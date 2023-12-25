АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
27 декабря - 17.00
Открытие выставки «Заполярье». Открытая выставка произведений художников Мурманской области.
В течение месяца
Экскурсии по выставке «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.».
Выставка «Палитра». Цикл выставок «Простые вещи».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
В течении месяца
Экскурсия по выставке «Времена года. И снова зима» Живопись, графика, ДПИ из собрания музея.
Экскурсия по выставке «Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков». Из собрания Государственного Русского музея.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
27 декабря - 14.00
«Делу - время, потехе - час». Музейный урок «Художественная обработка дерева». Из собрания музея.
С 15 декабря
Экскурсии по 48-й выставке любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области».
Экскурсии по выставке «Под ярким северным сиянием».
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
26, 28 и 29 декабря - 11.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)
30 декабря - 11.00 и 15.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)
31 декабря - 11.00
Семейная музыкальная сказка «Послушный новый год, или Академия выученных уроков». (0+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
30 и 31 декабря - 15.00
Мастер-класс в рамках культурной программы «Новогодний кавардак».
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
По 14 января 2024 года
Работает выставка «Волки», организованная совместно с Государственным Дарвиновским музеем (Москва). Выставка «Волки» рассказывает о жизни сильного и выносливого зверя, о его важной роли в экосистемах для регуляции численности копытных и о двойственных, складывающимися столетиями, отношениях человека с волками. Волков боялись и ненавидели, но вместе с тем восхищались и пытались приучить. Какие бывают волки? Кто их ближайшие родственники? Как происходит воспитание и взросление волчат? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти на выставке.
На выставке будут представлены коллекции из фондовых собраний Дарвиновского музея и Мурманского областного краеведческого музея: чучела, шкуры, черепа животных семейства Псовые. Тематические планшеты ознакомят посетителей со всеми аспектами жизни волков.
В семейство Псовые входит 40 видов животных: волки, домашние собаки, койоты, лисицы, шакалы и др. Волки – это хищники с высокоразвитой психикой и сильными коммуникативными способностями. Они способны анализировать обстановку, делать определенные выводы, прогнозировать события, легко приспосабливаться к изменившимися условиям.
Ежедневно – 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по Мурманскому областному краеведческому музею. В ходе экскурсии гости узнают о первобытных жителях Кольского края: как они попали на Крайний Север? Как выживали, чем питались, на кого охотились и для чего построили загадочные лабиринты? Куда ушли первобытные охотники и рыболовы, и какой коренной народ Севера пришел им на смену?
Посетителям расскажут о первых русских поселенцах Терского берега, поморах – умелых мореходах и ремесленниках. В посвященном им зале можно увидеть настоящее поморское судно, макеты замечательных храмов, в том числе, уничтоженного в годы Крымской войны Воскресенского собора.
Зал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов покажет Мурманский край в годы самого разрушительного конфликта в его истории. Военная техника, оружие, предметы быта военного времени поведают историю небывалого мужества и стойкости. (16+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
26 и 28 декабря - 9.30
Клуб «Старшие». Секция «Школа здоровья». Оздоровительная гимнастика Цигун. (18+)
26 и 28 декабря - 15.00
Тренинг «Основы работы на ПК» для старшего поколения. (18+)
30 декабря - 12.00-21.00
День новой книги. (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
До 31 декабря
Выставка живописи и дизайна «Интерьерка» художника Марии Махно (г. Оленегорск). (16+)
Выставка работ участников областного детского конкурса «Зимняя сказка». (12+)
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Ночь перед Рождеством».
«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».
«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).
«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).
«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).
«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).
«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).
«Новые книги – новые встречи».
«Из века в век: история России».
«Я хочу на ручки!».
«Новогоднее настроение».
«Жанровое разнообразие: Повесть».
«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).
«Поэтический снегопад».
Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».
«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».
«Встречайте новинки!».
«Читаем по-английски: зарубежные издания».
«Литературный профиль «Научки».
«Ровесники «Научки».
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).
«Зимний сад на окне».
«Зима – время согревать друг друга».
«Кулинария в стиле «ретро».
«На стиле! Ретромода».
