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

17 декабря - 11.00 и 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

17 декабря - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. По мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

Мурманский областной театр кукол приглашает с 22 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на новогодние представления с участие Деда Мороза и Снегурочки.

22 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

22 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

25 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

25 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

26 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

26 декабря - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

27 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

27 декабря - 16.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

28 декабря - 10.00, 13.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

28 декабря - 16.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

29 декабря - 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

30 декабря - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

2 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

2 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

7 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

7 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

8 января - 10.00 и 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

8 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

13 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

13 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

14 января - 13.00

Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)

14 января - 16.00 и 18.00

Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

По 5 декабря

г. Мончегорск

Выставка «Открывая Библию» заслуженного художника РФ, преподавателя Мурманского колледжа искусств Анатолия Сергиенко в Городском центре культуры города Мончегорска.

15 декабря - 18.00

Новогодний хоровой концерт студентов специальности «Хоровое дирижирование».

22 декабря - 19.00

Рождественский концерт студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады».

24 декабря - 13.00

Рождественский концерт Сектора педагогической практики Мурманского колледжа искусств.

24 декабря - 19.00

Рождественский концерт хора «Amadeus».

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

7 декабря – 13.00

Декада инвалидов: познавательно-игровая программа «Приключение снежинки» в рамках Международного фестиваля «Эстафета доброты-2023». (6+)

15 декабря - 14.00

Выездная экскурсия «Огни большого города» для жителей Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов в рамках проекта «Прикосновение Севера»: к 85-летию со дня образования Мурманской области. (12+)

16 декабря - 16.00

Виртуальная выставка «Литературный дилижанс» (сайт: https://blind-library.ru/dopolnitelno/meropriyatiya-onlayn/; группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club_mgosbss). (18+)

21 декабря - 13.00

Новогодний калейдоскоп «Сияет ёлочка огнями». (6+)

26 декабря - 14.00

Обзор периодических изданий «Год минувший провожая». (18+)

27 декабря - 12.00

Библиомаскарад «Новогоднее приключение» в Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых. (18+)

г. Мурманск, ул. Марата, 22.

28 декабря - 13.00

Праздничная программа «Забавы у новогодней елки» в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов. (6+)

г. Мурманск, ул. Шевченко, 15.

28 декабря

Декада белой трости – Декада инвалидов. Передвижная межрегиональная выставка «В краю моем история России» Липецкой областной специальной библиотеки для слепых в городе Мурманске.

В течение месяца

Фотовыставка Юрия Шумилкина «Приметы времени». (16+)

Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

9 декабря

Публикация ко Дню героев на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте».

11 декабря - 12.00-13.00

Чтения «Мурман литературный», организуемые сотрудниками архива для получателей услуг Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.

12 декабря

Публикация к 30-летию принятия Конституции Российской Федерации на сайте архива и на странице архива в соцсети «ВКонтакте».

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

12 декабря

Публикация «К 30-летию Конституции Российской Федерации» в группе архива в социальной сети «ВКонтакте».

14 декабря

Лекция «Полярный Голливуд» в библиотеке №1 г. Апатиты.

20 декабря

Публикация об истории образования улицы Олимпийская в г. Кировске Мурманской области в рамках интернет-проекта «Улицы города Кировска прежде и теперь».

29 декабря

Публикация о населенном пункте Порья-Губа Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район».