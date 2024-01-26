г. МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

27 января - 16.00

Мастер-класс «Хочу, как Куинджи!». Пишем лунную ночь.

31 января - 17.00

Торжественная церемония открытия выставки «Живопись и скульптура З.К. Церетели. К 90-летию со дня рождения художника. Москва».

В течение месяца

Выставка «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».

Экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков».

Программа «Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

Выставка «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Экскурсия «Развитие русской живописи с XVII по XXI века».

«Детская мода. 100 лет назад». Фотовыставка из собрания Мультимедиа Арт музея. Москва.

Выставка «Ангел прилетел».

Выставка «Природы нежный дар».

Выставка «Ода чернильнице».

С 26 января

Выставка «Дыхание Севера».

До 28 января

Выставка «Заполярье».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-3-99-43-57 и 815-3-99-43-58)

27 января - 13.00

Музейный урок «цветочный букет Жостовская роспись» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 4». Из собрания музея.

27 января - 16.00

Лекция «Поль Сезанн». Из цикла «Знакомьтесь: художник!».

28 января - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Лучик света» по выставке «Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи» из частных коллекций.

28 января - 15.00

Мастер-класс «Постимпрессионизм. Безумство и гениальность» в технике масляной живописи.

До 28 января

Выставка «Жоховы. Отец и дочь».

В течение месяца

«Фонарики-фонарики». Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций.

Выставка «Художественные промыслы России. Часть 4».

Постоянная экспозиция «Скульптура ХХ-ХХI веков».

Выставка «Ёлочный старик».

Выставка «Традиционные предметы быта Японии, украшения и одежда».

Выставка «Фонарики-фонарики».

Выставка «Слушай, Ленинград» музыка в осажденном городе. 1941-1944».

С 31 января

Выставка живописи и скульптуры З.К. Церетели.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Ежедневно в рабочие дни музея - 13.00 и 15.00 (6, 8, 13 и 21 января - 15.00 – не состоятся)

Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея.

Ежедневно, по заявкам

Индивидуальная экскурсия.

28 января - 15.00

Музейное занятие «Сила Севера».

Территориальный отдел в с. Ловозеро

(с. Ловозеро, ул. Советская, 28)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Территориальный отдел в п. Умба

(п. Умба, ул. Дзержинского, 78)

Ежедневно, по заявкам

Обзорная экскурсия.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

27 января - 19.00

Спектакль драматического театра «Комедиограф» - «Чашка чая с лимоном».

28 января - 15.00

Концерт ансамбля танца «Радость», посвящённый юбилею художественного руководителя коллектива.

31 января – 19.00

Спектакль «Наследник» с участием популярных российских актёров театра и кино Константина Лавроненко, Марины Зудиной, Юрия Батурина, Алексея Бардукова, Ксении Лавроненко. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 43-25-89, 43-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

27 января - 16.00

Показ фильма «Волга-Волга». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

27 января - 16.00

Показ фильма «Песнь о любви». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

28 января - 16.00

Показ фильма «Петр I». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

28 января - 16.30

Музейное занятие «Сила Севера».

29 января - 16.00

Показ фильма «Дубровский». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

30 января - 16.00

Показ фильма «Маскарад». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

31 января - 16.00

Показ фильма «Музыкальная история». на базе выставки «В лучах блокадного кинопроектора».

Выставка:

«В лучах блокадного кинопроектора».

«Сокровища контрабандистов». из фондов Государственного Дарвиновского музея.

Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро)

27 января - 16.00

Кинопоказ выходного дня «Блокадный дневник».

Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов (п. Умба)

26 января - 12.00

На базе СОШ состоится «Урок мужества», к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

27 января - 19.00

Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка живописных и графических работ Татьяны Шороховой (г. Мурманск) и Оксаны Короленко (г. Североморск) «И зимних дней душе отрада». (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Ночь перед Рождеством».

«Названия не помню, но обложка… Сине-бело-голубая».

«Учителю точных наук: математика, физика, информатика» (цикл «В год педагога и наставника»).

«Выбери жизнь» (Декада «SOS»).

«К равным возможностям» (3 декабря – Всемирный день инвалидов).

«Волонтёрство – гражданский потенциал общества» (5 декабря – День добровольца (волонтёра).

«Любимый новогодний: сценарии, викторины, конкурсы» (в помощь преподавателю).

«Новые книги – новые встречи».

«Из века в век: история России».

«Я хочу на ручки!».

«Новогоднее настроение».

«Жанровое разнообразие: Повесть».

«От Змея Горыныча до Лингвилока» (2024 – год Дракона).

«Поэтический снегопад».

Выставка одной книги «Анна Каренина»: отражения и отображения из цикла «Открываем Толстого».

«Литература русского зарубежья: писатели-юбиляры».

«Встречайте новинки!».

«Читаем по-английски: зарубежные издания».

«Литературный профиль «Научки».

«Ровесники «Научки».

«Стороны Света: идем на Восток» (восточные языки мира).

«Зимний сад на окне».

«Зима – время согревать друг друга».

«Кулинария в стиле «ретро».

«На стиле! Ретромода».

«Новые книги».

«Ёлки-иголки: академия новогодних подарков».

«В них вся Вселенная живет!» (22 ноября – День словарей и энциклопедий).

Центр современного искусства «СОПКИ.21А»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-33-57. https://21арт.рф)

26 января - 17.00

Лекция-концерт «Скандинавская мифология». (12+)

27 января - 19.00

Концерт рок-группы «Почтовые службы Бангкока». (16+)

28 января - 17.00

Кинозал «21А». Показ фильма «Хранители снов». (0+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца (по записи)

Благотворительная акция «Новый год в каждый дом».

Патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности».

Своя игра «Я и Государство».

Игровая программа «Елки зеленые» с элементами театрализации.

Волшебный мастер-класс «Карта мечты».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

26 января - 19.00

Спектакль «Волки и овцы».

27 января - 13.00

Спектакль «Пёс идёт домой».

27 января - 19.00

Спектакль «День отдыха».

31 января - 19.00

Спектакль «Монолог женщины».

31 января - 13.00

п.г.т. Мурмаши, Дом культуры «Мурмаши», ул. Энергетиков, 1

Спектакль «Остров Непослушания».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 января - 19.00

Мурманская история «Туман над заливом». (16+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 января - 17.00

Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижёр Игорь Манашеров. Солист Михаил Лидский (фортепиано).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

26 января - 19.00

«Эшелон».

27 января - 11.00 и 13.00

«Горькая память войны».

27 января - 15.30 и 17.00

«В лесу родилась Ёлочка».

28 января - 13.30

«Сказка о капризной принцессе и короле лягушек».

28 января - 15.30 и 17.00

«Ёлочка с иголочки».

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих

(г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Телефоны: 53‑99-24, 53‑99-31)

26 января - 12.00

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Мурманск

Час памяти «Город мужества и славы».

26 января - 14.30

Дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Мурманск

Час памяти «Город мужества и славы». (6+)

27 января - 16.00

Виртуальная выставка «Блокадной вечности страницы» (в группе «ВКонтакте») (16+)

30 января - 14.00

Обзор периодических изданий «Дело было в январе». (18+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14)

27 января

Концерт пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.

28 января

Мастер-классы по фортепиано пианиста Алексея Набиулина, преподавателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата международных конкурсов.