«Новые книги».
«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».
«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
26 декабря - 11.00
Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Росреестра и 25-летию государственной регистрационной службы в регионе. (18+)
27 декабря - 19.00
Новогодний концерт детской студии «Music Family». (6+)
28 декабря - 18.00
Театрализованный концерт «Карнавальная ночь». (18+)
Планетарий «Просто космос»
Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Телефон +7 (8152) 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
26-30 декабря - 15.30
Новогоднее шоу «С Новым годом по галактике». (6+)
26-30 декабря - 17.00
Новогоднее шоу «С Новым годом по галактике». (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В течение месяца (по записи)
Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».
Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».
Своя игра «Я и Государство».
Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.
Волшебный мастер-класс «Карта мечты».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
7 января - 16.00 и 19.00
«Щелкунчик». Жанр. Балет в 2-х действиях. (6+)
14 февраля - 19.00
«Покровские ворота». Л. Зорин, музыкальная комедия. (12+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.
25-30 декабря - 12.00 и 15.00
2-6 января - 12.00 и 15.00
Премьера. «Сказка дикого леса». Дикая история о доброй дружбе. По мотивам произведений Редьярда Киплинга. (6+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
27 декабря - 19.00
Иван Бессонов. Сольный фортепианный концерт. Концертный зал.
30 декабря - 18.00
«Богини экрана». Art Cinema Ensemble.
5 января - 12.00
«Новогодняя погремушка». Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Музыкальная гостиная.
5 января - 14.00
«Мульторган». Концерт для детей. Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.
5 января - 18.00
«Виртуозная педаль, или Танцуя за органом». Тимур Халиуллин (орган), Белгород. Концертный зал.
6 января - 12.00
«Самая красивая звезда». Рождественский спектакль Екатерины Ефремовой. Камерный зал.
6 января - 14.00
«Путешествие в детство». «Arctic- brass». Руководитель Сергей Горбатюк. «Песочная анимация». Концертный зал.
8 января - 14.00
«Новый год вокруг света». Группа «Калейдоскоп». Концертный зал.
13 января - 19.00
«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Арт-кафе.
14 января - 17.00
«Туннель времени». Таль Бабицкий (фортепиано, вокал), Израиль. Концертный зал.
20 января - 18.00
«Отзвуки театра». Музыкально - драматический коллаж. Концертный зал.
21 января - 17.00
«Музыкальные витражи». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), г.Москва. Концертный зал.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Мурманский областной театр кукол приглашает с 22 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на новогодние представления с участие Деда Мороза и Снегурочки.
25 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
25 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
26 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
26 декабря - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
27 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
27 декабря - 16.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
28 декабря - 10.00, 13.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
28 декабря - 16.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
29 декабря - 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
30 декабря - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
2 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
2 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
7 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
7 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
8 января - 10.00 и 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
8 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
13 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
13 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
14 января - 13.00
Премьера. Пётр Васильев. «Путешествие Голубой стрелы». (6+)
14 января - 16.00 и 18.00
Премьера. Пётр Васильев. «Три поросёнка». (3+)
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
26 декабря - 14.00
Обзор периодических изданий «Год минувший провожая». (18+)
27 декабря - 12.00
Библиомаскарад «Новогоднее приключение» в Мурманской первичной организации Всероссийского общества слепых. (18+)
г. Мурманск, ул. Марата, 22.
28 декабря - 13.00
Праздничная программа «Забавы у новогодней елки» в Социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов. (6+)
г. Мурманск, ул. Шевченко, 15.
28 декабря
Декада белой трости – Декада инвалидов. Передвижная межрегиональная выставка «В краю моем история России» Липецкой областной специальной библиотеки для слепых в городе Мурманске.
В течение месяца
Фотовыставка Юрия Шумилкина «Приметы времени». (16+)
Персональная выставка фоторабот Александры Задернюк «Беларусь в моём сердце». (6+)
Государственный архив Мурманской области
(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)
Государственный архив Мурманской области в городе Кировске
29 декабря
Публикация о населенном пункте Порья-Губа Терского района в рамках интернет-проекта «Есть на карте области район».