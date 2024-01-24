АФИША
г. МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
25 января - 15.00
«Тайны гравюры». Музейный урок ко дню рождения И. Шишкина.
27 января - 16.00
Мастер-класс «Хочу, как Куинджи!». Пишем лунную ночь.
31 января - 17.00
Торжественная церемония открытия выставки «Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва».
В течение месяца
Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».
Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».
Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».
Экскурсия «Развитие русской живописи с XVII по XXI века».
«Детская мода. 100 лет назад». Фотовыставка из собрания Мультимедиа Арт музея. Москва.
Выставка «Ангел прилетел».
Выставка «Природы нежный дар».
Выставка «Ода чернильнице».
С 26 января
Выставка «Дыхание Севера».
До 28 января
Выставка «Заполярье».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)
27 января - 13.00
Музейный урок «цветочный букет Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4». Из собрания музея.
27 января - 16.00
Лекция «Поль Сезанн». Из цикла «Знакомьтесь: художник!».
28 января - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Лучик света» по выставке «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи» из частных коллекций.
28 января - 15.00
Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность» в технике масляной живописи.
До 28 января
Выставка «Жоховы. Отец и дочь».
В течение месяца
«Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.
Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4».
Постоянная экспозиция «Скульптура ХХ-ХХI веков».
Выставка «Ёлочный старик».
Выставка «Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда».
Выставка «Фонарики-фонарики».
Выставка «Слушай, Ленинград» музыка в осажденном городе. 1941-1944».
С 31 января
Выставка живописи и скульптуры З.К. Церетели.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00 (6, 8, 13 и 21 января - 15.00 – не состоятся)
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.
Ежедневно, по заявкам
Индивидуальная экскурсия.
28 января - 15.00
Музейное занятие «Сила Севера».
Территориальный отдел в с. Ловозеро
(с. Ловозеро, ул. Советская, 28)
Ежедневно, по заявкам
Обзорная экскурсия.
Территориальный отдел в п. Умба
(п. Умба, ул. Дзержинского, 78)
Ежедневно, по заявкам
Обзорная экскурсия.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
27 января - 19.00
Спектакль драматического театра «Комедиограф» - «Чашка чая с лимоном».
28 января - 15.00
Концерт ансамбля танца «Радость», посвящённый юбилею художественного руководителя коллектива.
31 января – 19.00
Спектакль «Наследник» с участием популярных российских актёров театра и кино Константина Лавроненко, Марины Зудиной, Юрия Батурина, Алексея Бардукова, Ксении Лавроненко. (12+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
27 января - 16.00
Показ фильма «Волга-Волга». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
27 января - 16.00
Показ фильма «Песнь о любви». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
28 января - 16.00
Показ фильма «Петр I». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
28 января - 16.30
Музейное занятие «Сила Севера».
29 января - 16.00
Показ фильма «Дубровский». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
30 января - 16.00
Показ фильма «Маскарад». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
31 января - 16.00
Показ фильма «Музыкальная история». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».
Выставка:
«В лучах блокадного кинопроектора».
«Сокровища контрабандистов». из фондов Государственного Дарвиновского музея.
Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)
27 января - 16.00
Кинопоказ выходного дня «Блокадный дневник».
Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)
25 и 26 января - 12.00
на базе СОШ Урок мужества, к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
27 января - 19.00
Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Ночь перед Рождеством».
«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».
«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).
«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).
«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).
«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).
«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).
«Новые книги – новые встречи».
«Из века в век: история России».
«Я хочу на ручки!».
«Новогоднее настроение».
«Жанровое разнообразие: Повесть».
«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).
«Поэтический снегопад».
Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».
«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».
«Встречайте новинки!».
«Читаем по-английски: зарубежные издания».
«Литературный профиль «Научки».
«Ровесники «Научки».
«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).
«Зимний сад на окне».
«Зима – время согревать друг друга».
«Кулинария в стиле «ретро».
«На стиле! Ретромода».
«Новые книги».
«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».
«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).
Центр современного искусства «СОПКИ.21А»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)
24 января
«МедиаЗавтрак». Мероприятие организовано Госкорпорацией «Росатом» совместно с Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ). (18+)
25 января - 19.30
Концерт Мурманского театра импровизации «Плейбэк». (12+)
26 января - 17.00
Лекция-концерт «Скандинавская мифология». (12+)
27 января - 19.00
Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)
28 января - 17.00
Кинозал «21А». Показ фильма «Хранители снов». (0+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В течение месяца (по записи)
Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».
Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».
Своя игра «Я и Государство».
Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.
Волшебный мастер-класс «Карта мечты».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
26 января - 19.00
Спектакль «Волки и овцы».
27 января - 13.00
Спектакль «Пёс идёт домой».
27 января - 19.00
Спектакль «День отдыха».
31 января - 19.00
Спектакль «Монолог женщины».
31 января - 13.00
п.г.т. Мурмаши, Дом культуры «Мурмаши», ул. Энергетиков, 1
Спектакль «Остров Непослушания».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
28 января - 19.00
Мурманская история «Туман над заливом». (16+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
28 января - 17.00
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижёр Игорь Манашеров. Солист Михаил Лидский (фортепиано).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
26 января - 19.00
«Эшелон».
27 января - 11.00 и 13.00
«Горькая память войны».
27 января - 15.30 и 17.00
«В лесу родилась Ёлочка».
28 января - 13.30
«Сказка о капризной принцессе и короле лягушек».
28 января - 15.30 и 17.00
«Ёлочка с иголочки».
Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих
(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)
24 января - 10.00
Начало работы книжной выставки «Непокоренный Ленинград» к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. (16+)
25 января - 14.00
Открытие клуба брайлистов «Шеститочие». (18+)
26 января - 12.00
Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск
Час памяти «Город мужества и славы».
26 января - 14.30
Дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Мурманск
Час памяти «Город мужества и славы». (6+)
27 января - 16.00
Виртуальная выставка «Блокадной вечности страницы» (в группе «ВКонтакте») (16+)
30 января - 14.00
Обзор периодических изданий «Дело было в январе». (18+)
Мурманский колледж искусств
(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)
27 января
Концерт пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.
28 января
Мастер-классы по фортепиано пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.