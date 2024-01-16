г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

18 января - 11.00

Не лекция «Нужна ли скульптура Мурманску?».

19 января - 14.00

Мероприятие «Жанры живописи. Пейзаж».

19 января - 17.30

Творческие мастерские для взрослых. «Сияние Севера». Роспись магнита акрилом.

20 января - 17.00

«XI-XVII века – Великие иконописные памятники Древней Руси». Лекция из цикла «Десять веков русского искусства».

21 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Подчерк-застывший язык души».

25 января - 15.00

«Тайны гравюры». Музейный урок ко дню рождения И. Шишкина.

27 января - 16.00

Мастер-класс «Хочу, как Куинджи!». Пишем лунную ночь.

31 января - 17.00

Торжественная церемония открытия выставки «Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва».

В течение месяца

Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия «Развитие русской живописи с XVII по XXI века».

«Детская мода. 100 лет назад». Фотовыставка из собрания Мультимедиа Арт музея. Москва.

Выставка «Ангел прилетел».

Выставка «Природы нежный дар».

С 19 января

Выставка «Ода чернильнице».

С 26 января

Выставка «Дыхание Севера».

До 28 января

Выставка «Заполярье».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

18 января - 16.00

Торжественное открытие историко-документальной выставки «Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе. 1941-1944» из собрания Санкт-Петербургского института истории РАН, Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, государственного музея политической истории России, Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург). Посвящена 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

20 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «День скульптуры в музее» по выставке «Отечественное искусство скульпторы XX века».

20 января - 15.00

Мастер-класс «Роспись кофейной пары».

21 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «день былинного богатыря Ильи Муромца»

27 января - 13.00

Музейный урок «цветочный букет Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4». Из собрания музея.

27 января - 16.00

Лекция «Поль Сезанн». Из цикла «Знакомьтесь: художник!».

28 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Лучик света» по выставке «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи» из частных коллекций.

28 января - 15.00

Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность» в технике масляной живописи.

До 28 января

Выставка «Жоховы. Отец и дочь».

В течение месяца

«Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4».

Постоянная экспозиция «Скульптура ХХ-ХХI веков».

Выставка «Ёлочный старик».

Выставка «Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда».

С 12 января

Выставка «Фонарики-фонарики».

С 18 января

Выставка «Слушай, Ленинград» музыка в осажденном городе. 1941-1944».

С 31 января

Выставка живописи и скульптуры З.К. Церетели.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00 (6, 8, 13 и 21 января - 15.00 – не состоятся)

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

21 января - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск – город-герой».

21 января - 15.30

Музейное занятие «Животные зимой».

28 января - 15.00

Музейное занятие «Сила Севера».

Территориальный отдел в с. Ловозеро

(с. Ловозеро, ул. Советская, 28)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Территориальный отдел в п. Умба

(п. Умба, ул. Дзержинского, 78)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

21 января - 15.00

Концерт «Сполохи в кругу друзей».

27 января - 19.00

Спектакль драматического театра «Комедиограф» - «Чашка чая с лимоном».

28 января - 15.00

Концерт ансамбля танца «Радость», посвящённый юбилею художественного руководителя коллектива.

31 января – 19.00

Спектакль «Наследник» с участием популярных российских актёров театра и кино Константина Лавроненко, Марины Зудиной, Юрия Батурина, Алексея Бардукова, Ксении Лавроненко. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

16 января - 16.00

Показ фильма «Человек с ружьем». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

17 января - 16.00

Показ фильма «Антон Иванович сердится». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

19 января - 16.00

Открытие выставки «Сокровища контрабандистов». из фондов Государственного Дарвиновского музея.

20 января - 16.00

Показ фильма «Суворов». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

21 января - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск — «Город-герой».

21 января - 15.30

Музейное занятие «Животные зимой».

22 января - 16.00

Показ фильма «Бесприданница». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

23 января - 16.00

Показ фильма «Большой вальс». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

27 января - 16.00

Показ фильма «Волга-Волга». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

27 января - 16.00

Показ фильма «Песнь о любви». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

28 января - 16.00

Показ фильма «Петр I». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

28 января - 16.30

Музейное занятие «Сила Севера».

29 января - 16.00

Показ фильма «Дубровский». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

30 января - 16.00

Показ фильма «Маскарад». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

31 января - 16.00

Показ фильма «Музыкальная история». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

Выставка:

«В лучах блокадного кинопроектора».

