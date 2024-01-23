г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

25 января - 15.00

«Тайны гравюры». Музейный урок ко дню рождения И. Шишкина.

27 января - 16.00

Мастер-класс «Хочу, как Куинджи!». Пишем лунную ночь.

31 января - 17.00

Торжественная церемония открытия выставки «Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва».

В течение месяца

Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия «Развитие русской живописи с XVII по XXI века».

«Детская мода. 100 лет назад». Фотовыставка из собрания Мультимедиа Арт музея. Москва.

Выставка «Ангел прилетел».

Выставка «Природы нежный дар».

Выставка «Ода чернильнице».

С 26 января

Выставка «Дыхание Севера».

До 28 января

Выставка «Заполярье».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

27 января - 13.00

Музейный урок «цветочный букет Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4». Из собрания музея.

27 января - 16.00

Лекция «Поль Сезанн». Из цикла «Знакомьтесь: художник!».

28 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Лучик света» по выставке «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи» из частных коллекций.

28 января - 15.00

Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность» в технике масляной живописи.

До 28 января

Выставка «Жоховы. Отец и дочь».

В течение месяца

«Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4».

Постоянная экспозиция «Скульптура ХХ-ХХI веков».

Выставка «Ёлочный старик».

Выставка «Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда».

Выставка «Фонарики-фонарики».

Выставка «Слушай, Ленинград» музыка в осажденном городе. 1941-1944».

С 31 января

Выставка живописи и скульптуры З.К. Церетели.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00 (6, 8, 13 и 21 января - 15.00 – не состоятся)

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

28 января - 15.00

Музейное занятие «Сила Севера».

Территориальный отдел в с. Ловозеро

(с. Ловозеро, ул. Советская, 28)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Территориальный отдел в п. Умба

(п. Умба, ул. Дзержинского, 78)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

27 января - 19.00

Спектакль драматического театра «Комедиограф» - «Чашка чая с лимоном».

28 января - 15.00

Концерт ансамбля танца «Радость», посвящённый юбилею художественного руководителя коллектива.

31 января – 19.00

Спектакль «Наследник» с участием популярных российских актёров театра и кино Константина Лавроненко, Марины Зудиной, Юрия Батурина, Алексея Бардукова, Ксении Лавроненко. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

23 января - 16.00

Показ фильма «Большой вальс». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

27 января - 16.00

Показ фильма «Волга-Волга». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

27 января - 16.00

Показ фильма «Песнь о любви». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

28 января - 16.00

Показ фильма «Петр I». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

28 января - 16.30

Музейное занятие «Сила Севера».

29 января - 16.00

Показ фильма «Дубровский». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

30 января - 16.00

Показ фильма «Маскарад». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

31 января - 16.00

Показ фильма «Музыкальная история». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

Выставка:

«В лучах блокадного кинопроектора».

«Сокровища контрабандистов». из фондов Государственного Дарвиновского музея.

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

27 января - 16.00

Кинопоказ выходного дня «Блокадный дневник».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

25 и 26 января - 12.00

на базе СОШ Урок мужества, к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

27 января - 19.00

Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Ночь перед Рождеством».

«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».

«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).

«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).

«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).

«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).

«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).

«Новые книги – новые встречи».

«Из века в век: история России».

«Я хочу на ручки!».

«Новогоднее настроение».

«Жанровое разнообразие: Повесть».

«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).

«Поэтический снегопад».

Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Встречайте новинки!».

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Литературный профиль «Научки».

«Ровесники «Научки».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Зимний сад на окне».

«Зима – время согревать друг друга».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Новые книги».

«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».

«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

24 января

«МедиаЗавтрак». Мероприятие организовано Госкорпорацией «Росатом» совместно с Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ). (18+)

25 января - 19.30

Концерт Мурманского театра импровизации «Плейбэк». (12+)

26 января - 17.00

Лекция-концерт «Скандинавская мифология». (12+)

27 января - 19.00

Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)

28 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Хранители снов». (0+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца (по записи)

Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».

Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».

Своя игра «Я и Государство».

Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.

Волшебный мастер-класс «Карта мечты».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

26 января - 19.00

Спектакль «Волки и овцы».

27 января - 13.00

Спектакль «Пёс идёт домой».

27 января - 19.00

Спектакль «День отдыха».

31 января - 19.00

Спектакль «Монолог женщины».

31 января - 13.00

п.г.т. Мурмаши, Дом культуры «Мурмаши», ул. Энергетиков, 1

Спектакль «Остров Непослушания».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 января - 19.00

Мурманская история «Туман над заливом». (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 января - 17.00

Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижёр Игорь Манашеров. Солист Михаил Лидский (фортепиано).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

26 января - 19.00

«Эшелон».

27 января - 11.00 и 13.00

«Горькая память войны».

27 января - 15.30 и 17.00

«В лесу родилась Ёлочка».

28 января - 13.30

«Сказка о капризной принцессе и короле лягушек».

28 января - 15.30 и 17.00

«Ёлочка с иголочки».

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

24 января - 10.00

Начало работы книжной выставки «Непокоренный Ленинград» к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. (16+)

25 января - 14.00

Открытие клуба брайлистов «Шеститочие». (18+)

26 января - 12.00

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск

Час памяти «Город мужества и славы».

26 января - 14.30

Дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Мурманск

Час памяти «Город мужества и славы». (6+)

27 января - 16.00

Виртуальная выставка «Блокадной вечности страницы» (в группе «ВКонтакте») (16+)

30 января - 14.00

Обзор периодических изданий «Дело было в январе». (18+)

Государственный архив Мурманской области

(г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Тел./факс (815-2) 42-30-33. https://www.murmanarchiv.ru/index.php)

23 января

Государственный архив Мурманской области в городе Кировске

Лекция «Полярный Голливуд» для участников центра общения старшего поколения «Радость» (г. Апатиты).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

27 января

Концерт пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.

28 января

Мастер-классы по фортепиано пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.