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

27 января - 16.00

Кинопоказ выходного дня «Блокадный дневник».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

25 и 26 января - 12.00

на базе СОШ Урок мужества, к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

17 января - 17.00

Мастер-класс по созданию книги «Создадим сказку сами». (6+)

21 января - 17.00

Тренинг «Офисные программы. Руководство для начинающих». (12+)

21 января - 15.00

Экскурсия «Тёплые истории для озябшего туриста». (6+)

21 января - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешен». (12+)

27 января - 19.00

Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Ночь перед Рождеством».

«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».

«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).

«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).

«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).

«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).

«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).

«Новые книги – новые встречи».

«Из века в век: история России».

«Я хочу на ручки!».

«Новогоднее настроение».

«Жанровое разнообразие: Повесть».

«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).

«Поэтический снегопад».

Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Встречайте новинки!».

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Литературный профиль «Научки».

«Ровесники «Научки».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Зимний сад на окне».

«Зима – время согревать друг друга».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Новые книги».

«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».

«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

17 января - 17.00

Мастер-класс по созданию книги «Создадим сказку сами». (6+)

21 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Пингвины мистера Поппера», 2011 г. (0+)

24 января

«МедиаЗавтрак». Мероприятие организовано Госкорпорацией «Росатом» совместно с Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ). (18+)

25 января - 19.30

Концерт Мурманского театра импровизации «Плейбэк». (12+)

26 января - 17.00

Лекция-концерт «Скандинавская мифология». (12+)

27 января - 19.00

Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)

28 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Хранители снов». (0+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

21 января – 16.00

«По следам Нового года»: квиз.

В течение месяца (по записи)

Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».

Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».

Своя игра «Я и Государство».

Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.

Волшебный мастер-класс «Карта мечты».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

17 января - 19.00

Спектакль «Спасите Лёньку».

18 января - 19.00

Спектакль «…Будем жить как боги?..».

20 января - 19.00

Спектакль «Женитьба».

21 января - 19.00

Спектакль «Сочельник в Манхэттене».

26 января - 19.00

Спектакль «Волки и овцы».

27 января - 13.00

Спектакль «Пёс идёт домой».

27 января - 19.00

Спектакль «День отдыха».

31 января - 19.00

Спектакль «Монолог женщины».

31 января - 13.00

п.г.т. Мурмаши, Дом культуры «Мурмаши», ул. Энергетиков, 1

Спектакль «Остров Непослушания».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 января - 19.00

Мурманская история «Туман над заливом». (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 января - 18.00

«Отзвуки театра». Музыкально - драматический коллаж. Концертный зал.

21 января - 17.00

«Музыкальные витражи». Елизавета Канаузова (сопрано), Анастасия Быкова (орган), г.Москва. Концертный зал.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

18 января - 19.00

«Ночь перед Рождеством».

19 января - 19.00

«Ночь перед Рождеством».

20 января - 13.30

«Плотник Андерсен и Рождественский гном».

20 января - 15.30 и 17.00

«Красная Шапочка».

21 января - 11.00 и 13.30

«Снежная королева».

21 января - 15.30 и 17.00

«Новогодний переворот».

26 января - 19.00

«Эшелон».

27 января - 11.00 и 13.00

«Горькая память войны».

27 января - 15.30 и 17.00

«В лесу родилась Ёлочка».

28 января - 13.30

«Сказка о капризной принцессе и короле лягушек».

28 января - 15.30 и 17.00

«Ёлочка с иголочки».

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

24 января - 10.00

Начало работы книжной выставки «Непокоренный Ленинград» к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. (16+)

25 января - 14.00

Открытие клуба брайлистов «Шеститочие». (18+)

26 января - 12.00

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск

Час памяти «Город мужества и славы».

26 января - 14.30

Дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Мурманск

Час памяти «Город мужества и славы». (6+)

27 января - 16.00

Виртуальная выставка «Блокадной вечности страницы» (в группе «ВКонтакте») (16+)

30 января - 14.00

Обзор периодических изданий «Дело было в январе». (18+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

23 января

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

Лекция «Полярный Голливуд» для участников центра общения старшего поколения «Радость» (г. Апатиты).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

27 января

Концерт пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.

28 января

Мастер-классы по фортепиано пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.